Zločiny proti lidskosti nesmí zůstat bez trestu

Můj dlouholetý kamarád, kanadsko-český žurnalista Peter Adler, zveřejnil na internetových stránkách „Questions, Questions, Questions“ text, který jako by mi mluvil z duše. Napadlo mě, že ho přeložím a zpřístupním ho tak i pro ty, kteří by jinak neměli možnost se s ním seznámit.

Zločiny tohoto rozměru nesmí uniknout zaslouženému trestu. Čím dříve se to stane, tím lépe pro převažující většinu lidstva. Každého dne je škoda. Je nejvyšší čas, aby se ta druhá většina, a sice většina dnešních mocných, začala třást strachy. Cílem jejich cynicky otevřeného spiknutí je násilná změna naši civilizace nastolením světového diktátorského režimu, kterému říkají „Přenastavení světa“ (Great Reset), anebo eufemisticky „Čtvrtá průmyslová revoluce“, a někdy také „Nový světový řád“ (New World Order). Nadešel čas pohnat tuto konspiraci mocných před „Světový tribunál pro zločiny proti lidskosti“, aby se tam utopili v moři lidského hněvu.

Není to tak dávno, co jsme byli svědky podobného mezinárodního procesu, jenže na tohle novodobí zločinci rádi zapomínají. Ano, tento světový soud se bude podobat „Tribunálu pro válečné zločiny“ obecně známému jako „Norimberský proces“, který uzavřel 2. světovou válku.

Co se stalo v Norimberku

Většina obviněných nacistických pohlavárů před soudem tvrdila, že jsou nevinní, protože buď jen plnili rozkazy, nebo postupovali podle tehdy platných zákonů. Jistě, někteří z nich připustili, že to byly zákony brutální, ale přece jen to byly zákony jejich země. Ovšem Norimberský mezinárodní soudní dvůr postupoval podle konceptu, který je po celá tisíciletí znám jako „přirozené právo“ (latinsky lex naturalis). Právo, které nás učí, že na prvním místě podléháme systému práva a spravedlnosti, který je společný všem lidským bytostem a je daný přímo samotnou přírodou raději, než momentálně vládnoucími elitami.

Nejlépe to formuloval řecký filosof Aristoteles, jehož nález je platný dodnes: „Co je spravedlivé podle přírody, nemusí být vždy stejné jako to, co je spravedlivé podle právě platného zákona“. Máme nad sebou přirozené právo, které platí stejnou silou všude a platí nezávisle na tom, co si o tom ta či ona vládnoucí vrstva myslí. Shrnuto, nejvyšším imperativem zůstává za všech okolností lidskost a ti, kteří se proti ní prohřešují, přestávají být v pravém smyslu slova lidmi a zasluhují vyřazení z lidské společnosti.

Co to znamená

Nejen politici a vládní úředníci, kteří vydávají nařízení a zákony, které neobstojí v testu ryzí a nezfalšované prospěšnosti lidem, ale i lékaři, kteří propagují jejich nesmyslná nařízení a příkazy, a také učitelé, kteří nutí své žáky nosit nikoho nechránící masky, které jsou spíše množírnami možné nákazy, stejně jako příslušníci různých „ochranek“ slepě plnící příkazy a nutící lidi k otrocké poslušnosti, ti všichni budou shledáni vinnými. A nejen ve smyslu napomáhání jakémusi „shora nařízenému“ zlu, půjde o osobní vinu každého z nich.

Kdo jsou ti nejhorší

Čtyři jména se vybavují okamžitě. Abychom zachovali abecední pořádek, jsou to: Bill a Melinda Gatesovi, Klaus Martin Schwab a George Soros. A buďte si jisti, že tohle není žádná konspirační teorie. Je to skutečná konspirace a vysvětlím proč.

Každý, kdo o tzv. konspiračních teoriích přirozeně pochybuje, by si měl zopakovat základní pravidlo motoru lidského pokroku, kterému obecně říkáme věda.

