To už jsem někde slyšel... Zdeněk Zbořil bez milosti o ČT s Jaklem, Bosákovi a nadávkách Trumpovi. A o Kalouskovi

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Opravdu se mi nezdálo, že by se pan Jakl pokoušel o nějakou vědomou nepravdu,“ reagoval na rozhořčení profesora Igora Lukeše před televizními kamerami ČT politolog Zdeněk Zbořil. V dnešním rozjezdu analyzuje také smršť kritiky, která dopadá na amerického prezidenta za summit v Helsinkách. „Téměř všechny americké zpravodajské služby, včetně svých britských a evropských vazalů, tomuto summitu nepřály a dělaly všechno pro to, aby k němu nedošlo.“ Upozornil na osudy některých amerických prezidentů. „Tak proč by to tentokrát mělo být jinak?“ V závěru reagoval na vyjádření sportovního komentátora k šampionátu v Rusku. „Asi to tak mají v ČT rozdělené. Pan Bosák pomlouvá, stálý komentátor v Moskvě Karas RF chválí.“

„Pokud pak Lukeš nechce nebo neumí argumentovat jinak, než tím, že označuje svého partnera v diskusi za lháře, pak nejde o vyváženost či nevyváženost, ale o obyčejnou slušnost,“ komentuje doktor Zdeněk Zbořil čtvrteční debatu v Událostech, komentářích České televize, která rozvířila mediální vody. Před kamerami se střetli profesor mezinárodních vztahů z Bostonské univerzity Igor Lukeš a někdejší spolupracovník exprezidenta Václava Klause Ladislav Jakl. V ČT Jakl ocenil, že si Trump rýpl do britské premiérky Theresy Mayové kvůli brexitu, že tvrdě postupoval proti svým kolegům ve skupině G7 a že vypeskoval své partnery v NATO. „Svět není nedělní škola. Že jsou Američané schopní skácet sto režimů po celém světě za posledních několik desítek let a instalovat vlády, to je pravda. A ostatní velké země hájí svoje zájmy všude po světě a nepochybně k tomu používají různé metody. Fakt je, že tato hra nemá s Ruskem nebo s někým jiným vůbec nic společného, Rusko je v tom nezajímavá věc,“ uvedl také Jakl s tím, že establishment půjde Trumpovi po krku.

Po těchto slovech už na otázku, zda budou listopadové volby referendem o Trumpovi, Lukeš s odpovědi počkal a nejdřív vyčetl moderátorovi situaci, do které ho dostal. „Vůbec nevím, jak na tuhle situaci reagovat, protože vy jste mě pozval do tady toho programu a nakonec já tady jsem nucen poslouchat otevřené lži, nesmysly a výmysly,“ zlobil se profesor. „Opravdu se mi nezdálo, že by se pan Jakl pokoušel o nějakou vědomou nepravdu. Jestliže se pana prof. Lukeše dotkl řekněme trochu neakademický slovník bývalého prezidentova muže v ČR, pak bychom si mohli připomenout, že pan Jakl nestudoval na Karlově univerzitě jako pan Lukeš. A to dokonce ani jako on v době normalizace, kdy podle svého CV tam promoval na oboru historie,“ reagoval Zbořil.

Lukeš upozornil na to, že jsou názory vlastenců, kteří celý život pracovali ve prospěch Spojených států a kteří teď mají obavy z toho, co Trump předvádí. „Tyhle lidi dáme úplně stranou a dáme hlas tady tomu pánovi, kterého sice nevidím, ale vím z nějaké staré fotografie, že má koňský ohon na hlavě a z toho snad mám uzavřít, že má autoritu mluvit o tom, co je dobré pro USA…?“ poznamenal Lukeš směrem k Jaklovi. Ten si v tu chvíli provokativně pohladil před kamerami své dlouhé vlasy. S profesorem byli ve studiu spojeni přes telemost. „Je to jenom hloupost, které by se mohl vyvarovat nejen absolvent Karlovy univerzity, ale i nositel asi pěti titulů, které pan Lukeš rád uvádí před svým a za svým jménem. Pokud ještě zasedá ve vědecké radě ÚSTR, mohl by se tam podívat do nějakého archivu, jaké vlasy provokativně nosila celá jedna generace. Ale možná si ze svého života v normalizační ČSSR pamatuje heslo ‚Kdo máš dlouhý vlas, nechoď mezi nás!‘ Snad by si také vzpomněl, že si ho zrovna disidenti nevymysleli. Spíše to byli ti druzí, kteří je neměli rádi,“ uvedl Zbořil.

