Ukrajina už je na tom lépe než Rusko. Docent přehlíží bojiště

Podle slov generála Macka Putin ztratil všechny výhody rychlé války, Rusům těžce selhává logistika, armáda není sehraná a secvičená a Ukrajinci se navíc velmi efektivně brání. Souhlasíte s tímto rámcovým hodnocením, pane docente?

Tak, jak jste to řekl, to podepisuji. Navíc ještě dodejme, že Ukrajina skutečně těží ze zahraničních dodávek velmi kvalitních zbraní, především zásilky moderních systémů na způsob Stingeru z Velké Británie jsou pro ni nadmíru důležité a užitečné, protože Rusové začínají mít samozřejmě problémy i s kvalitou a počtem svých vlastních zbraní a munice, zatímco na Ukrajinu se dovážejí (nejenom) ze zemí NATO další a další zbraně a střelivo.

Rusům nevyšel „blitzkrieg“ a teď prý má – podle informací ukrajinské rozvědky – ruská armáda na Ukrajině údajně munici, palivo a potraviny pouze na den či dva. Za tak krátkou dobu se jim ale patrně vyhrát válku nepodaří…

Já jsem slyšel i tu nahrávku, kterou pořídili ukrajinští zpravodajci, kde si ruští vojáci mezi sebou sdělují, že nemají co jíst (slušně řečeno).

A to je domnívám se naprosto vypovídající.

Tím pádem si ruská armáda nemůže dovolit rozvíjet jakékoliv větší pozemní operace, v jejichž eliminaci jsou navíc Ukrajinci skuteční mistři. Takže Rusové se ani nemůžou nebo si netroufají tu hlavní kolonu rozdělit, navíc čelí moderním zařízením, o nichž už byla řeč – původem z Británie, která jsou schopna sestřelit jak vrtulníky, tak i letadla.

Tak, jak to líčíte, to tedy vypadá na vítězství Ukrajiny…

Takto jednoznačnou predikci bych nedával. Bude hodně záležet na tom, nakolik se Ukrajincům podaří ty fatální problémy v zásobování ruské armády využít.

Anebo Vladimir Putin, podobně jako Adolf Hitler, představí své tajné zbraně, kterými bude chtít ten nepříznivý vývoj zvrátit. A už se tak vlastně stalo…

Ano, podle dostupných údajů použili Rusové hypersonickou raketu, údajně dvě nebo i více, ale těžko posoudit, do jaké míry je to ruská propaganda a do jaké míry realita. Ale nezapomeňme, že supersonické zbraně už Rusko použilo na Středním východě při bojích v Sýrii a je obecně známo, že ve své výzbroji jich několik má. Ale těžko si představit, že by jenom tato zbraň sama o sobě dokázala Kremlu vyhrát válku. Ostatně velmi podobně se nedávno chlubil odpálením hypersonické střely Kim Čong-un, ale nelze to rovněž ověřit. S jistotou víme jenom to, že severokorejský vůdce zhubl (smích) – a podobně je to s potvrzenými zprávami z ruského tábora, kterých opravdu není mnoho.

To evokuje historickou asociaci: Tradiční přehlídky na Rudém náměstí, kde se po dobu studené války často objevovaly zbraně, které byly přitom jenom prototypy a jejichž sériová výroba ještě nebyla ani zahájena.

Ostatně podobně si počínal i Hitler před druhou světovou válkou, když předváděl západním konkurentům své letectvo, aby demonstroval svou sílu.

Máte pravdu, Hitler, Stalin, Chruščov, Brežněv – ti všichni mlžili a často používali tuto taktiku určitého psychického nátlaku a zastrašování svých protivníků, které si na ty přehlídky dokonce zvali. A Putin jde v tomto směru opravdu v jejich stopách, i když ten dobový kontext je už pochopitelně odlišný.

Vy jste poukazoval na zbraně, které má Rusko rozmístěné v jím ovládané autonomní oblasti Kaliningrad. Do jaké míry představují skutečnou hrozbu?

To všechno záleží na Putinovi a strategii, kterou dále zvolí. Ty rakety tam v každém případě jsou, některé už prý dokonce byly odpáleny na území Ukrajiny (údajně šlo o hlavice s nemateriální explozí); jsou to balistické rakety, které mohou být použity i pro odpálení jaderných hlavic. A všechny míří na hlavní cíle v Evropě!

Stačilo by tyto rakety Iskander přezbrojit a znamenalo by to skutečně zásadní, vrcholné nebezpečí pro Evropu.

Jsou tu v zásadě tři základní scénáře – 1. Putin bude jednat o míru, a pokud ne, bude odstraněn svými soukmenovci v Kremlu.

Za 2. Putin bude dál bojovat, a tím, jak se bude cítit čím dál tím více zatlačený do kouta, tak bude činit bezprecedentní kroky – použití chemických či dokonce jaderných zbraní.

Nebo za 3. Bude to dlouhá opotřebovávací válka, ať už s Putinem, nebo bez něj

Ke které z těch variant se přikláníte vy?

Já věřím, že řešením bude ta varianta číslo jedna – to znamená odstranění Putina. Tak to bylo například i v průběhu studené války, kdy analytici KGB věděli, kdy je potřeba vytvořit prostředí a podmínky ke změně. Ekonomické sankce postupně vytvoří potřebný tlak na změnu v čele vedení státu.

Putin nedávno prohlásil, že akce jde přesně podle plánu, západní média zase s oblibou konstatují, že Rusko přechází na plán B – není ale problém v tom, že náhradní plán Putin prostě nemá?

Tak po písmenu A následuje písmeno B. Toť vše. Je to jen mediální zkratka, protože plně souhlasím s vámi, že Rusové momentálně žádný předem připravený plán B, na který by teď plynule přešli, zkrátka nemají.

Rusko je určitě slabší, než bylo v době, kdy konflikt na Ukrajině začal a v současné době už je na tom Ukrajina strategicky i materiálně lépe.

Smíří se Putin s prohrou? Co ještě může předvést, samozřejmě kromě jaderných zbraní?

Myslím si, že to nebudou sta tisíce vojáků, i když víme, že mají narukovat další, ale spíše se bude Putin snažit více využít letectva a potom samozřejmě raket, které odpaluje z oblasti Černého moře, ale patrně i z Kaliningradu a dalších destinací.

Rusové mají dostatek vnějších zdrojů ve zbytku Ruské federace, aby je využili, nemohou si ale dovolit soustředit se výhradně na Ukrajinu, to by pro ně znamenalo potenciální problémy v jiných oblastech, jež momentálně kontrolují.

Dalším cílem Ruska by měla být Oděsa, kde budou použity jak rakety, tak těžké dělostřelectvo – a dále snaha zamezit Ukrajině v přístupu k Černému moři. Ale to vše je pouze na úrovni dohadů a vidíme, že ta situace je turbulentní a leckdy proto hůře předvídatelná.

Čeho se skutečně reálně obávám, to je použití chemických zbraní, které si Rusové vyzkoušeli už v Sýrii, na což se takřka v přímém přenosu díval celý svět, ale nikdo si netroufl zareagovat a zasáhnout, proto Putin, kterému se nedaří pozemní operace, může sáhnout i k tomuto hroznému prostředku s tím, že si bude myslet, že mu to třeba projde i podruhé.

