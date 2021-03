Co paní Pekarová neví. Zbořil školí o „autonomním“ Protektorátu

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Možná by naše ekonomika nemusela být ‚v rozvratu‘, kdyby se vydala ‚čínskou cestou‘.“ Politolog Zdeněk Zbořil hovoří nejen o zatýkacím dopise senátorky a dnešní schůzce prezidenta s premiérem: „S velkou pravděpodobností bych ale vyloučil přemýšlení o nápadech paní senátorky Němcové.“ K debatám o postupu policie při dodržování opatření podotýká: „V šedesátých letech minulého století to vyjádřili britští policisté svým prohlášením: Až vás někdo okrade, nevolejte policii, ale zavolejte si hippies.“ Vrací se k výrokům šéfky TOP 09 a přidává komentář k dozvukům čtvrtečního zápasu českého fotbalového šampiona ve Skotsku. Věnuje se také prvnímu jednání amerických a čínských představitelů po inauguraci nového prezidenta.

Vytýkací dopis, který zaslal premiér Andrej Babiš ministru zdravotnictví Janu Blatnému, inspiroval senátorku za ODS Miroslavu Němcovou. Podle ní by měl přijít dopis podobného názvu, ale zcela jiného významu. A to dopis „zatýkací“, adresovaný premiéru Babišovi. „Začala bych stejně: ‚Jeví se mi, že vláda ČR pod Vaším vedením rezignovala na řádný výkon funkce vedení státu.‘ Dopustil jste, aby zemi v době pandemie místo odborníků řídili specialisté na politický marketing. Vaše politické a finanční zisky mají přednost před zdravím, vzděláváním, ekonomikou,“ uvedla senátorka na sociální síti a na serveru Forum24 jeho znění.

„Paní Němcová, nejen jako senátorka, se v poslední době vyjadřuje naléhavěji. Pokud je její tvrzení o trestné činnosti předsedy vlády pravdivé, a ona se zřejmě rozhodla, že tomu tak je, pak by si mohla vzpomenout na mnohem mírnější hodnocení činnosti společnosti Diag Human, kterého se dopustil bývalý ministra zdravotnictví Martin Bojar. Stálo to Českou republiku miliardy, a proto, když ví, že tomu tak je, pak je její povinností oznámit vše nejbližšímu odpovědnému Státnímu zastupitelství. A také uvést důvody, proč si myslí, že tomu tak je a zda ví, že to může dokázat,“ říká politolog Zdeněk Zbořil.

Ekonomika je podle Němcové v rozvratu, zatímco tok financí do Babišova soukromého byznysu se nezastavil. Senátorka požaduje, aby premiér zveřejnil veškeré platby z veřejných rozpočtů firmám ze svěřenských fondů za celou dobu pandemie. „Tvrdíte, že fondy Vám nepatří a k žádným informacím o jejich hospodaření nemáte přístup. K informacím o veřejných rozpočtech snad jako premiér přístup máte, neměl by to tedy být problém,“ píše Němcová. Také připomíná, že v přepočtu na počet obyvatel jsme zemí s největším počtem zemřelých, naše děti byly ve školách nejméně a ekonomika je v rozvratu.

„Nevím, zda je možné tvrdit a dokázat, kdo je zodpovědný za nejvyšší počet zemřelých v době pandemie. Možná je to pravda, ale možná nikoliv. Třeba si můžeme myslit, že to jsou ti, kteří se veselili a hodovali na Karlově mostě loni v létě a mezi kterými se i ona promenovala, aniž je upozornila, jaké to může mít následky. Ještě před dvěma léty se média dohadovala, zda je lepší, aby rodiče učili své děti doma nebo někde v přírodě a dnes si všichni myslí, že je škola i se svou slavnou inkluzí nepostradatelná,“ komentuje Zbořil.

„Možná by naše ekonomika nemusela být ‚v rozvratu‘, kdyby se vydala ‚čínskou cestou‘. Podle různých informací z věrohodných zdrojů právě ČLR očekává 5–8procentní ekonomický růst v příštím roce. A protože koronavirová krize ještě zdaleka není za námi, mohlo by se snad počkat s hodnocením jejich důsledků, až budeme nejen my, EU a vlastně celý svět z nejhoršího venku, anebo mít trochu důvěryhodnější data než dnes,“ dodal.

