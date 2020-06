Babiš a předčasné volby? Byl by blázen, kdyby o ně usiloval. Politolog Kubáček rozkrývá, čemu posloužila Slonková

ROZHOVOR Premiér Andrej Babiš (ANO) záměrně používá předčasné volby jako vějičku, hrozbu a nátlak na komunisty, sociální demokraty a Poslaneckou sněmovnu jako celek. Tak hodnotí současný vývoj v české politice politolog Jan Kubáček. Osobně se nedomnívá, že by premiér myslel své hrozby vážně, protože u českých voličů se předčasné volby z malicherných důvodů prý nevyplácejí. „Především Piráti teď vsázejí na taktiku, která se jmenuje rok do sněmovních voleb. Uvědomují si, že nemohou být pouze ryze vyhraněné antibabišovské síly, chtějí se sami prezentovat jako premiérská strana, která je připravena vládnout a která přichází s více praktickými recepty než s tolik vyhraněnou ideologií,“ řekl mimo jiné Kubáček.

reklama

Než současnou politickou situaci probereme podrobněji, zajímá mne, jak vnímáte aktuální mírné rozpory mezi KSČM a hnutím ANO ohledně jednak personálních záležitostí, ale i problémů kvůli nákaze koronavirem. Jde o vážné ohrožení koalice, nebo běžnou politickou rétoriku?

Jde o aktuální politický boj, boj o voliče. Řada subjektů chce ukázat, že jsou originály pro své voliče a že není třeba je opouštět a vydávat se ke konkurenci. Je to také samozřejmě snaha zejména komunistů jednak upevnit svou podporu, protože nyní se jejich podpora ztenčila nebezpečně blízko pětiprocentní hranici do Poslanecké sněmovny, a část voličů utekla hnutí ANO, část voličů utekla k SPD. Z těchto důvodů se chtějí zmobilizovat, být tvrdší, autentičtější a zároveň je to samozřejmě i reakce na posunutý sjezd KSČM, kde bude Vojtěch Filip buď funkci obhajovat, nebo bude usilovat, aby nástupce předsedy v KSČM byl z jeho myšlenkového proudu, jemu loajální, jemu blízký.

A samozřejmě de facto už odpočítáváme svého druhu poslední rok a několik měsíců do sněmovních voleb čili komunisté začínají zvedat hlavu, dávat o sobě více vědět, protože budou chtít bojovat o své voliče a budou chtít prodat právě svoji roli. Tedy že sice pomohli v pro ně důležitých rozhodováních vládě, ale aby zároveň dokázali zůstat opoziční silou. Takže bojují o svoji jedinečnost, originalitu a důvod, aby je voliči podporovali. A aby nezemřeli na to klasické: proč volit kovaříčka, když mohou volit kováře. Chtějí se opět stát těmi kováři a povolat voliče z SPD a z hnutí ANO zpátky domů.

Takže podle vás je tohle všechno balík důvodů, proč Vojtěch Filip hrozí zrušení toleranční dohody, nebo o tom začíná mluvit?

Přesně tak. Jsem přesvědčen, že je to čistě taktický tah. Zase připomenout, že tu komunisté jsou, zvýraznit je, zviditelnit je a nepřipustit, aby jejich voliči dál odcházeli směr Andrej Babiš, případně směr Tomio Okamura. Ukazuje se, že jakmile Vojtěch Filip o sobě začal dávat vědět, že je razantnější, že pomohl komunistům, tak se preference mírně zdvihly. V tomto trendu chtějí pokračovat, ale nepočítáme, že by v tomto roce shodili zásadní strategické zákony, na kterých stojí vláda. Jednak z titulu, že by je voličstvo trestalo, protože voliči chtějí, aby byl nyní hlavně klid a došlo k omezování ekonomických koronavirových škod. A zároveň aby byla šance stabilizovat českou ekonomiku. Na to žádné mimořádné politické napnelismy nejsou potřeba a rozhodně tomu nepomáhají.

