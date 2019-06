Vladimír Pelc: Sudetský nacionalismus je pro nás mimořádně silné nebezpečí

Chvilkaři fejkují Chvilkaři jsou organizátoři a účastníci nátlakových pouličních demonstrací pořádaných spolkem „milion chvilek pro demokracii“. Prý proti A. Babišovi. Ve skutečnosti proto, že chtějí nedemokratickým způsobem, nátlakem, změnit výsledek demokratických voleb ( viz) ; je to tvorba společenského konfliktu. Naposledy se sešli na Václavském náměstí v Praze. Václavák pojme asi tak čtyřicet až padesát tisíc normálně stojících osob, když jich tam bude o desítku tisíc víc, budou poněkud našlápnuti. Řídící chvilkařů však prohlašují, že jich tam bylo 120 000. Je po pochopitelně nesmysl. Ale mainstreamové sdělovací prostředky, sluníčkáři a kavárníčci to po nich opakují donekonečna.

Propočet je jednoduchý: Václavák má rozměry 682 × 60 m, tj. 40 920 m 2, ovšem od kantny do kantny. Ale všude se stát nedá, „ke stání“ je využitelná asi tak třetina plochy, na stojícího 0,341 m2, takže reálný počet je asi tak čtyřicet tisíc osob, protože demonstrující tam jako sardinky nebyli.

Chvilkaři, jejich řídící a už vůbec ne účastníci demonstrací, podle všeho za účast na nich (alespoň někteří) placení, však nemají žádný politický program. Svrhnout předsedu vlády A. Babiše možné není, o to by se chvilkaři museli pokusit v demokratických volbách, ale hlavně – je to pouze náplň negativní. A pozitivní absentuje. Chvilkaři chtějí většině národa namluvit, že zde žádné problémy k řešení nejsou. Třeba kvalita školství a jeho financování, totéž u zdravotní a obdobné péče, kvalita potravin, dostupnost právní ochrany, dostupnost bydlení … dále dosazujte sami.

Soc. dem. se ve vládě chová alibisticky

Místopředseda vlády a předseda ČSSD Jan Hamáček se včera sešel se zástupci iniciativy milion chvilek a mluvil s nimi o pojistkách pro nezávislou justici. Hamáček to uvedl na Twitteru. Spolek milion chvilek v posledních týdnech organizoval pravidelné demonstrace za odvolání ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) a později přidal i požadavek na demisi premiéra Andreje Babiše (ANO). Už jednou jsem chování soc. dem. přesně identifikoval – přizdisráčství ( viz). ČSSD, účastna personálně na vládě hnutí ANO 2011 páně Babišově, personálně proto, že v ní má své ministry, při hlasování o nedůvěře této vládě v listopadu ´18 Poslaneckou sněmovnu opustila. Proto, aby poslanci soc. dem. nemuseli hlasovat. Aby se nemuseli vyjádřit, zda jim vláda, v níž jsou zastoupeni, voní či zapáchá. Nyní Hamáček hledá alibisticky zadní vrátka, co kdyby se hodila, že… my (soc. dem.) nic, to Babiš, my s vámi jednáme a souhlasíme, my jsme ve vládě jen proto, že nám to vyhovuje…

Stále tvrdím, že předsedou strany má být Císař, Král, nebo alespoň Zeman. Ale Hamáček… Nomen est omen (lat. „jméno je osud“; jméno nese význam).

Provokace sudetů

Na 70. sjezdu sudetských Němců v bavorském Řezně (Regensburg) prohlásil Bernd Posselt, že v budoucnu se jejich sjezd bude konat v ČR. Jeho vzkaz je jasný: V České republice jsme doma my (sudeti), my (sudeti) si pozveme na náš příští sjezd (koberec) vládu ČR. Sudetský nacionalismus je pro nás mimořádně silné zahraniční politické nebezpečí.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Vladimír Pelc: Politický teror je nutné vymýtit Vladimír Pelc: Další hřeb do politické rakve ČSSD Vladimír Pelc: Ombudsmanka škodí Vladimír Pelc: Politický převrat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV