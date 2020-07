Má viset? Zbořil ODS za Pavla Novotného: Vám se to říká snadno, ale...

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Právě se chystám na cestu do Litomyšle, a co když se cesta tam také zkomplikuje?“ Politolog Zdeněk Zbořil komentuje aktuální vývoj v souvislosti s epidemií koronaviru. Věnuje se také odchodu známé moderátorky z hlavních zpravodajských pořadů ČT. „Chtělo by to alespoň půldenní zasedání poslanecké sněmovny, která tak úzkostlivě sleduje ‚střety zájmů‘. Kdyby se to zase nepovedlo, pan JUDr. Pospíšil by s tím mohl doběhnout do Evropského parlamentu.“ Zbořil komentuje předvolání Pavla Novotného, protesty ve Spojených státech i ruské referendum: „Představa, že RF je pyramida, na jejímž vrcholu sedí osamělý jedinovládce…“

reklama

Česko zařadily mezi země se středním rizikem nákazy koronavirem Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko a Kypr. Reagovaly tak na růst počtu nakažených v Česku, zejména kvůli ohnisku koronaviru na Karvinsku. V Lotyšsku a v Estonsku čeká české turisty povinná karanténa, na Kypru a ve Slovinsku se pro pobyt v zemi vyžaduje negativní test na covid-19.

Anketa Vadí vám, že vláda plánuje schodek rozpočtu 500 miliard? Vadí 62% Nevadí 38% hlasovalo: 1416 lidí

„Nevím, a ani si nechci domýšlet, oč jde. Podle nejznámějších českých stomatologů a několika profesorů lékařů je to jen obyčejná chřipka. Jiní si myslí, že toto tvrzení bez argumentů, opírající se o dojmy a politické názory lékařů neodpovídající profese, je nezodpovědné. Reprezentanti vlády, když byli pod tlakem opozice a veřejnosti, která chtěla na dovolenou alespoň do Chorvatska a Slovinska, varovali, že existuje nebezpečí tzv. druhé vlny,“ předesílá politolog Zdeněk Zbořil.



„Naopak jeden britský univerzitní profesor a spisovatel, to je u nás něco jako vedoucí autorita, mluví o ‚válce světů‘ a odkazuje na H. G. Wellse (1899). Dokonce použil termíny ‚uzákoněná kriminalita‘ a ‚řízený chaos‘. Nedovoluji si proto říct nic jiného, než že došlo i na sebevědomé občany ČR, kteří dali na rady pánů profesorů v čele s rektorem Univerzity Karlovy, a trochu ve své hygienické opatrnosti polevili. Nepředpokládám, že naslouchali paní redaktorce Janě Peterkové, která chtěla chodit do pražské Nemocnice Na Bulovce olizovat kliky, aby dokázala, že covid-19 je ‚papírový tygr‘. Ale přesto jsme něco přehlédli, a tak budou muset Slovinskem čeští turisté jen projíždět. V Lotyšsku a v Estonsku si užít karantény a v praxi se seznámit, co to je evropská unijní vzájemnost a solidarita,“ dodal.

Psali jsme: Dominik Hašek už nejde na koncert Jarka Nohavici. Proč? Začalo to černochy Německo vládne EU: Migranty přijmete! Postaráme se, vzkázalo i Česku. Je VIDEO Čunek a Romové: Omluvu z EU nečekám. Ale věc má nečekaný vývoj Paka vylízaný. Sprosťárny hvězdy Milionu chvilek: Nepředčítat dětem

Ministr zahraničí Tomáš Petříček chce jednat s ministryní pro místní rozvoj o možnosti kompenzací pro turisty, kterým se zkomplikovala cesta na dovolenou.

„Pro turisty s komplikacemi je to jistě dobré. Ještě by to chtělo nějakou kompenzaci pro ty, kteří chtěli jet na fotbal v Karviné a na další místa, na kterých se infekce začíná objevovat. Protože se mi nezdá, že by paní ministryně s nějakou ‚kompenzací‘ spěchala, mohli by se alespoň ti, kteří jako paní Peterková na infekci nevěří, dohodnout a založit nějaký fond solidarity s cestujícími s komplikacemi nejenom na Balkán, a třeba i do Spojených států, ale i u nás v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Přece jen, komplikace jako komplikace, hlavně když chceme cestovat, a nemůžeme. Právě se chystám na cestu do Litomyšle, a co když se cesta tam také ‚zkomplikuje‘?“ reagoval Zbořil.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Probíhá také ostrá debata o tom, kdo může za šíření nemoci na Karvinsku.

