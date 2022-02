Konec. Bez šance. Jediná možnost. Profesor Drulák a co bude dál

Konec jakékoli diplomacie, Rusko udělalo obrovskou chybu. Útok na celé území Ukrajiny je katastrofa, ale Západ vedle sankcí a izolace Ruska nemá moc prostoru k reakci. „Putin nás opět postaví před hotovou věc. Jedinou možností je zapojení Západu, ale to by z Ukrajiny udělalo bojiště,” uvádí pro ParlamentníListy.cz expert na mezinárodní vztahy profesor Petr Drulák. Vyjmenoval chyby, které podle něho k současné tragické situaci vedly. Chyb se podle něho dopustili Američané, část ukrajinských elit a samozřejmě samotní Rusové.

Rusko v dnešních brzkých ranních hodinách zahájilo plnohodnotnou vojenskou invazi na Ukrajinu, která následně vyhlásila válečný stav. Podle dostupných zpráv na Ukrajinu útočí i Bělorusko a operace je vedena ze všech směrů, náletům čelí i města na západní Ukrajině v blízkosti hranice se Slovenskem. Ruský útok už přinesl první mrtvé na několika místech. Ukrajinské síly oznámily sestřelení několika ruských letadel a helikoptéry.

Politici napříč západem ruský útok ostře odsuzují a svolávají zasedání bezpečnostních krizových štábů, lze očekávat zostření sankcí v nejtvrdší možné míře.

Podle bývalého prvního náměstka Ministerstva zahraničních věcí, exdiplomata a experta na mezinárodní vztahy profesora Petra Druláka jde ze strany Ruska o obrovskou chybu, která zcela pohřbila prostor pro jakoukoli diplomacii. Kromě sankcí a izolace Ruska podle něho Západ nemá prostor k reakci. Jedině by se prý vojensky zapojil, což by celou Ukrajinu proměnilo v bojiště.

„Je to katastrofa a Rusko dělá chybu. Celé se to jeví tak, že se Rusko rozhodlo vojensky obsadit celou Ukrajinu. Jednak je to porušení všech možných norem mezinárodního práva a prostě všeho. Samozřejmě je to i chyba, která Rusko poškodí. Na tomhle Rusko vydělat nemůže, dělá zásadní chybu. Smutné je, že za tuhle chybu zaplatí především Ukrajinci, budou tam oběti. Toto je definitivní konec jakýmkoli pokusům o diplomacii,“ uvádí Drulák s tím, že diplomacie cenu měla, ale nebyla úspěšná. „Teď tady nějakou dobu pro diplomatická jednání prostor nebude,“ dodává.

Putin tvrdí, že jeho cílem není okupace Ukrajiny, ale její údajná denacifikace a demilitarizace. „Otázkou je, co plánuje, co od této operace očekává a jaký je její cíl. Je to tak, že si obsadí další území? Chce do Kyjeva a nastolit loutkovou vládu? Mluví o změně režimu a svržení vlády, což je nepřijatelné. Američané dělali velkou chybu, když se pokoušeli měnit režimy zvenku na Blízkém východě a když se o totéž pokouší Rusko ve svém sousedství, je stejně nepřijatelné. Jaký je konečný cíl Ruska nevíme, to uvidíme za několik týdnů nebo měsíců. V této chvíli nemá cenu moc řešit, co Putin říká nebo neříká, protože vede informační válku. Veškerá jeho prohlášení jsou součástí informační války a nejsou to nějaké objektivní a nestranné analýzy, ve kterých by nám vyjevoval svoje cíle,“ zdůrazňuje profesor Drulák.

Západ prý nemá prakticky moc šancí s ruským útokem cokoli dělat. „Je to jedna z konstant. To jediné, co by Západ mohl udělat, je proměnit Ukrajinu v bojiště, ale to bych považoval za nešťastné. Od začátku dává Západ najevo, že jeho vojenské síly na Ukrajinu nevstoupí a z tohoto hlediska si myslím, že nás zase Rusko postaví před hotový, konečný fakt. Myslím, že se Západ v této chvíli pokusí maximálně Rusko izolovat a uvidíme, jakým způsobem se to projeví v rusko-čínských vztazích, protože Rusko v této chvíli vsadí na Čínu a věci, které ztratí na Západě se bude snažit hledat v Číně. To se teď dá očekávat,“ míní expert.

Otázkou podle profesora Druláka zůstává, jestli Rusové zamýšleli tuto operaci zahájit od samého počátku, anebo se rozhodli až nyní. „Dříve Rusko dávalo najevo ochotu jednat a nevím, jestli spuštění připravené operace bylo naplánované už v pondělí večer. Mezitím došlo ke zrušení některých diplomatických jednání, odvolání schůzek a jestli je tam souvislost, můžeme jen spekulovat. Situace je vážná a není to dobré pro nikoho. Ukrajinci teď sklízejí dopady závažných geopolitických chyb. Byla chyba Američanů rozšířit svoji zónu vlivu o Ukrajinu, čímž se vracíme k Bukurešťskému summitu v roce 2008 (více k tomu ZDE), pak současná chyba Rusů, kteří si myslí, že si vojenskou silou vytvoří nějakou spřátelenou vládu a samozřejmě je v tom i chyba části ukrajinských elit, které s Američany hráli tu hru. Chyb tam bylo víc, ale tím, kdo za ně platí, jsou Ukrajinci,“ dodává Petr Drulák pro ParlamentníListy.cz.

