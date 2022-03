Tohle bude řečeno. Přijde čas. Zbořil už k Ukrajině bez obalu

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA V dnešním Rozjezdu politolog Zdeněk Zbořil komentuje jednu ostudnou debatu a přidává i tento názor: „Problémem je, že se proud běženců na východ i na západ nezmenšuje, a že některé země se stávají zeměmi tranzitními. Nevím, zda se o tomto problému na úrovni EU dost intenzivně uvažuje a zda to není kolaterální nebo dokonce i někým žádaný efekt.“ A mise premiéra Petra Fialy na Ukrajinu? „Nechme to koňovi, ten má větší hlavu.“

„I já mám, jako jistě mnoho jiných, omezený přístup k různým názorům a informacím. Tento deficit je ale v posledních dnech kompenzován neuvěřitelnou explozí informací z nejrůznějších zdrojů, se kterou čeští cenzoři zřejmě nepočítali,“ předesílá v dnešním Rozjezdu politolog Zdeněk Zbořil. Jak dál popisuje, kritické posuzování těchto novinek stojí hodně času. „A tak jsem musel omezit některá únavně se opakující média, která často, jak dodatečně zjišťuji, opakují a tradují nedůvěryhodné zprávy i komentáře. Díky tomu se mi stalo, že mám přístup k zajímavým zdrojům, ale obávám se o nich psát nebo mluvit, protože výhrůžky MV pana Rakušana, Nejvyššího státního zástupce Stříže a jimi angažovaných aktivistů jsou natolik jednoznačné, že je musíme brát v úvahu. Jmenovaní i z těch největších mediálních domů učinili outsidery, a proto považuji za zbytečné ověřovat jejich pravdomluvnost a informační způsobilost,“ říká Zbořil.

K odpovědi na otázku k aktuální analýze informací z dostupných zdrojů tak Zbořil přistoupí až později. „A tak promiňte, dovolím-li si odpověď na vaši otázku odložit na dobu, kdy bude možné bez obav z trestního vyšetřování a postihu publikovat své názory bez autocenzury,“ říká.

Proud běženců se nezmenšuje. Ví o tom EU?

Kraje, města, obce se snaží zajistit maximální množství a komfort při ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny. A jak sleduje celou záležitost doktor Zbořil? „Trochu se mi zdá, jak to bývá i v jiných podobných případech, že někteří lidé považují svou veřejně prospěšnou činnost za výdělečnou. Není to nic zas tak mimořádného a známe to z hollywoodských filmů. Zdá se ale, že na rozdíl od těchto se na novou situaci adaptující jednotlivce, skupiny jednotlivců a dokonce snad i jednu obec v jihočeském kraji, většina občanů, zdá se, uvažuje jinak. Hrůzostrašný inzerát – Přijmu na byt Ukrajinku pod dvacet let – považuji pak buď za provokaci, nebo blbý a nevkusný žert,“ komentuje zprávy Zbořil.

„Problémem ale je, že se proud běženců na východ i na západ nezmenšuje, a že některé země se stávají zeměmi tranzitními. Nevím, zda se o tomto problému na úrovni EU dost intenzivně uvažuje a zda to není kolaterální nebo dokonce i někým žádaný efekt. Ozvěna provolání Angely Merklové – My to zvládnem! – je z toho všeho dost dobře slyšet,“ dodává.

Debatuje se o maximální částce za ubytování uprchlíků. „Ta dnes už veřejná debata je skoro ostudná. Ale je na naší mapě, a tak se s ní musíme nějak vypořádat. Mohla to dávno udělat, samozřejmě, vláda a její ministři vnitra a financí, ale protože nemají příliš velkou důvěru, objevila se už i ‚neviditelná ruka trhu‘ a chce si ‚utrhnout‘, co je jí nejblíž. Dokonce známe i odkazy na pirátské předvolební názory o zabavování nadměrných nebo málo obývaných bytů. Tak se z toho stává i věc politická. A protože žijeme, kde žijeme, také morální,“ komentuje politolog.

Růst životního minima a politikařící autisté

V návrhu proti energetické chudobě je růst životního minima. „Životní minimum pro dospělého, který žije sám, činí teď 3860 korun. V rodině je částka pro dospělé i děti nižší,“ píše ČTK.

