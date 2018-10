Babičky sotva lezou? Zdeněk Zbořil k volbám na venkově, v TOP 09 a u Moravce

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Volební výsledek TOP 09? Na úrovni obcí jen mlýnský kámen na krku KDU-ČSL. „Dokonce se mi zdá, že po teatrálních eskapádách Miroslava Kalouska a při ‚odcházení‘ Karla Schwarzenberga se TOP 09 nezačala stávat významnou politickou stranou Prahy, ale jen několika pražských obvodů či obcí,“ uvedl politolog Zdeněk Zbořil. V dnešním Rozjezdu také komentuje, jak se podařilo ČSSD „odradit“ potenciální voliče, a to dokonce postupně a v několika skutečných „tsunami“, a proč se Andrej Babiš nemůže spokojit s úspěchem na venkově: „Praha je symbolem české politiky a mnoho lidí si myslí, a patří mezi ně i někteří zahraniční korespondenti sídlící v Praze, že v Praze se rozhoduje o tom nejdůležitějším. Není to sice úplná pravda, ale revoluce a státní převraty se zde dělaly.“

Od TOP 09 zaznívají vyjádření spokojenosti s výsledky voleb, i když mimo Prahu o mandáty přišli. V Praze byli v koalici se STAN či lidovci. Předseda Jiří Pospíšil si spolupráci pochvaluje a také říká, že se strana stabilizovala. „Zdá se mi, že pan předseda sice projevuje potřebný optimismus, ale trochu předčasně. Dokonce i v Praze, a v případě vytvoření koalice se ‚stabilizovanými‘ partnery a bez ODS, nebo dokonce ANO 2011 by jeho strana mohla dosáhnout většiny spíše symbolické než funkční a možná je na jeho chválu příliš brzy,“ reagoval politolog Zdeněk Zbořil. „Pražský magistrát je svářící se změť osobních, stranických a hlavně ekonomických zájmů a finanční rozpočtové zdroje relativně velké, a tak by se měla nadšená slova o stabilitě na této úrovni spíše vážit, než jimi přesvědčovat neinformované přihlížející. Navíc v době, kdy ‚otcové zakladatelé‘ pomalu odcházejí, přestože to původně přáli svým konkurentům,“ dodal.

Prezident Miloš Zeman komentoval výsledek TOP 09 v rozhovoru pro Blesk takto: „Některé strany, zejména TOP 09, se z celostátních stran přeměňují na strany regionální. V daném případě na pražskou stranu.“ Podle Zbořila zřejmě prezident umí číst výsledky voleb do obecních zastupitelstev lépe než dokonce někteří vysocí představitelé politických stran. „Netýká se to jen TOP 09, která je na úrovni obcí žernovem (mlýnským kamenem) na krku KDU-ČSL. Dokonce se mi zdá, že po teatrálních eskapádách Miroslava Kalouska a při ‚odcházení‘ Karla Schwarzenberga se TOP 09 nezačala stávat významnou politickou stranou Prahy, ale jen několika pražských obvodů či obcí. A to bez ohledu na to, že právě v minulém období její střední generace zde dosahovala nepřehlédnutelně pozoruhodných úspěchů. Ale Praha není Brno, natož pak jiná velká města anebo regiony, do kterých se bude volit jejich reprezentace příští rok,“ dodal.

Miroslav Kalousek gratuloval jednotlivým kandidátům TOP 09, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. K celkovému výsledku se ale nevyjadřoval. „Je to Kalouskova rutinní slušnost, kterou při jiných příležitostech často postrádal. Ale jistě sám dobře ví, že řeči o ‚stabilizaci‘ TOP 09 páně Pospíšilovy jsou jen pěna dní a kdo ví, co bude za rok, nebo dokonce za několik měsíců. Domnívám se, že i v TOP 09 probíhá jakási změna generací, a myslím tím výměnu biologicky třeba mladých, ale politicky přestárlých členů a tak jako v podobných případech je to často obtížnější, než si mnozí původně mysleli,“ komentuje politolog. „Konečně také předpokládám, že pan Kalousek si při svých zkušenostech s českou politikou přečetl výsledky obecních voleb pozorněji než pan Pospíšil,“ dodal.