Navíc v případě předčasných voleb by se mohly projevit výsledky průzkumů, podle kterých nejen KSČM, ale i ČSSD a další strany lavírují na pětiprocentní hranici volitelnosti do Sněmovny. Myslíte, že i třeba toho se může Filip obávat?

Je to určitě nějaký signál. Myslím, že Andrej Babiš záměrně použil takovou vějičku, náznak hrozby předčasných voleb jako nátlak na komunisty, sociální demokraty a Poslaneckou sněmovnu jako celek, protože tam existuje celá řada subjektů, pro které by předčasné volby nebyly výhodné. Myslím, že k nim nedojde, že jde o nátlakovou variantu, ale samozřejmě důležitou. To znamená, očekávám, že spory sice budou, ale budou hodně verbální a v nějakých mantinelech současných politických poměrů, které panují. Nečekám pád vlády, nečekám nějakou obměnu koaličních partnerů, nečekám personální rošády ve vládě…

… a nečekáte, že by k těm předčasným volbám došlo…

… ne, nečekám. V předčasné volby v této podobě, a jak byly naznačované Andrejem Babišem, nevěřím.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Klausova kandidátka na hejtmanku: Stejně jako před 30 lety se bojíme pravdu říct nahlas. A EU? Doufám, že na tohle Češi nezapomenou... Vláda projedná 86 dotačních programů pro neziskové organizace Mašek (ANO): Babišův střet? Na základě údajů udavačů, konfidentů, práskačů, vyberte si Black Lives Matter? Snad skončí jako Hitler, doufá publicista Schmarcz

Jaký je váš názor na tajné předvolební průzkumy hnutí ANO, o nichž s tím, že existuje plán na předčasné volby, psala Sabina Slonková na serveru Neovlivni.cz.?

Hnutí ANO si dělá průběžné průzkumy. Ostatně je pověstné tím, že si řadu věcí testuje hypoteticky a testuje i hypotetické příležitosti. Ale myslím spíše, že někdo využil Sabinu Slonkovou a Neovlivni.cz, a skrze ně v podstatě udělal řízený únik, aby vystrašil právě koaliční partnery – jak toho oficiálního vládního, sociálně demokratického, tak toho tolerančního v podobě komunistů. Ale nepřikládám tomu váhu, že by k této variantě přistoupili.

Proč?

Protože je tam celá řada ale i rizikových bodů, které by se mohly Andreji Babišovi vymstít. Ukazuje se, že český volič nepodporuje předčasné volby z malicherných důvodů. O tom ví své Jiří Paroubek. Navíc by Andrej Babiš měl velké problémy sehnat stodvacítku hlasů v Poslanecké sněmovně a voliči by mohli vyčíst, že to dělá z pragmatických mocenských důvodů, že je v kurzu, a tak vyvolává politickou nestabilitu.

Navíc nastala situace koronaviru, takže pokud bude Andrej Babiš uvažovat racionálně, tak do varianty předčasných voleb nepůjde. Všechno by mohlo dopadnout jinak, mohlo by se stát, že by oslabil, ale zároveň by ztratil potenciální koaliční partnery, kteří se do Poslanecké sněmovny nedostali. A to by bylo velmi nepříjemné, protože vyhrát volby, ale nebýt schopen sestavit vládu, to je největší potupa, která se může stát.

Zmínil jste, že někdo mohl Sabinu Slonkovou a web Neovliní.cz využít k politickým bojům. O tom se spekuluje i kolem kauzy ricin, tedy že Respekt byl v rámci tajného zdroje využit k politice. Nedělám si iluze o tom, že politici se vždy snažili manipulovat, případně nějak využívat média, ale mění se podle vás něco v poslední době? Zda je těch případů více, nátlak je větší, naučili se je politici lépe využívat?

Nemění, děje se to opakovaně, dlouhodobě. Každé médium to v podstatě prožilo. Zůstává to při stejném a musíme s tím počítat, politika se často dělá nátlakově i skrze vybraná média, takže dochází k řízeným únikům a skrze ně se realizuje silová, pragmatická politika. Ale tak tomu bylo i v minulosti.