Večerní schůzka s prezidentem o rekonstrukci vlády?

S prací ministra Blatného není premiér spokojen. Nejde jen o už zmiňovaný vytýkací dopis. Babiš už prý nabízel funkci ministra zdravotnictví epidemiologovi Petrovi Smejkalovi. Jenže ten odmítl. V pondělí večer bude premiér na téma: Blatný mluvit s prezidentem. A co očekávat od schůzky premiéra s hlavou státu?

„To si nedovolím předpovídat, ani jako někteří naši politici a novináři předjímat. Třeba to bude o odstoupení premiéra a pádu vlády, nebo půjde jen o tzv. rekonstrukci vlády pro dobu předvolební. Také to může být dohoda nebo nedohoda prezidenta a premiéra o nových návrzích volebního zákona. S velkou pravděpodobností bych ale vyloučil přemýšlení o nápadech paní senátorky Němcové,“ podotýká Zbořil.

V první hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News proti sobě zasedli ministr vnitra Jan Hamáček a pražský primátor Zdeněk Hřib. „Už je líp,“ hlásil do kamer Hamáček. Jenže jedním dechem dodal, že lidé musí v přísném režimu vydržet ještě 2 týdny. Teď jsme v cílové rovince, tak se přece nestřelíme do hlavy, apeloval Hamáček na diváky. Jenže Hřib mu připomenul, že jejich předpokladům už málokdo věří.

„Pan primátor je zřejmě hluboce nevěřící. Ještě před více než půl rokem slavil, protože podle jeho názoru a názorů jeho mnohých přátel ‚z řad expertů‘ pandemie skončila. Dnes zase nevěří panu ministrovi vnitra. Třeba na jeho slova opravdu dojde, ale pak by snad mohl doporučit, co dělat, aby tomu tak nebylo. Jinak je to zase jen šíření poplašné zprávy a vyvolávání strachu a ‚rozdělování společnosti‘, kterých je v Praze i bez primátorova přičinění dost,“ říká politolog.

Tak si zavolejte hippies…

Stále méně lidí se pozastaví nad tím, že po třech týdnech lockdownu, se opatření nezmírní. Naopak se debatuje o jejich zpřísnění. Opět bude s největší pravděpodobností prodloužený nouzový stav, zřejmě o další měsíc. Incidentů mezi lidmi, kteří odmítají dodržovat vládní opatření a policií, přibývá. Poslední zákrok strážníků v Uherském Hradišti rozbouřil celý internet. Eva Tomková se na svém facebooku svěřila s tím, jak se jí profesně žije v době covidu. Tomková není dle svých slov u policie žádným nováčkem, ale to, co se děje, ji prý doslova ubíjí. „Nadávalo se na nás vždycky, vždycky jsme byli ti nejhorší, na to jsme si asi všichni zvykli. Dělat debily z policajtů a jejich natáčení se stává pomalu národní sport, jenže my za současnou situaci nemůžeme. Tuto vládu si zvolili lidé v demokratických volbách, ne jen policajti a strážníci, to svéprávní občané zvolili ty tam nahoře jako své zástupce a dali jim moc naší zemi vládnout, a tím pádem i nařizovat.“

„Paní Tomková má samozřejmě pravdu. Nestačí jen hledat a hlavně nalézt jednoho hlavního viníka, ale také, třeba individuálně, přispět k tomu, aby se situace zlepšila. Alespoň tak trochu převzít odpovědnost za to, kdo koho zvolil do Poslanecké sněmovny a do Senátu. Za nebezpečné považuji hledat hlavní viníky v řadách policie. To je služba, která se řídí rozkazy a nařízeními v mezích zákona, a nekritické hodnocení její činnosti ohrožuje bezpečnost státu.

Také bychom se mohli dočkat reakce, kterou v šedesátých letech minulého století vyjádřili britští policisté svým prohlášením: Až vás někdo okrade, nevolejte policii, ale zavolejte si hippies,“ komentuje Zbořil.

