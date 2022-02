To ČT z olympiády neukázala. A Zbořil to viděl

reklama

„Zdálo se mi, že pan prezident trochu vystrašil své věčné nepřátele už jen tím, že oznámil, jak vstal z vozíku a pomocí hole udělal několik kroků,“ komentuje vystoupení hlavy státu v neděli na Primě politolog Zdeněk Zbořil. „Navíc dělal dojem, že si toho pamatuje víc než mnozí jeho kritici a političtí komentátoři či kazatelé, kteří nám v té naší ‚vrchnostenské demokracii‘ přikazují, jak máme jeho slovům rozumět a jak se vůči úřadu prezidenta máme chovat,“ dodává. Prezident také podle Zbořila upozornil na to, že kampaň k prezidentským volbám začíná. „Na stejnou věc poukázal paralelně i Miroslav Kalousek tím, že svou kandidaturu odvolal, který, ostatně tak jako vždy, prokázal cit a odhad pro věci, které jsou pro něho osobně výhodné,“ doplňuje a přidává další postřeh: „Pan prezident Zeman navíc varoval své kritiky, že jeho úřad stále existuje, a že on sám má zájem učinit do konce svého termínu několik rozhodnutí, které se jeho ‚věčně mladým‘ oponentům nebudou muset líbit. A hlavně, že to s ním budou muset ještě rok vydržet.“

Anketa Má Miloš Zeman v tuto chvíli vaši důvěru? (Ptáme se od 3. 2. 2022) Má 78% Nemá 18% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 36636 lidí

Tak ubohé a podlé! Těžko hledat podobné příklady

Politologa překvapily snad nejvíc ze všech možných ohlasů na projev prezidenta, nenávistné komentáře na Novinkách.cz a PL. „Vím, že je to sice jen několik jednotlivců, kteří se ‚odvážně‘ ukrývají za smyšlenými pseudonymy, ale jsou tak přeplněné ‚rozlitou žlučí ve službách politiky‘, že je to až chorobné. Byl jsem v životě svědkem mnoha utrpení způsobených záští a nenávistí, ale to, k čemu se dokážou snížit někteří lidé, se kterými je nám souzeno se setkávat, je tak ubohé a podlé, že se těžko hledají podobné příklady v české historii,“ popisuje Zbořil. V této souvislosti poukazuje na to, že se každý den setkáváme s kritikou zemí, o kterých tvrdíme, že se v nich nedodržují lidská práva. „Sami si pak pleteme lidská práva s lidskostí, cíl svého snažení s prostředky, kterých k jeho dosažení používáme. Proto se nám asi daří tak snadno schvalovat, když se někde humanitárně bombarduje, když posíláme dělostřelecké granáty do míst, kde ani nevíme, kdo je proti komu použije, a nevadí nám, když prezident světové velmoci od svého stolu komentuje zavraždění třinácti teroristů, z nichž deset jsou ženy a děti. A podle jeho slov to bylo pro jeho vojáky ‚opravdu těžké‘,“ komentuje politolog.

Psali jsme: Chyba BIS. Skartovaná zpráva? Zeman vrací i s úroky

Do prezidentské volby se podle současné hlavy státu přihlásilo jen „několik šašků“. Zeman ocenil jen Alenu Vitáskovou. „Sympatie pana prezidenta k paní Vitáskové jsou trvalé, stálé a zřejmě si jejího úsilí ve snaze omezovat organizátory solárního chytračení váží. Ty, které považuje za šašky, kteří to o sobě stále ještě nevědí a budou se zřejmě, alespoň podle svých slov, předvádět už napodruhé, nemusí ani jmenovat,“ podotýká Zbořil. „Spíše jen varuje ty ostatní, protože termín voleb se neúprosně blíží, aby byli opatrní, zvážili nejenom své ambice a možnosti, ale také schopnosti funkci hlavy státu vykonávat. A nenechali se ovládnout svou touhou po majestátu, kterého nelze nabýt jen nějakým úradkem doma nebo v zahraničí,“ dodává.

Anketa Pokud byste byl(a) sportovcem, měl(a) byste morální problém jet na olympiádu v Číně? Ano 7% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17810 lidí

Prosadí se zahraniční import hlasů?

Zbořil zatím mezi už známými kandidáty nedokáže přesně rozlišit ty, kteří kandidovat na nejvyšší úřad chtějí, mohou anebo jim to někdo poradil. „Vzhledem k tomu, že jde o přímou volbu, měli by přemýšlet i o tom, zda to nebude tak, že se s pomocí jedněch a s nepomocí druhých protáhnou tajemnou škvírou do tohoto úřadu. Podobně jako se to podařilo některým poslancům a senátorům v minulých parlamentních volbách. A také by měli počítat s tím, že se může podařit prosadit zahraniční import obtížně ověřitelných hlasů, nebo dokonce podle přání současné předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Adamové Pekarové, vzít volební právo některým skupinám občanů, které se jí nezdají být k přímé volbě způsobilé,“ komentuje politolog. „Přesto si ale dovolím být optimistou a věřím, že se nakonec dozvíme jména skutečných osobností, jejichž všeobecná vážnost bude tak velká, že se ani díky případným dalším trikům Ústavního soudu nepodaří jejich volbě zabránit,“ dodává.