„Přece nemáme plánované hospodářství řízené státem. Neviditelná ruka nás vede z jednoho tržiště k druhému a každý si můžeme za svůj osud, chudobu nebo bohatství. Ještě dnes mnozí nadávají koaliční vládě, že ‚zastavila‘ ekonomiku a po socialisticku předpokládají, že ji zase ‚rozjede‘. Snad by se ale mohly přehrát záznamy ‚planého mudrování‘ na půdě poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, abychom si připomněli, kdo a jak dlouho zdržoval a ‚kalouskoval‘,“ podotýká Zbořil.

Anketa Sledujete i letos seriál Chalupáři? Ano 39% Ne 61% hlasovalo: 5392 lidí

Odchod Witovské z hlavních zpráv. Bude se tím zabývat poslanecká sněmovna?

Moderátorka Světlana Witowská, která se rozhodla skončit v hlavních zpravodajských pořadech České televize, nyní jedná s veřejnoprávní televizí o jiné možné pracovní pozici. Překážkou by ale mohl být její údajný nový partner, který je zřejmě aktivní v politice a dalo by se tak hovořit o střetu zájmů, píší Lidovky. S informací, že novým partnerem Witowské má být údajně Petr Kolář, přišel Blesk.cz. Podle některých radních ČT hrozí, že by mohl Witowskou její údajný aktivně politický partner ovlivňovat. „Je to problém. Není to úplně tak, aby nad tím vedení ČT mohlo mávnout rukou. Využiji svého práva a vedení televize se na to zeptám,“ sdělil Blesku Zdeněk Šarapatka, člen Rady ČT.

„Pan Šarapatka není v tomto případě ani důležitý, ani důvěryhodný. Chtělo by to alespoň půldenní zasedání poslanecké sněmovny, která tak úzkostlivě sleduje ‚střety zájmů‘. Kdyby se to zase nepovedlo, pan JUDr. Pospíšil by s tím mohl doběhnout do Evropského parlamentu, kde tak rád varuje před vším možným nepravým, co se děje doma, a kde si ho jistě rádi poslechnou,“ uvedl Zbořil.

Witowská důrazně odmítla spekulace, že za jejím odchodem z hlavních zpravodajských relací ČT stál nový partner. „K důvodům svého odchodu jsem se opakovaně vyjádřila – chci mít dost času na svého nezletilého syna. Vedení televize bylo o mých soukromých záležitostech s předstihem informováno,“ sdělila.

„Paní Witowské jistě budou její posluchači a diváci závidět anebo ji pomlouvat. Snad i pan prezident Zeman, který ji pochválil za to, jak vedla předvolební debatu s jeho konkurentem a dnešním senátorem Drahošem, jí řekne něco na rozloučenou. ČT zpravodajství už ale přežilo horší věci než odchod jedné redaktorky. Zejména, když se tam v poslední době objevují nové tváře, které nejsou o nic horší. Spíš je tomu naopak. Není to úplně genderově vyvážené, a také s etnicitou tam mají potíže, ale jejich úroveň se mi obecně zdá vyšší než u těch pomalu odcházejících,“ konstatuje Zbořil.

„Snad se paní Witowské bude v životě s dalším životním partnerem dařit. Bez postranních úmyslů doporučuji jí a jejímu partnerovi, aby se někdy podívali na starší a dojemný francouzský film Milenci z mrtvého ramene (1951). Je mj. i o tom, že staré věci je lepší nechat na místě a v klidu,“ dodal.

