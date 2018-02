Třeba se zjistí, že nešlo o takový podvod... Do citlivého vyjednávání o vládě kvůli Babišovi promluvil zkušený expert

ROZHOVOR „Neřekl byl přímo, že je ohrožena demokracie, ale že se stírají některé kontrolní mechanismy, které jsou pro demokracii důležité,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz politolog Pavel Šaradín. Zvolení Jana Hamáčka za předsedu a Jiřího Zimoly na pozici místopředsedy ČSSD považuje za první krok směrem ke stabilizaci ČSSD. Analyzuje také jednání o vládě. „Jednání jsou na začátku, ale myslím si, že ČSSD by raději šla do takového spojenectví, kde by komunisty nahradila například KDU-ČSL,“ předpokládá.

ČSSD má nové vedení, respektive zatím předsedu a prvního místopředsedu. Znamená to restart ČSSD? Znamená to skutečně konec rozdělení na haškovce a sobotkovce?

Je to nutný krok ke stabilizaci správným směrem. Jde o reprezentanty různých proudů a z podpory se těšili na sjezdu oba. Ale je to krok první a nevíme, co bude následovat a zda dokážou s dalšími místopředsedy vytvořit tým, který by ČSSD skutečně pomohl.

Sjezd přišel s usnesením, kdy vyzval ANO, aby nenominovalo do vlády trestně stíhané osoby, ale nehlasoval o přísnějším návrhu senátorů, který měl označit trestně stíhané osoby za zásadní překážku vstupu do vlády. Jak si myslíte, že z tohoto nejednoznačného usnesení Hamáček se Zimolou vybruslí, když budou muset čekat na referendum?

Je to prostor pro to, aby nemuselo rozhodnout vedení, ale celá členská základna. Chápu to jako úkrok členské základně. Nikdo není více legitimní než celá členská základna. De facto jedině referendum bude mít závaznost. Bude se moct vyslovit každý a nikdo nebude moct obviňovat druhou stranu, že bylo hlasování neregulérní nebo že byli ovlivňováni.

Mohl být důvod i ten, že pokud by ČSSD trvala na tom, že nepůjde do vlády s premiérem Andrejem Babišem, dala by tím k vyjednávání bianko šek SPD?

Já si to nemyslím, prostor zůstává otevřený. Samotný premiér s SPD vůbec nepočítá. Tahle strana je ze hry, premiér si ji nechává jako součást taktiky. Opravdu se nedomnívám, že by ANO dokázalo spolupracovat s touto stranou, ať už se nechat tolerovat, nebo vytvořit vládu.

Premiér Andrej Babiš odmítal jednání s SPD ještě dřív, než začal jednat s novým vedením sociálních demokratů. Přesto ještě ve středu v rozhovoru pro MF Dnes připouštěl, že pokud nebudou trvat na referendu o EU a členství v NATO, bude jednat dál. O čem jeho rétorika vůči SPD svědčí?

Myslím si, že si je ponechá jako nátlakovou pojistku. Pokud SPD prosazuje referendum několik let, nemůže se toho vzdát.

Je skutečně nejvíc pravděpodobné spojenectví ANO s ČSSD s podporou komunistů?

Vyjednávání bude probíhat řadu týdnů. Pro sociální demokraty bude přijatelnější, pokud by se podařilo ke spolupráci přesvědčit jinou politickou stranu, například KDU-ČSL. Jednání jsou na začátku, ale myslím si, že ČSSD by raději šla do takového spojenectví, kde by komunisty nahradila například KDU-ČSL.

Nejen lidovci ale opakují argument, že s obviněným premiérem do vlády nepůjdou…

Během následujících týdnů a měsíců se může stát cokoli. Třeba se zjistí, že nešlo o takový podvod, který značí trestní stíhání.

SPD je na tapetě, co se týká výroků v souvislosti s táborem Lety u Písku. Šéf SPD zpochybnil oplocení, poslanec Miloslav Rozner uvedl, že to byl „neexistující pseudokoncentrák“. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v této souvislosti u Moravce pochyboval o tom, jak je možné, že se člověk jako Tomio Okamura vůbec dostal na post místopředsedy Sněmovny. Za vážnou situaci považuje to, že „byl Parlamentem demokraticky v tajné volbě zvolen člověk, jehož veřejně prezentované názory jsou skutečně rasistické, xenofobní, neonacistické, a to nemluvím o populismu a demagogii“. Jak hodnotit přínos Tomia Okamury pro českou politiku?

Pro mě, kdybych odhlédl od veškerých nálepek a posuzoval hnutí čistě podle práce, jsou obrovským zklamáním. Díval jsem se, co je jejich vlajkovou lodí, a to je přímá volba starostů, hejtmanů, návrh o obecném referendu. Když jsem se díval na zdůvodnění návrhů a na samotné návrhy, které leží v Poslanecké sněmovně, je to naprosto odbytá věc, kterou by udělal jakýkoli právní laik za půl dne. Skutečně jsem si myslel, že jejich práce je soustavná a že na tom několik let pracují. Je pro mě obrovským zklamáním, s jak špatnými návrhy přicházejí.

Takže nemají návrhy propracované po formální stránce, nebo obsahové?

Vůbec. Je to jen rétorická věc. Říkají, co požadují, ale vůbec neříkají, jakým způsobem. Chybí zdůvodnění zákona, zdůvodnění, proč by měl platit. Absolutně nepropracované.

Když jsem četla rozhovor s vámi v deníku.cz ještě před volbou prezidenta, říkal jste, že se ani po volbách nezmění. Jak hodnotit povolební vystupování Zemana včetně jeho proslovu na sjezdu ČSSD?

U člověka, který je v politice asi 28 let, se nedá spoléhat na to, že se může od základů změnit, že by byl k někomu jinému vstřícnější nebo jinak lidi oslovoval. Bude to dál Miloš Zeman, na kterého jsme byli zvyklí v minulých letech. Neočekávám vůbec žádnou změnu, i když ji dřív určitým způsobem deklaroval.

Blíží se kulaté výročí „vítězného února“. Je ohrožena demokracie? Co demokracii ohrožuje a jak tomu zabránit? Jak vy sledujete tuto debatu?

To jsou věci, které mě velmi zajímají. Neřekl bych přímo, že je ohrožena demokracie, ale že se stírají některé kontrolní mechanismy, které jsou pro demokracii důležité. To je vlastně zasahování jednotlivých mocí do druhých, ztráta kontroly, to, že někdo uvažuje o zrušení Senátu, zrušení krajských zastupitelstev. To jsou věci, které by proměnily klasickou zastupitelskou demokracii v něco jiného. A pokud ztratíme kontrolu, je to nebezpečná věc.

autor: Daniela Černá