Jakub Kalenský, novinář, který psal pro HN, LN a také Týden, nyní působící v Bruselu v týmu, který bojuje s ruskou propagandou, na sociální síti napsal: Je neuvěřitelné, že po letech zkušeností s kremelskou dezinformační kampaní má ČT potřebu její lháře a podvodníky zvát jako „legitimní názor“. „Lež není názor – lež je lež.“ Jakub Janda z Evropských hodnot reagoval na facebooku takto: „Autor z Protiproudu je pro Českou televizi odpovídajícím expertním diskutujícím o americké bezpečnostní politice. Na druhé straně seděl profesor z Bostonské univerzity. Pět minut diskuse o obsahu – pět minut ruské lži českých užitečných idiotů.“ Zbořil na to reagoval: „Samozřejmě, oba pánové si myslí, že jsou cenzoři a mají patent na pravdu. A proto se tak chovají. Tentokrát chtěli mentorovat jen ČT, ale předpokládám, že chtějí nařizovat i všem ostatním. Ale ‚sedět v Bruselu‘ a bojovat s ruskou propagandou mluví samo za sebe. Jen doufejme, že nebude jeden, ale ani druhý jednou ‚sedět v Praze‘. V Bruselu zatím tolik nevadí. Nedělají to oba jistě z dobré vůle a zadarmo a budou se podobně chovat, i kdyby je platil kdokoli jiný.“

„Žasnu nad odvahou nejen českých, ale i evropských a amerických žurnalistů…“

V pondělí se uskutečnila klíčová schůzka prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. S odstupem, jak by toto setkání hodnotil Zdeněk Zbořil? „Zatím víme jen to, že oba prezidenti spolu mluvili dvě hodiny za zavřenými dveřmi a potom měli společnou tiskovku, která trvala asi 45 min. Musím se přiznat, že žasnu nad odvahou nejen českých, ale i evropských a amerických žurnalistů tvrdit, že vědí, k čemu v Helsinkách došlo. Zatím nevíme nic jiného, než tady uvádím, a všechno ostatní jsou spekulace a hledání ideologie tam, kde možná ani nebyla. To, že se rozpoutala anti-trumpovská kampaň nejen ve Spojených státech, ale i v ČR, že jsou zde novináři, kteří ve vysílání ČT urážejí prezidenta spřáteleného státu, nesvědčí o ničem jiném než o ubohé úrovni těchto osob, které si myslí, že mají právo amerického prezidenta soudit a odsuzovat. Divit se tomu ale nemohu. Žijeme v zemi, kde známý církevní hodnostář mluvil na veřejnosti o prezidentovi Trumpovi jako o ‚hubě plechové‘, tak proč by si něco podobného nemohl dovolit třeba Michael Romancov nebo někdo jiný jemu podobný.“ Zbořil ještě dodává: „Na rozdíl od těchto mediálních extremistů si myslím, že na schůzce Trump versus Putin bylo důležité to, že se konala, a všímám si ale také toho, že zde došlo k osobnímu kontaktu dvou významných politiků, kteří se, zdá se, nedohodli na ničem jiném než na tom, že by se možná, někdy v budoucnosti, mohli dohodnout. Nic nepodepsali, dokonce ani pamětní zápis, jako pořídili v Singapuru při setkání Donalda Trumpa s Kim Čong-unem.“

