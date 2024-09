Jednička Síkela. Zničí průmysl v celé Evropě? Best tuší, co na něm Leyenovou láká

Hrozí, že bude Volkswagen kvůli těžké ekonomické situaci zavírat továrny Škoda v Česku a přesune jejich výrobu do Německa, aby zachránil vlastní lidi a průmysl? Naznačuje to politický pozorovatel a analytik Erik Best.

„V dnešním vydání deníku Handelsblatt je osm nebo devět stran věnováno problematice Volkswagenu. Píšou tam o finálním zápasu této firmy a hovoří o propouštění, zavírání fabrik s tím, že jde o přežití automobilového průmyslu v Evropě. Vůbec ale nemluví o možnosti zavírání fabrik kousek za německými hranicemi. Přitom v minulosti se o tom mluvilo dost a jsou to dva tři roky. Šéf odborů Povšík říkal, že udělá všechno pro to, aby výroba elektromobilů zůstala tady a nešla do Německa. Napadlo mě, že Volkswagen možná chce, aby o tom přesunu výroby od nás do Německa začaly mluvit tamní odbory, a nikoli vedení společnosti,“ míní Best.

Podle něho to může mít konkrétní důvody. „Představte si, kdyby šéf Volkswagenu Thomas Schäfer, který předtím řídil Škodu Auto, začal říkat, že raději zavřou fabriky v Česku. Bývalý šéf Škody by to přece nemohl říkat. Proto je možné, že to přijde ze strany německých odborů a pak by se to mohlo prezentovat jako ústupek, který by se pochopitelně líbil Němcům, ale ne Čechům,“ zdůrazňuje analytik.

„Už dříve Vokswagen říkal, že platformy pro výrobu konkrétních typů aut ve fabrikách jsou vyměnitelné, a dokázali to v praxi, když přesunuli výrobu superbů do Bratislavy, aby zde uvolnili místo pro elektroauta. Znamená to, že začít vyrábět auta Škoda v německých továrnách Volkswagenu je jednoduchá záležitost,“ sděluje Erik Best.

Dosud se podle jeho slov zdá, že vedení Volkswagenu odmítá takovou možnost byť jen vyslovit, ale to rozhodně nemusí znamenat, že takovou variantu nezvažují.

„Nechci malovat čerta na zeď, ale pokud Handelsblatt píše, že jde o přežití tohoto odvětví průmyslu, něco na tom bude. Sleduji německý tisk dlouhodobě a Handelsblatt nepatří k typu německého deníku, které jinak podporují různé zelené a jiné věci z Bruselu. Pokud tedy o zavírání fabrik mluví právě Handelsblatt a vidí to realisticky, je třeba to brát vážně. Pokud by šlo o přežití Volkswagenu a autoprůmyslu v Německu, tak nebudou brát žádné ohledy na to, že tím pohřbí autoprůmysl u nás,“ varuje.

Z druhé strany je prý třeba dodat, že výroba v Česku je pro německou automobilku výhodná. „Všechno tu mají levnější než doma v Německu, nejen pracovní sílu. Volkswagen bude chtít zůstat, ale jako ústupek mohou říci, že přistoupí na zavření továren v Česku, ale budou od německých odborů očekávat vstřícnější požadavky ohledně mezd s ohledem na to, že v Česku jsou třikrát nebo kolikrát nižší,“ uvažuje.

Přidává i souvislost s dosavadním českým ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou, který by se nejspíš měl stát eurokomisařem pro energetiku. „Za ‚skvělou‘ práci ve věci zvýšení cen energií ho pošleme do Bruselu. Svou prací ale pomohl ke zničení průmyslu, protože kvůli vysokým cenám půjde automobilový průmysl do kytek,“ konstatuje.

„Proč chce von der Leyenová Síkelu? Zastupuje střední Evropu, strašně propaguje odříznutí fosilních paliv z Ruska a šíleně podporuje obnovitelné zdroje. Z jejího hlediska to dává smysl, protože ona chce taky podporovat obnovitelné zdroje a prakticky zakázat zdroje z Ruska. Její dosavadní komisařka pro energetiku varovala, že Ukrajina bude potřebovat pomoc víc než kdy před tím. K tomu bude nutná spoluúčast střední Evropy, protože od nás tam vedou dráty a trubky. Z hlediska von der Leyenové je Síkela dobrý výběr na tuto pozici. Skoro si o to říká, protože je tak strašně na straně Ukrajiny proti Rusku. Bude pomáhat předsedkyni Komise přesvědčovat ostatní. Jestliže se mluví o tom, že více než padesát procent ukrajinské infrastruktury je zničeno, budou potřebovat mimořádnou pomoc a Síkela je opravdu ideální,“ soudí.

Má to však jistý problém. „Zároveň má totiž v České republice spoustu mocných nepřátel. Na prvním místě je Daniel Křetínský. Vzpomenu, jak jeho Blesk napsal, že nám Síkela před odchodem do Bruselu nadělil dáreček v podobě drahého plynu. Převzala to ve velkém TV Nova (patřící skupině PPF, pozn. red.). Nemluvě o Babišovi, který mu nemůže přijít na jmého. V listopadu minulého roku naznačoval, že dostal obří úplatek za nákup zadlužených plynovodů. Síkelu u nás sice nikdo nechce, ale v Evropské unii bude vděčný terč. Nakonec to bude bráno, že nás i Slováky EU provokuje, pokud bude do této pozice vybrán a potvrzen. To bude ještě více Českou republiku oddalovat od Evropské unie, protože Síkela tu má reputaci člověka, který deindustrializuje stát,“ dodává Erik Best a připouští, že pokud byl Síkela hrobařem českého průmyslu, může podobný titul získat i v rámci celé EU.

„Jeho problém je v tom, že chce nejprve docílit dekarbonizace a až poté řešit zlevnění obnovitelných zdrojů energie. Jenomže v takovém případě dekarbonizace znamená likvidaci průmyslu, protože se to má dělat přesně obráceně. Nejprve si přece musíte zajistit levné zdroje energie z jiných zdrojů a až poté vyřadit fosilní paliva, to je logické a jednoduché, řekne to každý energetický expert. Síkela je naopak jednička a expert v tom, že chce jako první odstavit uhlí a pak řešit co dál,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Erik Best.