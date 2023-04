Vladimír Ustyanovič: Vládní řetěz je tak pevný, jako jeho nejslabší článek

reklama

Je to žert, vládní zoufalost, nebo troufalost, či chaos?

Tvůrce úspěšného projektu takzvané reaganomiky, profesor Paul Craig Roberts vydal knihu, respektive studii Selhání kapitalismu volného trhu a ekonomický úpadek Západu. V této publikaci upozorňoval na dynamiku růstu Číny, Indie a Ruska, včetně chybné strategie vedení ekonomiky Spojených států.

Tento vážený pan profesor, který se stále vyjadřuje ke geopolitickým otázkám, musí duševně trpět, když vidí, jak různé trapné figurky zastupují Evropskou unii. Jsou jich desítky a málokdo zná jejich jména. Každý na světě zná Bidena, Trumpa, Emmanuela Macrona, Putina. Je to jednoduché, protože tito státníci nesou přímo zodpovědnost, nebo nezodpovědnost, za svůj stát.

Významnou událostí bylo, když přivítal čínský prezident Si Ťin-pching francouzského prezidenta Emanuela Macrona se všemi vojenskými poctami, včetně čestných dělostřeleckých salv. Čínská média ani neregistrovala šéfku nějaké Evropské komise, kterou přivítal pouze čínský ministr životního prostředí. Mnohým příznivcům Euro-Sojuzu se to určitě nebude líbit, ale jak se říká, velcí hráči jednají spolu bilaterálně a nepotřebují k tomu eurounijní parazity. Vyjádření výše zmíněných státníků směřovalo k zastavení bojů na území Ukrajiny a nastavit podmínky příměří včetně kompromisního řešení garantovaných mírových dohod.

K tomuto zastavení bojů se vyjadřují i mnozí zkušení čeští generálové, mj. Petr Pelz a Andor Šándor, kteří se rovněž vyjadřují nesouhlasem s dodávkami zbraní do místa konfliktu a radí zahájit diplomatické jednání. Jsou to tisíckrát opakované názory, které určitě čtenáře unavují. Jak říkají latiníci, acta non verba.

Na druhé straně ale stojí různí mnohdy až váleční štváči, zejména české provenience, kteří by chtěli Ruskou federaci porazit na hlavu a pokud možno ji zadupat do země. Jadernou velmoc ale nelze porazit na hlavu.

Zajímalo by mě, zda se ozval rozpočtově odpovědný prezident Pavel, že tak jako růst důchodů jde i bobtnání rozpočtu armády na dluh příštích generací? K tomu bych měl poznámku, že na dluh žijí dnešní politici, kteří si sami zvyšují platy. Pan prezident si asi neuvědomuje, že naši důchodci si už své penze a právo důstojně dožít dávno oddřeli. Ale nebudu radit našim rozpočtově odpovědným politikům, že by si měli snížit svoje platy o polovinu a zredukovat na třetinu své náměstky včetně jejich odměny, které by byly rovněž poloviční.

Když se někdo ozve, vzkazuje mu český prezident: „Neházejme demonstranty do jednoho pytle, část z nich jsou oběti.“ Výrok adresovaný ke stotisícové demonstraci, jejímž cílem byla demise vlády likvidující českou ekonomiku rychlostí volného pádu, bych přirovnal k duchovnímu tmářství v době vlády církve.

Jenom poznámka pod čarou; pro pana prezidenta asi není potřebné zamyslet se, proč 100 tisíc lidí demonstrovalo nespokojenost s vládou, která neřeší problémy české ekonomiky a každý den ji zadlužuje o další miliardu korun.

Český premiér signalista jede poníženě prosit do komunistického Vietnamu, aby komunistický Vietnam kapitalistické České republice přihrál nějaké „zakázky“. Věřím, že by se klidně rozjel i do Číny, ale to by ho pak čekal pomyslný rozvod s Markétou Pekarovou a s Tchajwancem Vystrčilem.

Úspěch premiérovy návštěvy zhodnotil na svém twitteru Lukáš Pollert: „Chtěl jsem vám přinést nějakou zprávu ze singapurských médií o důležité návštěvě našeho premiéra. Bohužel v žádném singapurském, anglickém, čínském nebo malajském médiu není ani zmínka. Poslední aktualita je ze 16. dubna o demonstraci proti vládě.“

Podle našeho válečného prezidenta Petra Pavla válka na Ukrajině vyhovuje Číně, protože oslabuje celý Západ. Tak se ptám, proč celý Západ futruje další a další zbraně na Ukrajinu? Jednoduchá odpověď, Západ, zejména USA se zbaví starého válečného šrotu a zbrojní firmy budou mít důvod své existence.

Myšlenkový gigant a ministr obrany Německa Boris Pistorius prohlásil, že „Ukrajina může zaútočit na ruské území“. Na tento slovní ping-pong mu odpověděl exprezident Ruské federace Medveděv, že „Němec, který chce útok na ruské území, se musí připravit na přehlídku ruských vojsk v Berlíně“.

Evropa pod taktovkou Německa zatím dál páchá ekonomickou sebevraždu. Zavření německých jaderných elektráren je výborná zpráva pro české občany. Stát, jako majoritní vlastník ČEZu, může zvednout ceny naší nadprodukce elektřiny, prodávat ji Němcům modlícím se k větru a slunci a zlevnit energii pro své občany.

Ve Spojených státech je dnes plyn šestkrát levnější než v Evropě. V Maďarsku je plyn pětkrát levnější než v ČR. Zájmy kterého státu tato vláda hájí?

Radě bezpečnosti OSN předsedá Ruská federace zastupovaná ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Na adresu Lavrova, těžké a respektované váhy mezi ministry zahraničí, který má v oboru praxi mnoha desetiletí, se vyjádřil český ministr zahraničí Bc. Lipavský, že „je to šašek“.

Tento výrok duševně nahého Lipavského odpovídá schopnostem a možnostem této vlády. Jak se říká – „řetěz je tak pevný, jak pevný je jeho nejslabší článek“.

