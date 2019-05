Václav Kovalčík: Kauza Huawei je pomstou ze strany Západu

Andrej Babiš, BIS a celý demokratický blok si bohužel přihřívají svou polívčičku, protože se zaprodaným a prohnilým politickým stranám hodí "krvavé" peníze daňových poplatníků.

Nějaká kauza se musí jednoduše vymyslet, aby byl zničen nepohodlný. Tím nepohodlným může být úspěšná firma, bloger, autor, řemeslník, zahrádkář, důchodce, student, profesor atd.

Je to dáno na objednávku shazovat a ponižovat poctivou a úspěšnou konkurenci, protože zadlužený Západ krachuje, tak mu nezbývá než zbrojit, pomlouvat, šikanovat a likvidovat nepohodlné.

Bohužel se to děje i ve vlastních řadách Západu. Lidská zlost, závist a nenávist jest tedy nekonečná v rádoby vyspělé době. Zaprodaní politikové by měli jít "do tepláků", jiná možnost tady není.

Světová situace jest především o ovládnutí trhu dosti drsnými prostředky a metodami, což hodnotím jako celosvětové zlo. Nechci tady zkrachovalou vládu USA, Evropské unie a Západu.

Obchod a byznys ve 21. století je jen smutnou kapitolou zničených lidských osudů. Nepohodlní budou pořád nepohodlní; bezohlední dravci, kteří nic neumějí, budou nadále vítězit a zotročovat. Dosti hrozný režim vládne planetě Zemi, celému lidstvu, pokleslá morálka vítězí na všech frontách ve společnosti.

Jsem toho názoru, že USA musí zaplatit světu reparace za zvěrstva a utrpení nevinných národů. Není normální, když se Západ dlouhodobě paktuje a podřizuje šedým eminencím!

Václav Kovalčík, Zlín

autor: PV