Americký prezident Donald Trump podle velké části politiků z řad demokratů i republikánů a také médií prý selhal, protože nedokázal hájit americké zájmy, slyšeli jsme mimo jiné, že vystupoval slabě a že je zrádce. „Někteří američtí senátoři a Trumpovi kritici mu stále nemohou zapomenout, že v posledních prezidentských volbách přáli vítězství někomu jinému než Donaldu Trumpovi. Anebo že se mýlili, když jej podporovali a zřejmě nerozuměli tomu, co ve své volební kampani dělal a říkal. Většinou jsou to ovšem ti bojechtiví, kteří si podobně jako Madeleine Albrightová. Navíc, téměř všechny americké zpravodajské služby, včetně svých britských a evropských vazalů, ti tomuto summitu nepřáli a dělali všechno pro to, aby k němu nedošlo. To patří k jejich způsobu jednání od nepaměti, a kdo si pamatuje, proč a jak bylo kdysi sestřeleno americké U2 (před schůzkou Chruščov–Eisenhower v Paříži), ví, že tomu tak nebylo poprvé a že tomu ani tentokrát nebylo naposled,“ uvedl Zbořil. „A zda to povede k pádu prezidenta Trumpa – nevím. Spojené státy jsou divná země. Za mého života si jednoho prezidenta zastřelili, druhého se skoro zbavili impeachmentem, třetího postřelili a jednoho se pokusili zdiskreditovat jako sukničkáře. A vždy to vycházelo z nějakého ‚deep throat‘. Tak proč by to tentokrát mělo být jinak?“ dodal.

Po summitu v Helsinkách ještě ve Finsku poskytl Trump rozhovor americké televizní stanici FOX News. A padla i tato otázka: „Když jste se potkal s Angelou Merkelovou, s Vladimirem Putinem, sledoval jste je a mluvil jste s nimi. Kdo z nich podle vás dělá z perspektivy jejich občanů lepší práci pro svou zemi?“ zeptal se reportér Tucker Carlson. „Angela byla superhvězda, než umožnila milionům lidí přijít do Německa, to jí velmi ublížilo. Jak víte, v každých volbách byla neporazitelná. Když ty miliony lidí prošly Německem, mnohdy šly i do dalších zemí. Maďarsko je nepřijímá a mnoho lidí by je nepřijalo. Šlo o velkou migraci. Nechci říkat, kdo je lepší a kdo horší, ale řeknu toto, imigrace jí velmi, velmi ublížila,“ řekl Trump. „Donald Trump se o německé kancléřce vyjadřoval kriticky už několikrát. Stejně jako jeho pracovní okolí. Ale nevěřím, že u tak zkušeného politika jde o osobní sympatie nebo antipatie. Donald Trump umí se svými urážkami různých politiků aktivně pracovat a spíše mu jde o obchodní válku Spojených států s EU nebo o něco podobného. Neřízené (nebo snad řízené?) přistěhovalectví do EU je dobře viditelný terč a proč by se ho ve svém uvažování byznysmena v Bílém domě měl tak snadno vzdávat. Zvláště když víme, že první termín amerického prezidenta je vlastně několikaletou předvolební kampaní, jejímž posláním je dobýt trůnu i napodruhé,“ reagoval Zbořil.

