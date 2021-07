„Zpackali to. A tak to měli promyšlené.” Erik Best: Piráti a Babiš

Za poklesem Pirátů a vzestupem hnutí ANO v předvolebních průzkumech není žádná náhoda, ale konkrétní chyby pirátských politiků, kterých premiér zdařile využívá. ParlamentnímListům.cz to řekl politický analytik Erik Best. Upozornil i na údajný přechod některých zákulisních hráčů od ČSSD k hnutí STAN a záměru největších českých byznysových skupin ve volbách.

Obrat v několika průzkumech, kdy se hnutí ANO opět vybojovalo na první místo, je podle Erika Besta významný. „Možná ještě významnější je to, že součet tzv. neliberálních stran je opět přes 50 procent, což je důležitější než samotný fakt, že Piráti a STAN nejsou na prvním místě. Ukazuje se, že Babišova politika je správná. Počkal si a začal napadat Piráty právě v době, kdy na tom v průzkumech byli nejlépe, a začal zdůrazňovat, že jde o cizí živel či element. Zároveň mluvil o migrantech, což také pomohlo,“ míní politický analytik.

„Tenhle trend podle mě vydrží, nikam to nezmizí. Můžeme očekávat, že vývoj bude pokračovat tímto směrem, protože Piráti nemají, jak to vyvracet. Můžou si říkat, že teď nechtějí to, co si ještě před lety přál Bartoš. Méně jasné už je, jak se do podpory stran promítnou další covidová opatření, ale spíš myslím, že to s rozložením sil moc nezahýbe. Nicméně fakt, že se nad pěti procenty drží Přísaha, ale i komunisté a ČSSD, je pro Babiše velice příznivý,“ míní Best.

Pirátům podle jeho slov uškodila neprofesionalita. Neuškodil jim prý samotný fakt, že se začali stavět do role vítězů a představili kandidáty na ministry, ale spíš to, jak všechno prezentovali. „Přišli s tím, že mají 43 kandidátů na ministry. Co to má znamenat? 43 lidí na 15, 16 nebo 17 míst? Jde přitom pouze o Piráty a STAN. A pokud hodlají vytvořit vládu se SPOLU, přibudou další desítky jmen? Tohle je chyba. Piráti obviňují Babiše z toho, že má ve všem zmatek a neumí komunikovat, ale pak dělají přesně totéž,“ uvádí.

„Stejný zmatek mají v tom, kdo by měl zemi řídit. Bude premiérem Bartoš, nebo Fiala? Nebo někdo třetí? Nemají to pod kontrolou, což je další znak neprofesionality. Kdyby jasně řekli, že Bartoš bude předsedou vlády a Fiala třeba ministrem zahraničí, třeba by to šlo, ale teď mají dva premiéry v jediné liberální koalici,“ nerozumí jejich přístupu Erik Best.

Pirátům prý ubírají i různé bizarní nápady jejich členů či dalších představitelů, které se celostátní vedení v čele s Ivanem Bartošem snaží mírnit a odmítat s tím, že to nemají v programu. Jde například o různé nové daně, omezení bytů a další věci. „Tohle všechno ulehčuje práci Babišovi. Stačí poukázat na to, že od Pirátů tyto návrhy zaznívají. Většinou jde o věci pocházející z Bruselu. Samotný Bartoš to moc také nemůže mírnit, protože sám ve své minulosti různé věci má. Nemůže to mít příliš pod kontrolou, protože sám je zdrojem nejistoty,“ je přesvědčen analytik.

„Stále si myslím, že největší chybou bylo, když začátkem jara začali přicházet s průzkumy, ve kterých Piráti vyletěli nahoru. Najednou měli 34 procent. A hned se stali terčem. Beru průzkumy tak, že částečně odpovídají náladám ve společnosti, ale částečně i tomu, co chce zadavatel. Místo toho, aby pracovali na tom, aby širší koalice Pirátů, STAN a SPOLU měla v součtu přes 50 procent, což možné bylo, tak to přehnali v podpoře Pirátů. Výsledkem je, že obě koalice teď padají a necelé tři měsíce před volbami nemá liberální koalice na základě průzkumů ani 90 mandátů. Velká chyba. Měli to dobře promyšlené, ale hodně to přestřelili a všechno zkazili. Babiš toho samozřejmě dobře využil. Začal napadat Piráty a nechal prostor ODS, aby měl zadní vrátka. Rozjeli to dobře, ale pak to zpackali. Nemají dost času, aby to mohli spolehlivě zvrátit,“ předpovídá Best.

Zamyslel se i nad tím, jakou váhu kromě samotných Pirátů má hnutí Starostové a nezávislí. „Pokud jde o toto hnutí, jsou tu někteří lidé, co byli dříve do značné míry zákulisně spojeni s ČSSD, odešli odtud pryč a teď přeběhli k hnutí STAN, které propagují. Samotné připojení STAN k Pirátům byl chytrý tah, protože ve vzdálenějších regionech od Prahy budou členové STAN přitažlivější než Piráti,“ uvažuje politický analytik.

Zajímavé je i sledovat, jakým směrem se před volbami ubírají nejsilnější byznysové skupiny v Česku. „Skoro ve všech médiích, která jsou v rukách velkých hráčů, můžeme vidět útoky proti Pirátům. Ze stejného důvodu, o kterém mluví Klaus i Babiš, že Piráti jsou cizí element, jak to velcí hráči chápou a jak jste zmínil, mohou se obávat, že by Česká republika pod pirátským vedením předala další pravomoci do Bruselu, třeba ve změně způsobu hlasování na kvalifikovanou většinu. Toto je zajímá. Jejich zájmy jsou tady a Piráti mají cizí zájmy. Neměli by možnost ovlivňovat své věci, neměli by na to vliv, protože nemají moc ovlivnit bruselské struktury. Možná někdo stojí za Piráty, ale to jsou malé ryby. Babiš pro ně není sice ideální, ale rozhodně lepší než Piráti. Menší zlo,“ uzavírá své hodnocení Erik Best.

