Vladimír Pelc: Glosář k 37. týdnu '19

Z řeckého (glóssa), česky: Poznámka na okraj jiných textů, informací, tvrzení k jejich vysvětlení. Drobné poznámky na lem našeho politického dění; k upřesnění jeho významu, podle subjektivního výběru autora. Nemusí jít jen o politické produkty uplynulého týdne.

Extrémisty za peníze, či zadarmo?

Andrej Babiš, premiér, byl (nepravomocně) odsouzen (Okresním soudem pro Prahu-západ), aby se omluvil jedné z demonstrantek spolku Milionu chvilek pro demokracii (Janě Filipové) za to, že prohlásil, že tito demonstranti jsou za účast placeni, tedy že lidé na demonstraci proti vyslovení důvěry vládě, kterou loni pořádal uvedený spolek, byli zaplaceni. Podle soudu není pravda, že by byli placeni. Byla to spontánní účast politicky uvědomělých občanů. A zadarmo. Hlavní však je otázka, proč politická strana TOP 09 vyvíjí v poslední době překotnou politickou aktivitu: Jana Filipová z Kolovče na Domažlicku, účastnice demonstrací spolku Milion chvilek pro demokracii, za podpory funkcionářů TOP 09, jak proběhlo na internetu a bylo hned smazáno, žaluje premiéra; Ondřej Kolář, starosta Prahy 6 za stranu TOP 09, chce odstranit sochu maršála SSSR I. S. Koněva. Zvedla J. Filipová a O. Kolář prapor vzdoru, jak jsem se na netu též dočetl? Jde o obdivuhodně odvážnou ženu, která se snaží dělat politiku celostátní, a o obdivuhodně odvážného lokálního politika, který se snaží dělat politiku mezinárodní? Ne – je to součást aktivit politické strany TOP 09. Proč TOP 09 vyvíjí v poslední době horečnou politickou aktivitu: Protože jde politicky do kytiček. Proto se, za pomoci pražské aj. kavárny, stávají tyto persony mediálními hvězdami: TOP 09 totiž doufá, že jí přivedou pár nových voličů.

Lze nenasytnou kulturní frontu nasytit?

Antonín Staněk (ČSSD) bývalý ministr kultury, chtěl zatnout korytářům z tzv. kulturní fronty tipec – chtěl přitlumit kohoutky bezdůvodných penězotoků; vzpomeňme jen na Staňkem odvolaného ředitele Národní galerie Praha (NGP) Jiřího Fajta, který sám se sebou, kromě svého statisícového platu, podepsal za kurátorskou práci na výstavách a expozicích autorskou smlouvu na více než milion korun. Staněk šlápl do vosího hnízda nepřehledného a neefektivního financování formou grantů, fakticky nekontrolovaných darů, v některých případech do doslovného drancování veřejného rozpočtu. Novým ministrem kultury je Lubomír Zaorálek (ČSSD). Jaký má úkol? Uklidnit kulturní frontu. Jak? Předchozí penězovody zachovat. Ovšem kulturní frontu nasytit nelze, protože je nenasytná.

Fejky Jiřího Fajta

Podnikatel Richard Fuxa koupil obraz Zvěstování Panně Marii z dílny Mistra vyšebrodského cyklu za 1,8 milionu korun. Půl roku poté ho od něj (jeho nadačního fondu) chtěla koupit Národní galerie Praha (NGP) za 65 milionů korun. Jiří Fajt, odvolaný ředitel NGP tvrdí, který v tom má prsty, tvrdí, že je vše v pořádku – prý jde pouze o cenový pohyb na uměleckém trhu. Ono nejde jen o to, že takové tvrzení je mimořádná lež, takový cenový nárůst během šesti měsíců, tedy šestatřicetinásobný nárůst ceny, historie uměleckého trhu nezná (v časopise Antique jsme uvedený trh dlouhodobě důkladně sledovali v tuzemsku i zahraničí); jde o to, že J. Fajt má tu kapitální drzost něco takového tvrdit a tedy dělat z lidí blbce, a ještě horší je, že mu to někteří uvěří.

