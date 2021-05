To se mi vůbec nelíbí. Zbořil temně o kauze Feri a TOP 09

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Není to nic jiného než „kompro“ vhozené jako tříštivá mina do veřejného prostoru.“ Politolog Zdeněk Zbořil hovoří o kauze Feri. „Pokud jde o tu radu, aby se pan Feri ‚stáhnul z veřejného prostoru‘, za současných okolností by mu nepomohl ani útěk do ruské tajgy nebo kamkoli mezi Tuaregy někde na Sahaře,“ říká. Co se týká soudržnosti koalic, doporučuje nehledat logiku. „Kdyby všechna ta tvrzení byla pravdivá, už by koalice Spolu nemohla několik dní existovat,“ říká Zbořil. A po volbách? „Pojede se dál, močálem černým, kolem bílých skal.“

„Velkou radost z toho nemám. Ať již ‚v tom jede‘ pan Feri, novináři z Deníku N a serveru A2larm, není to nic jiného než ‚kompro‘ vhozené jako tříštivá mina do veřejného prostoru. A nikdo si nemůže být jistý, koho její střepiny zasáhnou,“ reaguje na nový skandál, který hýbe veřejným míněním politolog Zdeněk Zbořil. Velká liberální naděje TOP 09 Dominik Feri čelí obvinění, že měl v minulosti na domácích večírcích sexuálně zneužít několik studentek. Přibývají výpovědi dalších dívek. „První oběť je jasná. Zase se v české politice děje něco nepravého, zase se někdo chová tak, aby byl někdo někomu obětován a někdo jiný se mohl považovat za hrdinu. Že to je právě Dominik Feri, politicky veden a vychováván Karlem Schwarzenbergem a Miroslavem Kalouskem, je jen přidanou hodnotou této aféry, která až příliš jednoznačně ukazuje na to, čemu má posloužit,“ dodal.

Deník N a server A2larm.cz přinesly sérii výpovědí dívek, které popsaly, že se k nim mladý poslanec choval velmi nevhodně, žádal je o zaslání jejich intimních fotek a podle výpovědí se měl dokonce dopustit znásilnění. Feri uznal, že se k některým dívkám a ženám choval nevhodně, a omluvil se za to. Rezignace na mandát poslance a oznámení, že nebude kandidovat v nadcházejících podzimních volbách, je prý přiznáním odpovědnosti za toto chování. „Nechci, aby lživé a manipulativní články v médiích poškozovaly mé kolegy,“ zdůvodňoval v úterý na svém instagramu. Jakékoli obvinění ze znásilnění však odmítá a prohlašuje, že se proti němu hodlá bránit třeba i u soudu. Informacemi novinářů se už zabývá policie.

„Když budeme zkoumat tuto věc kriticky, neměli bychom přehlédnout, že jsme zatím jen informováni Deníkem N a servrem A2alarm, které měly v minulosti a mají stále ještě dost kritiků toho, jak si představují politické zpravodajství a komentování české politiky. K dnešku podle sdělení paní Rychlíkové existuje okolo třiceti ověřených oznámení redakcím o „nevhodném chování,“ o pokusu o znásilnění nebo dokonce i vynuceného pohlavního styku Feriho obětí. Pokud dnes víme, ještě nejsou k dispozici Policii ČR, která se teprve připravuje zahájit vyšetřování,“ uvedl Zbořil.

„Vyjádření pana poslance Feriho je přiznáním ‚nevhodného chování‘, stejně jako to, že počítá s tím, že se bude hájit ‚třeba i u soudu‘. Zda jako obžalovaný nebo strana žalující, ještě nevíme. Také se zdá být jasné, že ‚nevhodně‘ se pan poslanec choval delší dobu, a že několik desítek dívek a žen se rozhodlo informovat o své situaci veřejnost nikoliv bezprostředně. Ale až – pravděpodobně shodou okolností – ve dnech začínající předvolební kampaně ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, tedy stran, které si zakládají na své věrnosti konzervativním hodnotám a víře v Boha a jeho spravedlnost. Nemusíme spekulovat, ale položit otázku bychom si měli – komu to prospěje k jeho dobru?“ dodal.

