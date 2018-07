Bakala, Kožený, vraždy... Co nás nefrustrovalo. Zdeněk Zbořil připomíná Kalouskovi a Němcové, co lidem nesdělili

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Je to zase další úspěch prezidenta Zemana a jeho zuřiví kritici by konečně mohli přijít s nějakým novým nápadem, jak jeho vliv na politické poměry v zemi změnit, a nikoliv jen vymýšlet nové nadávky a urážky,“ komentuje politolog Zdeněk Zbořil vyslovení důvěry vládě Andreje Babiše. A jak se smířit s podporou komunistů a s titulkem sobotní MF Dnes? „KSČM je dnes stejně ‚demokratická‘ jako ostatní parlamentní strany,“ říká Zbořil. V dnešním Rozjezdu se věnuje také summitu NATO: „Trumpova kritika Nord Streamu 2 není ničím jiným, než dohadováním se o ceně nafty na světových trzích.“ V souvislosti s Junckerovým bolestivým záchvatem Zbořil podotýká: „Prezident Zeman měl kdysi virózu, a média z toho měla Vánoce, které jim vydržely skoro dva roky. Jean-Claude Juncker má dnes ischias a doufejme, že se tím nebudeme bavit stejně dlouhou dobu.“

Ve čtvrtek o půl druhé ráno získala vláda premiéra Andreje Babiše důvěru Poslanecké sněmovny. Hlasovalo pro ni 105 poslanců za ANO, ČSSD a KSČM. Podle opozice skončila první Česká republika, koalice si pochvaluje konec nestability a politické krize. „Možná má opozice tentokrát pravdu. ‚První Česká republika‘ třeba opravdu končí, ale je otázkou, zda to považuje většina voličů za takové neštěstí, jak si ti zklamaní myslí. Možná bude i hodně těch, kterým „první ČR“ neposkytovala takové radosti jako jim, anebo jsou dokonce přesvědčeni, že se jim mohlo dařit lépe, kdyby tato republika nebyla republikou Kožených, Krejčířů, Bakalů, orlických vrahů, velkých i malých tunelářů a všech, které musel prezident Klaus v posledních dnech svého termínu omilostnit,“ komentuje politolog Zdeněk Zbořil.

„Nevím, zda tato nová vládní sestava skutečně přinese konec nestability a zabrání politickým krizím, ale podle toho, že opoziční strany nejsou v zaujímání svých postojů jednotné, že nemají jiný program než ‚boj proti komunismu a StB‘, může dojít i ke vzniku instituce, která se bude zabývat ‚zločiny doby ekonomické transformace‘, a že bude mít víc obdivovatelů než dnešní ÚSTR,“ dodal. To, že došlo k dohodě o aktivní účasti na hlasování i s KSČM, může mít podle Zbořila dvojí význam: „Třeba je KSČM stranou komunistickou jen podle jména, anebo je to odpověď na nedůvěryhodné jednání ČSSD během celého sestavování vlády a konečně i v celé její polistopadové historii.“

Politolog analyzuje také proslov Andreje Babiše před hlasováním o vyslovení důvěry. „Možná mohl být Andrej Babiš přesvědčivější, kdyby byl stručnější. Ale co chtěl říci, řekl, a teď bude na opozici, ale i na koaličních partnerech, aby mu nezapomínali připomenout, když se svému programovému prohlášení jeho vláda a ANO 2011 zpronevěří,“ uvedl Zbořil. „Těch 105 hlasů pro vládu mne překvapilo, ale není to žádná revoluce, na ústavní většinu to není. Takže je to zase další úspěch prezidenta Zemana a jeho zuřiví kritici by konečně mohli přijít s nějakým novým nápadem, jak jeho vliv na politické poměry v zemi změnit, a nikoliv jen vymýšlet nové nadávky a urážky, které mu ve velké části české společnosti spíše zvětšují popularitu jako oběti ‚přifilmované‘ nenávisti,“ dodal.

