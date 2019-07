Babiš je ustrašený, bojí se Zemanovy pomsty, všiml si politolog. Zmínil i výsledek krize, který si prezident vysnil

ROZHOVOR „Nadužívání ústavních pravomocí a snaha přetvořit Českou republiku minimálně do poloprezidentského systému,“ komentuje jednání hlavy státu politolog Petr Sokol. „V každém scénáři Miloš Zeman něco získá, protože premiér se mu postavit nechce nebo to neumí,“ podotýká. Politolog analyzuje varianty řešení vládní krize, popisuje, jaké odvety se bojí premiér Andrej Babiš a k pozici ČSSD říká: „Jsou prezidentem ponižováni, je jim vnucován ministr, kterého nechtějí. V předsednictvu očekávám těsný výsledek.“

Anketa Měla by ČSSD opustil vládu? Ano 84% Ne 16% hlasovalo: 940 lidí

Ústavní, vládní, politická krize. Těmito slovy nešetří média v souvislosti s českou politickou scénou. Jak vše hodnotit? Co aktuální situace kolem odvolávání ministra kultury Antonína Staňka říká o české politické scéně?

Hlavně to, že velmi výrazný vliv přesahující ústavní roli vykonává v těchto měsících prezident Zeman. Snaží se nadužívat pravomoci.

Po čtvrteční schůzce v Lánech, která měla být klíčová, ale přinesla jen odložení vyjednávání na 12. červenec, zněla kritika i na adresu premiéra. Například expředseda TOP 09 Miroslav Kalousek zmínil, že „jenom vydíratelný a ustrašený premiér si tohle nechá od prezidenta líbit a nejde do kompetenčního sporu, který by nepochybně vyhrál“. Je Andrej Babiš vydíratelný a ustrašený, nebo mu naopak může současný stav vyhovovat?

Vyhovovat mu moc nemůže. Svým způsobem je premiér v tomto souboji na druhé straně než prezident. Premiér si chce zachovat nadstandardní vztahy s prezidentem, a proto nesahá po kompetenční žalobě k Ústavnímu soudu. Podle mě to dělá z jednoho důvodu, a v tom určitá ustrašenost je. Pokud by u soudu vyhrál, obává se toho, co všechno by mu prezident přichystal. Pokud dělá prezident problémy při běžné výměně ministra ČSSD, mohlo by něco podobného čekat i jeho. Miloš Zeman se vždy pomstí za každý krok proti němu. Premiér by ale v zájmu svého úřadu měl žalobu podat. Nadřazuje své aktuální politické zájmy nad zájmem úřadu premiéra. V zájmu premiéra této země obecně vždycky je, aby mohl vyměňovat ministry, protože s tím Ústava počítá. Pokud se toho nedomáhá, poškozuje úřad premiéra.

Znamená to, že Babiš nechce podat kompetenční žalobu na prezidenta, že raději obětuje koaličního partnera, než aby šel se Zemanem do konfliktu, jak tvrdí poslankyně Miroslava Němcová?

Ano, skutečně to tak vypadá. Sociální demokraté, pokud nebude vyměněn ministr Staněk a pokud si chtějí zachovat nějakou důstojnost, budou muset z vlády odejít. Kdyby premiér podal kompetenční žalobu, tak ať by dopadla jakkoli, mohli by ve vládě zůstat. On ji nepodá, protože se obává odvety prezidenta.

Když hovoříte o odvetě, co by mohlo konkrétně nastat?

Až bude chtít vyměnit ministra za ANO, může prezident předvádět totéž, co se teď děje sociálním demokratům. Existuje také scénář, že sociální demokraté z vlády odejdou a vysloví pak nedůvěru vládě. To si myslím, že je scénář, který je snem prezidenta. Pak by se rozhodoval o tom, koho pověří sestavením vlády. Naznačoval, že to bude opět Andrej Babiš. Ale pokud by na něj premiér podal kompetenční žalobu, je to něco, co si ve světě Miloše Zemana zasluhuje odplatu. Pak je otázka, zda bychom se v tomto hypotetickém scénáři nedočkali nějakého druhého Rusnokova kabinetu.

