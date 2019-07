Vladimír Pelc: Glosář k 26. týdnu '19

Jak se stát slavným

Odmítl obsloužit Zemana, nyní demonstruje proti Babišovi. Krkonošský hoteliér Ondřej Palla je slavný: Před šesti lety, v srpnu 2013 v penzionu Modřín ve Velké Úpě u Pece pod Sněžkou, odmítl obsloužit delegaci tehdy čerstvě zvoleného prezidenta Miloše Zemana. Prezident Miloš Zeman a jeho doprovod se zúčastnili tradiční Svatovavřinecké pouti na Sněžku. Důvod: Nesouhlasí s názory M. Zemana. Nyní Ondřej Palla demonstruje na Letné. S rodinou.

Není nad právní stát – kdyby O. Palla odmítl obsloužit z jakéhokoli důvodu kupř. romskou rodinku, putoval by před soud a stálo by ho to solidní peníze. Pokud nakopne M. Zemana – je hrdina.

Znásilnění není nezákonné…

… pokud se ho dopustí africký imigrant. Důvod: On přece nevěděl, že šestnáctiletou dívku z Terezína znásilňovat nesmí, nikdo mu to neřekl.

Co dělá naše vláda? Jak to, že se ten darebák, kterému byl červnu 2017 zamítnut v Německu azyl, jenž byl v roce 2018 německou policií třikrát zadržen pro násilnou nebo majetkovou trestnou činnost, který měl vykonat náhradní měsíční trest vězení za jízdy načerno a přesto byl propuštěn, jak to, že se promenuje v České republice? A páchá trestnou činnost.

A jak to, že politici o tomto hrůzném případu mlčí? Přitom se stále jak na běžícím pásu vyslovují ke kdejakému nesmyslu.

Za udělením českého státního občanství Karl Des Fours Walderode v roce 1991 stáli stejní lidé, jako stáli za prezidentskou kampaní Jiřího Drahoše, jako stáli za Sarajevským atentátem na Václava Klause, jako stojí za akcí tzv. Milion chvilek. Pouze alkoholik Jan Ruml je už nepoužitelný. Vše se děje podle plánů Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Karl Des Fours Walderode osobně jednal dne 4. července 1939 s zastupujícím říšským protektorem! Dokument potvrzující toto jednání je uložen v Library of Congress USA! Tímto jednáním se podle spojeneckých definicí stal tzv. „souběžcem“ (mitlaufer) nacistického režimu a je automaticky považován za nacistu a kolaboranta! Podle dalšího dokumentu se Karl Des Fours Walderode přihlásil k německému občanství a v přihlášce vyplnil vlastní rukou na straně dvě, že je členem nacistické strany! Česká justiční Mafie tyto dokumenty odmítá použít jako důkazy! A tak nacistický zločinec se rozhodnutím opilce Jana Rumla stal v roce 1991 českým občanem z důvodů zvláštního zřetele!