Mnohdy opravdu stačí „několik vět“

Ke svému středečnímu proslovu v Poslanecké sněmovně se ještě vrátil premiér i na facebooku: „Zdůraznil jsem, že máme program pro všechny, i když to tradiční politici nechtějí slyšet, ani komentátoři, a říkají, že žádný program nemáme a dokonce, že nemáme hodnoty. Jasně, že máme. A řekl jsem to tisíckrát. Nebát se a nekrást. Selský rozum a řešit problémy. Míň kecat a víc bojovat za české zájmy v Evropě.“ Jenže, lze mít skutečně „program pro všechny“? „V České republice je asi ‚program pro všechny‘ neuskutečnitelný. Jak říká klasik, dnes stejně jako v minulosti zde platí: Buď svatý rád, když není bit! Ale je také pravda, že politický program zde nemusí být filozofický traktát nebo vědecká práce z oboru politické ekonomie,“ uvedl politolog. „Mnohdy opravdu jen stačí ‚několik vět‘ a ty tři Babišovy věty jsou srozumitelnější, než úvahy o něčem ‚tam někde nad námi‘, nebo teze z amerických univerzitních skript z oboru ekonomie. A nemusí je říkat nebo napsat ani nositel Nobelovy ceny za ekonomii, ani filozof nedotčené světové pověsti,“ dodal.

Hlasování o důvěře Babišově vládě bylo zpestřeno až do jednacího sálu doléhajícím hlukem demonstrantů, kteří se shromáždili přímo před budovou Poslanecké sněmovny ve Sněmovní ulici. Demonstranti protestovali proti vládě a zejména proti tomu, že důvěru kabinetu má vyslovit i KSČM. Ve večerních hodinách po předsedovi lidovců Pavlu Bělobrádkovi vzkázali, že by byli rádi, kdyby premiér Babiš přišel mezi ně a vyslechl je. Když se ale premiér ve dveřích Sněmovny objevil, přiletělo k němu několik předmětů a raději se vrátil zpátky do Sněmovny. V reakci na tento incident poslankyně Miroslava Němcová zmínila v ČT, že neobhajuje házení lahví na premiéra. „Na druhou stranu platí to, že ti lidé byli frustrovaní, očekávali, že se alespoň sociální demokraté vzchopí a nepřipustí, aby vznikla takováhle vláda,“ uvedla. Podle Zbořila jde o událost, která mluví sama za sebe. „Když už Policie ČR nechránila před demonstranty ‚no-go zónu‘, budeme si muset zvyknout, že se podobné události budou opakovat. Jejich adresátem pak už může být kdokoli, kdo se bude cítit frustrovaný. Třeba z vystupování paní poslankyně Němcové na půdě Parlamentu, nebo z pana Bělobrádka, když reprezentuje české národní zájmy v zahraničí. Jak právě on se stal slavným svými slovy veterináře, ale to nás ještě tolik ‚nefrustrovalo‘,“ uvedl politolog.

„A proč by se vlastně měla ČSSD ‚vzchopit‘? Už jednou se chovala udatně v dobách tzv. opoziční smlouvy a později možná ještě odvážněji, kdy kula své pikle s Miroslavem Kalouskem a jeho druhy? Když už vznik ‚téhle vlády‘ připustili voliči a celé vedení ODS, za temperamentní pomoci těch malých, zapomenutých, proč by se i ČSSD nemohla chovat podobně ‚realisticky“?“ dodal.



Poslanec hnutí ANO Pavel Růžička prý zaznamenal, že demonstranti, kteří před Poslaneckou sněmovnou házeli odpadky na premiéra Babiše, byli placení komparsisté. „Po včerejším jednání Sněmovny stojím v 01:30h na rohu Sněmovní a Malostranského náměstí a čekám na taxi. Demonstranti se rozcházejí, skupinka cca 6 osob nesoucí portrét Milady Horákové a dalších. Najednou ta nejstarší žena cca 30 let sdělí ostatním: ‚Transparenty dejte do auta a do druhého si běžte k Hance pro peníze,“ sdělil poslanec Růžička. Poslancovo svědectví následně přetlumočilo zpravodajství televizí Nova a Prima. Na sociální síti zareagovala jedna z organizátorek demonstrace. Podle ní se nejednalo o peníze za demonstrování, ale o případné zaplacení pokuty, kterou by někteří demonstranti mohli od policie dostat, například za rušení nočního klidu.