Jak věda definuje teorii jako svou nedílnou součást? Nejprve dostaneme nápad a vytvoříme si názor na věc. Ten nás pak dovede k domněnce (hypotéze), Hypotéza musí zahrnovat všechny známé skutečnosti, seřazené do co nejjednoduššího celku. Žádná skutečnost nesmí odporovat ostatním, a žádnou skutečnost nesmíme vynechat. Prokážeme-li hypotézu, teprve potom jsme schopni vědecky formulovat teorii. Jinými slovy, aby byla teorie správná a platná, musí být podložena důkazy. A to jak jednotlivých stavebních kamenů, tak i celku. Tohle musí mít navíc nad hypotézou. Proto záměrně zmatečně házení toho, co se dnes děje, do jednoho pytle s „konspiračními teoriemi“, už samo o sobě potvrzuje existenci skutečného spiknutí.

Máme-li důkazy černé na bílém, pak už nejde jen o konspirační domněnku, ale o skutečně fungující konspiraci v akci. Chápete už, proč se novodobí spiklenci termínu „konspirační teorie“ nebojí a navíc se smějí, kdykoli ho uslyší? Byli to oni sami, kdo do našeho běžného slovníku zavedli tento pojem tak, aby byl všeobecně nepřijatelný a směšný.

Nesmysly, co nahánějí hrůzu

Právě z tohoto důvodu hovoří shora jmenované čtyři osoby o svých plánech až s urážlivě neomalenou otevřeností. Stačí si projít záznamy jejich projevů v „Gatesově nadaci“ (Gates Foundation), „Světovém ekonomickém fóru“ (World Economic Forum) a Sorosově „Otevřené společnosti“ (Open Society). Najdete tam zcela nezakrytě všechny děs a hrůzu nahánějící nesmysly a příšernosti, které chtějí uskutečnit v blízké budoucnosti, ovšem mnohem horší je, že některé z nich se díky jejich moci a vlivu dějí už dnes. Citujete-li jejich výroky slovo od slova, označí vás jednoduše za „konspiračního teoretika“. A s pohrdavým úsměvem vám tím dávají najevo, že jste nedůvěryhodný dezinformátor. Opravdu chytře vymyšleno.

Všemi těmi zákazy vycházení, zákazy pohybu z místa na místo, zákazy shromažďování jak venku, tak v místnostech, nuceným zavíráním továren i úřadů, zákazem kulturních a společenských akcí, omezováním a uzavíráním obchodů a služeb, omezením sportu a turistiky, uzavíráním škol, atd. atd, poničili politici národní hospodářství mnoha zemí po celém světě tak, že vzniklé škody jsou srovnatelné s Velkou hospodářskou krizí z roku 1929 a oběma světovými válkami dohromady. Vyvolat paniku s následnou vlnou strachu před novým virem za současného umlčování všech nehodících se hlasů včetně názorů respektovaných vědců, to vše se jim podařilo bezmála mistrně. Nezbytnou mouřenínskou práci odvedla zmanipulovaná média hlavního proudu a jejich zoufale nevzdělaní a profesně nekompetentní rádoby žurnalisté.

Je otřesné spočítat si, kolik různých vlád po celém světě tomuto jednostrannému mediálnímu nátlaku podlehlo.

Chřipková pandemie bez zájmu

Podívejme se na jednoduché srovnání, zveřejněné prestižními „Armstrong Economics“, které se týká Spojených států: Měli jsme chřipkovou pandemii v roce 2009. Tehdy publikovalo americké „Centrum pro kontrolu nemocí“ (CDC – Center for Desease Control) následující údaje. Od 12. dubna 2009 do 10. dubna 2010 bylo v USA v průměru 60,8 milionu nakažených, 274 304 hospitalizovaných a 12 469 úmrtí způsobených virem pdm09 (H1N1). Koncem roku 2020 CDC odhadlo, že s novou verzí viru způsobující nemoc Covid-19, přišlo do styku přibližně 20 milionů lidí.

Přestože mnoho dalších srovnání považuje čísla CDC z roku 2009 za třikrát nadhodnocená, nikdo tehdy nepřišel s rouškami, zákazy vycházení, uzavíráním obchodů a dalším útlumem národního hospodářství a běžného života lidí. Nikdo nepřišel s požadavkem urychleného vývoje vakcíny, která pak bude vnucována každému člověku po celé planetě (za současného pořizování seznamu těch, kteří odmítli).