Miroslav Kalousek pogratuloval i Jitce Chalánkové, která se rozešla se současným vedením TOP 09, přesto ji Kalousek stále podporoval. „Blahopřeji nezávislé kandidátce Jitce Chalánkové k postupu do druhého kola senátních voleb v obvodě Prostějov. V souboji s kandidátkou vládní ČSSD si jistě zaslouží podporu celé demokratické opozice.“ Zdeněk Zbořil k tomu říká: „Myslím, že Miroslav Kalousek negratuloval paní Jitce Chalánkové jen ze zdvořilosti a jen na úkor ČSSD, ale protože si je vědom, že měla v Prostějově silné soupeře. Také tím ukázal prstem na ty, kteří by ji měli ve druhém kole podporovat, protože to bude mít ve svém volebním obvodu, bez ohledu na výsledky dosažené v prvním kole, těžké,“ reagoval Zbořil. „Snažil se také neurazit současné vedení TOP 09 a zřejmě umí odhadnout lépe než mnozí pozorovatelé a analytici senátních voleb, jak by se mohla po svém případném zvolení do Senátu chovat. Bude tam zapotřebí každého hlasu, protože u těch několika jednotlivců z ČSSD, kteří tam ještě jsou, je to nepředvídatelné. Doufejme, že to pro paní Chalánkovou nebude ‚polibek smrti‘, protože z toho mála, co jsem vyčetl z jejího CV, by si to nezasloužila,“ dodal.

Začalo to voliči Zemana, pak Paroubka…

Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček po vyhlášení výsledků konstatoval, že se strana odrazila ode dna. Jenže výsledky o odrážení ode dna příliš nesvědčí. A co by měla ČSSD dělat, aby ji začali volit voliči Miloše Zemana, kteří jistě tvořili část elektorátu? „Pan Hamáček by byl naivní, kdyby očekával alespoň dílčí úspěch ČSSD ve srovnání s minulostí. Ale bohužel on i některé jeho přítelkyně a přátelé se chovali tak, jako by jejich strana neměla dluhy ani morální, ani fyzické. Míra jejich arogance sice nebyla tak velká jako za dob pánů Chovance a spol., ale přesto to stačilo, aby dokázali svým chováním odradit potenciální voliče, a to dokonce postupně a v několika skutečných ‚tsunami‘. Začalo to poprvé voliči Miloš Zemana, potom Jiřího Paroubka a nakonec ‚čistkami‘ na nižších úrovních české politiky. Když k tomu přidáme nekončící aféry, při kterých šlo někdy i o život, spousta dlouholetých členů strany nebo i voličů zřejmě ani nechtěla asistovat úpadku ČSSD,“ uvedl Zbořil.

Poslanec Jaroslav Foldyna kvůli volebnímu neúspěchu sociální demokracie rezignuje na stranické funkce. Nebude ani místopředsedou ČSSD, ani předsedou v Děčíně. Poslancem zůstává. „Někde jsem si přečetl, že pan Foldyna řekl, že musí odejít nyní, aby se mohl vrátit v budoucnu. Proto se zřejmě chce vzdálit od vnitrostranického čištění Augiášova chléva, a protože je starý a přesvědčený sociální demokrat, nemůžeme předpokládat, že by přešel do jiné politické strany jako někteří jeho předchůdci. Anebo odešel z politiky. Přesto si ale nejsem jistý, zda to jeho kolegové, vychovaní Bohuslavem Sobotkou a jeho 99% voliči na jednom z posledních sjezdů ocení,“ reagoval Zbořil.

SPD se stala „otloukánkem“ české mediální scény

A jak hodnotit výsledek SPD? Tomio Okamura vyjádřil spokojenost, jenže v preferencích dlouhodobě oslabuje. Na Praze 1 ztratili polovinu kandidátů, protože si nestihli zařídit v místě trvalé bydliště. SPD má za sebou také excesy s bývalým tajemníkem a za své výroky o romském táboře v Letech u Písku byl zásadně kritizován Miloslav Rozner. SPD se před časem rozloučila s Janem Kopalem, který měl extremistickou minulost. Chybí tedy SPD členská základna, která by více přitahovala voliče? „Bez ohledu na vámi citované věci a události si myslím, že problémem SPD není jen to, že se stala ‚otloukánkem‘ české mediální scény (jak někde někdo přesně popsal vztah SPD a médií), ale že si klade cíle, které za současné politické situace v ČR a EU nejsou splnitelné,“ reagoval Zbořil. „Některá témata z jejich politického programu převzalo hned několik politických stran, a to i těch, se kterými se vedení SPD nedokázalo domluvit. Navíc málo platné, SPD není masová politická strana, a i když má na sociálních sítích řadu příznivců, je otázkou, zda ji chtějí volit nejen do PS PČR, ale zda ji chtějí podpořit i v tak specifických volbách, jako jsou pro strany tohoto typu volby do obecních zastupitelstev,“ dodal.