„V politických kruzích prý končící ‚první České republiky‘ se uplácelo, jak víme jen z případů, které se dostaly alespoň na úroveň vyšetřování, od prvních dnů jejího vzniku. Proč by se nemohl tento nešvar objevit i na té nižší úrovni, když zřejmě ‚černé fondy‘ na takové aktivity jsou ve stranických pokladnách k dispozici,“ uvedl Zbořil. „Třeba je tato informace podána Novou a Primou trochu zkomoleně, anebo jim byla záměrně podstrčena, ale kdo by po všech těch známých a dnes už i zapomenutých aférách mohl dát ruku do ohně za to, že tomu tak není. A mnohokrát v minulosti nešlo jen o stokoruny za parkování, ale i o částky více než šestimístné a parkování někde na Floridě,“ dodal.

Urážkami se nemusíme zabývat, protože nechceme být frustrovaní

Jednání Sněmovny o důvěře vládě bylo dlouhé a místy opravdu nevybíravé. Poté, co se vrátil premiér ze „setkání“ s demonstranty, došlo na ostrou slovní přestřelku. Miroslav Kalousek ve Sněmovně od řečnického pultu premiérovi vyčetl zbabělost. „Podle informací, které máme, pan premiér vykoukl na tu ulici, a když viděl, že mu dav není nakloněn, třeba mi to rozmluví, tak zase se vrátil zpátky, aniž by s těmi lidmi mluvil,“ řekl Kalousek. „Pane premiére, promiňte, takhle se nechová chlap. Chlap se baví i s lidmi, kteří mají jiný názor. Vy utíkáte před lidmi, kteří mají jiný názor, křivě přísaháte na zdraví svých dětí, podvádíte, kňouráte, fňukáte,“ rozohnil se Kalousek a ve Sněmovně to začalo vřít. „Česká republika si zaslouží předsedu vlády, který s sebou nese název chlap. To vy nejste,“ prohlásil. Ocitujme i reakci premiéra: „Nevím, kolik má promile ožrala Kalousek dneska, zloděj zlodějský, nebudeš mě urážet a nebudeš mluvit o mých dětech.“ Celá věc možná bude mít soudní dohru. „My, kteří pamatujeme, jak Miroslav Kalousek zuřivě napadal zesměšňovanou angličtinou americkou firmu, která dodávala argumenty ke kritice jeho oblíbenkyně na Ministerstvu obrany Vlasty Parkanové, víme, že se jeho urážkami nemusíme příliš zabývat, protože nechceme být, jak říká paní poslankyně Němcová, frustrovaní,“ uvedl Zbořil.

„Mnozí víme, že pan premiér Babiš je citlivý na útoky proti své rodině (proto byl přece projekt Čapí hnízdo vybrán a popularizován) a nedovolujeme si doporučovat mu, jak se měl a jak by se měl chovat,“ dodal. Zároveň upozorňuje: „Zajímavé pro nás je ale to, že pan Kalousek hrozí svému kolegovi soudy pro výroky přednesené na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Obávám se, že – znaje osudy jedné věty napsané ministrem zdravotnictví ČR Bojarem jako varování před firmou Diag Human pana Šťávy, přítele Miroslava Kalouska, a co to způsobilo –, že by se z té jediné věty o opilství pana poslance, které je považováno za státní tajemství, mohlo vydolovat něco, co by mohlo způsobit třeba pád právě parlamentem potvrzené vlády.“

„Zrádce zrádců“ Chovanec? U ČSSD se to tak vážně nebere

Sobotní MF Dnes jistě rozčílila řadu příznivců opozičních stran už jen titulkem „KSČM je demokratická strana“. V obsáhlém rozhovoru premiér Andrej Babiš ocenil postoj komunistů. „KSČM je přece dneska demokratická strana. Lidi ji volí, je ve Sněmovně.“ V rozhovoru se vyjadřoval k nové vládě i k průběhu jednání. „Ponižovali nás tam, byla to šaškárna, divadlo.“ Pak si vzal na paškál poslance ČSSD, který se rozhodl vládu nepodpořit. „Pan Chovanec přece veřejně řekl, že se podvolí výsledku referenda, a znovu zradil. Kdo jednou zradil, asi zradí vždycky. Ale to je jeho problém.“

