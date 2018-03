Politolog sledoval inauguraci: Antizemanovci byli rádi, mohli si odehrát svou demonstraci. To nebylo náhlé rozčílení. Prezident mohl být více nad věcí

Miloš Zeman ve svém inauguračním projevu upozornil na údajnou ekonomickou kriminalitu Zdeňka Bakaly, zkritizoval Bakalova média, která prý poučují české občany. Také, i když ne jmenovitě, si to vyřídil s Alexandrem Mitrofanovem a Jiřím Pehem, když odkazoval na jejich komentáře. No a nakonec jako tradičně zaútočil na ČT. Jak na to reagovat? A jak vyzněl celý inaugurační projev podle vás?

Anketa Líbil se vám inaugurační projev prezidenta Miloše Zemana? Líbil 86% Nelíbil 14% hlasovalo: 5699 lidí

Já to vnímám jako primárně promarněnou příležitost. Inaugurační projevy mají být už od logiky věci výjimečné, jsou jednou za pět let. Když odmyslím, kolikrát byl Miloš Zeman účastníkem inauguračních projevů, navíc když začíná druhé závěrečné období… Očekával bych, že pojme inauguraci tak, aby mohl odprezentovat klíčové priority, nějaká hlubší, důležitější témata, něco, co společnost fakticky zásadně zajímá, témata spojená s kvalitou života, budoucností, bezpečím, nějakou perspektivou republiky. Vždyť i to století se k tomu nabízí. Namísto toho v podstatě upřednostnil zbytečné válčení, pokračování v nekonečné politicko-mediální občanské válce.

Stejně to povede jen k tomu, že někomu nahraje, což se i ukázalo v případě Miroslava Kalouska a dalších. Jen se vzájemná antipatie utvrdila a povede to jen k tomu, že společnost, která je rozpolcená, rozpolcená zůstane. Stoupenci se utvrdí, kritici si najdou další důvody, proč pokračovat v nesmiřitelné kritice prezidenta republiky. Vnímám to opravdu jako nešťastnou, promarněnou příležitost, protože veřejnost si zasloužila mnohem víc, nehledě na to, jestli byli oponenti, nebo voliči Miloše Zemana. Jestli někdy ukázat velkorysost, tak se jako příležitost nabízela právě inaugurace. Měla se zvednout jiná zásadnější témata, zejména ta, se kterými se dokáže společnost ztotožnit jako celek.

Chyběly vize do budoucna?

Upřímně řečeno, určitě. Čekal jsem, co se dozvíme s ohledem na století republiky, co by mohla být další témata do dalších let, jak si představuje fungování společnosti, jaké by viděl úkoly pro politiky, jak pokračovat dál ve spojeneckých závazcích, v udržování bezpečnosti, jak chce řešit některá sociální témata. Příležitost byla velmi široká, byla to šance, jak toho využít a oslovit širokou veřejnost. Taková je ještě při 28. říjnu, jinak vše ostatní jsou události spíše všednějšího charakteru a už jsou nějak zabarvené, nějak názorově vyhraněné.

Tohle je sváteční den. Vystupuje jako prezident, nástupce svých předchůdců, to znamená i vážnost prezidentského úřadu je v tomto případě výjimečná a přinejmenším zavazuje. Já to vnímám jako nevyužitou cennou příležitost. Některé argumenty chápu, ale nemusely padat v tak rozjitřené situaci a nemusely se objevovat zrovna dnes.

Od prezidenta Miloše Zemana zazněla i velmi konkrétní slova o prosazení přímé volby starostů, hejtmanů a primátorů. Upozornil i na to, že ve Sněmovně leží zákon o referendu. Připomenul téma povinné volební účasti. To nejsou vize do budoucna? Mimochodem, budou mít jeho slova nějaký dopad?

