Vladimír Ustyanovič: Kalouskova národní fronta

"Svítá. Je pět hodin ráno a po dvaceti hodinách v práci se jedu domů vysprchovat a převléct, abych zvládl další pracovní den. Nestěžuji si, je to moje povolání. Jenom srdečně zdravím všechny, kteří nám závidí ty “obrovské bezpracné příjmy”."

Dřinu, kterou prezentuje pan poslanec Kalousek při celonočním jednání ve sněmovně, bych popsal tak, že dělá z občanů nemyslící bezduché tvory a jediný on se svou partou Milion chvilek pro totalitu mají tu správnou pravdu. Kdybychom brali slova pana Kalouska z poloviny vážně, tak by Poslanecká sněmovna schvalovala zákony jako na běžícím páse, což se neděje. Poslanci demagogického bloku to vnímají jako vlastní exposé na prknech, která neznamenají svět, ale poslaneckou sněmovnu. Lži a urážky, nechutné vulgarity zejména v Kalouskově podání, se již staly poslaneckým folklórem.

Teď přejdu k meritu věci. Parta Milion chvilek se rozhodla, že požaduje nezávislou justici. Dále žádá demisi ministryně spravedlnosti, kterou nazvali rudou Marií. Odpověď zní: Nezávislá justice zde existuje, paní ministryně Benešová nikdy v KSČ nebyla, ač jí to bylo několikrát nabídnuto a její hodnocení z řad kolegů - soudců včetně bývalého ministra spravedlnosti Motejla, včetně soudce ústavního soudu Jaroslava Fenyka zní tak, že se jedná o osobu s morální autoritou a velkou odbornou erudicí. Tento názor prezentovali také členové Soudcovské unie na posledním zasedání (viz média). Můžeme se tedy domnívat, komu Marie Benešová vadí, protože při návrhu reformy státního zastupitelství, které se plánovalo asi 10 let, se již ozvaly první potrefené husy, popřípadě houseři. Nyní se vrátím k největšímu pracantovi Poslanecké sněmovny, který pravidelně srší konstruktivními návrhy a inovacemi, jež se však smrsknou do jediného programu, a to do programu AntiBabiš. Tímto pracantem je jako již tradičně kolovrátek Miroslav Kalousek, jehož činy jsou opravdu nezapomenutelné. Například když byl na Ministerstvu obrany jako náměstek, zadal výrobu padáků pro armádu ČR firmě bez zkušeností a referencí, přičemž na Moravě již existovala renomovaná firma Mars s dlouholetými zkušenostmi. Bohužel tento experiment skončil smrtí dvou vojáků. Výrobce padáků, který dostal zakázku si po těchto dvou nehodách vzal život. Může to být náhoda, může to být shoda okolností, ale stalo se, co se stalo. Na již zmíněných vojenských padácích pro potřeby armády jsem provedl několik testovacích seskoků a proti padákům firmy Mars padaly jako šutr, místo vysoce požadované klouzavosti. Dalším nezapomenutelným zápisem našeho nejlepšího nebo nejhoršího ministra financí v historii českých vlád, bylo navýšení důchodu o částku 40,-Kč. Srdce důchodců zaplesala obrovskou radostí, protože tak horentní sumu nikdo nečekal. Jak řekl Winston Churchil, když chcete škrtat a zvyšovat daně, jste jako člověk, který stojí v kbelíku a snaží se sám sebe zvednout. Věřím, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou a také vnímám situaci, že se lidé na demonstracích nenechají zmanipulovat řvouny, hysterickými herečkami, které mají pocit, že vlastní patent na rozum a zpěvačkami, které vystupují v roli politologů, někdy až totalitních ideologů.Také ctihodný pan Svěrák, který hrál za totality v mnoha filmech a podepsal Antichartu, vypouští v každém slově kapky jedu. Pane Svěráku, jste dobrý umělec, tak se držte svého řemesla. Volby jsou jediným demokratickým nástrojem, jak změnit vládu, toto nepřísluší žádným manipulátorům v hnědých košilích, jak jsme to zažili v minulém století. Zmanipulovaný dav je stejně nebezpečný jako řítící se autobus bez brzd. Primitivové, vydávající se za umělce, vyzývající shromáždění "udělejme bordel" by se měli léčit na psychiatrii nebo být vyloučeni ze slušné společnosti.

autor: PV