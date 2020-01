Co provedl Soukup, že s ním Miloši Zemanovi došla trpělivost? Komentátor zmínil i hodně nepovedenou fintu s Václavem Havlem

ROZHOVOR „Bude kolem toho ještě lítý boj. Její šance jsou padesát na padesát,“ hodnotí předpoklady Heleny Válkové při obhajobě její současné pozice zmocněnkyně pro lidská práva politolog Jan Kubáček. Ve hře při volbě ombudsmana je podle něj stále Kateřina Valachová a zmiňuje i další jméno. V rozhovoru se věnuje také ukončení vysílání pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov: „Vždycky platilo, že Miloš Zeman nesnesl, když ho někdo komercializoval, a to si myslím, že se v případě Jaromíra Soukupa stalo,“ uvedl a dodal: „Řada diváků souzní s názory Miloše Zemana a asi nebudou Jaromíru Soukupovi věřit, že je Václav Havel číslo dvě, a nebudou mu to věřit ani stoupenci Václava Havla, takže se sám střílí do nohy.“

Bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková přišla o možnost stát se novou ombudsmankou. Vyšlo totiž najevo, že v 70. letech se na psaní jedné odborné práce podílela spolu s prokurátorem Josefem Urválkem, nechvalně známým z justičních procesů v padesátých letech. Samotná Válková se hájila například tím, že Urválka vlastně pořádně neznala. Jak si vysvětlujete způsob, jakým Válková vše zdůvodňovala?

Myslím si, že jí není hoden. Je to moudrá žena, která se pohybuje dlouhodobě v odborném prostředí. Má rozhled a zkušenosti a tyto argumenty nemusela používat. Zbytečně se shodila. Pan Urválek byl tak nechvalně známá postava, že už na studiích se o něm muselo vědět, mluvit, byl výstrahou, kam se spravedlnost může dostat. Docházelo sice k velmi pomalým nedobrovolným revizím politických procesů ze strany komunistických špiček, ale přinejmenším „tamtamově“ se o něm mluvit muselo.

Chápu, že se tehdy nevědělo co teď, ale přinejmenším byl vnímán jako problematický jedinec. Myslím si, že její argument je nejen lichý, ale také jí není hodný.

Zajímavé je, že se na to nepřišlo dřív, že?

Samozřejmě. Člověka napadá, že je to zvláštní v situaci, kdy jde o čelnou představitelku hnutí ANO, bývalou ministryni spravedlnosti, dámu hodně akademicky činnou. Ano, mám z toho také zvláštní pocit. Ale o to více… když tohle paní profesorka musela vědět, divím se, že se k záležitosti nepostavila dřív čelem. Už z titulu, že následnou činností si mnohé odpracovala. Nejde o dámu, která by obývala akademický svět, nevyšla ven, nehájila a neřešila zásadní témata. Kdyby řekla: pochybila jsem, zjistila jsem v dalších letech víc, o to víc jsem se zaměřila na to, abych si vše odpracovala, lidé by na situaci nahlíželi jinak. Nečelila by černobílému odmítání a nedostala se do nezáviděníhodné situace.

Miloš Zeman uvítal skutečnost, že Válková na základě nově známých skutečností nominaci odmítla. Jak v situaci obstál?

Celkem bezproblémově. Problém dál nejitřil. Samozřejmě trochu řešení problému odsunul nominací pana Křečka, který, jak se dá předpokládat, podporu nezíská. Je otázkou, zda paní Valachová nezmění názor. Prezident z aféry nedělal hlubší téma, vymezil se hned od počátku jednoznačně. Nic neproblematizoval a přistupoval k věci velmi zodpovědně a profesionálně. Spor za sebe vydefinoval, ale nepokračoval v jitření emocí.

A co premiér Babiš? Podle něj se spolupráce s Urválkem nedá obhájit.

Je to tak. Vzdělaná dáma, dlouho se pohybující v akademickém prostředí, musela vědět, že je to člověk s velmi problematickou minulostí a s velmi aktivistickým přístupem v politických procesech.

Válková bude muset obhajovat i současnou pozici vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Váš předpoklad? Zůstane, nebo bude muset odejít?