Senátor Pavel Fischer v Otázkách Václava Moravce zmínil, že se domnívá, že pan prezident možná v otázce Ukrajiny nemá všechny informace. „Možná mu je skartovali, ale na Donbasu již zemřely tisíce lidí a ti lidé zemřeli po zásahu ze zbraní, které drželi v rukou ruští důstojníci, nebo lidé, které řídí včetně českých občanů. A i českými soudy byli za účast v tomto konfliktu čeští občané odsouzeni,“ upozornil Fischer. „Pan senátor Fischer je zajímavou postavou současné české politiky a zdá se, že má pozoruhodné zdroje svých informací. Dokonce ještě zajímavější, než má pan prezident, hlava státu a vrchní velitel branné moci,“ podotýká Zbořil s tím, že Fischer dokonce i ví, které zbraně drželi v rukách ruští nebo rusky mluvící důstojníci. „Ale domnívám se, že mu ani tak nejde o situaci na Donbasu, ale spíše o to, aby, v jemu samotnému ochotně vycházející vstříc České televizi, udržoval při životě, případně rozvíjel, zpravodajský konstrukt o možném úniku informací z Kanceláře prezidenta republiky. Dělá to trochu neobratně, ale to neznamená, že to dělá nerad. Horší by bylo, kdybychom se jednou dozvěděli, že to tak dělat musel,“ dodává.

Fotogalerie: - Za mír

Pandemický zákon? Vládní argumenty jsou spíše nedůvěryhodné

Tento týden už budou smět do restaurací a využívat další služby i neočkovaní. Kabinet přesto trvá na pandemickém zákonu. „Hodně lidí přítomných na sítích si myslí, že celý ten vládní trochu upocený humbuk okolo pandemického zákona nemá mnoho společného s covidem a všemi možnými odrůdami tolik propagované pandemie. A domnívají se, že může jít o týlovou, logistickou operaci pro případ války na Východě,“ komentuje politolog. „To, že mu bylo věnováno v Poslanecké sněmovně více času než schvalování programu nové vlády, jim dává do rukou a úst argumenty. Nevěřit se jim dá těžko, třeba už jen proto, že vládní argumenty pro jsou spíše nedůvěryhodné, stejně jako zastánci zákona, kteří o jeho prospěšnosti a významu mluví nejen v Parlamentu, ale i na veřejnosti,“ dodává.

Psali jsme: „Trestný čin.“ Proti Fialovi a válce na Ukrajině: K nevíře, kdo se sešel Peníze, senátore Lásko? Politik to schytal, šlo o covid Lipavský dorazí na Ukrajinu. I k místu bojů Hrozba Zemanovi. Zabolí. Po show Primy zní od KDU-ČSL



Maďarsko má plyn pětkrát levnější než zbytek Evropy, zaznělo na setkání premiéra Orbána a prezidenta Putina. Loni podepsalo Maďarsko s Ruskem kontrakty na dovoz plynu do roku 2036.

„To není nic tak složitého, abychom tomu nemohli porozumět. Dokonce tomu rozumí všichni, kdo tuto zprávu slyšeli nebo četli. Jen snad s výjimkou těch politiků, kteří jí rozumět nechtějí, nemohou anebo se právě chystají,“ říká Zbořil. „Na jejich omluvu ale musíme říct, že porozumět některým rozhodnutím EU a slovům jejích politiků je úkol nadlidský. Možná až se nám nepodaří vyslat na východní frontu své ekologické tanky, el-motorová vozidla a něco létajícího v povětří, budeme se muset poohlédnout, kde své žíznivé dary pro Ukrajinu napojíme. Nemusíme malovat čerta na zeď, ale zřejmě v Maďarsku umějí lépe počítat než u nás, i když jde jen o jednoduchou cenovou aritmetiku,“ dodává.