„Tyto propočty patří do agendy úřadů a osob, které se dlouhodobě zabývají sociální politikou a jejím financování. Uvažovat o tom, co je správné, lepší a horší v rozměrech celonárodní diskuse, nemůže vést k ničemu dobrému. A hlavně, rozhodnutí v této oblasti každodenního života musí garantovat instituce, které mají svou vážnost a neprezentují se, třeba v Poslanecké sněmovně PČR, jako politikařící autisté,“ komentuje Zbořil.

Předsednictvo hnutí Starostové a nezávislí schválilo ve svém usnesení ze dne 12. 3. 2022 záměr změny ústavního pořádku ČR o trvalém bezpečnostním zakotvení naší země v euroatlantické vazbě včetně možnosti trvalého pobytu vojsk NATO na našem území a požádalo předsedu o vypracování záměru v gesci Ministerstva vnitra.

„Nevím, zda by moje odpověď nevzbudila zájem bývalého vojenského prokurátora Igora Stříže. Jen si dovolím upozornit na relativní mediální ticho okolo tohoto návrhu. Nejsem tím překvapený a jako pamětníka mne zaujalo, pokud je citace ve vaší otázce pravdivá, že v roce 1968 to byla smlouva o ‚dočasném pobytu‘ a dnes tedy o ‚trvalém‘. Odhadnout, kolik bude těch ‚statečných‘ jako v roce 1968, kteří hlasovali proti, si dnes neodvažuji,“ říká Zbořil.

„Sokolský výlet s neznámým koncem“

Cesta premiéra Fialy a premiérů Polska a Slovinska na Ukrajinu vyvolala velkou reakci. Někteří je označují za hrdiny, ale z Bruselu také zaznělo varování ohledně rizika. Kritikou nešetřila ani bývalá diplomatka Magda Vášáryová.

„Už jsem někde prostořece řekl, že mi to připadalo jako ‚sokolský výlet s neznámým koncem‘. Diskuse okolo toho je ale závádějící. Zajímavější, než zda byli ti 3+1 v Kyjevě nebo Przemyszlu, by bylo vědět, zda vůbec věděli, kam jednou jedou a kdo je tam poslal. Pokud jsem správně porozuměl kritice této akce z úst bývalé diplomatky paní Vášáryové, neřekla nic jiného, než že by to ona zorganizovala lépe. My dodnes ani nevíme, kdo tam vlastně byl, zda poradce pana premiéra ‚na smlouvu‘ Tomáš Pojar nebo někdo jiný, kdo byl z té delegace nejdůležitější, proč tam byli dva Poláci a nikdo ze Slovenska… Nevzrušujme se, a jak se říkávalo na pražské periférii – Nechme to koňovi, ten má větší hlavu!“ komentuje Zbořil.

Ukrajina opakovaně prosí Západ o bezletovou zónu nad svým územím. „Rusko proti nám používá rakety, letadla a vrtulníky. Ostřeluje naše města, obyvatele a infrastrukturu. Je humanitární povinností světa na to zareagovat,“ vyzval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Pan ukrajinský prezident jen nevyzývá, on přímo přikazuje – americkému Kongresu, britskému Parlamentu, německému Bundestagu a dokonce i ve zredukovaném izraelském Knessetu. Nevím, zda tato jeho naléhavost bude účinná, protože část své odpovědnosti předává na tyto ctihodné instituce. Ale snad ví, co dělá, anebo mu to někdo poradil, a nemusí se proto o svou budoucnost obávat,“ říká Zbořil.

A jak dnešní Rozjezd uzavřít? „Nedovolím si říct nic jiného než upozornit na nízkou úroveň zpravodajství a některých komentářů u nás doma. Nepředpokládal jsem, že se budu zase muset přiučit ruštině a oprášit si nějaký jiný jazyk než angličtinu, ze které se dnes u nás všechno překládá. Dokonce i slova ukrajinských běženců, kteří sice nemluví česky a slovensky, ale dost často právě anglicky. Snad nedojde jednou ani u nás v Evropě na útěky tlumočníků jako nedávno z Afghánistánu nejen do zemí Schengenu, ale i do vzdáleného zahraničí za Atlantikem.“