Psali jsme: Německo vládne EU: Migranty přijmete! Postaráme se, vzkázalo i Česku. Je VIDEO Paka vylízaný. Sprosťárny hvězdy Milionu chvilek: Nepředčítat dětem Klaus ml.: Odejít teď z EU? Asi jako odejít z Protektorátu v roce 41. Je tu plán Jan Urbach: Polsko: Vítězství Dudy, debakl Biedroně

Nejde jen o právo a o občanské svobody, ale také o spravedlnost „padni komu padni“

Řeporyjskému starostovi Pavlu Novotnému přišlo předvolání k výslechu ohledně výroků, které v prosinci loňského roku vypustil k vystoupení publicisty a bývalého policejního prezidenta Stanislava Novotného v ruské televizi Rossia 1. Na výslech se má řeporyjský Novotný dostavit 16. července. Na facebooku zveřejnil předvolání, na kterém bylo propiskou dopsáno, že má dovolenou do 27. 7. a ‚neotravuj debílku‘. Pro iRozhlas.cz také uvedl: „Stojím si za každým svým slovem. Samozřejmě to bude proti mně všechno použito ve vnitrostranickém boji. Myslím si, že lidé jako Stanislav Novotný nebo soudruh lžidoktor pedagogiky Zdeněk Ondráček jsou vlastizrádci. Trvám na svém názoru, že vlastizrádce by měl viset. Nevím, co jsem řekl tak strašného.“

„Protože se kolegové a kolegyně pana Novotného často dovolávají ústavní zásady o právním státu, nemůžeme ani sobě, ani ODS a ani panu starostovi přát nic jiného, než aby byla vážnost zákona uznána i v tomto případě. Doufejme, že si i strana předvolaná k výslechu a strana ji předvolávající jsou vědomy, že nejde jen o právo a o občanské svobody, ale také o spravedlnost ‚padni komu padni‘, a že se dovíme, zda můžeme nebo nemůžeme jako osoby veřejně činné svým oponentům nebo jen lidem nám nesympatickým přát, aby byli pověšeni (někdy dokonce i rozřezáni). A také kdy a za jakých okolností. V ODS se taková přání říkají velmi snadno, teď ještě aby se to líbilo i těm, kdo nejsou členy ODS a kteří jsou odpovědni za výklad zákona,“ komentuje Zbořil.

Řeporyjský politik se měl deliktů dopustit v pořadu Rozstřel na serveru iDnes.cz, kde se šéfredaktorem MF Dnes debatoval ohledně tehdy ještě plánovaného pomníku vlasovcům, přičemž na adresu Stanislava Novotného prohlásil, že by „měl viset“, jelikož – dle slov Novotného – je „vlastizrádce“. Narážel tak na prosincový výstup publicisty Stanislava Novotného v ruské státní televize Rossia 1 – kde, shodou okolností, promlouval v předchozí den i on sám, tedy Pavel Novotný.

„V českém kulturním prostředí, které je možná blízké i panu starostovi, se říká, že ‚zlé slovo ani párem volů zpět nedostaneš‘. Současná politická generace na zvyky příliš nedá, zajímají ji spíše zlozvyky, ale třeba nějaký státní zástupce nebo dokonce soudce si vzpomene na školní dnes už zastaralou poučku, že právo je minimem morálky a bude odpovědně ‚sčítat, vážit a rozdělovat‘. Pokud popularita pana starosty bude i dále růst i v zahraničí, měl by se s někým poradit, třeba s paní novinářkou Procházkovou, která mu vysvětlí, že Rusko nejsou jen Rusové, ale že je to země, kde mluví rusky různé skupiny obyvatelstva, které se navíc sem tam s někým nemají rádi,“ uvedl Zbořil.

Pavel Novotný, DiS. ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Dovolte mi, abych tomu nevěnoval ani pár slov…“

Do XTV zavítal i jeden z regionálních pořadatelů demonstrací, mladý student a čerstvý člen ODS, Radoslav Sturm. Babiš prý šel do politiky jen proto, aby z toho měl nějaký prospěch. Na rozdíl třeba od Petra Fialy nebo Miroslava Kalouska. Ale u tématu ohrožení justice Marií Benešovou byl poněkud vyhýbavý. O minulosti ODS nic moc nevěděl, ale srovnal Andreje Babiše s prezidentem Lukašenkem. Na závěr podaroval Xavera Veselého plackou Milionu chvilek spolu s výtiskem Kodexu ČRo a s připomínkou, že moderátor má být nezávislý. A rozloučil se citátem Václava Havla.

