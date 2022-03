Fialu to dožene. Ukrajina a těžké časy. Erik Best o tom, co musí přijít

Jak dlouho bude opozice podporovat vládu ve věci kolem ukrajinské války? Podle Erika Besta to bude podobné, jako u covidu. Jednota nevydrží věčně. Souvisí to prý i s nouzovým stavem, u něhož sice vláda deklarovala, že se Čech nedotkne, ale… “V samotném odůvodnění se píše něco jiného než řekli na tiskovce,” varuje Best. Zmiňuje též důvod razance prezidenta Zemana vůči Putinovi a zpochybňuje konec Green Dealu.

Vztahy vlády a opozice jsou dnes podstatně odlišné, než tomu bylo v případě minulé vlády a začátku covidové krize. Podle Erika Besta ale musíme brát v úvahu, že válka na Ukrajině teprve začala a podobně i před dvěma lety na počátku koronaviru se tehdejší opozice k vládě nestavěla tak kriticky. “Když na začátku covidové krize tehdejší vláda vyhlásila nouzový stav, opozice proti tenkrát nebyla. Odpor přišel o něco později, když začali zavádět určitá opatření. V této chvíli něco podobného zažijeme zítra. Tedy ve smyslu příštích dnů či týdnů,” říká.

“Fialova vláda teď vyhlásila nouzový stav a my nevíme, co v rámci toho budou chtít podniknout. Na tiskové konferenci říkali, že to nic neznamená, že jde o formalitu a českých občanů se to nijak nedotkne, ale v samotném oficiálním odůvodnění k nouzovému stavu říkají, že mohou dělat totéž, co dříve Babišova vláda. Tedy zadávat zakázky, objednávat služby a vše bez výběrových řízení. Můžou třeba objednat u svých kamarádů hotelové pokoje a říci, že ve stavu nouze je třeba jednat rychle. Stejně tak tam píší, že budou moci lidem odepřít vlastnická práva, že vláda předpokládá možnost této varianty,” míní Best.

“Mohu se mýlit, ale myslím že to bude podobné jako před dvěma lety. Nejdříve se všichni shodli, že přišel neznámý virus a musíme se bránit. Teď úplně stejně panuje shoda v tom, že Rusko je agresor a je nutné s tím něco dělat. Později se ta opoziční podpora vládě může změnit,” vysvětluje Erik Best.

Podle něho mohou být důsledky vyhlášení nouzového stavu mnohem horší, než se obecně předpokládá. “Konkrétně to může vypadat tak, že třeba zaberou něčí hotel a dají do něj dva tisíce uprchlíků. Pokud majitel hotelu bude něčí kamarád, dostane za to hezké peníze, pokud to kámoš není, dostane almužnu. Teď nám říkají, že nic takového nehrozí, ale podle nouzového stavu to realizovatelné je. Klíčový moment přijde, až na to za 30 dní budou ve sněmovně reagovat opoziční strany, které zatím moc důvodů k odporu nemají. Uvidíme, co přijde za měsíc, protože pak bude parlament muset nouzový stav vládě prodloužit nebo skončí,” připomíná analytik.

“Dnes nelze říci, že to dopadne špatně a nouzový stav dopadne přímo na české občany. Tvrdím ale, že to, co říká vláda, neodpovídá tomu, co tam sama vláda píše v písemném odůvodnění nouzového stavu. Tam prostě je něco úplně jiného, než nám vláda říkala na tiskové konferenci. Kdyby za tři týdny chtěli začít zabavovat byty, tak na to díky nouzovému stavu právo mít budou,” myslí si Erik Best.

Jak to bude s dopady všech ostatních problémů, hlavně všeobecného dražování, což nyní ustoupilo stranou? Podle něho se problémy prohloubí. “Bude to o to složitější pro vládu řešit. Teď se řeší jen Ukrajina, ale vláda pak bude v podobné situaci jako byla ta Babišova, za kterou byla i kritizována. Tedy konkrétně byly velké výdaje, opozice to označovala za nehorázné atd. Teď máme podobnou situaci. Snad nebudou náklady tak vysoké, ale pokud sem přijde několik set tisíc lidí a stát jim bude platit ubytování a každodenní stravu, zdravotní péči a další výdaje, do miliard korun to prostě poroste. Vláda Petra Fialy si to muset odůvodnit, že to není přehnané, že nedávají zakázky kamarádům apod. Zkrátka totéž, co jsme viděli s covidem před dvěma lety. A to mluvím jen o uprchlících. Pak přijdou dopady sankcí. Možná budou muset přijít kompenzace. Další věcí bude vztah vlády s ČNB, která dosud měla její podporu. Centrální banka chce zase zvyšovat úrokové sazby a vláda se bude muset rozhodnout, jestli bude nadále ČNB podporovat. Ve chvíli, kdy budou úrokové sazby nad pěti procenty, bude to pro populaci velký problém. ČNB říká, že když je vysoká inflace, je nutné úrokové sazby zvyšovat. Tohle bude plus pro Babiše, protože ten politiku ČNB kritizuje kontinuálně, takže je ve výhodné pozici,” analyzuje.

Zastavil se také nad postojem prezidenta Miloše Zemana. Jeho razance ve vystoupení proti Putinovi a Rusku překvapila i Erika Besta. “To jak důrazně to řekl mě překvapilo,” uvádí s tím, že má vysvětlení, proč tak silná slova z Hradu zazněla. “Někdo to už někde říkal a podle mě to sedí, že se Zeman cítí Putinem podveden. Proto se tak naštval a proto myslí svá slova vážně. Když někdo celou kariéru má určitou vizi a filosofii a zničehonic zjistí, že to neplatí, přijde pocit podvedení nebo zrazení, že neměl všechny informace,” myslí si.

Co se týče Green Dealu, mnozí politici u nás i v EU začali mluvit o tom, že po konfliktu na Ukrajině je tento projekt mrtvý. Best však vytahuje nepříliš známá aktuální slova ministra průmyslu a obchodu. “Řeknu pouze to, co řekl Jozef Síkela. Ten uvedl, že se sešli ministři průmyslu EU a jednomyslně se domluvili, že tyto cíle platí. Samozřejmě bude hodně záležet na tom, zda se budou ještě stupňovat sankce a přestane do Evropy téct plyn. Stejně tak i rozhodnutí o odpojení ruských bank bylo odloženo někdy na půlku března, což jsou dva týdny a za ten čas se může situace změnit. Válka může být skončená, může to být prohra pro Rusko nebo naopak. Zatím se ale zdá, že pokud to bude trochu možné, bude se v Green Dealu pokračovat,” uzavírá Erik Best.

