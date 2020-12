Politolog sepsal poselství „prezidenta“ Drahoše: Nepoužívejte slovo Vánoce, ale zimní volno. Neříkejte kávě s lógrem turek, to je mikroagrese...

VHLED MICHALA BOKA Byl by Jiří Drahoš coby prezident lepší a důstojnější volbou? Jak by se vypořádal s vánočním poselstvím, tedy s disciplínou, která letos Miloši Zemanovi opět přinesla silnou kritiku ze strany parlamentní opozice? Názory na toto téma jsou nejednoznačné. Někdy je prostě lepší nevědět.

reklama

Měl by Drahoš lepší projev než Zeman? To asi těžko

Prezident Zeman pronesl své již osmé vánoční poselství. Schytal za něj kritiku z řad opozice i médií (převážně těch ze stáje Zdeňka Bakaly). Anketa Co byste popřáli Janu Hrušínskému do nového roku? Pevné nervy, až bude pracovat rukama 94% Hodně zdraví a štěstí 3% Podporu na provoz divadla 0% Výhru ve sportce 2% Ať se stane ministrem kultury místo Zaorálka 1% hlasovalo: 6082 lidí

Zeman přitom ve svém vystoupení razantně podpořil očkování proti COVIDu. Tedy něco, po čem opozice i „liberální“ média volají již od začátku pandemie. Je nasnadě, že spousta lidí má z očkování obavy. Je to pochopitelné. Nikdo soudný přece nechce být pokusným králíkem. Právě proto je důležité, že prezident očkování podpořil. Sice tak pro očkování uděl více než armáda bojovníků s fake news, ale ani tak si své kritiky neusmířil.

To ale není nikterak překvapivé. Lidé jako předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová budou prezidenta Zemana kritizovat vždy, všude a za cokoli. Kdyby prezident řekl, že tráva je zelená a nebe modré, tak paní Pekarová Adamová bude křičet, že je to lež, nepravda a že prezident šíří dezinformace.

V zemi, kde se bohužel část (samozvaných) elit nebyla už přes sedm let schopna smířit s výsledkem voleb a uznat svoji prohru, nelze ani nic jiného čekat. Prezidentovo vánoční poselství je ale skvělou příležitostí zamyslet se, jak by asi tak vypadal projev jeho posledního vyzyvatele Jiřího Drahoše (toho času senátora za lidovce, zelené, STAN a TOP 09)?

Drahoš se do politické paměti českého národa v průběhu volební kampaně zapsal názory pevnými jako domeček z karet, páteří rovnou jako tobogán a rozhodností kohouta na kostelní věži. Pokud by byl prezidentem, pak by jeho sváteční proslov vypadal zhruba následovně:

Sváteční projev prezidenta Jiřího Drahoše

Vážené dámy, pánové, vážení, kteří se neidentifikujete jako ženy ani jako muži,

Milí spoluobčané,

nevím, jestli je vhodné, abych v tuto dobu vstupoval do Vašich obývacích pokojů. Nevím, zda slavíte Vánoce, Chanuku nebo si jen užíváte zcela jistě zaslouženého volna a vyhlížíte svátky, které jsou vaším srdcím nejbližší. Ať už tak či onak. Dovolte mi prosím popřát Vám kvalitně strávený čas nejen při sledování tohoto mého vystoupení, ale i obecně.

Nevím, jestli naše země vzkvétá. Spíše bych se klonil k názoru, že nevzkvétá, ale nerad bych se dotkl těch z vás, kteří si myslí opak. Podstatné je, že musíme společně nějakým způsobem překonat současnou globální pandemii koronaviru tím nejlepším způsobem.

Neznepokojujte se prosím fakty. Není podstatné, že jiné země začaly s očkováním mnohem dříve než členské země Evropské unie. Zavázali jsme se, že jako Evropa budeme postupovat společně a ten závazek, ten společný postup je zcela nepochybně hodnotou sám o sobě, je hodnotou natolik velkou a významnou, že v jejím světle bledne i vše ostatní. Zaobírat se otázkami jako, kolik životů mohlo být zachráněno, kdybychom začali s očkováním dříve, je taková plytká a hloupá diskuse.

Psali jsme: Ministryně Maláčová: Už slyším ty brblaly s naditými peněženkami, jak vykřikují

Není náhoda, že takové otázky vznášejí titíž lidé, kteří se usilovně a soustavně snaží nabourat evropskou jednotu, podemlít samotné základy evropské integrace a zpochybnit naše místo ve sjednocující se Evropě. Nedopřávejte jim svého sluchu. Naopak nasouchejte vědcům a odborníkům. Ostatně jakožto profesor chemického inženýrství vás o tomto mohu ubezpečit.

Často od vás v této souvislosti dostávám dotaz, zda bych Vám doporučil, abyste se nechali očkovat proti COVIDu. Na tento dotaz bych rád zřetelně a zcela jasně a jednoznačně odpověděl: Nevím. Václav Havel kdysi řekl, že neví, zda ví, co je to zázrak. A já vám dnes z tohoto místa jako jeho nástupce bohužel musím přiznat, že vím, že nevím. Ale to není žádná ostuda, vždyť už jeden z otců filosofie, Sokrátes, prohlásil: „Vím, že nic nevím“. A já si myslím, že to prohlásil velice správně a že bychom se tímto jeho více než dva tisíce let starým mottem měli řídit i my dnes. Proto se i Vy nebojte nevědět. Anketa Má prezident Miloš Zeman vaši podporu? (Ptáme se od 22.12.2020) Ano 81% Ne 19% hlasovalo: 10011 lidí

A šel bych ještě dále. Právo nevědět by mělo být základním lidským právem. Již jsem v této věci zahájil přísušná jednání s mými přáteli z hnutí Starostů a nezávislých a s jejich pirátskými spojenci a shodli jsme se, že navrhnou novelizaci Listiny základních lidských práv a svoboda tak, aby právě právo nevědět, společně s právem na zvyšování obecních rozpočtů a právem na adopce dětí páry stejného pohlaví, bylo náležitě zakotveno v našem ústavním pořádku.

