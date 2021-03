Odpůrci Pirátů, máte problém. Erik Best ke smrti Petra Kellnera

Tragický odchod miliardáře a filantropa Petra Kellnera zaskočil všechny. Jeho PPF měla vysoký vliv. Politický analytik a znalec české politického a byznysového zákulisí Erik Best pro ParlamentníListy.cz rozebírá, co se nyní může dít, jaká je budoucnost PPF, ale i vyzdvihuje i Kellnerovy schopnosti při jednání se vládami mocností. Podle Besta bude mít smrt nejbohatšího Čecha i nezanedbatelný vliv na českou politiku. S řadou politiků a politických subjektů měl prý totiž společný cíl, zabránit nástupu Pirátů do vlády.

Nejbohatší Čech Petr Kellner zahynul. Nepřežil nehodu vrtulníku na Aljašce. Jaké důsledky bude mít tragická smrt miliardáře, jehož impérium pokrývalo prakticky celý svět, pro český byznys a politiku? Co bude s PPF? Udrží si skupina svůj vliv v Rusku a Číně? A kdo jeho odchodem politicky a vlivově utrpí?

Otázky, které v těchto okamžicích rezonují mediálním světem, pro ParlamentníListy.cz zodpovídá politický analytik a novinář Erik Best, jehož znalost politického a byznysového zákulisí je léta známá.

Co se nyní bude dít s gigantem PPF podle Erika Besta nelze říci. “Jisté je, že plán pro případ jeho smrti existuje. Jako významný podnikatel, otec a člověk, který prodělal vážnou nemoc, určitě měl plán měl. Podle toho, co jsem slyšel, stále potenciálně nemocný byl. Z tohoto hlediska počítal s tím, že se mu něco může stát a zcela jistě plán připravený měl. Do jaké míry bude funkční a do jaké míry se celé impérium, bohatství, kontakty a politický vliv budou moci zachovat, je klíčová otázka, na kterou v tuhle chvíli odpověď neznáme,” zamýšlí se analytik.

“Zůstává zde velká firma. PPF má banku, telekomunikace, televizi, finanční služby a další věci. Rozhodně to bude v tuhle chvíli fungovat dál, ale otázka spíš je, kdo to převezme do budoucna. Vliv na to bude mít geopolitická situace. Petr Kellner podnikal v Číně, Rusku i ve Spojených státech. Kellner byl schopen celý kolos držet pohromadě. Umím si představit, že možná nikdo další v PPF netuší, jak ty nejzásadnější věci dělal, jaké konkrétní domluvy s danými vládami měl a co to může znamenat do budoucna. Předpokládám, že zde bude snaha impérium zachovat. Pakliže nějaká změna přijde, určitě to nebude hned. Je tu otázka, zda má strategicky smysl, aby PPF v současné podobě zůstala zachována, anebo jestli nebude lepší rozsah impéria, která měl pan Kellner rozvrstvené přes půl světa, určitým způsobem zredukovat,” pokračuje Best.

Není prý žádné tajemství, že Petr Kellner dokázal prosadit vše, co potřeboval. “Viděli jsme to už v 90. letech, kdy byl odsouhlasen zákon umožňující investičním fondům, aby míchaly majetek s vlastním majetkem. Později byla ještě důležitější jeho schopnost začít podnikat v Číně a Rusku, kdy to nebylo tak jednoduché. Zvlášť v Číně. V této oblasti byl průkopníkem. Dokázal Číňanům, že tam lze prodávat spotřebitelské úvěry. Mezitím se to ale naučily i čínské banky a současná pozice Home Credit je podle poslední výroční zprávy PPF podstatně snížena. Zároveň ale koupil CME, tedy i televizi Nova, což ukazuje na jeho schopnost domluvit se s Američany. Nezapomeňme, že převzetí této společnosti znamenalo získat souhlas americké vlády. Petr Kellner tento souhlas dostal. Je evidentní, že si museli pana Kellnera prověřit a rozhodli se, že smí tuto společnost převzít a prostřednictvím televize ovlivňovat politickou situaci v České republice. Takže ti, kteří ho chtějí kritizovat za to, že podnikal v Rusku a Číně, by si měli uvědomit, že americká vláda s tím svým způsobem souhlasila, aspoň ke konci. Jinak by jejich souhlas nikdy nezískal,” je Best přesvědčen.

Důležitá otázka podle něho je, zda toto bude platit i pro ty, kteří PPF převezmou. “Bude to pochopitelně asi rodina, která ale bude muset manažerům svěřit řízení jednotlivých podniků. Petr Kellner uměl prosazovat své zájmy, ale možná ještě důležitější je, že byl velice schopen se domlouvat s vládami největších států napříč světem,” zdůrazňuje Kellnerovy unikátní schopnosti.

