Kubáček je ohromen: Neskutečná proměna ČSSD, Hamáček pochopil, na co lidé slyší. Zato ODS. V saku chodit i k rybníku?!

reklama

Podle Kubáčka bylo ze zahájení sociálnědemokratické kampaně znát, že to vzali do rukou podstatně jinak a lépe, než během posledních let.



“Když se podíváme, jak se sociální demokracie dlouhodobě prezentovala před tím, tak je to významný posun. Zároveň to bylo lidské a uvěřitelné. Příjemně jsem byl překvapen, že se ČSSD dokáže vyvarovat dvou věcí. Tou první je okopávání kotníků. Tato prezentace měla jednolité autorství, příspěvky měly hlavu a patu, doplňovali se, zdůrazňovali týmovost a s tím souvisí i druhá věc, že ČSSD po dlouhé době dokázala udělat prezentaci a argumentaci, která nebyla bafuňářská, nebyla to saka někde za stolem nebo určitý typ elitářství. Na tohle ČSSD dlouhodobě trpěla. Tento koncept už v současné době nemůže fungovat a stále to někteří předvádí, třeba ODS, která si stále myslí, že v kravatě a saku promlouvat v hospodě, u rybníka nebo před fabrikou... Chci tím říct, že ČSSD možná pod tlakem a trochu kuriózně, ale vzpamatovává se a jde směrem svých rakouských kolegů a přestává dělat věci, které prostě nefungují a nejsou uvěřitelné,” hodnotí pro ParlamentníListy.cz Kubáček.

Fotogalerie: - S rouškami i bez



Sociální demokraté se teď podle něho představili dynamicky a lidsky. “Občas někteří používali i takovou tu “člověčinu”, srozumitelné lidské příměry a tohle zatím nejvíc ovládá jejich předseda Hamáček. Ten pochopil, co během koronaviru fungovalo, na co lidé slyšeli. Jednoznačně tak jde dobrým směrem, nemluvě o tom, že to má spád, je to uvěřitelné. Překvapilo mě, že sociální demokraté najednou byli schopni přijít se zapamatovatelnými údaji. Začal tam fungovat úplně jiný, profesionálnější přístup a je tam i dobrý základ do budoucna, protože tohle budou moci rozvíjet,” uvádí politolog.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Anketa Sledujete i letos seriál Chalupáři? Ano 40% Ne 60% hlasovalo: 3734 lidí



“Určitě může sociální demokraty těšit, že když se podívají na prezentace ODS, tak udělali dobře, že saka pověsili na věšák a šli do polotriček a košil. Hlavně jejich slovník je srozumitelný a zapamatovatelný. Mám pocit, že tam je velká vůle změnit komunikaci. Rozhodně mají šanci zaujmout, aniž by provokovali. A pokud někteří váhají, doporučuji zhlédnout prezentaci kampaně ODS, kde se přesně lze podívat, jak to bylo strašné. K rybníku opravdu v saku nechodit,” uzavírá svůj rozbor Jan Kubáček.



Psali jsme: Hamáček se odvázal: Ani po 140 letech nepatříme do starého železa. Mirek Toman má plán, Honza Birke taky ČSSD: Dokázali jsme, že strana, která je tady déle než 40 let, rozhodně nepatří do starého železa Ministr Hamáček: Musíme využít toho, že nás veřejnost začala vnímat pozitivně Známý marketingový expert: Ty názvy Halíkových knížek? „Co je bez chvění, není pevné.“ No ty vole, co si o tom má myslet člověk z Valašského Meziříčí!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.