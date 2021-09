Jak říkávaly babičky: „Z h*vna bič neupleteš.“ Tři důvody, proč je na tom opozice bledě

Andrej Babiš a ČSSD jsou u moci 8 let. To je douhá doba, ani jedna z opozičních stran se však v průzkumech nedokázala přiblížit ani na dohled hnutí ANO. A právě proto vznikly předvolební koalice SPOLU a PirSTAN. Ale ani ony si nevedou nikterak zázračně lépe. Proč to tak je? Kde se stala chyba? Nad těmito otázkami se dnes zamýšlí politolog Michal Bok. Z hodnocení vychází lépe koalice SPOLU. Jenže, opozice prý udělala zásadní „botu“ už ve chvíli, kdy se skládaly koalice...

1) Nezvládnutý program

Ani SPOLU ani PirSTAN vlastně nic nenabízí. Zvláště v případě PirSTANu si teď můžete klepat na čelo a říkat si: „Co to mele? Vždyť mají několikasetstránkový volební program." A ano mají, ale dokáže někdo říct, co jsou jeho hlavní myšlenky? A podobně je na tom SPOLU. Obě koalice, a u mladých, dynamických, progresivních Pirátů to je zarážející, totiž absolutně nechápou význam slova program.

V jejich pojetí je to nutné zlo, cár papíru, stoh stránek se slohovým cvičením na téma, co si myslíme, že bychom dělali, kdybychom se náhodou dostali k moci. Dělají to jen z povinnosti, protože to přece musí být. A pak doufají, že to předhodí nějakým marketérům, kteří z toho nějak zázračně něco vyrobí.

Jak ale říkávaly naše moudré babičky: „Z hovna bič neupleteš.“ A stejně to platí o tomto způsobu tvorby programu, kdy se zcela rezignuje na nějakou ucelenou myšlenku a sdělení a výsledný produkt je tak jen výsledkem větších či menších nahodilostí.

Přitom ta nosná myšlenka může a vlastně musí být jednoduchá. V 90. letech vyhrál Klaus volby na tom, že se budeme mít jako na Západě. Pak přišel Zeman se spálenou zemí a akcí čisté ruce. Volby 2002 toho moc nepřinesly, ale hned vzápětí jsme si užili napřed Modrou šanci následovanou vizí nezadlužené budoucnosti pod taktovkou pana Čistého.

S pádem Nečase pak přišel Andrej Babiš se svoji jednoduchou vizí o tom, jak zatočí s korupcí a jak bude řídit stát jako firmu. Letos ale zase nic. Téhle vizi šlo v roce 2013 jen těžko konkurovat. V roce 2017 už to šlo lépe a letos, v roce 2021, se opoziční strany nemají už vůbec na co vymlouvat. Měly 8 let na to, něco vymyslet, ony ale nebyly schopny přijít s ničím, co by stálo za pozornost.

Nejblíže se tomu něčemu blíží heslo koalice SPOLU, že patříme na Západ (což je paradoxně tak trochu ozvěna a návrat ke kořenům programu Václava Klause z 90. let), ale nedokázali to ničím podepřít, takže se z toho stala jen prázdná fráze. Piráti a STAN pak zklamali ještě víc. Přitom člověk by si právě od nich sliboval svěží vánek v politice.

A to téma ve skutečnosti leží na stole, na který ho položil sám Andrej Babiš svojí hospodářskou politikou. Je to zdražování. To dosahuje dlouho nevídaných rozměrů. Ale opoziční strany to nezvládají tématizovat. SPOLU sice přišlo s nějakými grafikami o tom, jak rostou ceny, ale my přece nepotřebujeme politiky, aby nám říkali, jak se zdražuje.

To moc dobře sami víme a vidíme. Od politiků chceme slyšet řešení. Co udělají s tím, aby zdražování skončilo? Jak zkrotí inflaci? Žádné takové recepty bohužel ve veřejném prostoru nejdou moc slyšet.

2) Špatná kampaň

Abych byl spravedlivý, SPOLU to nedělá až tak špatně. Ale na poražení Andreje Babiše nestačí nedělat to špatně. Na poražení Andreje Babiše to potřebujete dělat na výbornou. Nebo aspoň stejně dobře, jako to dělá Andrej Babiš.

Nic takového se v opozičním táboře neděje. Volební kampaně obou koalic i výkony jejich předních politiků připomínají výkon takového toho neoblíbeného spolužáka, jakého jsme snad všichni zažili ve svých školních letech.