Bude kolem toho ještě lítý boj. Její šance jsou padesát na padesát. Zkomplikovala si pozici argumenty, které použila. Pokud by vše pojmenovala věcněji a postavila na tom, že mladistvé podcenění se snažila odpracovat, myslím si, že by se její úřad zmocněnkyně neřešil. Šance má, je to otevřené. Uvidíme, jaká bude vůle hnutí ANO ustupovat ČSSD. Možná když se aféra utiší, vše se přejde. Paní Válková si situaci sama zkomplikovala.

Co se týká doktora Křečka, předpokládáte, že bude další kolo volby? Jaká jména mohou padat?

Myslím si, že se budou objevovat další jména. Stále je otevřená a silnou kartu má v rukou paní Valachová. Může se objevit jméno bývalého ombudsmana Varvařovského a další.

Proč si myslíte, že Stanislav Křeček nemá šanci?

Je to kombinace různých věcí. Pro někoho je symbolem kontroverznosti úřadu, jiní jsou přesvědčení, že musí přijít někdo nový. Hlavní argument bude, že se musí hledat představitel nového právního proudu, nové generace odborníků, jiní se budou schovávat za to, že Stanislav Křeček je kontroverzní, razantní. Má problém, že dnes je těžce přijímán i domovskou ČSSD. Jediný jeho dlouhodobý spojenec je prezident republiky. Pro Stanislava Křečka je zajímavé, že se stal kandidátem, má možnost se dostat do veřejného prostoru silněji a i to je pro něj hodnota.

Aféra se zřejmě nepromítne do popularity hnutí ANO, že?

Nemyslím si to. Hnutí ANO má pevné stoupence, kteří vše hodnotí podle Andreje Babiše. On se vyjádřil hned, že paní Válková nemá šanci a celou kauzu z pohledu voliče hnutí ANO ukončil.

I jméno Válkové se skloňuje v souvislosti s rozepřemi mezi šéfem TV Barrandov a prezidentem, o kterých v posledních dnech spekulují média. Jaromíra Soukupa totiž prezident zklamal už tím, že vůbec Válkovou navrhoval. Aktuálně skončilo i vysílání pořadu Týden s prezidentem. Proč podle vás skončilo natáčení rozhovorů? Byla aféra s Válkovou kouřovou clonou?

Jednoznačně. Pokud by platila slova Jaromíra Soukupa, neposílal by pozvánku pro prezidenta do dalšího pořadu a nekomunikoval vše veřejně přes Twitter. Buď by platilo, že má výhrady, pak by prezidenta nezval, nebo to byla snaha dát o sobě vědět a rozjitřit o sobě povědomí. Ukazuje se, že spor je odlišný.

Rozluka mezi prezidentem Milošem Zemanem a ředitelem TV Barrandov Jaromírem Soukupem je postavená na úplně jiných základech. Hraje se o ekonomické zdraví celé skupiny kolem Jaromíra Soukupa, myšleno mediální a reklamní. Myslím si, že se do značné míry hraje i o to, jaký vztah je mezi čínskými investory a Jaromírem Soukupem. Mám pocit, že Jaromír Soukup chtěl využívat a komercializovat pozici prezidenta vystupováním v jeho pořadu, aby dál mohl ekonomicky držet skupinu za čínské peníze. Ukázalo se, že to nejde do nekonečna, a tak si myslím, že došlo k rozluce.

Svou reakcí dal alespoň Soukup možnost některým novinářům hovořit o tom, kdo komu dává sbohem… jestli už nestojí Soukup o hosta, nebo Zeman o prostor na Barrandově.

Zeman dává sbohem Soukupovi. Vždycky platilo, že Miloš Zeman nesnesl, když ho někdo komercializoval, a to si myslím, že se v případě Jaromíra Soukupa stalo. Druhá věc je, že víc ztrácí Jaromír Soukup. Miloš Zeman nepotřebuje každý týden vystupovat v TV Barrandov, dokáže si prostor získat i v jiných médiích. Čím bude mít občasnější vystoupení, tím budou cennější. Každý bude sledovat, co padne, jaké jsou jeho aktuální argumenty, jak aktuálně vypadá, jaká jsou jeho poselství. Rozhovorů bude méně, tím budou vzácnější a více sledované.

