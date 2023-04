„Tak neuvěřitelné, že tomu už věřím.“ Zbořil a USA, Čína a Evropa

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Pokud jde o něco, co bych mohl označit za programový výrok, pak je to výzva k dalším akcím, jejichž výsledkem by měla být rezignace vlády,“ analyzuje včerejší demonstraci proti bídě na Václaváku politolog Zdeněk Zbořil. „Koncepce mimoparlamentní opozice, kterou známe z Francie a Německa na konci šedesátých let 20. stol., a jejíž stínové stopy bychom mohli hledat i ve vzniku Občanského fóra v roce 1989, asi nebude znovu vzkříšena, ale může být inspirací k něčemu obdobnému. I když jsme si vědomi, že jakékoli ‚revoluční řešení‘ téměř vždy vede k degradaci politického systému a jeho tendencí k politickému idealismu,“ dodal.

„Tentokrát to byly věci nevídané a neslýchané, některé pro mne nepředstavitelné, jiné o kterých pochybuji, třebaže se o nich dovídáme z úst požehnaných, nebo z prostorů za branami pekelnými,“ říká k tomu, co ho zaujalo v uplynulých dnech politolog Zdeněk Zbořil. „Největší a nejsebevědomější vojenská a politická moc, která odposlouchává a prověřuje nejméně na 4+3 úrovních, sleduje pány a kmány na celém světě a leze jim do nejintimnějšího soukromí, je o miliony svých dat ‚okradena‘ dvacetiletým téměř ještě adolescentem hrajícím si na rudého muže, který vyzrál i na bílého otce z Washingtonu, je tak neuvěřitelný příběh, že mu začínám věřit. Anebo bílému otci už je to všechno dávno jedno a žije se svým okolím v blažené nevědomosti, která je ale tak velká a hluboká, že může způsobit rozpad celé sluneční soustavy,“ dodal.

Vyrazili s nimi Číňané dveře?

Podobně neuvěřitelné jsou pro něj cesty vrcholných reprezentantů EU, kteří se vypravili poučovat ČLR a vlastně i Číňany, jak se mají chovat a čí nařízení mají poslouchat, že ti kacéřovaní s nimi vyrazili dveře. „S paní komisařkou doslova, s těmi ostatními symbolicky. Proč cítil potřebu být posazen do oslí lavice i konvoj českého předsedy vlády nedokážu pochopit, ale zdá se mi, že s velmi velikým odstupem se přiblížili k vzdálenému horizontu, který je nechával po desetiletí klidným a nevědí, jak země, do kterých se vypravili dnes vypadají a komu vděčí za svou neuvěřitelnou prosperitu,“ komentuje. „Omluvou by snad mohlo být, že letěli na výlet s tajným koncem a že si jejich snažení nikdo ani nevšimne. Malérů by mohli ve své nevychovanosti udělat mnohem víc než jeden MUDr., podplukovník. A to, že se k této nehoráznosti, která mohla po nějaké době zůstat alespoň v mělké propasti zapomenutí, přihlásilo ještě pět dalších, kteří o tom věděli, nebo nevěděli, může být také problém,“ dodal.

Po vlastním dvouletém pobytu na univerzitě v Korejské republice může Zbořil tvrdit, že „nejen pan doktor, ale dokonce i těch pět jeho zastánců se delší dobu na Korejský poloostrov nepodívají. Snad by si mohli uvědomit, že reprezentují, i když se v letadle ‚jen‘ namažou, že vztahy mezi lidmi mají v některých zemích jinou formální úroveň než v společensky zanedbané okrajové provincii Evropy,“ říká.

A konečně, připomíná téměř modelově podobnou situaci. „Všechna česká média nejméně půl roku tvrdila, že bez ukrajinského obilí bude na zeměkouli hladomor. „V posledních dnech v Polsku a Maďarsku zakázali dovoz nejméně dvaceti položek na seznamu těchto komodit ze země, která chce být v co nejkratší době členem EU a participovat na jejím pohybu lidí, zboží, služeb a kapitálu v evropském prostoru bez hranic,“ připomíná Zbořil.