„Kdo ještě věří, že současná KSČM má se světovou revolucí a komunistickým režimem před rokem 1989 něco společného nebo něco jiného než jméno (které ale většina tzv. komunistických stran založených po roce 1945 nepoužívala), bude muset bojovat s J. V. Stalinem a s uměle vytvářeným mýtem Klementa Gottwalda snad ještě v příštím tisíciletí. KSČM je dnes stejně ‚demokratická‘ jako ostatní parlamentní strany a kdybychom to vzali podle běžně v Evropě používaných kritérií, a z hlediska jejího stranického provozu, pak je snad ještě demokratičtější než mnohé ostatní,“ uvedl Zbořil. „Konečně, kdyby nebyla, muselo by Ministerstvo vnitra ČR nebo Nejvyšší správní soud zastavit její činnost, resp. ji zakázat,“ dodal. Politolog se vyjádřil také k absenci exministra Chovance. „Jenom svým chováním utvrdil ty, kteří si o něm myslí, že je to ‚zrádce zrádců‘, v jejich přesvědčení. U ČSSD se to ale tak vážně nebere.“

K rozhovoru premiéra v MF Dnes politolog také doplňuje: „Andrej Babiš má samozřejmě pravdu, když tvrdí, že jej a jeho stranu mnozí v parlamentní debatě ponižovali. S tím se ale nic moc dělat nedá. Tento rys české politiky má starobylé kořeny a možná by se pan předseda vlády divil, z jak dávné minulosti čerpá svou životodárnou mízu.“

Obsah sobotního vydání deníku Mladá fronta Dnes nerozdýchal starosta Prahy 6 za TOP 09 Ondřej Kolář. Skoupil proto několik výtisků a oznámil, že je hodlá na protest nekompromisně spálit nad vlastnoručně založeným ohněm. „Dneska ráno jsem dostal pěkně studenou sprchu. Kamarád mi poslal fotku titulní stránky MF Dnes. Často mi posílá různé fóry, tak jsem si myslel, že i tohle je vtip. Ale nebyl. Tak jsem šel do nejbližšího obchodu a koupil všechny ‚Mladé fronty‘ co tam měli. Večer budeme opékat buřty, tak toho bude dost na podpal,“ napsal Kolář na facebooku. Pak si ale uvědomil, že je možná škoda jakou spoustu lidí tím ochudil o příležitost přečíst si, jakého máme v čele země člověka. „Dozvěděli by se třeba, že za to, že rehabilitovali bolševika, je zodpovědná hlavně ODS. No, Odeeska sice udělala po volbách chybu, ale do vlády si komanče vzal Babiš, ne Fiala,“ zdůraznil.

„Pan starosta Prahy 6 není příliš originální. Jen napodobuje pana prezidenta, ale i ten nebyl pří pálení darovaného spodního prádla příliš nápaditý. Je sice hezké, že svými nákupy MF Dnes podporuje podnik dříve patřící Andreji Babišovi, ale pokud se chtěl ukázat jako inkvizitor upalující kacíře, pak pláče sice dojemně, ale na nesprávném hrobě,“ uvedl Zbořil. „Možná by mohl být populárnější i mimo Prahu 6, kdyby se mu podařilo zjistit, kam zašantročil jeho předchůdce stovky milionů korun prostřednictvím finančního projektu Key Investment. A také zjistit, kde jsou ty peníze, které dodnes nikomu nechybějí. Zřejmě ani Praze 6,“ dodal.

Že se chová jako byznysmen, by nás nemělo vzrušovat

Na summitu v Bruselu jednali vedoucí představitelé 29 členských států NATO. Summitem silně rezonovalo téma obranných výdajů, které je prioritou současné americké administrativy. Prezident Donald Trump opakovaně vybídl evropské spojence k růstu armádních rozpočtů. Upoutal na sebe pozornost i svou kritikou Německa. Berlín obvinil z toho, že se stal rukojmím Ruska pro svoji podporu výstavby plynovodu Nord Stream 2. „Protože jsme, jak se domníváme, plnohodnotným členem NATO, nemělo by nás vzrušovat, že se americký prezident chová v mezinárodní politice jako byznysmen. Také válečnická politika je byznys, který je převážně pod kontrolou Spojených států. Jednou jim jde o 2 %, potom o 4 % na zbrojení a my se o tom bavíme, aniž se ptáme, kam ty peníze půjdou. Zda do výstavby dálnic a dálničních mostů na území ČR nebo EU, nebo na nákup vojenské techniky z přeplněných skladů v USA. Nebo budeme přispívat na budování dalších vojenských základen, které slouží k aktuální kolonizaci zemí nejen v Africe a v Asii, ale už také v Evropě,“ uvedl Zbořil.