Tím se dostávám k druhému tématu tohoto mého poselství. Tím je, jak mnozí jistě již správně tušíte, tolerance, inkluze a otevřenost. Myslím, že nejen v této době, ale každodenně bychom se jeden každý sám za sebe a všichni dohromady měli zasazovat o budování tolerantní společnosti, společnosti, která bude otevřená a solidární s jinými kulturami, náboženstvími a etniky.

Povšimněte si, prosím, že po celou dobu vytrvale neříkám sváteční poselství, ale pouze poselství. A vyvarovávám se používat i slovo Vánoce. Předně, to slovo Vánoce je až příliš spjeté s křesťanstvím a jako takové by mohlo urážet naše spoluobčany, kteří tyto svátky neslaví. Nevím, jestli naše země vznikla na křesťanských základech. A není to podstatné. Podstatné je, že do budoucna musíme hledět s čistou myslí. Musíme být otevřeni vlivům zvenčí a musíme plně přijmout multikulturalismus jakožto progresivní způsob existence naší společnosti.

A slovo sváteční. To má přece z podstaty náboženský původ a charakter a je proto potřeba se ho důsledně vyvarovat. Nechceme přece, aby se nevěřící, jinak věřící a ateisté cítili pohoršeni. Dovolil bych si proto Vás z tohoto místa vyzvat a požádat, abychom následovali vyspělé západní země a přestali používat xenofobní pojmenování „Vánoce“ a místo něj raději používali neutrální termín zimní volno. A toto se prosím netýká jen zimního volna.

Zkuste prosím tuto dobu zimního volna využít k zamyšlení, zda náhodou ve svých slovnících nepoužíváte slova, která by mohla vyznít urážlivě pro osoby jiných pohlaví, náboženství nebo jiných etnik a národností. Uvědomte si, prosím, že pokud kávě s lógrem říkáte turek, jedná se o mikroagresi. Pokud tento výraz v této souvislosti pužíváte, způsobujete psychickou újmu miliónům lidí tureckého původu, kteří spolu s námi sdílejí prostor Evropské unie.

Rasismus nesmí mít v naší společnosti místo. Výrazy jako turek nebo černota, ale i ustálená slovní spojení jako italská domácnost nebo španělská vesnice musí zmizet z našich slovníků. Jedině tak se staneme plnohodnotnou společností a završíme naší cestu zpět do Evropy.

Závěrem nemohu nezmínit jedno velice palčivé téma naší současnosti. Byť se zimním volnem souvisí pouze okrajově. Je jím Česká televize. Je sice zřejmé, že v její práci je stále co zlepšovat. Například stále každoročně vysílá novou pohádku, pro kterou puživá xenofobní termín vánoční a ne multikulturně neutrální a politicky korektní termín pohádka pro zimní volno, alternativně zimnovolní pohádka.

Přesto to, čeho jsme dnes svědky v její vysílací Radě, je litým a krutým bojem o svobodu a demokracii v naší zemi. Právě proto musím toto téma zmínit i v tomto svém projevu věnovaném zimnímu volnu. Česká televize čelí snaze o ovládnutí ze strany vládních stran. Ty vyslaly do Rady České televize své agenty, zejména, ale ne výhradně, Xavera Veselého, Lipovskou a Matochu.

Psali jsme: Nová pohádka na ČT. Hezká. Až na...

Infobox Michal Bok (*1988) (*1988) Na Univerzitě Karlově vystudovaný politolog. Milovník historie, dobrého jídla, cestování a zahradničení. Dlouhodobě žije v zahraničí. Píše pod pseudonymem, protože nechce svého zaměstavatele vystavit tlaku politicky korektních aktivistů.

Ti se svými podlými a zákeřnými dotazy na financování České televize snaží podrýt důvěru veřejnosti v tuto slovutnou instituci a připravit tak půdu pro odvolání generálního ředitele a následné ovládnutí televize. A to jistě uznáte, že právě Česká televize je jedním ze základních kamenů naší svobody a demokracie. Vždyť jestli by vůbec u nás demokracie byla, nebýt České televize.

Pomoci ale můžete i Vy. Plaťte koncesionářské poplatky a vězte, že naše vaše Česká televize dělá svou práci dobře. Není třeba, aby ji někdo kontroloval. Je plná báječných a skvělých lidí, kteří svou práci nedělají v prvé řadě pro peníze, ale z přesvědčení a z touhy sloužit vám občankám a občanům. Podporujte Českou televizi a hlavně se na nic neptejte. V nevědomosti je totiž síla.

Milí spoluobčané,

Vážené dámy, pánové, vážení, kteří se neidentifikujete jako ženy ani jako muži,

Přeji Vám, abyste prožili zimní volno korektně dle svých představ.

Jiří Drahoš

Psali jsme: Nenecháte se očkovat? Přijde represe. Buďme k lidem poctiví, upozorňuje právník Přání k Ježíškovi od Fialy, Pekarové nebo Bartoše. Taková, co by na mikrofon nikdy neřekli. Mladý politolog je napsal za ně Boj o ČT: Čeho se bojí Drahoš, Šarapatka a další? Matocha není „jejich“. Nátlak nestačil, špína se nenašla. Ale příště... Elitář Minář, bolševické myšlení. Čižinský a lidé v pozadí. Politolog proklepl nové hnutí, tohle nás čeká

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.