Demonstrace. „Posláním mobilizace protivládních postojů“

V neděli se uskutečnila na Václaváku demonstrace proti bídě. „Překvapilo mne, že, alespoň podle obrazového zpravodajství, byl počet jejích účastníků srovnatelný s tou předcházející. Byla lépe organizovaná, měla lepší scénář a demonstranti věděli, že se nemají nechat vyprovokovat. A to i přesto, že se mezi nimi šířila neověřená informace, že se mezi demonstranty pohybuje nechvalně známý řeporyjský starosta Pavel Novotný,“ říká Zbořil. „Jejím posláním byla mobilizace protivládních postojů, prověřování si, jak se soustředit na program ‚neschopné a chaoticky jednající vlády‘ (alespoň podle slov některých vystupujících). Hlavní svolavatel, JUDr. Jindřich Rajchl, zastupující politickou neparlamentní stranu PRO, měl politicky kultivovaný kritický projev, který doplňoval svými radikálnějšími postoji a slovníkem dlouholetý poslanec za ČSSD a nyní SPD Jaroslav Foldyna,“ dodal.

Celá demonstrace podle Zbořila měla režii, vedení a podle slov jejích účastníků se mezi nimi projevovaly obavy z nedostatku další eskalace protestních akcí, protože vláda na tyto projevy nesouhlasu s jejími rozhodnutími nereaguje. „Pokud jde o něco, co bych mohl označit za programový výrok, pak je to výzva k dalším akcím, jejichž výsledkem by měla být rezignace vlády, kvůli její, podle slov demonstrujících, projevované neschopnosti a nedostatečným odborným předpokladům některých jejích členů,“ uvedl politolog. „Obavy z únavy z revoluce jsou jistě na místě, ale podobně se mohou demonstrující obávat nejen nečinnosti koaliční vlády, ale i nedostatku revolučního nadšení vůdců protestů,“ dodal.

Ne, voliči odcházejí i od ODS a STAN

A do jaké míry tohle může posunout PRO v preferencích? Zatím podle vyjádření politologů jen přebírá hlasy SPD. „Opravdu by mne zajímalo, kteří politologové to vědí natolik přesně, že s tím chodí na veřejnost a jak spočítali, že PRO tuneluje SPD. Já si myslím, že statisticky zajímaví voliči utíkají k Pro nebo ANO zejména od ODS a STAN, ale i já hádám z křišťálové koule a vycházím z dat, které po necelých dvou letech koaliční ostudy, ať je jakkoli velká, nelze uspořádat do důvěryhodných a srovnatelných vzorců,“ podotýká Zbořil. „Navíc do příštích voleb je daleko, a tak si může dovolit prorokovat jejich výsledky kdokoliv. Dokonce i Baba Vanga, které se začíná opět dopřávat publicita a jejíž vzdálenost od reality se zdá být měřitelná v jednotkách kosmického prostoru,“ glosuje.

Otázkou také je, zda osobnost Jindřicha Rajchla, může být vycházející hvězda české politiky. „Pan doktor Rajchl se dobře orientuje v politickém diskurzu, který dnes převládá v opozici, i ve vládních stranách, jejichž jediným tmelem soudržnosti je obava, aby je jejich koaliční spory nerozdělily. Není osobností, která povede lid na barikády, ale to ještě neznamená, že se takové osobnosti nemohou objevit v jeho okolí,“ komentuje Zbořil. „Koncepce mimoparlamentní opozice, kterou známe z Francie a Německa na konci šedesátých let 20. stol., a jejíž stínové stopy bychom mohli hledat i ve vzniku Občanského fóra v roce 1989, asi nebude znovu vzkříšena, ale může být inspirací k něčemu obdobnému. I když jsme si vědomi, že jakékoli ‚revoluční řešení‘ téměř vždy vede k degradaci politického systému a jeho tendencí k politickému idealismu,“ dodal.

