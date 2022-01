To by Brusel nepochválil. Zbořil dorazil Pekarovou za Orbána. A Jakub Železný...

reklama

Poslanci mají za sebou v uplynulém týdnu historicky nejdelší zasedání Sněmovny, které trvalo 23 hodin. Teprve poté získala vláda důvěru.

„Možná to svědčí jen o tom, že něco podobného se bude opakovat i při jiných příležitostech,“ říká politolog Zdeněk Zbořil. Podobnými obstrukcemi se v Poslanecké sněmovně nešetřilo nejednou v minulosti. „Vzpomeňme na dlouhé projevy Miroslava Kalouska a zasedání do pozdních nočních hodin, aby mohly být schváleny tzv. církevní restituce, aby mohla být sestavena Topolánkova vláda a dohodnuta potřebná, i když minimální stojednička,“ podotýká. A připomíná dál: „Dokonce jednou došlo i k ‚dočasnému‘ uvalení vazby na poslance, aby mohl být zvolen prezidentem republiky Václav Havel.“ Jak říká Zbořil, složení Poslanecké sněmovny se sice mění, ale snaha dát těm druhým poznat, že nejsou všemocní, zůstává. „Je to sice mrzuté, ale oblíbené. Konec konců obstruovali už naši reprezentanti na sněmech za Rakouska v 19. století, tak to snad vydržíme,“ dodává.

V přestávce mezi hlasováním o důvěře došlo na mimořádnou schůzi, kde mělo hnutí STAN vysvětlovat své financování. Program nebyl schválen. A jestli se časem dočkáme nějakého vysvětlení? „Myslím na 100 procent, že to hned tak nebude. O Čapím hnízdě nevíme nic, a stále ještě o něm někdo mluví. Myslím si, že dokud se pětikoalice nerozhádá, pak třebaže si někdo myslí, že je to možné, nic se nestane. Dokonce, podle nedělního vyjádření pana ministra Bartoše tato kauza STAN není zas tak strašná, takže k žádnému volání Pusťte nás na ně! Nedojde,“ popisuje politolog. „Snad jen kdyby se nedostávalo obročí a nebylo možné saturovat některé vyhládlé, kteří se tak těšili, že si alespoň nyní trochu přilepší,“ dodává.

Podobné věci se jistě budou opakovat, navíc…

Kvůli sporům mezi stranami Sněmovna v pátek neprojednala nic. Odpor SPD k zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí zabránil volbě posledního, šestého místopředsedy Sněmovny, jímž má největší šanci se stát bývalý vicepremiér Karel Havlíček z ANO, psal idnes.cz.

„Ano, podobné věci se jistě budou opakovat a navíc předpokládám, že sporné strany budou stále vynalézavější. Doba, kdy všichni v Parlamentu pochopí, že je třeba dojít k nějakému konsenzu v zájmu dobra celé obce, a nikoli jen ‚nás hochů, co spolu chodíme‘, je stále ještě v nedohlednu,“ říká Zbořil. „Škoda že na to doplatil zrovna pan Havlíček, který se zdál být, protože si je vědom, co národní hospodářství čeká, nejvíce nakloněný kompromisům. Prozření upovídaných a do sebe zahleděných politiků ale asi brzy stejně nastane, a to bez ohledu na to, ke které skupině spravedlivých právě patří. I když si ještě někteří z nich myslí, že není před bouří,“ dodává.

Významné upozornění pro pana Lipavského

Prezident Miloš Zeman odmítl politické zneužívání olympijské myšlenky, konkrétně bojkotu olympiády včetně ohlášené neúčasti politiků. Uvedl to ve zdravici českým olympionikům mířícím na zimní hry v Pekingu, kterou zveřejnil Hrad na svém webu.

„Je to významné upozornění pana Lipavského, že velvyslanec nezastupuje jen jeho úřad, ale na prvním místě prezidenta. Předávání pověřovacích listin je starodávný rituál a ani nějaký pirátský kousek tuto zvyklost nezmění,“ uvedl politolog. „Pan ministr telefonoval zástupci prezidenta v Pekingu panu Vladimíru Tomšíkovi, ale mohl to udělat třeba tak, že by alespoň kancelář prezidenta informoval o tom, že chce pana velvyslance pokárat. Třeba by mu to rozmluvili. Škodovce VW už udělal starosti předseda senátu pan Vystrčil, a protože asi mnozí víme, jak jsou v některých zemích na neslušné chování nezvyklí, bude mít české Ministerstvo zahraničních věcí do budoucna starosti. Vysvětlovat v Číně, že pan MZV se nemá rád s prezidentem, je sice zajímavé, ale jde o to, zda ausgerechnet také v této době i v ČLR,“ dodal.