Tomková také popsala: „Ty jsi jednal v souladu se zákonem, ale stejně z toho budeš mít špatné svědomí. Mám si kleknout a prosit ho, aby mi řekl, kdo je? Co mám podle vás dělat? Tyto situace byly i dříve, ale bylo jich o poznání méně, protože takhle se většinou chovali opravdu jen gauneři a ne každý desátý.“ Strážci zákona vlastně za nic nemůžou. „My, policisté, na ulici musíme řešit takovéto situace, my z toho máme nervy a problémy a pak ještě když vidíme, jak vládní činitelé, kteří po nás chtějí tato nařízení vymáhat, a zbohatlíci na to kašlou a spoléhají na to, že se jim nic nestane, protože buď mají imunitu, nebo dost peněz na pokuty, to by mne čert sebral.“ Už v první vlně jim podle policistky lidé nadávali do gestapa.

„Tento pohled z terénu je velice výmluvný a svědčí o rozkladu státní moci. A to jak té zákonodárné a výkonné, ale zejména soudní. Jistě známe neuvěřitelné příklady z minulosti pánů Janouška, Krejčíře, ale i řady dalších. A to mluvíme jen o těch, kteří se dostanou alespoň na první stránky bulváru. Za Rakouska bylo možné předvést a předat soudu osobu, která se ‚vůči osobě úřední stavěla výhrůžně‘. Dnes se můžeme naopak obávat, že frustrace policistů bude tak velká, že se stane nezvladatelnou. Doporučuji přečíst si v sobotních Lidových novinách velké interview s ředitelem Policie ČR Janem Švejdarem. Je to po dlouhé době zase jeden věcný a nehysterický hlas, který se netýká jen těch nahoře, ale i těch dole,“ říká Zbořil.

To byla temná stránka „německých dějin“

V uplynulém týdnu rezonovalo veřejností výročí vytvoření Protektorátu Čechy a Morava. Navazujeme proto i na minulý Rozjezd a připomeňme další komentované výroky. Mezi nimi vynikl jeden od šéfky Topky. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová totiž k výročí na sociální síti mimo jiné uvedla: „Před 82 let začali nacisté s okupací Čech, Moravy a Slezska a byl zřízen autonomní Protektorát Čechy a Morava. Temná stránka našich dějin, která zničila život mnoha občanů. Zatímco za tuto okupaci proběhla omluva a pokání, jiní okupanti i dnes otevřeně vyhrožují. Nezapomeňme.“

„Paní Pekarová Adamová buď neumí dobře česky, nebo nezná historii a zřejmě ani neví, že Protektorát (ochrana) Böhmen und Mähren byl ‚německý‘ protektorát. Německá ochrana a žádná autonomie jako jistá forma ‚samosprávy‘. Navíc to nebyla temná stránka našich dějin, ale temná stránka ‚německých dějin‘. Nebo snad chce paní předsedkyně tvrdit, že ve věznici na Pankráci, ale i v Říši, se odboráři gilotinovali ‚samosprávně‘? Předpokládám, že ji pan Karel Schwarzenberg, o kterém její soukmenovci tvrdí, že je velkým znalcem českých dějin, už dávno vysvětlil, co to byla Staroměstská exekuce 1621 a kdo se kdy za ni omluvil.

Pokud si oba pojmy plete, tak jako jedno vydání wikipedie, pak ji doporučuji jiné zdroje informací,“ komentuje Zbořil.



Reakcí se pak ve veřejném prostoru objevilo dost, a tak pro jistotu Pekarová přidala vysvětlení: „K některým reakcím: Je nezpochybnitelnou pravdou, že Hitlera podporovala velká část Němců mimo jeho stranu a ti měli na teroru naší země svůj podíl. Část Němců však byla také nacisty terorizována. Kolektivní vina je vždy špatně a končí masakry. Jako např. na Švédských šancích.“

„V předvečer dohody čtyř velmocí v Mnichově podporovala Henleinovu politiku Heim ins Reich (Domov v Říši) masivní většina obyvatel českého a moravského pohraničí, kterým tehdy začal splývat pojem Sudety s politickým programem a územními požadavky Henleinovy Heimats-front. Týkaly i rakousko-českého a rakousko-moravského pohraničí. V té době žilo na území ČSR také tisíce německých odpůrců nacismu, kteří se ale snažili zachránit před případnou okupací. Utíkali, často neúspěšně, do všech stran, ale ani těm, kteří vítali Hitlera jako osvoboditele, se nechtělo válčit. Zejména pak na východní frontě. Tam je obdiv k Vůdci a jeho Říši opouštěl a je pravda, že se tam většinou vina posuzovala kolektivně,“ uvedl Zbořil.