„Ano, ten rozhovor jsem viděl a slyšel dokonce celý. Myslel jsem, že se dovím něco jiného, než že pan Sturm je nepoučený a nepoučitelný, ale nedozvěděl jsem se vůbec nic. Dokonce neuměl opakovat ani hesla ze známých demonstrací nenávisti vůči náhodně vybraným političkám a politikům. Dovolte mi, abych tomu nevěnoval ani pár slov. Ať si to každý přečte a zváží, jak asi bude vypadat budoucnost naší země, až její osud bude v rukou takových nebo podobných osob ‚odhodlaných budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody‘. Tak praví Ústava ČR, ale tu, bohužel, jeho kolegové už roztrhali. Fyzicky i symbolicky. Tak snad jen, aby ji zase někdy vzali do ruky,“ komentuje Zbořil.

Více než půl miliardy. Takový je účet za škody, ke kterým došlo při protestech v Minnesotě, ve státě, kde byl zabit při policejním zákroku George Floyd. Psala o tom MF Dnes.

„F. M. Dostojevskij napsal slavnou knihu do češtiny přeloženou pod názvem Běsi. Je to vlastně o tom, jak se čin mění v zločin, jak jeden člověk rozpoutá události, které se ve svém autopoietickém režimu vyvíjejí bez jakékoli kontroly vůlí nebo rozumem. Vypadá to, že ve Spojených státech se něco podobného stalo. Už to nejsou jen protesty proti rasismu ve jménu „evropských hodnot“ (panem Jandou tak velebených a jinými dokonce vyučovanými jako ty „západní“), ale je to pokus destabilizovat americkou společnost a ovlivnit blížící se prezidentskou volební kampaň,“ připomíná Zbořil.

„Dokonce, i když se nebude jednat o spiknutí, může hledání adekvátní odpovědi na násilí a nenávist rozmnožovat důvody, kvůli kterým dnes i hodnotový chaos vznikl. Spojené státy se s tím nějak vypořádají, ale něco podobného se může objevit i v Evropě nebo u nás doma. Český spisovatel, který měl mimořádný smysl pro absurdní situace, a jednu dobu v Divadle Na zábradlí mentoroval Václava Havla, by řekl – Vždyť přece létat je tak snadné!“ dodal.



Prezident Miloš Zeman na půdě ambasády Spojených států v Praze prohlásil: „Říkám, že slogan Black Lives Matter je rasistický, protože záleží na všech životech,“ uvedl. Svým výrokem prezident opět vyvolal živou diskusi.

„U nás máme jinak nastavené předpisy o tom, jak informovat o trestných činech. Stejně jako v EU nemluvíme o trestných činech nějakého etnika nebo vyznavačích náboženského fanatismu, v USA se může říct, že bílý policista udusil černého zloděje. V EU by se musela hledat slova nejen kvůli bílé nebo černé barvě pleti, ale dnes dokonce zda se jednalo o zloděje nebo o osobu neoprávněně používající cizí věc jako věc vlastní. Americký policista tedy může být označen jako bílý, ale ten druhý už jen jako Afroameričan. Přitom ale o život šlo oběma,“ uvedl politolog.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Svrhnout hlavu „třetího Říma“ lze dosáhnout gangsterskými metodami?

Rusové podpořili změny, které mění ústavu. Prezidentovi Vladimiru Putinovi tak umožňují prodloužení prezidentské vlády. „Putin hodil Rusům pár slov o větší demokratizaci země, aby byla moc posílena směrem k němu,“ uvedl ve čtvrtečním Interview na ČT24 dlouholetý zahraniční zpravodaj veřejnoprávní televize z Varšavy a Moskvy a ředitel ostravského studia České televize Miroslav Karas. Putin podle něj rozhodně nemění ústavu, aby se s někým dělil o moc. Ale proto, aby ji držel v rukách jen on sám. Putinovi už nebrání nic, aby do svého vysokého věku fungoval v Kremlu,“ konstatoval.