„Rychlost, se kterou se rozhodovalo v TOP 09, je obdivuhodná“

TOP 09 vyjádřila podporu všem, kteří mohli být oběťmi. „Pevně věříme, že se tomuto případu budou věnovat všechny kompetentní orgány a všechny případy budou co nejdříve pečlivě vyšetřeny,“ uvedl také mluvčí TOP 09 Vladan Vaněk a vyzvala Feriho k opuštění jejich řad. Feri opustil TOP 09 v pátek.

„Rychlost, se kterou se rozhodovalo v TOP 09 o politickém osudu pana Feriho, je obdivuhodná. Doufejme, že jeho bývalí kolegové a kolegyně vědí, že jde nejen o nezanedbatelnou politickou kariéru, ale hlavně o osobní život mladého člověka. Kdyby jim to nebylo tak úplně jasné, mohli by se poradit se známým vedoucím redakce Zpravodajství ČT Jakubem Železným, jehož bratr David si prožil podobnou kalvárii, která čeká pana Feriho v nejbližších několika letech,“ říká Zbořil.

Diskusi vzbudilo vyjádření čestného předsedy TOP 09 a poslance Karla Schwarzenberga; ten se totiž svého mladého kolegy zastal prohlášením, že každý mladý kluk přemýšlí nad tím, jak by tu či onu dívku dostal do postele. „Nikdy jsem nic takového neslyšel. A co je prosím nevhodné chování? A co je sexuální obtěžování? Že se 25letý kluk snaží holku dostat do postele a opačně, bylo vždy považováno za normální. Tak prosím nebuďme pokrytci,“ řekl kníže serveru iDnes.cz.

„Nad jedním rakouským komentářem osobního života Karla Schwarzenberga, který nebyl žádnou hagiografií, jsem četl nadpis – ‚A to si říká kníže!‘ Doufejme, že pan čestný předseda TOP 09 nevzpomíná na ius primae noctis (právo první noci), což byla spíše legenda než běžná záležitost za feudalismu, a že také ví, jak to chodí v době současné,“ uvedl Zbořil. „Někdy stačí peníze, jindy podíl nad rozhodováním o věcech majetkových, ale bohužel také různé triky, které mají povahu násilných trestných činů. Z hlediska práva ale není rozdíl mezi chováním ‚mladého kluka‘ nebo ‚starého pardála‘ v Hollywoodu. To zváží soudní výrok. Ale protože politik, poslanec, senátor, je zástupcem skupiny voličů, reprezentantem lidu, který je v naší ne stále ještě dost feudální republice zdrojem veškeré moci, musí být jeho odpovědnost vůči Ústavě ČR zkoumána téměř pod drobnohledem. Konečně proto těch 281 poslanců a senátorů na to přísahá, a tak by alespoň její preambuli neměli přehlížet,“ dodal.

Jeho výroky vyprovokovaly exšéfa Zelených Matěje Stropnického k peprnému komentáři na facebooku. „Karel Schwarzenberg – ikona pravdy a lásky, trumfnul (svým vyjádřením) i obvyklé krytí pedofilie katolickou církví. Možná to takhle chodívalo na Orlíku, nebo na Hluboký, když jedni byli páni a zbytek plebs, co posluhoval bez vlastní vůle. Ale tuhle dobu jsme porazili už v roce 1918, občane Schwarzenbergu, a nikdy se nevrátí,“ napsal.