„Když už ale vzpomínáme na Švédské šance a jiné excesy na konci války, snad by stálo za to vzpomenout i na vraždění obyvatel Velkého Meziříčí v květnových dnech, o kterém se nemluví skoro vůbec, a také o vraždění v květnových dnech v Praze Na Smetance, Pražačce a Zelené lišce, kde stačilo k trestu smrti jen mluvit česky. Konec konců, ono hledání kolektivní viny se týká i nás, současníků, kteří ji hledáme v roce 1968 u ‚Rusů‘ a zapomínáme na Poláky, Němce a Maďary a samozřejmě i Ukrajince, Bělorusy a jiné vojáky Rudé armády, která se etnicitou neřídila. Tam platily spíše rozkazy a nikoli rasový nebo etnický původ.

Přesto se paní předsedkyni podařil husarský kousek, hodný jejího předchůdce. Opět, skoro jako vždy, uvést do předvolební kampaně problém česko-německých vztahů, tentokrát v rozměru mnohem větším, než se dařilo panu starostovi v Řeporyjích,“ dodal.

Rasistický útok? Vypadá to jako předem připravená provokace

Dozvuky čtvrtečního zápasu českého fotbalového šampiona ve Skotsku budí rozruch. Slavia Praha tvrdí, že ze strany Rangers došlo k fyzickému napadení hráče Ondřeje Kúdely, jenž na hřišti prý několika slovy rasisticky urazil jednoho z protihráčů. Zaznívá už také, aby byla Slavia Praha vyloučena z letošní Evropské ligy kvůli podezření z verbálního rasistického útoku. Připomeňme, k čemu došlo tři minuty před koncem zápasu. Podle zpravodaje BBC začal záložník Kamara na slávistického obránce Kúdelu pořvávat: „Rasisto, rasisto!“ Jeho spoluhráči v čele s Bongani Zunguem následně rozhodčího urgovali s tím, že Kúdela Kamarovi řekl: „Ty zasraná opice!“ Kúdela se brání, že o žádný rasismus nešlo, jelikož použil výraz „fucking guy“. Kamara poté prohlásil, že Kúdelovo popření bylo „naprostou lží.“ Dodejme, že Slavia porazila Glasgow Rangers v odvetném zápase Evropského poháru 2 : 0, poté co soupeř předvedl mimořádně brutální výkon a dostal dvě červené karty.

„Pamatuji si, jak často kanadští hokejisté prohrávali a bezradně se snažili vyvolat rvačku ve snaze zpochybnit vítězství toho druhého. A to i takoví vynikající borci, jako byl třeba Phill Esposito. Sebevědomě odjížděli Rangers již z Prahy a před zápasem jejich trenér byl plný trochu netaktního optimismu. Opravdu jsem předpokládal, že dojde k nějaké provokaci a á la novičok (na tu zatím nedošlo), a tak zřejmě vsadili tři minuty před koncem na angličtinu Ondřeje Kúdely. Naštěstí víme z mnoha anglických filmů, kterými nás naše TV zahlcují, že ve Velké Británii se také lže, podvádí a zabíjí, zejména, když jde o někoho, kdo je považován za méněcenného. Dokonce, i když jde o člena královské rodiny,“ předesílá Zbořil.