Co se týká hnutí ANO, v Reflexu měli titulek: „130 milionů v hajzlu a Prahu nemáme.“ Pravda je, že Andrej Babiš výrazně lpěl na Praze, ale proč vlastně? Hnutí se profiluje středolevicově, uplatňuje sociální politiku, premiér si zakládá na tom, že chudším lidem pomáhá. Jak sám říká, píší mu vděčně babičky. Seniorům zvedl důchody a od září platí slevy na jízdném pro lidi starší 65 let. Neudělal by tedy lépe, kdyby se více orientoval na venkov? „Pokud si vzpomínám, ještě před volbami Andrej Babiš řekl, že ‚volby v Praze neumíme‘, a naznačil, že se to musí ANO 2011 naučit. Je pravda, že ‚Praha‘ je asi nejvíce vystrašená, že by se alespoň část cílů politiky namířená vůči těm, kteří se dostali podivnými cestami k dnes už miliardovým majetkům, mohla uskutečnit a že by se o ně mohl někdo zajímat. Když už ne kvůli těm miliardám, tak alespoň milionům. Třeba by mohlo dojít i na ty podivuhodné restituce židovských měšťanských domů v Praze 1 a 2, jejichž majitelé nepřežili druhou světovou válku,“ uvedl Zbořil. „Možná je ten strach zbytečný, a že ANO 2011 ohrožují spíše političtí kariéristé, jako byl pan Telička a jemu podobní. Na druhé straně je Praha symbolem české politiky a mnoho lidí si myslí, a patří mezi ně i někteří zahraniční korespondenti sídlící v Praze, že v Praze se rozhoduje o tom nejdůležitějším. Není to sice úplná pravda, ale revoluce a státní převraty se zde dělaly,“ dodal.

Pavel Šafr před časem ve svém komentáři na Forum24.cz psal: „Babiš přitom dobře ví, že má spor s tou částí veřejnosti, která aktivně formuluje hledisko demokratické a prozápadní části národa. Jeho venkovské babičky, které mu posílají dopisy s vyznáním lásky, ho nepůjdou podpořit k Českému rozhlasu. Smůla.“ Zbořil k tomu podotýká: „Nejen pro venkovské babičky může mít větší hodnotu mít pozitivní vztah k předsedovi vlády než čtení Forum24.“

„Mne by ponižovalo na její slova reagovat.“

Když se vrátíme ke kampani, na předvolební „sousedskou večeři“ hnutí ANO na Jižním Městě dorazila skupina místních rezidentek vedená spisovatelkou a přispěvatelkou Fora24.cz vystupující pod jménem Jenny Nowak. Ta na svém Facebooku odprezentovala, co během akce zažila. „V hnusné zimě a větru tam zblblí lidi stáli obří, dobře hodinovou frontu na žrádlo kydané do papíru. Dávať jim krmiť, jak říká StBureš, protože on sám jimi pohrdá. Staří lidi, co sotva lezou, hole, berle… nejhlubší ponížení,“ líčila. „Jenny zřejmě již má zformulované hledisko demokratické a patří k prozápadní části národa. Mne by ponižovalo na její slova reagovat a ani jí nepřeji, aby jednou ‚sotva lezla‘ a musela používat hole a berle,“ podotkl politolog.

Před námi je druhé kolo senátních voleb. V souvislosti s pozicí předsedy padá i jméno Jiřího Drahoše. Podle politologa by Jiří Drahoš stejně jako Jiří Čunek klidně mohli být předsedy Senátu. „A to i přesto, že současný předseda trpí ČSSD deprivací – čím menší naděje udělat něco prospěšného, tím větší touha po zvětšování objemu jím kontrolované moci a lpění na svém obročí,“ dodává Zbořil.

U Václava Moravce v Žižkovské věži v neděli diskutovali někdejší slovenská premiérka Iveta Radičová, bývalý český premiér Petr Pithart a politoložka Vladimíra Dvořáková. Petr Štěpánek k tomu na sociální síti napsal: „Nic neilustruje všechny moje výhrady proti České televizi lépe než povolební debata, ve které spolu u Moravce souhlasí a prakticky ve všem si notují Radičová, Dvořáková a Pithart. A prosím, aby mi bylo správně rozuměno. Není to tak, že ti hosté nemají třeba v něčem pravdu, případně kus své pravdy. Je to o tom, že názorů na svět a na realitu okolo nás je mnohem více. Ergo: Problém České televize není v tom, co vysílá, nýbrž v tom, co všechno nevysílá.“ Zbořil v reakci na tato vyjádření uzavírá svůj dnešní Rozjezd: „Pana Štěpánka znám jen z jeho veřejného vystupování a nejsem si jistý, zda se všemi jeho názory, třeba na ČT, bych mohl souhlasit. Ale v tomto vámi citovaném případu tak mohu učinit. Myslím, že své absence u těchto OVM nemusím litovat a jen podle jmen vámi zde uvedených mohu říci, že to také mohlo být horší.“



autor: Daniela Černá