Stojí a padá Babišova politická kariéra s vůlí prezidenta?

Nestojí a nepadá. Ale samozřejmě je Andrej Babiš vzhledem k tomu, že čelí případu Čapí hnízdo, vůči prezidentovi o něco slabší než premiér, který by takovou aféru neměl. Asi by ho čekaly problémy, kdyby žalobu podal, ale jeho kariéra by tím nepadala. Kariéra premiéra stojí a padá s podporou většiny Poslanecké sněmovny, a tu Andrej Babiš má.

Předseda ČSSD Jan Hamáček říká, že buď prezident Miloš Zeman couvne, nebo budou předčasné volby. Myslíte si, že spor, který vznikl v souvislosti s působením ministra kultury Antonína Staňka, se nakonec skutečně stane poslední kapkou v rozhodování ČSSD o setrvání ve vládě?

Rozhodování o tom, zda setrvat ve vládě, když opozice vyvolala hlasování o nedůvěře, bylo vyrovnané. Jsou prezidentem ponižování, je jim vnucován ministr, kterého nechtějí. V předsednictvu očekávám těsný výsledek, nepřekvapilo by mě, kdyby nechtěli zůstat ve vládě. Hovoří se teď i o Onderkově křídlu.

Pokud by ČSSD z vlády skutečně odešla, do jaké míry se rozhodnutí otočí proti ní? Bude pro veřejnost viníkem pádu vlády a ztratí další procenta, nebo voliči naopak pochopí, že nemohou socialisté setrvat v koalici, kde si neprosadí ani nového ministra?

Jejich preference už jsou hodně dole. Nechtěl bych být sociální demokrat, abych teď musel rozhodovat, jestli odejít, nebo ne. Každé řešení je možná špatné. Kdyby odešli z vlády, budou mít problém dělat opoziční politiku. Například vicepremiér Hamáček není pro mě opozičním tribunem, který by uměl útočit na vládu. Navíc v situaci, kdy hnutí ANO míří na levicové voliče. Když odejdou z vlády, budou se snažit dělat vlastně podobnou politiku z opozice a nebudou to mít jednoduché.

Podle Miloše Zemana není Michal Šmarda vhodným kandidátem na post ministra kultury, protože nemá ani vysokou školu. Jde podle vás o validní kritérium, nebo si Zeman jen vychutnává, že může proces odvolání Antonína Staňka zdržovat?

V našem ústavním systému není na prezidentovi, aby posuzoval, kdo je vhodný a kdo není vhodný ministr. Dokonce v demokracii to ani nebývá tak, že jsou ministři odborníky na daný resort. V mnoha zavedených demokraciích se běžně střídají ministři v resortech, kdy ani nemohou být odborníky na všechny resorty. Totéž platí pro vysokou školu. Pokud nějaká strana nominuje někoho, kdo na resort nemá, mají to posoudit voliči v parlamentních volbách, nikoli prezident. Dokážu si představit situaci, že bude navrhován do vlády někdo, kdo je rizikem pro zemi ve smyslu bezpečnosti, ale to na ministerstvu kultury nehrozí... Je to nadužívání ústavních pravomocí a snaha přetvořit Českou republiku minimálně do poloprezidentského systému.

V podstatě všichni tři, Zeman, Babiš i Hamáček, už nějakým způsobem připouštějí možnost předčasných voleb. Jsou podle vás věcné důvody pro to, aby odstoupila vláda a případně byly vypsány předčasné volby?

Pokud se koalice není schopna shodnout a má pocit, že skončí většina v Poslanecké sněmovně, pak ano, ale v tuto chvíli to není úplně jasné. Sociální demokraté se ještě nerozhodli. Existuje i úplně nejhorší scénář, že sociální demokraté z vlády odejdou a budou vládu jako menšinovou podporovat. To by byla pro ně úplná sebevražda, a asi sen Miloše Zemana. Předčasné volby jsou určitě dobré pro prezidenta, bude moci jmenovat novou vládu a využívat možnosti ohýbání Ústavy. Pro sociální demokracii jsou velmi riskantní vzhledem k tomu, že se pohybují kolem pěti procent. I pro Andreje Babiše mohou představovat riziko, protože voliči mohou rozdat karty jinak. Voliči standardně nemají rádi předčasné volby.