A co dál očekávat v souvislosti s diplomatickým bojkotem olympiády některých států? „Pokud vím, tak dnes je států, kteří toto podivné gesto učinily sedm. A jsou to zrovna ty, na které v Číně nevzpomínají v dobrém,“ uvedl Zbořil. „Nankignský masakr, který organizovala japonská armáda po přepadení Mandžuska v roce 1937, měl nedávno své výročí, čínské vzpomínky na léta loupežnického koloniálního imperialismu, který má v Čině i jméno ‚století ponížení‘, nejsou zrovna tak pozoruhodné, aby se v Číně museli bát, že nepřítomnost poslů z těchto nemilovaných zemí bude něčím víc nebo míň než nepřátelským gestem. A protože v Číně se studují dějiny důkladněji než v Evropě nebo ve Spojených státech, může být kreativita nenávisti i na čínské straně větší, než si naše do sebe zahleděná civilizace představuje,“ dodal

Předvolební PR Orbánovi. Podařilo se

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová rozčeřila vody svými výzvami, aby se Maďaři zbavili vlastního premiéra Viktora Orbána. „Češi svého Babiše už vyhnali. Pevně doufám, že se to povede i Maďarům,“ zní přesná citace.

„Pan Karel Schwarzenberg pro toto neméně pozoruhodné vyjádření našel slova vysvětlení, nikoliv omluvy. Nevím, proč se musel k tomuto hloupému výroku přidat. Pokud si ale myslí, že jsou to slova hodná reprezentanta českého státu a nikoliv jen strany, která se jen trikem Ústavního soudu dostala do Parlamentu, pak se rozhodně mýlí. A i když si hraje na politika uvažujícího o geopolitických rozměrech, není ani nám neznámý svou typickou nearistokratickou neslušností,“ komentuje Zbořil. „Nemusí se ale obávat, že také jemu se z Maďarska, stejně jako paní předsedkyni Poslanecké sněmovny odpovědi nedostane. Ale pokud chtěl udělat Viktoru Orbánovi předvolební PR, tak se mu to už podařilo,“ dodává.

Bývalý středočeský hejtman David Rath v úterý opustil věznici v Brně, kde si odpykal polovinu ze sedmiletého trestu za korupci. Bude jmenován pacientským ombudsmanem pro Prahu a střední Čechy.

„Pan bývalý hejtman měl ve Středočeském kraji dobrou pověst jako politik a jako hejtman, který udělal prý dost dobrého. Hodně lidí si také myslelo, že jeho odsouzení nebylo trestem za kriminální čin, ale politickou mstou,“ předesílá Zbořil. „Já o jeho zamýšleném jmenování nic nevím, ale pokud je to pravda, umím si představit, že mnoho lidí v tomto kraji s tím bude souhlasit, stejně jako mnoho jeho nepřátel se bude jeho výkonu této funkce obávat. Anebo naopak, protože je pan doktor Rath v podmínce, budou si někteří myslet, že s ním bude řeč,“ dodává.

Před kamerami České televize se odehrával politický duel zástupce koalice Lukáše Vlčka za STAN a Patrika Nachera za ANO. Jenže v jednu chvíli se moderátor Jakub Železný na opozičního poslance Nachera obořil, že už má dost osobních invektiv ze strany politiků a hodil na stůl Nacherovi papíry se svými otázkami.

„Neviděl jsem to, ale zřejmě to mnoho diváků a posluchačů zaujalo, protože se o tom psalo všude možně. Pan Železný vypadá v poslední době opotřebovaně a zřejmě je ve stresu, který se mu daří zvládat jen dalším stresem. V ČT se navíc objevilo hned několik mladších redaktorů, kteří sice nemají tak významné postavení, ale intelektuálně a zejména společensky jsou nejméně na stejné úrovni jako on,“ komentuje politolog. „Konečně ani pan Železný nemá ČT pod penzí a nevadilo by mu někde si trochu odpočinout,“ dodává.