K daňové reformě: „Dalekáť cesta má, marné volání!“

Vladimír Bezděk, poradce prezidenta, v Otázkách Václava Moravce připustil, že české ekonomice chybí vize. „Chybí nám určit, kde je sever a touto cestou jít,“ připouští. Zároveň upozornil, že zvyšování daní bude proinflační faktor.



„To jsou malebné metafory, ale nic, čemu by se dalo věřit nebo to odmítnout. Dalekáť cesta má, marné volání! A hlavně, zase jen řeči o tom, jaké to bude, a nikoliv jaké to je,“ komentuje Zbořil.

Do médií se dostaly informace o plánované daňové reformě a řada lidí zbledla hrůzou. Má se zdražit voda, teplo, doprava, služby v kadeřnictví, ubytovací služby, léky i točené pivo.

„Hlavně že nezbledl hrůzou Pavel Rychetský, autor tohoto českého politicko-hospodářského zázraku, který si navíc myslí, a říká to i nahlas, že toto svoje zlo, učinil ve jménu dobra. A pak jsou tu ještě ty 3,5 milionu voličů prezidenta a 2,8 pětikoalice, kteří jsou přesvědčeni o tom samém,“ upozorňuje Zbořil. „Naštěstí mezi těmi, kteří neblednou, jsou stále ještě mnozí věřící, v ornátech i komžích, kterým vysvětlíme po staročesku, že českou politiku dělají nestálí obojetníci, vobrtlíci a kohouti větrní. Pro současné cenzory jen připomínám, že jde o výrazy z hodnocení českého aristokrata Trčky z Lipé, z první pol. 17. stol., a že by i leckterý současný státní zástupce měl hodně práce, aby poslal některého z dnes ještě nepodvolených za katr,“ dodal.

Své exhibice si mohou vetknout za klobouk

Autorem má být ministr financí Zbyněk Stanjura, paniku brzdí premiér Petr Fiala, který sdělil, že o navyšování daní bude informovat sám začátkem května. „I ten nejmizernější karbaník ví, co to je kasa cink, a že nikdo neví, jak něco do té prázdnoty opatřit. Kdybych ale mohl mluvit o tragikomických nápadech pana MF Stanjury vážně, dovolil bych si nejen jemu, ale i všem ostatním navštěvujícím Strakovu akademii a sály ve Sněmovní a ve Valdštejnském paláci upozornit, že všechny svoje exhibice v těchto budovách si mohou vetknout za klobouk a přemýšlet všichni společně, jak se dostat z této šlamastiky,“ uvedl Zbořil. „Nic není v parlamentních komorách důležitějšího než dohoda, a zdůrazňuji dohoda, nikoli neshoda, na státním rozpočtu. Když k ní nedojde, mívá to jen jedno řešení – tj. hledání viníků a jejich odsouzení, protože odpovědnost nejen za paniku, ale i za činy, které někdo může považovat za trestuhodné, padne na každého, kdo bude revolučním masám na blízku,“ dodal.

Podle březnového volebního modelu agentury Kantar CZ by se do Poslanecké sněmovny dostalo šest politických stran a hnutí. Nejvíce lidí by volilo hnutí ANO, které získalo 29,5 procenta. Druhá skončila ODS s dvaceti procenty, za nimi Piráti a SPD. Do Sněmovny by se těsně dostali ČSSD i hnutí STAN, vypadli by naopak lidovci a TOP 09. Strana PRO si připsala až 3 procenta. „To jsou data, která nestojí za vážnou pozornost. Snad jen některých redaktorů ČT nebo novinek.cz. Jednak se podstatně liší od dat jiných agentur (např. Median.cz…), ale hlavně, jsme v polovině termínu a na tyto výsledky mají vliv nejenom některá diletantská rozhodnutí současné vlády, ale zejména jen slibované a opatrně se o své místo na slunci hlásící proroci, kteří chtějí s těmito čísly pracovat ve prospěch svého politického stranictví,“ varuje Zbořil. „A to nemluvím ani o tom, že mnoha občanům se zdají výsledky několika posledních voleb nedůvěryhodné,“ uzavírá dnešní Rozjezd politolog.