„Matěj Stropnický je jistě stále ještě temperamentní politik. Mnozí jeho generační vrstevníci už toto nadšení poztráceli. Ale oceňme alespoň to, že připomíná bez hněvu a zášti, a právě Karlu Schwarzenbergovi, to, že i on je občanem a že žije ve státě, který je stále ještě věrný státnosti československé, a tedy i skutečnosti, že je stále ještě republikou. Sice dnes už jen s omezenou suverenitou, ale stále ještě státem trochu svrchovaným,“ komentuje Zbořil.

TOP 09 nikdy nebyla ničím jiným než konstruktem Miroslava Kalouska

Schwarzenberg ale nebyl sám. Pro některé nestravitelné ohodnocení kauzy přinesl i senátor Tomáš Czernin. „Je to celé zvláštní, děvčata určitě, pokud k něčemu takovému došlo, měla jít hned na policii. Je zvláštní, že se to vynoří takto před volbami,“ uvedl pro Seznam Zprávy. Dle něj se celá věc měla řešit hned, a nyní načasování vyvrcholení kauzy považuje za „zvláštní“. Pod tíhou Schwarzenbergových a Czerninových slov se otřásla i členská základna TOP 09. Kandidát do Poslanecké sněmovny a úspěšný podnikatel Ondřej Kania oznámil, že pokud do konce týdne nepřijde omluva od čestného předsedy, případně místopředsedy Czernina, vystoupí z TOP 09. Czernin se sice následně omluvil, Schwarzenberg však avizoval, že se k omluvě rozhodně nechystá.

„TOP 09 nikdy nebyla ničím jiným než konstruktem Miroslava Kalouska a své voliče získávala trochu netradičními způsoby. Když se svého stvořitele tak trochu tajemně zbavili a začali politikařit bez něho, asi si neuvědomili, že to dost dobře neumějí. Sebevědomí a pýcha je v politice někdy nezbytná, ale pánové s erbem by mohli občas také přemýšlet o tom, že čeho je moc, toho je příliš,“ říká politolog.

Dívky, ve svých výpovědích novinářům vysvětlovaly, proč se na policii neobrátily dřív i takto: „Vždy když jsem ho pozorovala jako tu liberální hvězdu, která má velký vliv na mladé lidi a kasá se hodnotami moderní společnosti, vzbuzovalo to ve mně ještě větší frustraci. I proto jsem nešla na policii – bála jsem se, že mi nikdo neuvěří, a že nebudu schopná svůj příběh proti tak vlivné osobě doložit,“ zněla slova jedné z nich.

„Ze Spojených států, dokonce i z okolí prezidenta sukničkáře Billa Clintona, z Francie a světa nadnárodních financí, ale i z malé české malichernosti známe podobné příklady. Proto víme, že výpovědi skutečných obětí násilí se obvykle obtížně prokazují z mnoha různých důvodů. A záleží na mravní integritě, nejen na zkušenosti soudců, aby dokázali rozlišit pravdu a lež, nalézt spravedlnost a neuškodit ani jedné straně sporu. Někdy to sice nevypadá, že tomu tak u nás doma není, ale doufejme, doufejme…,“ říká Zbořil.

Schwarzenberg navíc upozornil, že za náhlým otevřením této nové kauzy prý cítí Piráty. „Přijde mi, že za tím jsou Piráti. Je před volbami a on byl jejich největší konkurent,“ poznamenal kníže pro deník Právo s tím, že z této kauzy cítí i „pokrytecké orgie“ a všichni, kteří se ke kauze vyjadřují, by podle jeho názoru udělali lépe, kdyby už mlčeli. Toto nařčení v Právu rezolutně odmítl předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Je mi opravdu cizí na tento problém pohlížet prizmatem volební kampaně. Není to přitom žádný okrajový fenomén. Jen se o tom nemluví, protože je těžké s tím jít na policii, když nemáte žádný hmatatelný důkaz,“ konstatoval a dodal: „Bylo to hrozné, když jsem četl výpovědi těch dívek.“

„Samozřejmě že Karlu Schwarzenbergovi by bylo milejší, kdyby se o celé aféře mlčelo. Ale, bohužel, kolikrát nemlčel on, i když mohl, a kolikrát ho ani nenapadlo, že se může dostat do podobné situace, kterou přál své politické konkurenci? Je to sice smutné, ale divit se nemůže, že ti jím kacéřovaní vidí v tom příležitost mu všechno vrátit i s úroky,“ komentuje Zbořil.