Petr Kellner (1964 - 2021)

“Pokud jde o pokračování byznysu v Rusku a Číně, jde o dvě odlišné věci. V Rusku bude situace jiná a v Číně bude zůstane setrvání daných pozic podstatně těžší. Ostatně vliv PPF tam klesá, o čemž sama PPF ve výroční zprávě mluvila. Na trhu s úvěry tam velké čínské banky hraje podstatně větší roli než dříve. Sám bych zde položil otázku, jestli bude možné, aby tam PPF dlouhodobě setrvala. Pan Kellner obecně byl ten, kdo řídil celé impérium a byl rovněž tím, kdo dokázal negativní věci o PPF ve veřejném prostoru neutralizovat či vynulovat. Někdy se jim to nedařilo ve věci reputation management, kdy před asi třemi roky se objevily články, že PPF zde ovlivňuje politiku vůči Číně, což bylo obrovské selhání celé struktury PPF, kdy vnitřní dokumenty byly zveřejněny v tisku. Uhlídat tyto věci bez pana Kellnera bude o to těžší. Jeho rivalové budou takové úniky podporovat a mohou vzniknout další spory či snahy o rozklad PPF. Potenciální problémy v Číně také nejsou příliš známé, ale od teď bude těžší všechno nechat pod pokličkou a ututlat,” analyzuje situaci Erik Best.

Ve veřejné diskusi se jistě začnou objevovat otázky, nakolik se budou snažit Kellnerovi obchodní rivalové snažit část impéria nejbohatšího Čecha získat. “Nejdřív politicky. Byla tu zajímavá symbióza a rivalita zároveň mezi Babišem a Kellnerem. Na jedné straně se navzájem potřebovali. Byli ale i rivalové. Oba měli společný zájem v tom, aby se příštím premiérem nestal Ivan Bartoš. Proto podle mě pan Kellner před časem vystoupil a řekl, že chce podporovat konzervativní hodnoty. To bylo víceméně proti Pirátům. Na této úrovni měl s Babišem podobné zájmy. Na druhou stranu při výkonu funkce vlády už pak úplně stejné zájmy neměli, chtěli ale oba zamezit nástupu Pirátů. Pokud jde o pana Babiše, tomu obchodně pomůže, že už tu pan Kellner není, nebude mít takového konkurenta. Jenže zároveň to premiérovi i ubližuje, protože se mu nemusí podařit sestavit vládu a moc převezme “demoblok”. To je horší situace, než kdyby vládu sestavil a pak se musel o moc dělit s panem Kellnerem,” rozebírá možný vývoj.

Může impérium PPF do budoucna převzít miliardář Daniel Křetínský, jehož životní partnerkou je dcera Petra Kellnera? “Bude samozřejmě záležet na rodinné situaci. Pokud by se domluvili, je to jasný potenciální investor pro část impéria. Do toho ale nikdo nevidí a myslím si, že můžeme tuto otázku pouze nastolit, ale těžko na ni můžeme odpovědět. Tato rodinná situace vliv mít určitě může, ale ptejme se, do jaké míry si pan Kellner přál, aby se Daniel Křetínský v PPF angažoval,” uvažuje novinář Best.

Suverénně nejbohatší Čech měl i velký vliv na domácí politické dění. Kdo jeho tragickým odchodem nejvíc utrpí? “Politicky jde strašně špatnou zprávu pro politické síly, které si nepřejí, aby současná vláda pokračovala stejným směrem, ale ne kvůli tomu, že je tu Babiš, ale pro konkrétní politiku této vlády. Jde třeba o SPD, ale i Trikolóru a pochopitelně pro Václava Klause staršího, kde to spojení s PPF je. Skupina financovala jeho institut. Když před časem pan Kellner oznámil, že bude podporovat konzervativní politiku, hodně lidí to pochopilo tak, že podporuje Klause a jemu spřízněné politické kruhy. V současné době bývalý prezident otevřeně podporuje SPD, takže nějak spojení tam bude. Přišli tak o potenciálního sponzora. Otázkou je, zda bude PPF v těchto aktivitách pokračovat,” klade otázku politický analytik.

“Co se týče současného prezidenta, ze strany Petra Kellnera jsem viděl snahu se od Miloše Zemana trošku distancovat. Samozřejmě ne úplně, ale ve smyslu, aby PPF nebyla se Zemanem spojována tolik, jak tomu bylo dříve. Z tohoto hlediska myslím, že se postupem času jejich vztah trošku zredukoval, proto tady přímý efekt smrti pana Kellnera nebude u prezidenta Zemana tak zásadní. Prezident už dává najevo, že rozhoduje podle toho, co si přeje on a ne podle toho, co si přeje někdo jiný. Byly případy, kdy zájmy Zemana a Kellnera nebyly v souladu. Komunikovali spolu, setkávali se, určitě tam byl nějaký vztah, ale nemyslím, že teď bude Miloš Zeman v nějak zásadně horší situaci. Více o tom můžeme mluvit v případě bývalého prezidenta,” dodává Erik Best.