„V. V. Putinovi je dnes 68 let a naši pozorní pozorovatelé si všímají zejména toho, že by mohl úřadovat v Kremlu ještě do svých čtyřiaosmdesáti. Ale ani pan Karas nám dosud neřekl, o čem všem ta nová ústava RF je. Nemluvě už o tom, jaký je vztah centra a periférie, zda s ohledem na novou vojenskou doktrínu USA, NATO a RF, která předpokládá masivní útok na městská centra RF, nejde o decentralizaci nejenom politické, ale i ekonomické moci, jak může prezident ovládat silová ministerstva a bankovní systém RF atd.,“ komentuje Zbořil.



„Představa, že RF je pyramida, na jejímž vrcholu sedí osamělý jedinovládce, je zejména ve Spojených státech a v Evropě šířena politiky i médii. Je to ale naivní. Vychází se z názoru, že svrhnout hlavu „třetího Říma“ lze dosáhnout gangsterskými metodami.

Pan Karas už také není žádný mladík, a tak by mohl vědět, že pyramida moci, i když je „nedemokratická,“ se staví zdola a že po osmdesátém roku věku sice může sedět velký vůdce na trůně nebo si zaplavat v řece jako věčný Mao, ale dávno už vládnou jiní. A ti obvykle k tomu žádnou psanou ústavu nepotřebují,“ dodal.

K reformě, která Putinovi teoreticky umožňuje setrvat ve vedoucí funkci do roku 2036, už se vyjádřil šachový velmistr Garry Kasparov. „Dnešní ‚hlasování‘ nemělo s prodloužením Putinovi vlády nic společného. Je to jen hra, aby mohl předstírat, že je prezident a ne diktátor, zatímco Rusové a zahraniční předáci předstírají, že mu to věří. Putin je doživotní diktátor a nemělo by se mu říkat jinak. Že někdo tomuhle šustění papírem věnuje pozornost, jenom dává legitimitu těmto zmanipulovaným volbám a ústavám.“

„Hlasovalo asi 110 milionů občanů RF, pro ‚ano‘ se vyslovilo 74 %. Ještě se to neví přesně, ale už se různí komentátoři předhánějí v tvrzeních, že to bylo zbytečné a že, jak říká šachista Kasparov, to bylo jen šustění papíru. To je docela dobrá metafora, použitelná nejen pro kdejaké referendum, ale i pro to, čemu říkáme demokratické volby. Za chvilku budou prezidentské volby ve Spojených státech a možná, že by se o takovém zbytečném papírování mohlo mluvit i tam. A ten nový nebo starý pan prezident také nebude přemýšlet jen sám mezi osamělými o tom, kam a proč vyšle své ozbrojené muže v zeleném,“ uvedl Zbořil.

Přisadil si také lídr frakce Obnova Evropy, do které spadá i ANO, Guy Verhofstadt. Podle něho to, že Putin ovlivňuje volby a prodlužuje si mandát, ukazuje, že je slabý. A dával za pravdu lídrovi opozice Navalnému, že se jednalo jenom o formalitu, nikoliv o volby. „Rusové by měli tomuto systému vzdorovat a doufat ve svobodnou budoucnost,“ prohlásil.

„Pan Verhofstadt to ‚tak nějak‘ cítí, ale nepřesvědčuje, že kromě pana Navalného neví o nikom, kdo by se mu zdál ‚silnější‘. Tvrdit o V. V. Putinovi, že je ‚slabý‘ je na úrovni politického komentáře ČT nebo snaživých spolupracovníků neziskového spolku ASPEN. Přesto, že je Verhofstad stejně starý, pokud se nemýlím, jako V. V. Putin, neměl by se snažit definovat objem moci, který má prezident RF k dispozici. Anebo až bude mít v Belgii trochu času, mohl by se podívat na mapu RF a poohlédnout se i po jeho sousedech. Takhle to vypadá, že trochu vyhrožuje a neví, s kým má tu čest,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

Psali jsme: USA: „Auto, auto!“ A lidé letí vzduchem. Krvavý svátek, střelba všude. I malé dítě mrtvé. A ozvala se Hillary „Špion s kufrem“: Není konec. Nové vyšetřování. A poslanec ANO ukázal na novináře Zbořil sahá do svědomí: Horáková? Ať promluví tihle. Pamatuji si je A zabití prezidenta nevadí! Zbořil a odvolání Xavera. A jiná věc v ČT: Bude bouře?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.