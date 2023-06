Babiš může být po debatě spokojen, Fiala taky. Ale jednu slabinu premiéra Kubáček viděl

reklama

Duel mezi předsedou vlády Petrem Fialou a bývalým premiérem Andrejem Babišem očekávali všichni s velkým napětím. Dnes se uskutečnila historicky první veřejná debata těchto osobností před televizními kamerami, a to na Primě. Než se dostaneme k podrobnostem, na začátek prosím vaše analýza, pane doktore?

Pravda je, že i přes překrásné počasí, které dnes máme, šlo o sledovanou debatu. Určitě bude interpretovaná v celém příštím týdnu. Ale byla to primárně debata vůči přesvědčeným voličům, kteří inklinují k oběma subjektům, případně k bývalému premiérovi nebo současnému premiérovi. Poziční debata. Do voleb je daleko, ale šlo o vzkaz širokým voličským armádám jak ODS, tak hnutí ANO, kdo je na tom se sebevědomím aktuálně dobře, kdo drží strategickou iniciativu, komu se podaří dostat do veřejného prostoru.

Hrálo se o to, kdo byl úspěšný premiér a kdo v uvozovkách převzal složité dědictví. Toto bylo podle mého názoru úplně stěžejní, dát určitý impulz do řad straníků napříč republikou.

Nutno dodat, že v tomto ohledu byl výsledek padesát na padesát. Premiér Petr Fiala je v psychologicky složitější situaci, pohybuje se ve velmi těžkých časech. V oblasti ekonomiky, státního rozpočtu, příjmů, daňových škrtů ho stíhá nepříznivá zpráva za nepříznivou zprávou. Je v situaci, kdy vede subjekt, který má o dvacet procent méně než hnutí ANO. Podařilo se mu nakonec několikrát Andreje Babiše vyvést z míry, nastartovat jeho emoce, sekundovat mu. Ve výsledku si Andrej Babiš odehrál důležitá, vlastní témata, byl vidět a potvrdil, že je nejvážnějším vyzyvatelem Petra Fialy a lídrem opozice. Ale myslím si, že mírně dopadla debata ve prospěch Petra Fialy, protože dokázal sekundovat, konfrontovat vlastními tématy a několikrát Andreje Babiše rozhodit, což se stalo v době, kdy šel do boje ze složitější pozice a je v situaci jednoho z nejkritizovanějších premiérů v dějinách České republiky. V podstatě své vystoupení může považovat za úspěšné.

Na adresu obou lídrů se ve veřejném prostoru objevuje velké množství kritiky a srovnávání. Například že Fiala nerozumí podle některých odborníků či politiků ekonomice, naopak Babiš prokazuje životem a výsledky, že umí řídit tisíce lidí. Babiš i v Partii lidově řečeno omlátil o hlavu premiérovi „Fialovu chudobu“. Prožívá premiér Petr Fiala opravdu nejkrizovější období své kariéry? Čeho jste si všímal?

Nenechal se zastavit. Často obhajoval věci, u kterých se jeho předchůdci červenali. Ze všeho vyklouzl, bez uzardění vysvětlil argumenty a případně vše ještě přišil na triko minulosti a Andreji Babišovi jmenovitě. Ukázalo se, že v debatě Petra Fialu neradno podceňovat, reagoval na argumenty soupeře, nastavoval vlastní témata, umně je posouval. To je součást televizních debat. Ukázalo se, že v podstatě jediné, co ho znejistí a je mu nepříjemné, je, když se Andrej Babiše opírá do jeho osobnostního stylu a autority. Těžce to nese. Podobně jako Andrej Babiš ukazoval své slabiny, když Petr Fiala útočil na Agrofert, zdražování potravin, marže výrobců. Šlo o momenty, kdy ztrácel nervy. Petr Fiala často vůbec neodpovídal na otázky, které padaly, dokázal vybruslit i z dotazů typu, jak je možné, že když říkali, že daně nebudou růst, tak de facto rostou všechny. Přesto z debaty uhnul, protlačil si svá témata, méně mu ujížděly nervy. Odcházel trošku přesvědčivěji, ač je často realita jinde.

Pokud bychom se na debatu dívali neutrálně, nezaujatě s odstupem, prostě se musí brát v úvahu, že do debaty vstupoval jeden z nejméně oblíbených premiérů České republiky i posametového Československa, lídr, který má o dvacet procent méně podpory pro svůj subjekt než jeho vyzyvatel. V době, kdy se mu státní rozpočet rozpadá pod rukama a vede vládu, která pracuje s historicky nejvyšším schodkem. Obrovské reputační škraloupy. Jiný premiér by byl nervózní, červenal se, občas ztrácel koncentraci a argumenty. Petr Fiala využíval emocí Andreje Babiše a v podstatě si odvyprávěl, co chtěl. Nemusí želet. Pro své voliče to ustál, pro voliče, kteří k němu mají výhrady, se nic nezměnilo. Je to podobné jako u Andreje Babiše. Jeho věrní voliči a stoupenci mu zatleskají, budou považovat debatu za jeho dobrý výkon a voliči, kteří mají dlouhodobé výhrady, se v rozhodnutí utvrdí a jejich srdce stejně nezíská.

Babišovi je dlouhodobě vyčítána „výdajová neposlušnost“ a nebývalá rozpočtová nezodpovědnost. V neposlední řadě i populismus. Naopak Petr Fiala bývá považován za velmi korektního politika. Jak už jste připomínal, v debatě na Primě vpálil Fiala Babišovi hned ze startu, že vidí zodpovědnost na straně minulé vlády. O Andreji Babišovi osvětlila debata ještě něco navíc?

