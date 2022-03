Atentát na Putina? Bratrovražedná válka je pro Rusy neodpustitelná. Profesor Tomský o střetu civilizací

Morální odsudky Ruska a Putina jsou k ničemu, protože „gangsteři mají radost, když se jich lidé bojí“. ParlamentnímListům.cz to řekl politolog, nakladatel a publicista Alexander Tomský. Bratrovražedná válka je podle něho neodpustitelná. Ukrajinu EU za člena nepřijme, profesor Tomský si to teď nedovede představit. Ukrajinci podle něho bojují statečně jako Poláci za povstání ve Varšavě, protože pohrdají smrtí a proudí k nim zbraně. Jak dlouho válka potrvá? „Silácké řeči za pár měsíců skončí a Bidenův Západ se bude chtít s Putinem co nejdříve dohodnout,“ myslí si politolog.

Pane profesore, naznačil jste ve svém komentáři pro Novinky.cz, že Západ dlouhodobě podcenil Putina, když sázel na jeho racionalitu a předpokládal, že Ukrajinu nenapadne, kvůli škodám, které by taková agrese způsobila samotnému Rusku.

Ano, rozšířila se spekulativní doktrína obchodně provázaného globálního světa, v němž je válka tradičního typu pro agresora astronomicky nákladná, takže se mu prostě nevyplatí. To je sice velká pravda, ale válku, jak vidíme, to nevylučuje a je nám houby platné, že na ni útočník možná dlouhodobě doplatí, zejména Rusko, které vyváží pouze suroviny a zbraně a má zoufale nevýkonné hospodářství.

Pamatuji si na Obamovy uštěpačné řeči o lidech, kteří se obávají Ruska, že zaspali a žijí v dávnověku studené války se Sovětským svazem. Evropa, jak asi víte, je od roku 1053 rozdělena na dvě křesťanské znepřátelené civilizace, to znamená, že představitelé mystického národa s imperiálním posláním nemyslí jako my. Někteří Ukrajinci a Bělorusové, místo aby žili v nerozborném svazku s Rusy, se nakazili Západem, uvažuje Putin. Za cara existovali Velkorusové, Malorusové a Bělorusové, dohromady tvořili jeden národ. Ruský diktátor považuje Západ za agresivní. Podívejte se, jak se postupně rozšiřovalo NATO; říkáte, že je to obranná aliance, tak proč zaútočila proti pravoslavnému Srbsku, nebo proti Iráku a Libyi? A zcela jistě se nás chystá zničit, vždyť dnes na nás míří rakety od Baltu až po Bulharsko. Jsme pro vás nepřítelem. Není snad Amerika impérium?

Takové uvažování má svou logiku, my snad ale stále ještě uznáváme vyšší hodnotu svobody a demokracie tak jako Churchill v roce 1938: „Západní společnost věří ve vládu občanů, místo despotů, tyranů a násilí máme parlament, sami si určujeme své zákony a nezávislé soudy je udržují.“ Tohle se žádným diktátorům nezamlouvá a dobře vědí, že je v tomto smyslu demokracie opravdu ohrožuje, i kdyby byla jinak bezbranná. „Střet civilizací“ je nevyhnutelný, jak napsal Samuel Huntington. Ukrajinci dnes umírají za svobodu, individuální i národní, a zástupně i za nás. Měli strašlivou smůlu, že Američané a Západ je ochránit nemohl; střední Evropy se Rusové vzdali, ale hranic Sovětského svazu nikoli.

Pomerančovou revoluci Západ nevyvolal (jak se někteří zastánci spikleneckých teorií domnívají), Ukrajinci s historickou zkušeností ve srovnání s Ruskem relativně svobodného Polsko-litevského království, do něhož patřili více než dvě století (1569), jsou přinejmenším na Západ od Dněpru kulturně a mentálně obyvateli Západu. A nezapomínejme, že tak jako Češi v listopadu 89, vidí západní blahobyt, životní a civilizační úroveň, jakou dosáhlo Polsko, po třiceti letech. HDP zhruba trojnásobek ukrajinského.

Co se týče vztahů Ruska k USA a Evropě, analytici mluví o tom, že je válka pro Rusko destruktivní ve všech oblastech, nejen v otázce ekonomiky a armády, a zcela jistě bude Putinův stát pro Západ na hodně dlouho, ne-li navždy zcela zdiskreditovaný. Budeme na tom nějak výrazně tratit, nebo se bez Rusů hravě obejdeme?

Na morálním odsudku gangsterům nezáleží, mají radost, když se jich lidé bojí. Psychologické škody si doma Putin nadělal značné, Ukrajinci a Rusové jsou velice provázané národy, všechny dosavadní protesty mluví o bratrech a sestrách, lidé mají tak jako my se Slováky na obou stranách příbuzné, tahle bratrovražedná válka je neodpustitelná. Vůbec bych se nedivil, jestli by někdo za ztrátu rodičů nebo svých dětí nebyl ochoten na Putina spáchat atentát.