Co opravdu šokuje

Světová zdravotní organizace (WHO) zahájila zřejmě pod tlakem zodpovědné části lékařské obce a také veřejnosti přezkoumávání léku Ivermectin. Je to už dlouho známý lék, který likviduje určité parazity v živém organismu. Jeho nasazení v případě Covidu může snížit úmrtnost až o 83 procent. Nemá patentovou ochranu, takže je levný. Mnoho lékařů nazývá tento lék „zlatou střelou“, která může spolehlivě zlikvidovat koronavirus SARS-CoV-2, který je původcem nemoci pojmenované COVID-19.

Dr. Andrew Hill z katedry farmakologie University v Liverpoolu vysvětluje, že jeho závěry jsou založeny jen na výsledcích léčby hospitalizovaných pacientů, nezahrnují tedy ambulantní případy, anebo preventivní užívání léku. Dr. Hill se vyjadřuje o Ivermectinu jako o léku, který může radikálně změnit dosavadní léčebné postupy. Podle zveřejněných zpráv vyžaduje WHO od autorů výzkumu další tři série testů, které by měly být dokončeny až někdy v lednu příštího roku, a teprve potom zváží vydání příslušných doporučení. Zajímavé je, že ani Pfitzer, ani Moderna a nikdo z dalších velkých hráčů, protěžujících vakcíny a vakcinaci, nejsou na seznamu větších výrobců Ivermctinu. Nejznámějšími producenty jsou „Samex Overseas“ (Indie), „Land“ (Hong- Kong), „Zhejiang Hisun Pharmaceutical“ (Čína), „Merck“ (USA), a „Hero Pharmaceutical“ (Irán).

Menší zisk výrobcům

Zbývá otázka, proč WHO tak náhle změnila názor. Samozřejmě, Ivermectin je o mnoho levnější než vakcína, ale také přináší mnohem menší zisk výrobcům i distributorům. V Kanadě můžete sehnat jedno balení už za 20 dolarů a běžná cena nepřesáhne 50. Jsou místa, kde vám lék prodají i bez předpisu. A nejen to, k dostání jsou také levnější tzv. generické verze, například „Soolantra“ nebo „Stromectol“. Je pravda, že tyto léky mají řadu vedlejších účinků, ale znáte nějaký lék, který nemá žádné? Navíc, složení protiparazitních léků je velmi dobře známé. Rozhodně není zahaleno v mlze tak, jako složení vakcín, které jsou nám vnucovány stále častěji jako jediný nástroj proti viru..

Závěrem

Všechna fakta, která máme k ruce, ukazují jedním a jen jedním směrem. Je třeba, aby Světový tribunál zavěsil Damoklův meč nad hlavy všech dnešních viníků, Světovou zdravotní organizaci (WHO) nevyjímaje.

Až podezřele rychlá změna názoru na Ivermectin naznačuje, že WHO si je dobře vědoma existence sdružení, které je známé jako „Výbor pro mimoparlamentní vyšetřování Corony“ (v němčině Ausserparlamentarischen Corone Untersuchungsausschuss, nebo stručně ACU).

V této skupině, která byla formálně založena čtyřmi právníky 10. července 2020, je dnes přes 500 lékařů a mezioborových specialistů. Tito odborníci došli k názoru, že drakonická vládní opatření omezující demokratické svobody občanů nejsou úměrná nebezpečnosti čínského komunistického viru.

Dr. Reiner Fuellmich, jeden ze zakladatelů ACU oznámil, že jeho skupina právě dokončuje přípravu mezinárodní soudní žaloby postihující ty osoby, které jsou zodpovědné za politiku likvidačních zákazů pohybu a dalších přirozených aktivit většiny lidských bytostí na celé planetě.

Dr. Fuellnich je známým právníkem v oboru ochrany spotřebitele, a to jak v Německu, tak v Kalifornii, už déle než čtvrtinu století.

Osobně nesouhlasím s trestem smrti. Bylo by však dostatečně spravedlivé, kdyby ti, kdo budou shledáni vinnými, odešli od celosvětového tribunálu s doživotním trestem bez jakékoli možnosti jeho zkrácení.

Z kanadského originálu „CRIMES AGAINST HUMANITY WON’T GO UNPUNISHED“ přeložil Pavel Chrastina.