V podstatě bych odkázal na své předchozí odpovědi. Připravil se, vzpomínal svá klíčová témata, stěžejní prohlášení, dokázal se s tím popasovat jako lídr opozice, uměl a útočil na integritu a autoritu premiéra. Několikrát mu doporučoval, ať se postu vzdá a jde do Evropské komise, doporučoval obměňovat koaliční partnery, jmenovitě Piráty a ministra Zbyňka Stanjuru. To byly věci nepříjemné Petru Fialovi. Ale zbytečně se Andrej Babiš chytal na své staré komunikační bermudské trojúhelníky. Konkrétně na dotace, Agrofert, některá rozhodnutí v době covidu. Myslel bych si upřímně, že bude vědět, že s touto argumentací Petr Fiala nastoupí. Je okřídlená, oblíbená, byla používaná u prezidentských debat, posledních sněmovních debat, a že se dokáže od nich oprostit, a pak by v této televizní debatě dominoval. Takto se emocionálně propadl do sebe, začal reagovat emočně a řešit jedno téma přes druhé.

Psali jsme: Fiala: Babička mi říkala, že kdo lže, ten krade. Pinnocchio, dlouhý nos, to jste vy, pálil Babiš Průzkum v Partii. „Neodpovídají realitě,“ mávl ruku Fiala. Věří, že do voleb lidé pochopí Smáli jsme se Rusku, jakou má inflaci. Teď Kovanda našel smutný graf „Komise proti ruskému vlivu“ naštvala Poláky. Varšavou prochází statisíce lidí

Říkal jste, že šlo o duel pro lidi, které zajímá politika ANO a ODS. Lze duel brát, jako že „přesvědčení“ dostali šanci vidět a slyšet stanoviska dvou významných osobností české politiky?

Hlavně ho vidím jako poziční bitvu a bubnování. Věrní a zájemci o politiku dostali aktuální argumenty před letní bitvou, kterou budeme prožívat ve Sněmovně, a před podzimními bitvami, které už budou hodně předvolební. Nabití argumentačního střeliva pro stoupence, voliče a komentátory všeho druhu. Strategická půtka a prestižní souboj. Samozřejmě že je pro Andreje Babiše nesmírně důležité, že dosáhl duelu s premiérem. Duel říká: jediným aktuálním vyzyvatelem premiéra je Andrej Babiš. To je pro předáka opozice neskutečně důležité a neskutečně strategické.

Jablkem sváru mezi oběma je také zahraniční politika. Petr Fiala je velkým zastáncem evropské integrace, Andrej Babiš aktivní v EU, doma se profiluje spíš kroky proti federalistům. Přiblížila, nebo naopak diskuse rozhádala oponenty?

Evropská karta bude hodně zdvižená. Už se začínají objevovat témata, která budou součástí předkampaně, že vzájemnými oponenty budou občanští demokraté versus hnutí ANO, potažmo Andrej Babiš vůči Petru Fialovi. Bude to postavené na obhajobě Evropské unie, současného vývoje se vším všudy a nějakého zapojování se do evropského procesu, obhajování cílů Petra Fialy, národní karty a eurorealismu ze strany Andreje Babiše. Dneska to bylo jen častování se, kdo je větší ekologický fanatik. Na vážnější argumenty a dlouhodobější debatu, co by testovala jejich znalosti a odhodlání, nedošlo. Můžeme ji očekávat v dalších měsících.

Veřejnoprávní televize by měla být každopádně eso veškerých českých médií. Jak si vysvětlit, že hosté, jako je například Andrej Babiš, a to je zásadní politická osobnost, odmítá účast v jejich vysílání? Po dlouhém volání, aby duel v této sestavě nabídla veřejnoprávní televize, zrealizovat jej nakonec uměla komerční televize CNN Prima NEWS.

Velké uznání Terezii Tománkové, jejímu způsobu moderování, přístupu k oběma zúčastněným a k divácké komunitě. V dobrém slova smyslu sklízí plody a úroky z přístupu, který aplikovala ve sněmovních a prezidentských debatách v minulých letech. Že se prestižním prostorem stala právě Prima, potažmo Prima CNN NEWS, je jednoznačně uznání moderačního umu a přístupu Terezie Tománkové.

Moderátorka pobavila hned ze začátku slovy: „Můžete si každý ukazovat své grafy.“ Sledujete obecně posun v jejím přístupu k hostům? Přitvrdila, nebo je stále více profesionální?

Nenechá se zatlačit, byla schopná oba korigovat a vstupovala do jejich exkurzů. Nenaskakovala na invektivy typu, že zvýhodňuje jednoho nebo druhého, a dokázala je pokárat. Oba si skákali do svých vystoupení a argumentů. Docela dobře je zpražila i s těmi grafy a potažmo vtipy. Nenechala se vyvést z míry, a jak přesvědčený stoupenec ODS nebo ANO musí uznat, moderace proběhla s nadhledem, jistým ženským odstupem a velkorysostí a byla neutrální. Udržela si zdravý a profesionální odstup.

Psali jsme: Nahradit Rusko, plánuje Síkela. Lipovská ukázala, jak se se sankcemi už dnes vydrbává Petříček o Lipavského akci proti Rusku: Je to nereálné, ale správné Odborný výklad ministerstva financí ke kávě s mlékem. Kocourkov, žasnou lidé Naprostý úlet, Stanjuro. Ekonom Pikora bije na poplach