KSČM má problém se schodkem rozpočtu 500 miliard korun a není samo. Opozice požaduje, aby vláda jasněji stanovila, na co budou peníze použity, jak se s tím dluhem hodlá poprat a tak dále. Kritika tedy k vládě míří na to, že dostatečně nekomunikuje ohledně rozpočtu a snaží se do něj zahrnout peníze, na které by poslanci už neměli vliv. Souhlasíte s tím, že vláda nedostatečně komunikuje a nevysvětluje, co hodlá s penězi udělat? A vysvětlovala lidem dostatečně informace kolem koronaviru?

Vláda přinejmenším používá pragmatismus v pohledu, že to primárně vysvětluje své cílové skupině a tak, aby to chápala její cílová skupina. Proto ta stabilita preferencí i mírný růst preferencí. Zároveň se vláda snaží získat maximum peněz, skrze něž by mohli říkat pane, tedy aby mohli prosazovat svoji předvolební štědrou politiku. Proto se hraje o takovou cifru, kde zdaleka nejsou peníze jako pomoc rodinám, živnostníkům, firmám, postiženým koronavirem a na dopady koronavirového vypnutí. Ale myslím si, že se hlavně hraje o to, aby vláda měla z čeho rozdávat a neměla k tomu mantinely. A naprosto logicky rozumím tomu, že Poslanecká sněmovna jako kontrolor vlády z ústavy, kdy je jí tato role přisouzena, se maximálně snaží koukat pod ruce vládě a snaží se co nejvíce svázat pozici vlády, protože tím to zkomplikují Andreji Babišovi.

Opozice ví, že nemůže úplně nepodporovat nějaké investiční řešení a proinvestování se koronavirovými problémy, zároveň však nechce podepsat ani bianko šek. Takže myslím, že se bude hledat určitý kompromis, který se bude jmenovat jednak hraní o tu cifru a její konečnou výši, a zároveň o to, co všechno v ní bude promítnuto. Také už vidíme změnu taktiky zejména u Pirátů, kteří se začínají chovat jako premiérská strana.

Právě na Piráty se chci zeptat. V čem tedy platí, že se začínají chovat jako premiérská strana? A co říci k tomu, zvažují podpořit vládní rozpočet?

Především Piráti teď vsázejí na taktiku, která se jmenuje rok do sněmovních voleb. Uvědomují si, že nemohou být pouze ryze vyhraněné antibabišovské síly, ale musejí se více zaměřit na chytré recepty, chytré nápady, chytrá řešení, jak co nejvíce pomoci ekonomickému růstu v našem státě. Proto už nehrají takovou nemilosrdnou, nelítostnou, černobílou opozici, ale začínají přicházet s nápady, které by rádi přetavili do řešení ze strany vlády.

Vědí totiž, buď uspějí a získají plusy, že to tam dokázali dostat, ale že získávají dokonce v situaci, v níž neuspějí – v očích veřejnosti už odehrají část svého volebního programu, neboli zastínit ODS. Chtějí bojovat o ten váhavý voličský střet a chtějí se sami prezentovat už jako premiérská strana, která je připravena vládnout a která přichází s více praktickými recepty než s tolik vyhraněnou ideologií.

Je to dobrá taktika?

Domnívám se, že taková taktika má logiku, je dost úspěšná a nastartovali ji ve správný čas, protože potřebují rok, aby se projevila v nějakém zájmu voličů. Chtějí využít šanci se odprezentovat jako fakticky nejvýraznější rival Andreje Babiše, ale z pohledu nějaké konstruktivní síly, opravdu jako premiérská konstruktivní síla.

Psali jsme: Roztomilý Vystrčil! říká Zdeněk Zbořil. A připomíná mu, co neuslyší rád Babiš hraje vabank. Milion chvilek má utrum. Jenže po krizi... Analytik Kubáček nám toho řekl hodně. Opravdu hodně To podělali? Milion chvilek: Jasné informace. Nebudou rádi Verdikt nad Milionem chvilek. Křečka jste zvolili vy. Češi pod tlakem vzdorují, řekl expert. A důležité postřehy z vřavy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.