Ti, kdo se s jeho koncepty ztotožňují, se s nimi ztotožní, kdo je kritický, najde si důvod je odmítnout. Otevřeně řeknu, že si myslím, že tyto ústavní inovace jsou na jiný formát vystoupení. Měla se řešit identita republiky, aranžmá, úkoly pro nás, kteří v republice žijeme. Témata jako přímá volba starostů bych ani nečekal. Navíc jsou na širokou diskusi, nejsou všespásná. Jestli zavedeme referendum, jestli budeme mít přímou volbu starosty, neznamená automaticky, že budeme mít lepší politickou kulturu. Je spousta ale, do kterých ani teď nechci zabíhat. Mě až překvapilo, že se toto téma objevilo.

V průběhu projevu se zvedli někteří politici a odešli. Bylo to v momentě, když prezident kritizoval Českou televizi kvůli vyváženosti vysílání. Jako první odešla ze sálu poslankyně ODS Miroslava Němcová a následně poslanci Dominik Feri, Karel Schwarzenberg, Miroslav Kalousek. Někteří z nich už vysvětlovali před kamerami ČT důvody, proč odešli. Prezident podle nich prý útočí na svobodu tisku. Jak vy chápete důvod jejich rozčílení?

Je to v pořádku, že opustili sál?

Mě to mrzí. Zvítězilo politikaření. Některým tohle zavdalo důvod si i na této události odehrát svoji politiku. V tomhle ohledu jsem nespokojen s postojem obou stran, jak prezidenta republiky, tak nespokojenců v sále. Je to snižování události, nepatří to tam. Na inauguraci jsou pozváni zástupci všech důležitých institucí v rámci České republiky. Z toho by měla vyplynout nějaká odpovědnost a politická úroveň a bohužel ji neprokázala ani jedna ze stran.

Antizemanové dostali argument a byli rádi, protože si mohli odehrát svou politiku a udělat demonstrativní kroky. Tvrdí zemanovci jsou také spokojení, protože se mohli utvrdit ve své nesmiřitelnosti. Jestli někdo prohrál, tak úroveň inaugurace.

Říkáte odehrát svoji politiku… Zástupci TOP 09 ještě před inaugurací vyjadřovali svůj nesouhlas. Avizovali, že dnes neslaví, ale drží smutek. Na inauguraci přišli s plackou Václav Havel a s černou kravatou…

Nedělám si iluze, že byl odchod ryze spontánní, ale nemusel jim nabíjet. Jde o republiku, sto let budovanou nějakým étosem. Inaugurace si nezasloužila tyto hádky.

Vůbec jsem nechtěla nic podsouvat…

Ne ne, já jsem jen vysvětloval svůj argument. Já si nedělám iluzi, že to bylo nějaké náhlé rozčílení. Věřím tomu, že řada poslanců byla v podstatě spokojená s tím, že Zeman udělal to, co udělal, protože si na tom mohou odehrát svou nespokojenost. Na druhou stranu, bohužel, mají argument.

Jak vyzněla podle vás slova od pana Radka Vondráčka, která ve Vladislavském sále pronesl, když hovořil o kompromisech a citoval Masaryka?

Bylo to příjemné nekonfliktní zakončení. Některé věci byly sporné, ale jako zakončení jistě nekonfliktní.

Měli bychom ještě k inauguračnímu projevu prezidenta něco říci?

Myslím, že ne. Prostě chyběl přesah. To je největší škoda. Všichni bychom si to zasloužili, nehledě na to, kdo koho volil nebo zda k volbám šel.

Znamenají slova prezidenta Zemana, která jsme slyšeli, nějakou změnu? Bude něco jinak?

Obávám se, že ne. Ukazuje se, že společnost bude dál rozpolcená, dál se bude vyhraňovat ostrou linií na zemanovce a antizemanovce a dál bude nelítostná. Kritikům chybí kolikrát kultivované vystupování, které by měli mít k demokratický zvolenému prezidentovi republiky, naopak Miloši Zemanovi zase chybí velkorysost prezidenta a vítěze. Měl by být v některých ohledech nad věcí.



autor: Daniela Černá