„Doufám, že předvolební kampaň bude probíhat jinak, než byla odstartována. Snad to nakonec zase odnesou jen ti dva ruští nesmrtelní agenti Petrov a Boširov, nebo jak se vlastně jmenují, kteří páchali, pášou, budou páchat zlo, kamkoliv jejich noha vkročí. Dnes jsem dokonce už na sítích zaznamenal podobný objev, který nám v té české bramboračce ještě scházel. Stopy vedou k Putinovi!“ dodal.

Novináři Jakub Zelenka a Apolena Rychlíková, kteří odhalili kauzu Dominika Feriho, v podcastu Insider na serveru Info.cz promluvili o tom, jak celý jejich článek vznikal a kolik věcí je šokovalo, když se vydali po stopách žen, jež měl mladý poslanec sexuálně obtěžovat. Dosud získali tři desítky svědectví a další přicházejí. Zaráží je hlavně to, že i přesto Ferimu někdo tleská, že je „frajer“, když kvůli skandálu skládá poslanecký mandát. Striktně odmítají, že by šlo o lživou a mediální kampaň. Podle Rychlíkové se zde používá dvojí metr. „Rozhodně mu nehodláme tleskat za to, že se vzdává poslaneckého mandátu. Sice odstoupil, ale s velmi ostrým vyjádřením proti nám dvěma. Obvinil nás ze lživé kampaně a bude se s námi soudit. Přesně na takový útok jsme zvyklí od úplně jiných typů politiků, třeba u Babiše. A od úplně jiných stran. Je tu dvojí metr,“ podotkla s tím, že lepší Feriho reakce by byla, kdyby se například stáhl z veřejného prostoru, dokud se věc neprošetří.

„Těch třicet ‚postižených‘ a jejich stále rostoucí počet by snad mohl ty, kteří se touto aférou zabývají, také varovat. Bude to jistě namáhavé ověřovat všechny výpovědi a snad by bylo vhodnější nechat celou věc zkušenějším vyšetřovatelům, protože víme nejen od nás, ale i ze zahraničí, že je to práce dost obtížná a nalézat pravdu v tvrzeních, která se stala veřejným majetkem, není jednoduché,“ říká politolog. „Pokud jde o tu radu, aby se pan Feri ‚stáhnul z veřejného prostoru‘, nevím, zda je oběma jasné, že za současných okolností by mu nepomohl ani útěk do ruské tajgy nebo kamkoli mezi Tuaregy někde na Sahaře,“ dodal.

Politici jsou lidé toužící po moci a s její ztrátou ztrácejí smysl života

V souvislosti s případem Feri se vzpomíná kampaň proti sexuálnímu obtěžování MeToo, která začala v říjnu 2017 na základě kauzy bývalého filmového producenta Harvey Weinsteina. Toho ze sexuálního násilí a zvrhlého chování obvinilo na 90 žen a vyfasoval za to 23 let vězení. Není asi překvapením, že v roce 2017 se ke kampani přihlásil i mladý progresivní politik Dominik Feri.

„Harvey Weinstein je jen špička ledovce. Roman Polanski je, pokud vím, stále ještě na útěku. Hvězdy světového fotbalu a ví bůh kdo další, jsou v lepších případech připravováni o peníze a majetky, v horším se jim rozpadá jejich sociální okolí. Ale ve spojení s politikou je to ještě tragičtější. Politici jsou lidé toužící po moci a s její ztrátou ztrácejí smysl života. Samozřejmě jsou i výjimky – tragikomická postava v čele české neziskovky Evropské hodnoty ještě zatím potvrzuje pravidlo,“ komentuje Zbořil.

