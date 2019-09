Abolice? Babiš je svázán. Co dál? Zemanův strategický tah očima politologa

Pokud by prezident skutečně přistoupil k udělení abolice, co by to znamenalo pro politickou scénu, zejména pro opozici? A jak by měla případně reagovat?

Upřímně řečeno, kuriózně je to komplikace pro Andreje Babiše. To, že je téma abolice vůbec vzpomínané a skloňované, na něm fakticky nechává stín pochybností a zdání, že možná pochybil. Protože stále ještě nevíme, jak nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rozhodne. A jen připomínám, že se říkalo, dobře, nějak rozhodl pan Jaroslav Šaroch, nejvyšší městský státní zástupce, on rozhodne určitě opačně, a on poměrně velmi rychle zopakoval argumenty státního zástupce Jaroslava Šarocha. Neboli zdaleka není jisté, že by nyní státní zástupce Zeman rozhodl jinak.

Ale to, že se téma abolice vůbec začalo skloňovat v souvislosti s Andrejem Babišem, tak už tím pro část veřejnosti zůstane vinným a celá kauza bude vnímaná jejich optikou. Jako účelová. Anketa Souhlasili byste, kdyby prezident Zeman zastavil stíhání premiéra Babiše? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 3083 lidí

Neboli – konkurenci to povede k tomu, že dál bude nesmiřitelná vůči Andreji Babišovi. Velmi kritická. Bude využívat toto téma, že jde o nadstandardní lámání spravedlnosti ve prospěch vybraných. Že se porušuje princip, aby se měřilo všem stejně.

A povede to k tomu, že tím pádem Andrej Babiš bude prostě slabší. Že bude dál v takové té situaci tlaku, protože ta kauza Čapí hnízdo neskončí; neboli bude to zase výhodnější pro prezidenta republiky, protože bude mít premiéra v oslabené pozici.

Otočím-li to – kdyby Pavel Zeman oznámil, že Andrej Babiš v kauze Čapí hnízdo vyšetřován být nemá, tak by se samozřejmě pozice Andreje Babiše zlepšila. Posílil by i vůči Miloši Zemanovi. Takto ne. Díky abolici zůstává de facto dál symbolicky svázán a bude stále dobře kritizovatelný od opozičních stran, a tím pádem ve submisivnější pozici vůči prezidenta.

Dá se říci, že ho prezident výrokem o abolici vlastně poškodil, místo aby to bylo vyjádření podpory? Mohl to být prezidentův záměr? Tak by to pro někoho nyní mohlo vyznít…

Prezident jej stále jakoby drží tak trochu přivázaného k sobě. Mohl to být strategický tah, jak mu přistřihnout křidélka – to je asi nejpřesnější. Je to snaha mu dál držet přistřižená křídla, a tím menší možnost politického rozletu, osamostatnění.

Psali jsme: Senátor Hilšer: Stačí být miliardář a premiér a nemusíte se bát ničeho Bakalovo vydavatelství zřizuje radu pro nezávislost. Zasedne v ní Štětka a tři experti z ciziny Kolaja (Piráti): Vzdělávací program Erasmus+ je nejlepším příkladem fungující spolupráce Obeznámený muž: Babiš už teď vyhrál. Ale pozor... Tohle pro něj Zeman neudělá

Nemohlo jít tedy ze strany pana prezidenta spíše jen o jeden z řady provokativních výroků, aniž měl skutečně úmysl abolici někdy provést?

To my už nikdy nezjistíme. Samozřejmě nevíme, ještě stále Pavel Zeman nerozhodl. Je to padesát na padesát. Existuje možnost, že šlo možná jen o snahu stigmatizovat Andreje Babiše do dalšího období, a už nezjistíme, jestli oprávněně. nebo jestli to byl čistě politický tah.

Ještě je otázka, zda by Andrej Babiš abolici vůbec přijal, protože české právo umožňuje, aby obviněný člověk „omilostnění“ odmítl a na projednání trval (mimochodem už mu pak alespoň nehrozí trest, i kdyby byl shledán vinným)…

Opět – nevíme. Ale už to žije svým životem… Jak by Andrej Babiš reagoval, je už velmi spekulativní a lze to těžko odhadovat, protože nevíme, v jaké situaci by to bylo…

...a jestli by se chtěl očistit, protože odmítnout abolici je možnost pro obviněného, aby ukázal, že se chce očistit…

Asi by to také bral optikou, jaké politické síly by sílily nebo slábly na politické scéně, protože jemu také jde o to, aby si nezkomplikoval případně další premiérství. On potřebuje nějakého koaličního partnera.

Pokud by přijetí abolice znamenalo omezení koaličního potenciálu, znemožnění premiérství, tak by asi odmítl a rád by to řešil soudně. Asi by tuhle situaci využil pouze pro nejbližší rodinné příslušníky. Ale je to spekulativní.

Co situace kolem výroku o abolici pro premiéra vyjadřuje směrem k veřejnosti, zvláště v období demonstrací Milionu chvilek pro demokracii, které mimo jiné poukazují i na posunutí hranic rovnosti před právem?

Že se bude demonstrovat dál. A že situace zase bude rozdělená v uvozovkách padesát na padesát.

Prezident před rokem uvedl, že abolici neudělí, protože by se tím zesměšnil. Teď změnil názor. Zesměšnil se tedy?

Upřímně řečeno, u některých dlouhodobých kritiků bude dál kritizován, tam se nic nezmění. A jeho stoupenci budou mnozí říkat: No jo, ale byla to hypotetická věc, neudělil ji, bylo to jenom jako zamyšlení. A zároveň budou říkat, že to bylo v reakci, kdy dva státní zástupci řekli, že není důvodu prošetřovat a že Andrej Babiš je nevinen.

V podstatě si myslím, že to dopadne padesát na padesát: Kdo podporuje, bude podporovat dál. Kdo kritizuje, bude kritizovat dál.

Fotogalerie: - Za klima a sněhuláky

Ale samozřejmě to není dobře, je to velmi výjimečná situace! Je to velmi výjimečné opatření, mělo by se jím šetřit jako šafránu, a to dokonce i slovně.

Psali jsme: Chaboučké! Klaus ml. se vysmál pokusu opozice, jde o Miloše Zemana Mafiánské chování, jako za Mečiara na Slovensku. Zeman by se měl stydět, vzkazuje Pirát Michálek. Jiní to vidí výrazně jinak Zločiny státních zastupitelství. Prezident má právo zasáhnout proti nekalostem páchaným v talárech, vzkazuje bouřící opozici ústavní právník Zeman nám odhalil svou strupatou p*del, vys*al se uprostřed místnosti. Opozice v amoku, tečou sprostá slova, šíří se VIDEO

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lucie Bartoš