Pro Jaromíra Soukupa představovaly dva zásadní bonusy. Měl exkluzivně prezidenta na svém kanálu, na což Číňané slyší. To je tradicionalistická kultura, civilizace, která uznává, čím je někdo významnější, tím je cennější. Všimněte si, že v ekonomické diplomacii vždy s Číňany vyjednávají ti nejvýše postavení včetně britské královny. Měl prezidenta na svém kanále. Druhý bonus: měl sledovanost a mediální citace. Všechna média byla svým způsobem nucena ve čtvrtek sledovat pravidelně tento pořad, protože v něm padala důležitá stanoviska hlavy státu. Tím měl zajištěno, že o něm média psala. A to padne. Není to o divácké sledovanosti.

Ale i ta bude ztrácet, protože pokud bude dál útočit na hlavu státu… řada diváků souzní s názory Miloše Zemana a asi nebudou Jaromíru Soukupovi věřit, že je Václav Havel číslo dvě, a nebudou mu to věřit ani stoupenci Václava Havla, takže se sám střílí do nohy. Prezident republiky příliš neztratí, bude mít spoustu prostoru v jiných médiích. A s ohledem na druhý mandát nepotřebuje být každý týden v televizi.

Soukup chválil prezidenta Václava Havla, přitom zmínil, že Zemana odbude dějepis několika větami. Pak přišly informace o tom, že chce „seknout“ s natáčením rozhovorů s prezidentem kvůli Válkové. Příznivci kritizují Jaromíra Soukupa na sociálních sítích. Vyčítají mu, že otočil. Předpokládejme, že přijde o některé fanoušky, přibudou jiní? Proč se podle vás začal Soukup vymezovat vůči prezidentovi?

Ztrácí nervy. To je jediné, co se na to dá říct. Zkouší na sebe všemožně přitáhnout pozornost. Může se mu ale stát, že pevné loajální diváky ztratí a nové nenabere, protože z toho čouhá tendenčnost a momentální snaha získat pozornost.

Argumentoval, že se chce zaměřit na „mladší diváky“. Může se mu to podařit?

Třeba překvapí. Nejsem si zcela jist. Pokud chce cílit na mladší diváky, bude sázet na romantická dostaveníčka a debaty nad rodinnými vztahy, a to jsou pořady bez Jaromíra Soukupa. Pro něj je důležité být ústřední tváří. Pokud bude chtít cílit na mladší, ztrácí moderátorskou hračku.

Ještě se vrátím k poslankyni Heleně Válkové. Kvůli ní mobilizoval i spolek Milion chvilek pro demokracii. Pokud by měla šanci být ombudsmankou, chtěli jít do ulic. Ovšem aktivizují se i tak. Mají v plánu projet republiku kraj po kraji s cílem zajistit vítězství demokratických stran ve volbách. Co jejich plánům říkáte?

Rozumím tomu kroku, chápu ho. Je to už klasicky společensko-lobbistický krok. Řekněme si na rovinu, že bychom už měli uskupení Milion chvilek chápat jako lobbistické. Má jednoznačný cíl. Nejsem si jist, že to tolik zamává preferencemi, pokud budou vystupovat v krajských městech, protože ta jsou už nějak nastavená. Navíc mnozí voliči budou říkat: fajn, rozumíme, ale kde přicházejí politici, které můžeme podpořit? Ti totiž nejsou schopní táhnout za jeden provaz. To je první úskalí. A také mi situace říká… jestli se neplánuje Milion chvilek v roce 2021 podle toho, jak se bude politickým stranám dařit v roce 2020, přetavit do politického subjektu. Možná už si hledají i vhodné tváře do svých kandidátek v rámci krajských měst.

Pokud by chtěli mávat, posouvat veřejným míněním, musejí jezdit mnohem intenzivněji, a to do bývalých okresních, spádových měst. To jsou města přehlížená. Navštěvují je jen čtyři politici. Miloš Zeman, Andrej Babiš, Václav Klaus ml. a Tomio Okamura. To, že udělají krajskou tour, takovou dělali mnozí. Např. Karel Schwarzenberg při prezidentské kampani. Ukázalo se, že je potřeba jet i do menších měst. Neustále ale chybí to bé. Pokud chtějí, aby se podpora posunula k nebabišovskému stylu politiky, musí k tomu být kompatibilita a vůle spolupracovat u nebabišovských sil a ta extrémně vázne. Tak si říkám, jestli to není testování terénu a příprava na to, že se z Milionu chvilek stane něco jako Občanské fórum 2 a v roce 2021 to začnou zkoušet dál nejprve ve sněmovních volbách a pak případně v dalších. Je to zatím s otazníkem, ale vnímám situaci jako určité testování terénu a nálad.



