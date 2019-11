Václav Hošek: Dávám Účtenkovce měsíc, maximálně dva. Nebudu dělat šíbrům vola

Když před časem s velkým halasem spustila Účtenkovka, čili Účtenková loterie vyvolaná v život Ministerstvem financí České republiky, naučil jsem se posléze i já zadávat údaje z účtenek do počítačového systému a každého 15. v měsíci pak s mírným napětím očekával, zda snad příslovečné štěstí sedne konečně na vola.

Většinou si člověk řekne: „nebuď smutný, to se stává, pokaždé se nevyhrává.“ Jenže tuhle jsem se dočetl, že nejlepší hráč nasbírá měsíčně přes 11 tisíc účtenek a tři nejlepší hráči poberou většinu cen. Každý člověk, používající selský rozum, v tu chvíli zbystří. Nikoliv však ministryně financí Alena Schillerová. S úsměvem zamává do kamery štosem papírů s tabulkami a grafy a celou věc odbude tím, že jde o skupinu lidí sbírajících účtenky. O skupinu lidí se možná jedná, ale určitě ne sbírajících jednotlivé účtenky z obchodů. Bezpochyby jde o podvod. Jak už jsou Češi mazaní, a nemusí jít jen o Čechy, někdo přišel na to, jak luxovat data z účtenek. Jak to dělá, na to se mě neptejte, ale bezpochyby to dělá. A stát, místo aby věc vyšetřil jako trestný čin podvodu, mu za luxování velice slušně platí, z našich daní, pochopitelně. Bylo by zajímavé, kdyby výherce při větší výhře musel na finančním úřadu předložit vyhrávající účtenku. Tohle by ale asi bylo příliš složité, že, paní ministryně?

No, tenhle měsíc své štěstí ještě zkusím a možná i ten příští. Řečeno s klasikem, dávám Účtenkovce měsíc, maximálně dva. Pak se na to asi vykašlu. Přece nebudu šíbrům dělat příslovečného vola. Co říkáte?

Václav Hošek

