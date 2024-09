Zdeněk Jemelík: Prima předvolební omyl

Vlastnostem a vyhlídkám těchto kandidátů jsem se věnoval ve třech článcích, které vesměs vyšly na Parlamentních listech a jsou stále dostupné na mém blogu (ZDE). O situaci jsem psal jako o rébusu. Postupně jsem dospěl k názoru, že sice ve všech třech případech se jedná o osobnosti, které jsou hodny důstojnosti senátora, ale liší se způsobilostí uplatnit se v legislativní činnosti Senátu. Předpokládal jsem ale, že mezi voliči nakonec převládnou fanoušci populárního hokejisty, které funkce Senátu v legislativním procesu nezajímá.

Mýlil jsem se a jsem tomu rád. Voliči nepodlehli pozlátku osobní oblíbenosti a do druhého kola poslali oba právníky. Rébus se tak zúžil na řešení otázky „kdo z koho“ mezi nimi. Do druhého kola se dostal senátor Zdeněk Hraba (36,28 procenta) a exministryně spravedlnosti, poslankyně prof. Helena Válková (26,23 procenta) Rozdíl v počtu získaných hlasů mezi nimi je značný, takže naděje na případné zvrácení výsledků ve prospěch paní exministryně se mi zdá být malá. Píše o tom i Česká justice (ZDE), která se zdá být nakloněna spíše panu senátorovi.

Žádný ze soupeřů není k zahození. Mezi jejich politickými názory nejsou propastné rozdíly. Oba jsou konzervativní a mají daleko k módnímu progresivismu. Senátor Zdeněk Hraba má bohaté zkušenosti z působení v místní samosprávě a získal dobrou pověst jako advokát. Má nejen právnické, ale i ekonomické vysokoškolské vzdělání. V Senátu patří k jeho aktivním členům. Postavení senátora využíval k pomoci při řešení různých potřeb regionu. A v Říčanech patří k váženým starousedlíkům. Senátorem se stal s podporou hnutí STAN. Pro tyto volby změnil dres, kandiduje za vládní ODS s podporou několika mimoparlamentních straniček.

Prof. Helena Válková svého rivala určitě převyšuje právnickou vyspělostí, politickými zkušenostmi a praxí v legislativní činnosti. Významně se podílela na tvorbě volebního programu hnutí ANO 2011 v části, týkající se resortu spravedlnosti. Má za sebou řadu akademických funkcí. Zejména byla ministryní spravedlnosti, vládní zmocněnkyní pro lidská práva a v Poslanecké sněmovně se dlouhodobě uplatňuje jako významná členka Ústavněprávního výboru. Vzhledem k tomu, že Senát plní nezastupitelnou úlohu pojistky v legislativním procesu proti pochybením Sněmovny, byla by pro Senát posilou nejvyššího řádu.

K regionu má jistý vztah, byť ne tak silný jako senátor Zdeněk Hraba. Kandidovala zde do Poslanecké sněmovny, má zde poslaneckou kancelář. Benešov je rodištěm její matky a v oblasti žijí její příbuzní.

Ale místní vztahy senátora Zdeňka Hraby s vícegeneračními základy a dlouhodobě cíleně budované a rozvíjené nejspíš převáží nad jejími vysokými odbornými a politickými kvalitami. Není ostatně jisté, že běžní voliči je dokáží ocenit.

Volební kampaň oba vedli slušně, prof. Helena Válková mnohem skromněji. Její úspěch ve druhém kole senátních voleb by byl pro ni jistě nesmírně příjemný. Nezvolení by pro ni ale nebylo osobní tragédií, stále bude nepřehlédnutelnou poslankyní. Její zvolení by ale bylo velmi cenné pro ANO 2011, jehož pozice v Senátu by se posílila. A časem by je jako přínos určitě začali chápat senátoři. Připadá mi, že pro práci v Senátu je vybavena o třídu lépe, než stávající senátor.

Je otázkou, zda toho všeho si jsou vědomi členové a příznivci hnutí ANO 2011, kteří nakonec rozhodnou o výsledku. Buď přijdou k volbám a budou volit prof. Helenu Válkovou, nebo zůstanou doma a nepřímo podpoří senátora Zdeňka Hrabu. Za pár dní uvidíme, zda je vedení hnutí dokázalo zmobilizovat, aby si nenechalo utéct významné posílení svých pozic.

Výsledek prvního kola je v každém případě výzvou pro vedení hnutí ANO 2011, aby v druhém kole intenzivně zabojovalo o pozici v Senátu. Jsem ale skeptický, sílu místních vazeb senátora Zdeňka Hraby a intenzitu jeho volební kampaně sotva překoná.