„Také Trumpova kritika Nord Streamu 2 není ničím jiným, než dohadováním se o ceně nafty na světových trzích, a protože víme, že hlavní zásadou jeho politiky je America First!, pak jde zejména o cenu ropy prodávané Spojenými státy. A tak nejde o nic jiného než o to, aby státy EU přestaly být rukojmími Ruska a staly se rukojmími Spojených států. Obava z ekonomického nebo dokonce až tradičního rusko–německého spojenectví se také objevuje v politických komentářích Trumpovy politiky, ale my jsme přesvědčeni, že nejen America, ale i Money jsou pro DT First!“ dodal.

O rozruch se na summitu postaral také předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, který se v Bruselu kymácel a klopýtal. Podpírat ho museli ostatní státníci. Mluvčí Evropské komise Margaritis Schinas uvedl, že Junckerova vrávoravá chůze nebyla důsledkem požití alkoholu, nýbrž bolestivým záchvatem ischiasu, který často bývá doprovázen silnými křečemi, napsala Mladá fronta. Sociální sítě obletěly i další snímky, a to ze společného focení premiérů a prezidentů, kam si prezident Miloš Zeman nechal přinést židli a vypadal unaveně. „Prezident Zeman měl kdysi virózu a média z toho měla Vánoce, které jim vydržely skoro dva roky. Jean-Claude Juncker má dnes ischias a doufejme, že se tím nebudeme bavit stejně dlouhou dobu,“ uvedl Zbořil. „Spíše by nás mělo zajímat, kdy se předseda EK přihlásí ke své odpovědnosti za tzv. migrační, respektive přistěhovaleckou krizi, kdy nám řekne, jak se mu dařilo naplňovat svůj slavnostně vyhlášený program boje proti finančním rájům a finanční kriminalitě a jakou má představu o budoucnosti EU, která se dostala v době jeho úřadování do docela slušné krize,“ dodal.

Česká republika nevyhoví žádosti Itálie a nepřijme žádné uprchlíky ze skupiny 450 lidí, kteří uvízli v rybářské lodi. Premiér Andrej Babiš si myslí, že přijímání dalších nelegálních migrantů problém jenom zhoršuje. Ministr zahraničních věcí Jan Hamáček uvedl, že Česko může Itálii pomoci jinak, nabízí experty a policisty a je připraveno se i zapojit do operace pod vedením Itálie na severu Libye. Podle Babiše Evropa musí vyslat signál, že nelegální migrace je nepřípustná, a přijímání dalších lidí problém jenom zhoršuje. „Naše země žádné migranty přijímat nebude. Na Evropské radě jsme pro relokaci prosadili princip dobrovolnosti a toho se budeme držet,“ uvedl Babiš pro ČTK. „Jde zřejmě o kompromis a hledání východiska z krize, kterou zavinily velké členské státy EU. Jak to dopadne a zda to není jenom další podvod na státy, které tak trochu zlobí, ještě nevíme. Stejně jako nevíme, zda všechno, co se pošle esemeskou do Černínského paláce nebo na Hrad je pravda o pravdě,“ reagoval politolog. „To, že starosti mají hned v několika evropských zemích, je ale dlouhodobou skutečností. A důvěryhodná rozhodnutí Evropské komise, stejně jako jasná slova z Evropského parlamentu, postrádáme. Navíc, jak už víme z vlastní zkušenosti, co se v ‚Evropě‘ někde někdy dohodne, ještě dlouho nemusí platit,“ uzavírá Zdeněk Zbořil dnešní Rozjezd.

Psali jsme: Putin je malý. Jak to, že Putin není mokrý? V Rusku se to vůbec nemělo pořádat, zakončil Bosák na ČT mistrovství světa Kalousek: Podám na Babiše žalobu za „ožralu“ a „zloděje“ Sráč a šmejd, Kalousek s Topolánkem. Výsměch „starému a ošklivému“ Zemanovi. Zdeněk Zbořil už se na to nemůže dívat A co vy, co jste kradli? Opilec, pane Kalousku? To je hampejz. Zdeněk Zbořil k politice i k větě „Češi jsou debilní“