Že by v Praze migranty zbili? „Není na úrovni svého úřadu…“

Kdyby migranti jiné barvy pleti přišli do Prahy či do Varšavy, pravděpodobně by je tam zbili. Na nedávném uzavřeném setkání, jehož záznam unikl do médií, to řekl nizozemský ministr zahraničí Stef Blok. Zprávu přinesla ČTK. „Projděte se ulicí ve Varšavě nebo v Praze. Tam nechodí vůbec žádní barevní lidé. Ti lidé (migranti) jsou během týdne pryč. Byli by pravděpodobně zbiti,“ uvedl šéf nizozemské diplomacie a dodal, že cizinci jiné barvy pleti nemají ve východní Evropě žádné vyhlídky na normální život. „Dovolte mi, abych konstatoval, že ‚šéf nizozemské diplomacie‘ není na úrovni svého úřadu. Mohl by vědět, že České království a ČSR nebyly koloniálními velmocemi jako jeho rodné Nizozemsko, které obchodovalo s otroky a vykořisťovalo obyvatele svých kolonií víc než čtyři staletí. Když se mu jeho koloniální sen zhroutil, muselo přijmout tisíce svých věrných z kolonií a stali se zdánlivě multikulturní zemí,“ uvedl politolog. „Kdyby si ale nechal poradit, poslal bych ho podívat se na několik zápasů české první ligy v kopané, aby se přesvědčil, že multi-kulti se nepozná jen podle barvy pleti, ale i podle toho, z které části světa přicházejí. Ale obávám se, že nemá ani dobře spočítáno, kolik žije v Holandsku lidí ze střední a východní Evropy, kteří se ne vždy cítí, pokud jim nejde o snadný přístup k jinde zakázaným látkám, v jeho zemi dobře. A pokud nezapomněl na svou nedávnou omluvu, měl by si spíše připomenout, že do ČR se jezdí z Holandska mlátit číšníky, i když je někdy vina na obou stranách,“ dodal.

Pavel Šafr k tomu v komentáři na serveru Forum24.cz poznamenal, že pro slova nizozemského ministra má pochopení, protože své krajany zná. „O tom, že se u nás lidé jiné barvy pleti bojí více než v západních zemích, nelze ovšem vůbec pochybovat. Náš server publikoval před časem příběh arabského taxikáře z Tunisu, který běžně naráží na ostré projevy nenávisti a kvůli jeho původu mu nikdo nechce v Praze pronajmout byt. Je ověřenou realitou, že míra rasismu se v České republice za posledních dvacet let a zejména v době vlády Miloše Zemana nebezpečně zvýšila,“ napsal Šafr. Šafr své tvrzení opírá o výzkum sociologů z Masarykovy univerzity v Brně. „Je třeba se zamyslet nad tím, kam směřujeme, jestliže je u nás atmosféra rasové nenávisti zcela reálným a velkým problém naší země,“ napsal také. „Nemám k dispozici taková data jako pan Šafr, ale z vlastní zkušenosti vím, že ne všechny výsledky zkoumání na MU jsou nekritizovatelné. Ale možná bych mu mohl i uvěřit, kdyby to zase, jak je u něho obvyklé, všechno nesváděl na prezidenta Zemana. Rasismus, antisemitismus a nenávist vůči cizincům nevznikají přes noc a zejména tehdy, když Karel Schwarzenberg nebo Jiří Drahoš prohrají ve volbách. Pokud ale tak tomu je, pak bychom se měli zamyslet, proč po skoro třiceti letech od vítězství proroků pravdy a lásky umíme tolik nenávidět. A občas také trochu lhát,“ říká Zbořil.

Pospíšil je méně výrazný než jeho předchůdci

Bývalý šéf TOP 09 se na twitteru vyjadřoval k přijímání uprchlíků. „J. Pospíšil pochválil A. Babiše za postoj k žádosti italské vlády. Respektuji svého předsedu, nemohu ale s tímto názorem souhlasit. Ochota prověřit na našem území 20 žadatelů by nás neohrozila a zajistila by nám respekt spojenců. Takhle jsme sobci. Trapné a mimo program TOP 09.“ A také přidal pochvalu pro Karla Schwarzenberga. „Karel mě vždy učil, že pro nás jsou důležité zásady, ne výsady. Je (bohužel) stále jediným státníkem mezinárodního formátu v naší zemi.“ Zbořil k tomu dodává: „Asi jde jen o tradiční českou stranickou řevnivost. Jiří Pospíšil je sice mnohomluvný politik, ale, málo platné, méně výrazný než oba jeho předchůdci – předseda a místopředseda. Ale tvrdit o nich, že jsou jeden nebo druhý ‚jedinými státníky mezinárodního formátu‘ je více než odvážné. Zejména když to jeden z nich říká o tom, kterému oddaně sloužil jako ministr financí a naznačuje, že je on ten druhý.“