A do jaké míry kauza poškodí TOP 09, jejich vztahy v koalici Spolu a případnou budoucí spolupráci s Piráty a STAN? „Nehledejme v tom logiku. Kdyby všechna ta tvrzení byla pravdivá, už by koalice Spolu nemohla několik dní existovat. Když věřící členové KDU-ČSL budou dále věřit, členové ODS společně se starostou v Řeporyjích budou chtít mít předsedu vlády a teflonová paní Adamová Pekarová obviní z nepravostí zase někoho jiného než sebe a své učitele, pak se nebojím, že po volbách nebude na nějakou dobu zase vše zapomenuto. A jak říká klasik – pojede se dál, močálem černým, kolem bílých skal…“ podotýká Zbořil.

Poslanci kvůli kauze Dominika Feriho chtějí zpřísnit definici sexuálního napadení. Část poslanců chce prosadit, aby se sex bez souhlasu bral jako znásilnění. Dosud se za něj považuje jen akt násilí.

„Pokusy nalézt definici sexuálního napadení, znásilnění atd. známe už z antického starověku. Snad by se ale nemusela ani hledat definice. Stačil by soudce, který by na základě posouzení důkazů rozhodl o tom, co je trestné a jaký trest považuje za spravedlivý. A dokázal to odůvodnit, aby se tím nemusely léta zabývat vyšší soudní instance až po nejvyšší sešlost, které říkáme Ústavní soud,“ komentuje Zbořil.

Zatímco v Evropě panují obavy z dosud neznámých mutací viru…

V uplynulém týdnu došlo k výměně ministra zdravotnictví, respektive do resortu se vrátil Adam Vojtěch. Postupně také dochází k dalšímu rozvolnění a otevírání služeb. K registraci pro očkování se budou za pár dní mít možnost přihlásit i mladí lidé nad 16 let.

„Zdá se mi, že už ani o Ministerstvo zdravotnictví, vládu a jejího předsedu ani tak moc nejde. Do věci se vložil Nejvyšší správní soud, a tak doufejme, že si je vědom, že i jeho rozhodnutí jsou důležitá z hlediska ochrany zdraví společnosti. Zatímco v Evropě panují obavy z dosud neznámých mutací viru, NSS lpí na liteře zákona a jeho bezchybnosti. Třeba se to povede, a ruka přírody nesáhne po nějakém soudci podobně jako na kdysi vzpurného rektora Univerzity Karlovy Jana Jesenia,“ říká politolog.

V tomto týdnu by také mohlo dojít na hlasování o nedůvěře. „Asi zase půjde o čas, aby se nemuselo hlasovat o členech Rady ČT. To je zvláštní černá můra a intelektuální potenciál členů Poslanecké sněmovny je v tomto ohledu podobně velký jako pana poslance Volného, který dokázal mluvit o ničem, alespoň podle zpravodajů, tři a půl hodiny,“ komentuje Zbořil.

Čelní představitelé Evropské unie vyzvali aerolinky, aby se vyhnuly běloruskému vzdušnému prostoru. Reagují tak na nucené přistání letadla v Minsku, po němž byl zatčen běloruský novinář a opoziční aktivista Raman Pratasevič. Většina západních leteckých společností již uvedla, že se bude běloruskému vzdušnému prostoru vyhýbat. EU plánuje další sankce.

„Stane-li se to zavedenou praxí, pak bude snadné vyčistit nebe nad kteroukoliv částí světa. Stačit bude někam někomu oznámit, že je v letícím letadle uložena výbušnina. Asi to bude mít ekonomické důsledky, ale všichni válečníci budou mít radost. Nebe bude čisté a oni postaví ‚vysokou modrou zeď‘. Ale i to známe z dávné i nedávné minulosti. Pak už to může začít padat,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



