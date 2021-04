Václav Klaus: Starý pes špatně štěká?

reklama

Tento umělý konstrukt (nikoli evolučně vzniklý živočich), který by měl jedním číslem vyjadřovat sílu epidemie covidu (a její nebezpečnost), vznikl mezi matematiky, datovými „odborníky“ a ajťáky. Nebyl založen na jakékoli medicínské či epidemiologické teorii, nevycházel z empirických studií, nikdy nebyl „testován“, nebyl založen na žádné testovatelné (a proto vyvratitelné či potvrditelné) hypotéze.

Někteří z nás jeho zcela nekonzistentní strukturu kritizovali od samého počátku (např. já v článku „Nestrašte nás PSEM“, idnes.cz, 8. 12. 2020). V dopise ministru Blatnému (z 5. 1. 2021) jsem panu ministrovi dokonce napsal, že „PES je dezinformací par excellence“. Přesto nikdy nikdo – z nomenklaturních epidemiologů či virologů či imunologů – tento systém veřejně nevysvětloval, nehájil a neobhajoval. Zaregistroval jsem i několik dalších nesouhlasných reakcí, ale bylo jich málo. Nikdo se asi nechce podrobně zabývat komplikovanými detaily tohoto konstruktu.

Myšlenkou vznešeně vypadajícího PSA bylo dodat argumentaci vlády jakousi vědeckost. Vláda se navíc leckdy mohla chtít tvářit, že by to či ono dělala třeba i jinak, ale bohužel nemůže, protože čísla PSA jsou neúprosná! To byla původní idea. Měla to být i pomoc občanům, aby mohli lépe odhadovat, co mohou očekávat.

První dílčí změna konstruktu PSA byla provedena v lednu – opět bez jakékoli diskuse. Bylo pouze oznámeno, že je „nový“ PES lepší. Teď jsme dostali podobně strohé sdělení, že má v nejbližších dnech hlavní hygienička Svrčinová představit nového PSA.

Stávající systém je podle ní nastaven na jiný virus, než je agresivnější britská mutace. To je naprosto absurdní výrok. Starý PES neměl žádnou souvislost s typem koronaviru. Stejně jako teploměr, který měří teplotu člověka při jakékoli nemoci, měl jednoduchým způsobem vyjadřovat nebezpečí epidemie v tom kterém momentu. Problém se ale ukázal být v něčem jiném. Paní hlavní hygienička (a její šéfové na Ministerstvu zdravotnictví) nebyli spokojeni s tím, jak a kdy PES štěká. Oni ale nechtějí změnit PSA, oni chtějí – mohu-li pokračovat v použité paralele – posunout červený bod zvýšené teploty z 37°C na 36,5 nebo dokonce na 36.

Číselná hodnota PSA už téměř poslední dva měsíce ukazovala 4. stupeň a poslední dny dokonce 3. stupeň. Karanténní opatření však zůstávala na 5. stupni. Ministr Havlíček řekl: „Stav se lepší, ale rozvolňovat ještě nelze“. Čili hodnoty systému PES jsou bezcenné? Proč se o ně celé měsíce vláda opírala? Je to však všechno absurdní. Možná je úplně zbytečné to vážně analyzovat, resp. brát to vážně.

Je evidentní, že se připravuje nový model výpočtu, který bude dávat horší hodnoty. Asi abychom nemohli po vládě chtít omezení karanténních opatření. Síla (a až přílišná srozumitelnost) PSA byla v tom, že to bylo jedno číslo. Paní hlavní hygienička ale teď řekla, že „rozhodující už nebude číselné skóre“, neboli že to zase to začnou verbálně interpretovat – podle svého rozumu, nikoli podle rozumu PSA.

Hlavní efekt PSA tím končí. Je to přiznání, že zobecnit analýzu epidemie na jedno číslo není možné (což je výklad, který bych bez jakékoli polemiky přijal), nebo je to arogantní sdělení vlády (a hygieny), že si to stejně budou řešit, jak se jim bude líbit.

Václav Klaus, 2. dubna 2021

