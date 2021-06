Vladimír Ustyanovič: Nepolitické střepy - Cikáni jdou do nebe

Před pár dny rozvířil mediální scénu v hlavní roli údajně těžce zfetovaný Rom, který, jak bylo vidět na záznamu z kamer, mlátil hlavou do kolem stojících vozidel. To asi nebyl tak velký prohřešek, protože dunění jeho hlavy přivolalo pozornost kolemjdoucích, a když začal poškozovat okolo stojící vozidla razantně a fyzickou silou, občané přivolali hlídku Policie ČR.

Tento nebezpečný a zfetovaný muž měl nejspíš pocit, že se proměnil ve psa, a pokousal policistu na noze. Policisté ho zpacifikovali zákonným způsobem, bohužel při převozu do nemocnice zemřel. Nevíme, jakou nemocí pachatel trpěl, mohla to být vzteklina, což by byla pro zraněného policistu nepříjemná a dlouhodobá léčba.

Jsem už pamětník, chodil jsem s Romy do školy, až na řídké výjimky to byli féroví kluci. Když se šli prát na férovku, vyzbrojení boxery na rukách, tak byli minimálně tři nebo čtyři na jednoho. Zažil jsem na vlastní kůži. Socialistický režim měl taky tendenci je převychovávat. Příklad, nastěhovali rodinu do paneláku, kde jim dali samozřejmě zdarma nový byt pro celou rodinu, která během roku převychovala celý panelák. Musím ale po pravdě říct, že tyto socialistické experimenty nefungovaly, ale bydlel jsem vedle mnoha romských rodin, které byly pracovité a staraly se o své děti. Příčinnou souvislost vidím zejména v tom, že byla povinnost pracovat. Týkalo se to všech bez rozdílu barvy, pleti a pohlaví. V případě, že daný jedinec se této pracovní povinnosti vyhýbal, šel do basy a nebyla to basa jako rekreační zařízení, musel tvrdě makat. Často se to týkalo těch, kteří neplatili výživné na své děti. Takže se málokdy stalo, že by žena samoživitelka zůstala bez prostředků, tak byl ten socialismus špatný a nespravedlivý.

Nyní se vrátím k meritu věci úmrtí Roma, který zemřel a výsledkem pitvy bylo předávkování drogami. Politické hyeny, jako pirátský udavač europoslanec Peksa prohlásil, že zákrok byl tvrdý a policisté by měli spíš vychovávat, a že zákrok zakleknutím může zabít člověka. Rozumím tomu, jak kdysi řekla známá osoba, "dobrým slovem a namířenou pistolí dokážeš víc, než pouze dobrým slovem“ - Al Capone. Tento intelektuál ale neví, o čem mluví. Zákrok zakleknutím jsem použil asi tisíckrát, je bezpečný a zpacifikuje agresivního pachatele. Samozřejmě naše mediální hyeny to spojily se smrtí kriminálníka Floyda, který seděl pět let za loupežné přepadení, zdrogovaný šel nakoupit do obchodu a zapomněl platit. Rovněž při zákroku amerických policistů, podle soudní pitvy, zemřel na předávkování drogami. Eurofanatici v tom vidí spojené nádoby. Myšlenkový gigant, předseda evropského parlament,u z desetiminutového videa prohlásil, že se to musí prošetřit, aby byla ČR uznána právním státem, tak bych chtěl sdělit tomuto hňupovi, jehož jméno nikdo nezná, a také té eurokomisařce Věře Jourové, ať se jde vycpat se stupidními zákony Evropské unie a evropskými hodnotami, o kterých nikdo neví, co to je. Máme své zákony, soudy a svá státní zastupitelství, na které se můžeme spoléhat, a žádný nikým nevolený evropský byrokrat nám nemusí říkat, co je správné a co ne.

Hra Cikáni jdou do nebe byla zfilmována a měla nadčasový charakter. Navrhl bych zrušení všech neziskovek, které mají téma začleňovaní Romů do společnosti, včetně těch parazitů, kteří je řídí, protože doteď jejich výsledek práce je nulový. Ušetříme miliardy v rozpočtu a tito úředníci by mohli dělat něco užitečnějšího, třeba zametat chodníky, popřípadě se rekvalifikovat na házení lopatou. Jestli si hrajeme na právní stát, tak by měly zákony platit stejně pro bílé, černé, fialové, modré i duhové.