„Tak se stalo, že slova, která nikdo jiný neslyšel, označil anglicky hovořící Fin za rasistická. Nikdo jiný je neslyšel, ale trenér a všichni členové ostudně prohrávajícího mužstva a trenér s ním souhlasili. Z vnějšku to vypadá jako předem připravená provokace, při které se počítá s veřejně a kolektivně uznanou vinou před rozhodnutím jakéhokoliv arbitra. A samozřejmě se změnou výsledku dosaženého na hřišti ve prospěch poraženého. Možná ještě dojde na provokaci s antidopingovým testem a ještě další špinavosti, kterých je nejen evropský fotbal plný. Co je však, podle mého názoru, ze všeho nejhorší, je naprostá bezohlednost k zdravotnímu stavu slávistického brankáře, pro kterého, nedej Bůh, to může znamenat ukončení nejen jeho sportovní kariéry, ale i plnohodnotného života,“ dodal.

A doplňuje: „Trenér Rangers by si mohl přečíst jednu z povídek Oty Pavla zasvěcené Rudolfovi Kučerovi, jednomu z největších talentů československého fotbalu, který si odnesl doživotní následky po faulu jednoho polského obránce. Teď bude muset Steven Gerrard obhájit nejen svůj sportovní neúspěch, ale i neuvěřitelně podlou konspiraci ve prospěch své další kariéry.“

Takže o zdraví Joea Bidena jde jistě až v poslední řadě

Média a sociální sítě zaplnily informace o tom, jak prezident Spojených států třikrát zakopl na schodech při pátečním nástupu do letadla Air Force. Ihned se začalo spekulovat o jeho zdraví. Právě případné zdravotní problémy, byly často tématem pro bývalého prezidenta Donalda Trumpa, které používal v kampani. Biden je nejstarším prezidentem v historii USA.

„Předpokládám, že podobných smutně humorných příběhů bude přibývat, protože mediální svět je nelidský, ať už se jedná o brutálně zraněného brankáře nebo stárnoucího prezidenta. Přitom nejde o nic, o čem bychom už během volební kampaně nevěděli. Konečně ani Donald Trump, ačkoliv vypadá, že je na tom lépe, není ve svém biologickém věku od svého nástupce příliš daleko. Dokonce ani není důležité dohadovat se, co bude, až se něco stane a zda viceprezidentka dá vedení tak mocného státu, jako USA jsou, nějakou novou tvář, ale spíš jde o to, zda bude ještě americká politika čitelná,“ říká politolog.

„Takže o zdraví Joe Bidena jde jistě až v poslední řadě, ale spíše budou mnozí zkoumat, zda nejsme svědky nějakého pozdního odchodu politiky stínu, kterou známe v provedení dvojice Brežněv – Černěnko. V současném světě plném tajemství a zbraní hromadného ničení to není optimistický pohled do budoucnosti,“ dodal.

Skončilo první osobní jednání představitelů Spojených států a Číny od lednové inaugurace amerického prezidenta Joea Bidena. Na úvod dvoudenního setkání konaného v aljašském městě Anchorage se obě strany pustily do vzájemné kritiky zahraniční politiky. Ministr zahraničí Antony Blinken Čínu obvinil z autoritářství, Jang Ťie-čch’ označil postoj Washingtonu za pokrytectví. Těsně před příletem na Aljašku vyhlásili Američané nové sankce proti Pekingu.

„Je pravda, že mnozí pozorovatelé si všímají toho, že na diplomatické úrovni byla pronesena slova, která v minulosti předcházela vyhlášení nějaké války. S odkazem na literárně zpracované politické fikce bychom mohli říct, že se jednalo o první setkání představitelů Oceánie a Eastasie. Teď ještě, co na to Euroasie. Dovolil bych snad jen říct, že po všech verbálních útocích různých amerických autorit proti ČLR jsme od první podobné schůzky nemohli nic jiného očekávat,“ uvedl politolog.

„Dovolím si jenom předpokládat, že ve Spojených státech nejsou jen stoupenci Armagedonu, i když to na první pohled tak vypadá. A také předpokládám, že za umírněnou diplomatickou řečí čínských reprezentantů je vědomí rozměrů síly této země a jejích politicko-ekonomických struktur. Jen bych si dovolil připomenout, že na této šachovnici nejsou jako figury žádní čeští a možná ani evropští politici. Natož pak čeští Tchajwanci, kteří toho o současném stavu mezinárodní politiky vědí jistě více než já,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



