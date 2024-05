Evropské volby bez Fica. Erik Best po atentátů odhadl dopad na výsledek

Slovenská vláda nepoleví v odhodlání provádět důležité změny a atentát může způsobit pokles podpory Ficovy opozice. PL to řekl analytik a politický pozorovatel Erik Best, který vidí podstatné rozdíly v přístupu a vyšetřování atentátu na Roberta Fica a loňského útoku na pražské filozofické fakultě.

Podle Erika Besta nemáme příliš velký důvod nevěřit tomu, co bylo zatím řečeno. „Pochopitelně se objevily nějaké nepřesnosti o tom, jaký je současný stav pana premiéra, ale o tom nemluvím. Spíše jsem měl na mysli motivaci atentátníka, tam těžko pochybovat o sdělení, že byl odpůrce Ficovy vlády a čin byl politicky motivován,“ uvádí.

„Můžeme si klást otázku, co atentát vyvolá do budoucna, co bude znamenat pro Slovensko. Bude samozřejmě záviset na závažnosti zranění, ale musíme předpokládat, že vládu nebude řídit minimálně několik měsíců. Znamená to, že evropské volby proběhnou bez jeho dalšího zapojení. Čistě analyticky viděno se zdá, že svým způsobem tato situace pomůže Smeru-SD a to i kvůli tomu, jakým způsobem členové vedení této strany po útoku vystupovali na veřejnosti,“ míní.

Pokud jde obecně o vyostřené nálady, situace by se prý mohla po volbách do Evropského parlamentu ještě zostřit. „Když mluvíme o frustraci z politiky obecně, výsledek voleb pro ni může být dalším důvodem poté, co si lidé uvědomí, že se po volbách vlastně nic nezmění,“ hodnotí Best z obecného hlediska.

„Ať už k atentátu přispěla celková atmosféra, kdy některá média a opoziční politici denně projevovali nenávist k Ficovi, anebo to tak není, těžko říct. Podstatné ale je, že se o tom mluví. V tom je rozdíl oproti naší situaci, kdy my stále nevíme, proč útočník z filozofické fakulty z 21. prosince tak hrozný čin spáchal a policie o tom odmítá veřejnost informovat,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz.

Zatímco v případě Slovenska se od první chvíle hovoří o souvislostech s politikou v případě útoku na Fica, u nás podle Erika Besta stále nevíme, proč vrah na filozofické fakultě útočil. „Můžeme se ptát, jestli důvodem není to, že se odpověď na otázku motivace někomu nelíbí, proč je tajena,“ naznačuje politický pozorovatel.

„Samozřejmě je tam řada rozdílů. V případě útoku na Fica jsme všichni útočníka viděli, viděli jsme, jak ho zatýkali, a později se sám jeho syn vyjádřil v médiích. Víme, že neměl rád Fica a nevolil ho, což je sice zjednodušující, ale přesto jde o jasnou odpověď. V českém případě ohledně střelby z prosince se nic takového nedělo, nehovořilo se o možných souvislostech a motivacích. Slovenská média a politici spekulují, zda atentátník patřil k nějaké skupině, vůči čemu nebo komu se dříve vymezoval a prostě se o tom mluví. Zatímco v Praze je jasná politická snaha nám neříkat, proč se to všechno v prosinci stalo,“ zamýšlí se Erik Best.

Pokud se kvůli atentátu na slovenského premiéra něco nezmění, pak je to odhodlání Ficovy koaliční vlády provádět zásadní změny. „Myslím, že určitě nehodlají slevit z toho, co chtějí prosadit. To je klíčové. Zároveň si nemyslím, že by opozice po tomto útoku zaznamenala nějaké větší sympatie nebo úspěchy, její podpora spíš klesne, protože si mohou Slováci pomyslet, že atentát byl i důsledkem jejich rétoriky,“ uzavírá analytik Best své hodnocení pro ParlamentníListy.cz.