Kalousek se vyjádřil i takto: „Evropa dnes čelí starému bolševickému heslu ‚Nemůžeme to porazit, musíme to obsadit“. Spoustu evropských státníků tohle heslo bohužel minulo. Vladimír Vladimírovič ho má v KGBáckých genech. A tak nastupují Le Penové, Okamurové, Klausové, AfD, atd... Řídící orgán je centrální.“ Politolog na jeho slova reagoval: „Trochu to zní jako hlas ze záhrobí. Když zapomínají evropští politici na geneticky podmíněná hesla, snad by jim mohl pomoci jeden americký prezident, George W.Bush st., který byl pět let dokonce hlavou CIA. Snad i v jeho genech by se něco podobného našlo.“

Premiér Andrej Babiš se stal předsedou Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Jenže sám je trestně stíhaný. „To, že se premiér Andrej Babiš stal předsedou Rady vlády (pro koordinaci boje s korupcí), tedy není jeho rozhodnutí, ale jde o důsledek pravidla, které bylo zavedeno již usnesením Sobotkovy vlády. Vyvrací to dezinformace některých médií, která zveřejnila zprávu o samojmenování premiéra předsedou protikorupční rady,“ uvedla mluvčí vlády Petra Doležalová v tiskové zprávě. „Pravda, pan Babiš dosud není ani odsouzený, ale snad to jeho jmenování nemuselo tak spěchat. Ale hlavně máme parlament, a tak se o tom mohlo také trochu jednat, když už se tam nepatřičně projednává kdeco. Ale zřejmě museli všichni ‚na dovolenou‘, jak se uvádělo ve dnech kvapíkového schvalování důvěry vládě. Konečně, do příštích voleb daleko, tak proč se rozčilovat?“ říká Zbořil.

A končíme sportem. Oblíbený sportovní komentátor Jaromír Bosák byl s Českou televizí v Rusku, kde komentoval přenosy z právě skončeného fotbalového šampionátu. O některé postřehy se chtěl prostřednictvím sítě facebook podělit i s dalšími Čechy. „Zastavil jsem se u báťušky cara. Teda vlastně prezidenta. Ale v Rusku to kapánek splývá :-). A on prej Vladimír není doma...“ psal například Bosák. Jeho pohled na Rusko vzbudil vlnu reakcí. Nakonec věnoval svým „fanouškům“ ironickou a posměšnou reakci, která mnohé z nich vyprovokovala k roztočení dalšího kola nadávek. „Jsem nadšený z toho, že vydělávám víc než vy, na rozdíl od vás jezdím po světě, užívám si života, prakticky se vůbec nenadřu, hraju tady jenom golf – to je v Moskvě naprosto běžné, chodím si zadarmo na fotbal, hodně tady chlastáme za vaše peníze a všichni se vám, zjevně intelektuálně poněkud chudšímu jedinci, smějeme na plné kolo. Pěkný den,“ napsal Bosák. „Jak kdysi napsal František Němec v jedné své soudničce: „… čeho je srdce plné, tím ústa přetékají!“ A když k tomu přidáme trochu ruské vodky nebo gruzínského koňaku, pak je malér na světě. Poslouchal jsem asi dvě komentování pana Bosáka a překvapilo mne, že mluvil o všem možném, jen ne o MS v Rusku. Asi to tak mají v ČT rozdělené. Pan Bosák pomlouvá, stálý komentátor v Moskvě Karas RF chválí. Ještě donedávna byla sportovní redakce ČT asi nejlepší redakcí, pokud šlo o kvalitu jejího zpravodajství a komentování všech možných druhů sportu. V poslední době se mi zdá, že sice upadá (zatím jen trochu) jejich čeština, ale zřejmě více se tam vytrácejí dobré mravy,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



autor: Daniela Černá