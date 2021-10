Rozhodne volby už dnešní večer? Odborník promluvil

reklama

Na výsledky voleb může mít podle Kubáčka nepochybně vliv v neděli mediálně rozjetá kauza Pandora Papers a nákupy nemovitostí Andrejem Babišem ve Francii v roce 2009. Jenže to podle jeho slov může způsobit něco úplně jiného, než si mohou myslet dvě opoziční koalice.

Anketa Vyčítáte Babišovi kauzu ,,zámek ve Francii"? Vyčítám 3% Nevyčítám 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 6119 lidí

„Nepočítám s tím, že mu to dramaticky ubere. Pevné jádro hnutí ANO to naopak utvrdí a lidé si řeknou, že už je tady zase pověstná očerňovací kampaň a téma před volbami, které ho má poškodit. Je tu ale část váhavých voličů, takový měkký obal, a ti se nyní mohou od ANO vydat směrem k Přísaze a sociální demokracii. Toto může být stopa, která nebyla v posledních výzkumech zohledněna. Hodně jsem zvědav na debatu v České televizi a na Nově, protože lze jako tradičně očekávat, že poslední finišující souboje jsou váhavými voliči hodně sledovány,“ upozorňuje expert.

Nevěří však tomu, že by aktuální kauza kolem nákupů nemovitostí přes daňový ráj pomohla koalici SPOLU či PirSTAN. „Ukazuje se, že spíš ne, protože tím, jak Andrej Babiš vyhrotil svou rétoriku vůči Pirátům a občas i vůči koalici SPOLU, hodně tím zbrzdil přelévání voličů mezi svým hnutím a těmito dvěma koalicemi. Dobře si uvědomoval, že dřív velká část jeho voličů přecházela ke Starostům, a potřeboval je oblepit Piráty a udělat z nich pirátské dvojče. Tato několik měsíců trvající rétorika vedla k tomu, že váhaví voliči už nejsou ochotni přeskočit na druhý břeh v podobě dvoukoalice SPOLU a PirSTAN. Jestli se tato část váhavých voličů bude ochotna vydat k volbám, bude se spíš poohlížet na úrovni protestu a konkrétně k ČSSD nebo Přísaze. Tyto dvě strany budou podle mých odhadů dva dominantní přístavy. Nebudou to dramatická procenta, která by od hnutí ANO k těmto menším stranám odešla, ale i kdyby se oddělilo jedno dvě procenta, bude to zajímavá zpráva,“ popisuje Jan Kubáček.

Celkově se podle Kubáčka dají nerozhodnutí voliči rozdělit do dvou částí. „První je skupina mezi Piráty a koalicí SPOLU a druhá samozřejmě ta, která váhá, jestli vůbec jít k volbám, a pokud ano, tak zda volit Přísahu, ČSSD, nebo tandem Trikolóru, Svobodné a Soukromníky. Tito lidé budou značně sledovat připravenost, věcnost a zvládání stresu kandidátů. Ukazuje se jako velmi důležitý aspekt, kdo dokáže nátlak přejít, usmát se a případně to otočit ve svůj prospěch. Ivan Bartoš v nedělní debatě zbytečně zkoušel Babišovu rozčilenou strategii, která jemu nefunguje. Na tom vydělával Petr Fiala, který funguje podle modelu dva se perou a třetí se směje. Uvidíme, jestli tohle dokážou zvládnout rétoricky předáci stran, kteří se pohybují kolem pěti šesti procent, protože jim to může hodně pomoct. Velmi silně na to doplácejí komunisté. Vojtěch Filip v minulosti vystupoval razantně a teď mi přijde, že se pouze účastní. Jeho roli trochu přebírají Jan Hamáček či Jana Maláčová, kteří v debatách vystupují nejen za svou ČSSD, ale fakticky za celou levici,“ míní politolog.

„Vývoj sociální demokracie v poslední době je pro voliče určitě povzbuzující. Je tam jasný vzkaz i v tom, že ČSSD je jednotná, nijak se neseká mezi sebou a velmi blahodárně se projevilo v nárůstu podpory občanů, když sociální demokracie promlouvá jedním hlasem. Výkony Jana Hamáčka, Jany Maláčové, ale i Matěje Stropnického evidentně přinášejí své plody. Speciálně Jan Hamáček zvládá televizní debaty skvěle a pro řadu voličů atraktivně. Výsledek bude hodně závislý i na tom, jak lídr ČSSD zvládne poslední debaty na ČT a Nově, jestli udrží nervy na uzdě a podaří se mu vystupovat za levici jako celek. Pak by mohl přetáhnout i část voličů komunistům, kteří působí dost zvadle, jako by jeli na půl výkonu. I tady má sociální demokracie zajímavý potenciál, kromě toho si zvolila dobrá témata i razanci, s jakou je prosazuje,“ hodnotí.

Ne zcela dobře jsou na tom podle něho těsně před volbami Piráti. „Jestli je něco zachrání a dovede k solidnímu výsledku, což by bylo číslo do 20 procent, pak to budou Starostové a finále komunálních politiků na základě osobních zkušeností z místní a regionální úrovně. Osobní záruky jednotlivých komunálních politiků jinými slovy. Toto může přinést nějaká procenta, ale řekněme si otevřeně, že to zároveň přinese prospěch STAN ve smyslu jeho kandidátů na úkor kandidátů pirátských,“ uzavírá Jan Kubáček svou předvolební analýzu.