Zbořil: Byl jsem dost blízko celé události

V neděli jsme si připomínali 53. výročí sebeupálení studenta Jana Palacha. „Byl jsem dost blízko celé události, tehdy jako předseda Akademické rady studentů na FFUK a mám na to svůj vlastní názor. Nepotřebuji, aby mně někdo vykládal, jak to tehdy bylo a jaký měla celá událost tehdy význam,“ komentuje politolog. „Nikoho o svých názorech nechci přesvědčovat a předpokládám, že si další generace budou muset najít svůj vztah k celé této tragédii, o které si nemyslím, že je uzavřeným příběhem českých dějin,“ dodává.

A co Farského uhlíková stopa? Snad to nikdo nenapráší

Prezident vystoupil v neděli večer na Frekvenci 1. Řeč byla o působení nové vlády, programovém prohlášení i cestě Jana Farského do USA.

„Znám prezidentovo interview jen z komentářů. Zatím nejpodrobnější záznam byl v Parlamentních listech. Pan prezident, podle mého názoru, zapomněl kromě srozumitelného hodnocení případu Farský ještě na jeho uhlíkovou stopu,“ komentuje Zbořil. „Nejen že hříšník nebude v Oregonu půl roku, ale osm měsíců, ale podle jeho prohlášení bude létat do Prahy na některá jednání Poslanecké sněmovny. Protože jsem letěl přibližně stejnou cestou ze státu Washington (severně od Oregonu), vím, že pokud pan Farský nepoletí concordem, je to asi 14 hod cesty, ale musí chytnout přesedání v New Yorku nebo v Atlantě. Ale má to výhodu, já jsem tehdy viděl dvakrát při cestě tam a zpět TV film Jistě, pane ministře! Možná by mu to pomohlo více než studium cesty k federaci přes občanskou války a divoký rasismus.

Teď hlavně, aby to někdo nenaprášil Gretě Thunbergové nebo paní MZV SRN. To by bylo zeleno,“ směje se.

Připomíná i prezidentovu zmínku o organizování opozice proti Vikrotu Orbánovi. „Byla na místě a paní předsedkyně PS by měla říct, jaké vztahy má k Jobbiku. Za ty by ji v Bruselu asi nepochválili a asi ani pan Schwarzenberg nepohladil. Pokud jde o program vlády, prezident jen dává k zamyšlení, o čem asi bude mluvit s panem Petrem Fialou při jejich avizovaných pravidelných schůzkách, a co si nechá jako hlavní až na dobu po těch pověstných sto dnech hájení,“ dodává.

Prezident zmínil, že má nová vláda za sebou jen opoziční zkušenost, a to je málo ve srovnání s vládní zkušeností. Rozkouká se až za tři měsíce.

„To je jen konstatování skutečnosti. Možná ani nelze říct, že jde o opoziční zkušenost. Bylo to jen dlouholeté spílání, místy i vulgární, Andreji Babišovi a skutečná kritika jeho menšinové vlády byla omezena na Čapí hnízdo, různé prefabrikáty zpravodajského charakteru, toleranci vlády ze strany KSČM, případně řeči o extremismu SPD. A také neustálé opakování řečí o tom, jak jsme proevropští,“ popisuje Zbořil. „Na vládním prohlášení se ukazuje, jak málo je v řadách nové vlády odborníků, i když si myslím, že časem toto bude napraveno výměnou kompetentních osob za pouze jen nadšené outsidery. Nějaký čas to ale zabere,“ dodává.

Na závěr, srbská tenisová jednička Novak Djoković na Australian Open hrát nebude. Jde jen o politickou záležitost? „Možná je to opravdu přihřáto politikou, ačkoliv to tak zpočátku nevypadalo. Ale teď už to politikum je a v Srbsku jsou o tom přesvědčeni, respektive si myslí, že v Austrálii vadí, odkud Novak pochází. O české tenistce, se kterou zacházeli podobně, se ve světě nemluví, jistě proto, že její popularita je jiná. Ta se ale ohradila a uvažuje o tom, zda se nebude soudit, protože konec konců tenis dávno není sport, ale super byznys. A Novak Djoković je super jednička,“ komentuje politolog.

„V každém případě nejenom tenisté, ale i jiní sportovci by měli vážit, do jaké země jedou, odkud pocházejí, jaké jsou ohledy na jejich úroveň a jak se jim budou klanět nebo je pomlouvat. Hokejisté z NHL to už zvážili a nepojedou, i když v jejich případech jde o něco jiného než u českých plážových volejbalistů,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