Fotogalerie: - Proti olympiádě v Pekingu

Olympiáda. Některé celebrity se neukázaly

Od pátku je olympiáda v plném proudu a stránky médií plní informace o tom, kdo ji jak bojkotuje. A co zaujalo doktora Zbořila? „Snad jen to, kolik lidí toho tolik o Číně neví. Rodí to nejen nesmyslnou nenávist, ale i nekritický optimismus. Některým politikům se nedivím, ti jsou v cizích službách a netuší, že jen dočasně, než se stanou do neznáma prchajícími ‚tlumočníky‘. Navíc mne u některých překvapilo, že si myslí, že ti, ke kterým mluví, jsou stejní ignoranti jako oni. Jako kdyby si mysleli, že když oni nevědí, jak dnes vypadá Kašgar nebo Urumči v Sin ťiangu, a kde dnes žijí vysloužilí žoldnéři, kteří sloužili amorfnímu Islámskému státu, že i lidé, ke kterým oni mluví, jsou na stejné intelektuální podúrovni,“ komentuje politolog. „Zaujala mne opatrnost, se kterou v ČT dbají na to, abychom nezahlédli nic z bouřlivě rostoucí moderní čínské metropole a nezapomněli na to, že jedné české biatlonistce se nepodařilo spláchnout na toaletě. (Tato zpráva byla na Seznamu.cz pod titulkem ‚V Číně nefungují záchody‘.)“ dodává.

Anketa Má prezident ČLK Milan Kubek vaši důvěru? Má 7% Nemá 91% Nevím, o koho jde 2% hlasovalo: 19434 lidí

Přidává ještě tato slova: „Pokud jde o reprezentativní zahajovací ceremoniál, a protože jsem se kdysi zabýval tzv. nedivadelní scénografií, jen mne utvrdil v tom, že ačkoliv máme u nás doma několik talentovaných výtvarníků a režisérů, tento svět nám zmizel v nenávratnu a už ho ani nedokážeme v dáli zahlédnout.“

Pokud jde o bojkot, Zbořil upozorňuje, že největší počet sportovců v zahajovacím průvodu měly Spojené státy. „Pro některé naše žurnalisty připomínám, že to jsou USA, a ačkoliv se v Pekingu neukázaly takové celebrity, jako je pan předseda Senátu Vystrčil a paní předsedkyně PS paní Pekarová Adamová, byla tam oficiální diplomatická reprezentace snad všech asijských států (s výjimkou Japonska), jejichž vztahy nejen k Číňanům, ale i k ČLR, jsou opatrné, avšak někdy více než vřelé,“ dodává politolog.

Svůj osobní bojkot olympiády ohlásil například herec Jiří Mádl. Na svém facebookovém účtu vysvětlil, co ho k tomu přimělo. „Olympiáda v Číně je historický lapsus moderní společnosti. Naprosto chápu sportovce, kteří tam jedou, a budu jim přát hodně úspěchů. Je to vrchol jejich sportovního úsilí,“ napsal Mádl.

„Ten popletený komentář pana Mádla jsem četl a nemyslím si, že je třeba ho ještě komentovat. Má vlastní vypovídací hodnotu. Snad jen, že i já jemu, pokud je to třeba, přeji hodně úspěchů v jeho oboru, ke kterému se přibližuje stále ještě trochu váhavým krokem,“ říká Zbořil.



Někteří nebudou olympiádu, protože se odehrává v Číně, sledovat. Je to prý morálně nepřijatelné. „Díval jsem se na zahájení, jednu biatlonovou disciplínu a pak na několik, o kterých si ale myslím, že na ZOH nepatří. Např. to podivné ‚lyžování na klandru‘ či s jistou výhradou i ženský hokej. Ale od doby, kdy Avery Brundage amerikanizoval letní i zimní OH, se tomu už asi nedá zabránit. A pokud jde o morálku – moralizování se čtyřletým zpožděním je pokrytectvím a jako chování se k zúčastněným sportovcům je nechutné. Spíše se mi zdá nemorální nabádat k nenávisti vůči někomu, o kterém toho, kromě informací od Člověka v tísni, víme tak málo,“ komentuje politolog.

Levné nákupy v Polsku. Jak ze šlamastiky vybruslit?

Polsko na půl roku zrušilo DPH u základních potravin a snížilo daň u energií a pohonných hmot. Češi vyrazili nakupovat. „To je odborná otázka a měli by na ní odpovídat národohospodáři nebo lidé, kteří národní hospodářství ČR v limitech EU detailně studují. Když se v Polsku takto rozhodli, asi k tomu měli své důvody, ale v každém případě jsou s tím spojena rizika, která se mohou zmenšit nebo zvětšit kvůli neklidné situaci na poloostrově Evropa. Toho, o kterém říkala Margaret Thatcher, že je zmateným projektem několika domýšlivých politiků, který nemá budoucnost. Je to samozřejmě i otázka na výsost politická, ale o to víc bychom měli přemýšlet o zkušenostech a vzdělání těch, kteří přicházejí s nějakými nápady, jak z této nové, další šlamastiky vybruslit,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

Psali jsme: Lesy Praha: Záchranná stanice zažila “rok ježka”. Přijala 5275 pacientů, ježků bylo 15 procent Pekarová Adamová (TOP 09): Koalice SPOLU není projektem na jedno použití Jasné o co jde. Zbořil a hlasování dopisem: Hlubší zlo Ukrajina? Soudím, že nějaká dohoda mezi Ruskem a USA už existuje, říká Zbořil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.