Válka velice poškodí vládnoucí nomenklaturu, která má děti v elitních západních školách a majetek na Západě, politici ovšem váhají s paušální v podstatě protiprávní konfiskací ruského majetku, bylo by zapotřebí soudně dokazovat přímou účast na ruské vládě. Jak dlouhodobá izolace Rusko poškodí, bude záležet na Číně, ta bude mít teď velmi výhodný nákup surovin, a možná i Indie a Emiráty, které se zdržely hlasování OSN a odmítly Rusko odsoudit. Sankce poškodí Západ daleko víc než Rusko, to má zadní dvířka přes Čínu. My importujeme nejen ropu a plyn, ale také vzácné kovy a ukrajinské obilniny, všechno zdraží (kapalný plyn je drahý a jaderné elektrárny se nedají za dnešních byrokratických obstrukcí rychle postavit), Evropa začne zbrojit a brzy nastane recese. Doufám, že zavede povinnou brannou službu.

Podle všeho se zdá, že Putinovi na vztazích se západním světem nezáleží. Jsou namístě obavy, že pokud bude zahnán ještě víc do kouta, zcela se vymkne kontrole? Začínají opatrně padat úvahy o jaderném nebezpečí.

Jaderné zbraně jsou prakticky nepoužitelné, mají odstrašit, hrozí ale vzájemným zničením obou válčících stran – a to si přece jen Putin, který není žádný šílenec, velmi dobře uvědomuje.

Ukrajinský prezident Zelenskyj požádal o urychlené přijetí své země do EU, což podpořilo několik hlav států a vlád včetně ČR. Klasické přístupové procedury ale trvají běžně celé roky. Dovedete si představit, že by prakticky bez jednání a splnění podmínek k přijetí Ukrajiny došlo? A pokud ne zrychleně, za pár let třeba ano?

Nedovedu, a pokud by k tomu došlo, mělo by to pro Ukrajince jedinou výhodu, volný pohyb po celé Evropě. Nyní ale žijeme v období prázdných gest, rozbombardovanou Ukrajinu Putin za nějaký čas zneutralizuje, nová vláda bude pravděpodobně bez armády a žádost o přijetí do EU zruší.

Hodně bude záležet, zda poběží a bude úspěšná partyzánská válka, zatím je odpor mnohem silnější, než ruští maršálové očekávali. Ukrajinci vykazují sveřepé úsilí v téměř sebevražedném boji jako Poláci za povstání ve Varšavě. Pohrdají smrtí a proudí k nim zbraně. Terén má ale Ukrajina nevhodný, vzdušný prostor už ztratili a letadla jim z obavy před ruskou reakcí nikdo nedodá. A co je nejhorší, nějakých 35-40 procent poruštělých obyvatel nemá nacionalistický zápal a nevydrží žít dlouho v ruinách. Silácké řeči za pár měsíců skončí a Bidenův Západ se bude chtít s Putinem co nejdříve dohodnout.

Co se týče sankcí proti Rusku, do jaké míry je jejich současná podoba dostatečná nebo adekvátní? Na chování Putina ve vztahu k Ukrajině to nezměnilo nic ani o milimetr.

Správně, jsou téměř bezzubé. Západ je momentálně z ukrajinské katastrofy v šoku a musí nějak na agresi reagovat, ale plynovod nechali běžet (700 milionů dolarů denně), na ty se zákaz mezinárodních plateb nevztahuje (SWIFT). Sankce mají velice pomalý dlouhodobý účinek, tak jak se to projevilo na úpadku hospodářství v Íránu; postihují obyvatelstvo, ale diktátory nesesadí, ty je nutné střílet. A co je na tom všem nejhorší, postihnou daleko víc Evropu než Rusko.

Po ruském útoku se začalo vážněji mluvit o tom, že jedním z důsledků této agrese bude i pohřbení Green Dealu. Je to skutečně tak? Zvítězí u bruselských elit změna priorit z „boje za klima“ na „boj s Putinem“?

Vysoké ceny plynu a elektřiny u chudnoucí populace už dnes vyvolávají ostrou kritiku unijních politiků včetně Bruselu, protože to oni původně zdražili povolenky (zdaněním emisí CO2), to oni chtěli zdražit „špinavou“ elektřinu a snížit životní úroveň. Německý zelený ministr hospodářství Robert Habeck ještě v prosinci zavřel tři jaderné elektrárny, teď počal sice trochu lavírovat, ale ty tři poslední letos také zavře, prý už jim prodloužit život nelze, plány na uzavření jsou příliš pokročilé. V parlamentu prohlásil, že je třeba uspíšit rozvoj zelené energetiky, aby nahradila nedostatek plynu.

Každý, kdo ještě nepřestal myslet, ví, že to nejde, takže německé uhelné elektrárny zřejmě potichu zvýší svou kapacitu. Letos byla mírná zima a zvýšení záloh ještě na spotřebitele v plné výši nedopadlo. A tak, teprve až to bude opravdu bolet, vznikne naděje vyhnat z politiky zelené fanatiky. Mají tak, jako všichni postižení politickým náboženstvím, velmi tuhý život.

Jaké změny nás v EU čekají? Už teď extrémně rostou ceny pohonných hmot, Ukrajina je významný producent pšenice a kuchyňského oleje, takže válka dopadne i na řadu dalších oblastí. Budeme po covidu dál chudnout vlivem ruské agrese?

Nepochybně! Splácíme inflací hospodářský pokles způsobený karanténou a poklesem post-covidové globální ekonomiky, pochopitelně i „zeleným údělem“ a nyní rozvratem Ukrajiny a sankcemi proti Rusku. Už nyní máme od října v peněžence (pokud jste nedostali přidáno), o nějakých 10-15 procent kupní síly méně, Evropu čeká pád do recese, jakou nezažila od konce války. Blahobyt definitivně končí.