Šprt, co se strašně s každým chtěl kamarádit a co podlézal učitelkám, ale samé jedničky stejně nikdy neměl, protože navzdory snaze na to prostě neměl. A přesně tenhle dojem a tuhle emoci vytvářejí ve svých kampaních více (PirSTAN) méně (SPOLU) obě opoziční koalice.

Kampaň v jejich podání tak není nějakou systematickou, plánovanou a organizovanou snahou nebo tažením (protože to je konec konců český překlad slova kampaň), ale je jen slepencem nahodilostí bez celkové myšlenky.

S výjimkou KDU-ČSL, která seděla v Sobotkově vládě s Babišem, jsou opoziční strany opoziční už 8 let. Za tu dobu by se jejich špičky a krajští lídři mohli naučit mluvit normálně. Místo toho mluví zpravidla nějakým divným úřednickým ptydepe plným rádoby učených pojmů jako „fiskální neutralita“ nebo „konsolidace veřejných financí“. A tyhle pojmy přitom často zakrývají, že vlastně nemají co říct.

3) Špatně poskládané koalice

Pokud si opozice dala za cíl svržení Andreje Babiše a pokud bylo jasné, že se k tomu bude muset nějak pospojovat, pak ale půdorys těch spojení nedává valný smysl.

Piráti jsou protestní strana. Hodně liberální, hodně městští. STAN jsou hnutí venkova, který je spíše konzervativní a hlavně, který představuje establishment. Typicky člen i volič STANu je to, čemu můžeme říkat vznosně „lokální elita“ nebo naopak ošklivě „maloměšťák“.

Infobox Michal Bok (*1988) (*1988) Na Univerzitě Karlově vystudovaný politolog. Milovník historie, dobrého jídla, cestování a zahradničení. Dlouhodobě žije v zahraničí. Píše pod pseudonymem, protože nechce svého zaměstnavatele vystavit tlaku politicky korektních aktivistů.

Ať tak či onak je to příslušník vrstvy bohatších nebo vzdělanějších z menších měst a obcí, typicky pan učitel, ředitelka školy, lékárník nebo místní právník. Zkrátka někdo, vůči komu protestní volič zpravidla míří svůj protest.

Minulé spojení STANu s TOP 09 fungovalo dobře, protože se obě strany dobře doplňovaly. Obě totiž mířily na podobné typy lidí, akorát jedni ve městech a druzí na venkově. U TOP 09 to časem oslabilo, ale dodnes můžeme vidět, že i TOP 09 je podobně jako kdysi dávno ODA stranou honorace, tj. stranou univerzitních profesorů, vysokých úředníků, bílých límečků a obecně lidí, kteří sami sebe často a rádi považují za „lepší lid“.

To současné spojení STANu a Pirátů se tak bije. Piráti už nepůsobí tak protestně a STAN tak ukotveně. Takže zatímco by sami mohli mít třeba 15 a 10 procent. Dohromady míří někde do pásma mezi 15 a 20 procenty, což se ani zdaleka nerovná součtu jejich preferencí.

STANu by mnohem více slušela koalice s ODS nebo s ODS a KDU-ČSL. V koalici SPOLU totiž tak trochu přebývá TOP 09, která krom ženského elementu na billboardech v osobě svoji předsedkyně do koalice nepřináší vůbec nic.

Přitom to mohlo být tak krásné. Pro konzervativně naladěné voliče tady mohla existovat opoziční alternativa v podobě bloku ODS, KDU-ČSL a STAN, která by oslovovala všechny, kteří si nepřejí příliš velké experimenty. A na druhé straně by mohli být jasně protestní a liberální Piráti, kteří by podchytávali tuhle druhou skupinu opozičních voličů. A TOP 09? Z té by si mohly obě koalice vyzobat nějaké rozinky a ten zbytek nechat umřít, protože pro něj na české politické mapě stejně není místo.

Opozice může zvítězit už jen náhodou

Navzdory své marnosti se může přesto opozici podařit utrpět vítězství. Andreji Babišovi totiž reálně hrozí, že nebude mít svou vládu s kým složit, protože se do Sněmovny nedostane nikdo z jeho potenciálních koaličních partnerů. ČSSD a KSČM si totiž ve volební kampani počínají ještě hůře než PirSTAN.

