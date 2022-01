Odstřel v roce 2023. Scénář: Vítěz Babiš. Zmáčkne spoušť sám Fiala? A možnost, která koalici děsí i ve spaní

VHLED MICHALA BOKA Proběhne velká rošáda, po které bude Andrej Babiš úřadovat na Pražském hradě a v čele hnutí ANO ho vystřídá někdo z dvojice Havlíček/Schillerová? Politolog Michal Bok přináší shrnutí faktů, které takový vývoj naznačují. Babiš by pravděpodobně ovládl první kolo prezidentské volby. V tom druhém by jeho úspěch do velké míry závisel na tom, co udělá vládní koalice. Je tu také scénář, který je pro Fialův tým noční můrou.

reklama

S novým rokem jsme si mohli všimnout jedné velké změny – Andrej Babiš změnil styl komunikace, kritiku nové vlády přesunul na Alenu Schillerovou a Karla Havlíčka a koupil si obytňák – začala prezidentská kampaň.

A Andrej Babiš do ní vstoupil skvěle. Správně pochopil, že jeho největší slabinou je to, že nepůsobí dostatečně ‚prezidentsky‘. Dosavadním stylem vystupování je mu totiž (a možná trochu paradoxně) nejblíže ze všech bývalých premiérů Mirek Topolánek. A ten jak známo, v prezidentské volbě pohořel. Anketa Má ministr vnitra Vít Rakušan vaši důvěru? Má 1% Nemá 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4923 lidí

A proč? Těch důvodů existuje nepochybně celá řada, ale jedním z nich je i to, že my, Češi, prostě toužíme na Hradě mít svého tatíčka, moudrého, staršího intelektuála, který důstojně vykonává svůj úřad a reprezentuje vzorně zemi.

Téhle definici ostatně vyhovují všichni polistopadoví prezidenti, stejně jako Edvard Beneš, Emil Hácha a koneckonců i Gustáv Husák a do určité míry i Ludvík Svoboda. Právě proto Andrej Babiš mírní své vystupování a právě proto spočine ta nejostřejší kritika vlády na bedrech Babišových důstojníků Schillerové, Havlíčka a případně dalších.

Položí Babiš post v čele ANO?

A je klidně možné, že v tomto duchu Babiš i někdy v průběhu letošního roku přenechá oficiální pozici předsedy hnutí ANO právě buď Schillerové, nebo Havlíčkovi. Tím si jednak rozváže ruce, ale hlavně se bude moci začít prezentovat mnohem více jako nadstranický kandidát.

Připomínám, že prezidentská volba proběhne v lednu 2023. Skutečně ostrá fáze kampaně tak přijde po letních prázdninách, do kterých by mělo být více méně jasné, kdo vlastně na Hrad kandiduje.

A proč by Andrej Babiš pokládal funkci v čele hnutí ANO? Jako Češi totiž nechceme mít v čele státu někoho příliš úzce svázaného s politickou stranou, chceme, aby náš ‚tatíček‘ stál nad politickými stranami, a i proto hodíme do volební urny mnohem radši hlasovací lístek s kandidátem, který bude mít u sebe napsáno ‚bez politické příslušnosti‘.

Navíc Andrej Babiš drží otěže hnutí ANO v rukou tak pevně, že nepotřebuje lpět na oficiální funkci. Sjezd hnutí ANO by měl proběhnout někdy na jaře a je klidně možné, že právě tam Andrej Babiš oficiálně oznámí svou kandidaturu na Hrad a ‚své‘ hnutí ANO předá jednomu z dvojice Schillerová – Havlíček.

Reálně to může být jen dočasné svěření – podobně jako u svěřenských fondů, se kterými má expremiér bohatou zkušenost – a v případě neúspěchu prezidentské kandidatury se Babiš do předsednictví hnutí promptně vrátí, aby se pokusil místo Hradu dobýt Strakovu akademii.

Časově to vychází skvěle a dosavadní průběh věcí jen potvrzuje, že by se vývoj skutečně mohl ubírat právě tímto směrem.

A jaké jsou Babišovy šance?

Bývalý premiér je nepochybně favoritem pro první kolo volby. Podstatné však je, s kým by se střetl v kole druhém? V tuhle chvíli to není vůbec jasné. Jaksi mimo politiku se profilují kandidáti jako Petr Pavel nebo Danuše Nerudová. A ostatní politické proudy zatím nabídly jen deklarace o tom, že budou hledat nějakého kandidáta. Anketa Počíná si premiér Fiala ve své funkci dobře? Ano 3% Ne 90% Ještě je brzy na hodnocení 7% hlasovalo: 16241 lidí

A právě to bude pro Andreje Babiše klíčové. Pokud by se všech pět stran současné vládní koalice dokázalo dohodnout na jednom jméně, je nasnadě předpokládat, že právě s tím člověkem by se Andrej Babiš utkal.

Paradoxně to pro něho může být ten lepší scénář. V takovém případě by se totiž druhé kolo voleb stalo referendem o vládě, která nemá zrovna na růžích ustláno a asi ani její největší fanoušci nečekají, že v lednu příštího roku bude bůhvíjak populární.

Infobox Michal Bok (*1988) (*1988) Na Univerzitě Karlově vystudovaný politolog. Milovník historie, dobrého jídla, cestování a zahradničení. Dlouhodobě žije v zahraničí. Píše pod pseudonymem, protože nechce svého zaměstnavatele vystavit tlaku politicky korektních aktivistů.

Naproti tomu, pokud by do druhého kola postoupil s někým mimo okruh současných vládních stran, což může být buď někdo z okruhu tradiční levice a la Josef Středula, nebo právě někdo jako Petr Pavel, bude to mít Andrej Babiš nejtěžší, protože pro něj bude složitější daného kandidáta ztotožnit s Fialovou vládou.

A aby toho nebylo málo. Pokud by se hlasy stran vládní koalice rozdrobily mezi přehršel kandidátů, může se stát, že Andrej Babiš do druhého kola postoupí s někým, jako je například Tomio Okamura. A v takovém případě by naopak Babiš mohl těžit z toho, že část příznivců vládních stran zůstane doma a větší část z těch, kteří by k volbám dorazili, by to patrně se skřípěním zubů a s kolíčkem na nose hodila raději Babišovi. (Podobně jako když ve Francii příznivci levice mohutně podpořili v roce 2002 Jacquese Chiraka proti Jean-Marie Le Penovi.)

Samozřejmě všechny tyto scénáře počítají s tím, že vláda nebude zrovna úplně populární, ale může nastat i pravý opak. Možná se dočkáme konce covidu, který bude spojen s raketovým oživením ekonomiky, a to spolu může Fialovu vládu vynést do výšin popularity, o kterých si sama ani nesnila.

V takovém scénáři to Andrej Babiš může předem zabalit, a možná právě proto vyčkává, jestli na Hrad skutečně bude kandidovat. A jasněji by mohlo být už na jaře.

Psali jsme: Jen počkejte, až se Fiala skamarádí se Zemanem. Bartoš a Pekarová zpláčou „Milé nebinární Ježíško.“ Bartoš a další píšou o dárky. Rakušan by potřeboval nové sponzory a holinky „Film Havel, sr*čka až na půdu.“ Vašek si stál za svým, nebyl zbabělec, nesnášel cenzuru. Hrad i Dáša ho změnily. Slovo má John Bok Problém Zeman. A další. Šmarda musí rychle hledat, soudí Bok. Přežije ČSSD?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.