Hovořil jste o snu Miloše Zemana. Předčasné volby a pak... Jaký je váš předpoklad? Můžete být ještě konkrétnější?

Potom si Miloš Zeman tak, jako si vychutnává kandidáta na ministra kultury, bude vychutnávat kandidáty na premiéra. Rozhodoval by, kdo bude premiérem. Víme, jak měsíce natahuje jmenování. Dostal by se do hry ještě výrazněji než teď.

Bude jasněji 12. července nebo 15. července? Dá se předpokládat, že Hamáček kývne Zemanovi například na odložení rozhodování do doby, než budou náležitě prošetřeny záležitosti s korupcí v dotčených galeriích?

Dokážu si představit jediné, co může být jako kompromis 12. června – a sice, že prezident řekne sociálním demokratům: odvolávám ministra Staňka, ale musíte navrhnout někoho jiného. Pokud by toto ČSSD přijala, byla by to z jejich strany kapitulace, kterou by se mohli pokoušet navenek prodávat jako kompromis. Ale místo na kompromisy tu není. Někoho navrhli, prezident ho má jmenovat.

Myslím si, že tohle ale prezident neudělá. Nemá co ztratit. Může vzniknout menšinová vláda s podporou SPD a komunistů, kam na místa sociálních demokratů jistě protlačí nějaké své spřízněné politiky. Má už ve vládě ministrů několik. Určitě by si vyjednal s premiérem, že přibude další zemanovec. Nebo padne vláda, budou předčasné volby. Nebo padne vláda a nebudou předčasné volby. V každém scénáři ale Miloš Zeman něco získá, protože premiér se mu postavit nechce nebo to neumí. Miloš Zeman nemá proč ustupovat. Dvanáctého moudřejší nebudeme, spíš patnáctého, po jednání předsednictva ČSSD. Sociální demokraté se musí rozhodnout, jestli se nechají v přímém přenosu ponížit od prezidenta a ve vládě zůstanou, nebo zda odejdou.



Zaznívá, že ČSSD by mohla být nahrazena hnutím SPD, jenže to Andrej Babiš odmítá. A také Tomio Okamura tvrdí, že nechce podpořit vládu Andreje Babiše, zároveň ale navrhuje vládu odborníků, tu by SPD přivítala, kdyby kabinet prosazoval zásadní body programu hnutí SPD. Jak hodnotit vystupování SPD v celé záležitosti?

Tomio Okamura říká – nechceme tuhle vládu podpořit, ale jsme ochotní jednat o našem programu. Menšinovou vládu, ve které by bylo jen hnutí ANO, doplněnou o nějaké prohradní nebo „pro-SPD“ odborníky, by hnutí SPD podpořilo. Od začátku se SPD takto nabízelo jako partner, prožilo dost velké zklamání, když si ANO vybralo sociální demokraty. Oni jsou připravení. Záleží na premiéru Babišovi, zda by to akceptoval. Zatím říká, že ne, ale kdyby odešla ČSSD... Uvidíme.

Jak z celé ságy odvolávání Antonína Staňka vychází premiér Andrej Babiš, vicepremiér Jan Hamáček a prezident Miloš Zeman?

Miloš Zeman jako někdo, kdo je schopen v prezidentském úřadě využívat všechny pravomoce, které mu Ústava dává, a překračovat je, aby maximalizoval svůj politický zisk. Andrej Babiš jako premiér, který z různých důvodů není schopen se prezidentovi postavit a nechává ho jeho hry hrát. ČSSD se vlastně sama dostala do toho, že se bude muset opravdu rozhodnout, zda chce ve vládě zůstat. Pokud by zůstala, zažije veřejné ponížení; pokud odejde, může ztratit veškerou politickou moc. Sociální demokraté a Jan Hamáček vycházejí z krize nejhůř.

autor: Daniela Černá