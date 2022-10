Už žádné překvapení. A žádný Bakala. Kolem Středuly padly silné věci

Oznámení Petra Fialy, že bude koalice Spolu do souboje o Hrad podporovat hned tři kandidáty, má podle politického analytika Erika Besta velmi zajímavou a důležitou souvislost, která nebyla dosud zmíněna. Vylučuje totiž podle něho možnost, aby se objevilo na poslední chvíli nějaké překvapivé jméno, které zamíchá kartami a rozložením podpory ve vládním táboře. Šanci proti oznámeným hradním uchazečům Fischerovi, Nerudové a Pavlovi má dle Besta jakýkoli kandidát hnutí ANO a také odborářský předák Josef Středula. Pokud by ho nakonec podpořil i Andrej Babiš, mohlo by být rozhodnuto.

Koalice SPOLU v prezidentské volbě podpoří hned tři kandidáty. Premiér Fiala oznámil, že půjde o senátora Pavla Fischera, Danuši Nerudovou a generála Petra Pavla. Tito tři podle jeho slov splňují podmínky v tom, že zastávají „správné hodnoty”. Naopak prý bude SPOLU v kampani varovat voliče před kandidáty, kteří tyto hodnoty nevyznávají.

Zeptali jsme se politického analytika Erika Besta, jak máme absenci jednoznačné podpory konkrétnímu kandidátovi chápat. „Zdá se mi, že jde o jakési obecné doporučení, které není přímo vyvozené z toho, jakou mají tito jednotliví kandidáti v rámci daných stran podporu. Umím si představit, že žádný z těchto tří kandidátů nemá extra silnou podporu v rámci jedné strany, tedy že všichni z nich mají své příznivce ve stranách koalice SPOLU. Nikoli že by například ODS chtěl jednoho, TOP 09 druhého a KDU-ČSL někoho dalšího. Tímto způsobem pokryli do určité míry všechny volby a názorové proudy ve vlastních stranách, aby si každý někoho vybral."

„Zároveň tím vyloučili možnost, že se na poslední chvíli objeví nějaký budoucí překvapivý kandidát. To je jeden z nejzajímavějších momentů. Když se bavíme a spekulujeme o tom, kdo má či nemá šanci být zvolen prezidentem, vždycky se na poslední chvíli může objevit nějaké překvapivé jméno, třeba z řad byznysu či odjinud a všechno změnit. Do uzavření podání kandidátek zbývá měsíc a stále teoreticky může přijít nový kandidát s podporou určité byznysové či politické skupiny, ale teď už víme, že takový možný kandidát už nemůže být kandidát koalice SPOLU. Z toho musíme vycházet,” zdůrazňuje Best.

Doporučení koalice SPOLU podle jeho slov rozmělní voličský výběr. „Jestliže SPOLU má v průzkumech v součtu v tuhle chvíli nějakých 25 procent hlasů, pak děleno třemi jde přibližně o osm procent pro každého z oněch tří kandidátů. Je to samozřejmě jen odhad, protože takhle přesně to nebude, ale dokonce i kdyby jeden z nich získal v prvním kole 15 procent hlasů a zbývající dva po pěti procentech, svým způsobem to oslabuje favorita, bez ohledu na to, kdo jím bude. Tedy vidím určité riziko v tom, jaký postup koalice SPOLU zvolila,” vysvětluje Best.

Proti těmto třem kandidátům má prý určitě šance uspět kandidát hnutí ANO. „Bez ohledu na to, zda jím bude Babiš, Havlíček, Schillerová nebo třeba Martin Stropnický, o kterém se teď mluví. Samozřejmě Andrej Babiš by v prvním kole získal nejvíc, ale když Schillerová či Havlíček dostanou 15 nebo 20 procent, stal by se z takového kandidáta hlavní konkurent. Z dalších kandidátů by se jako hlavní konkurent vůči preferovaným kandidátům SPOLU jevil Josef Středula,” má jasno.

Pokud jde o kandidaturu šéfa odborů Josefa Středuly, v posledních dnech se začalo spekulovat, že by ho mohlo místo vlastního kandidáta podpořit hnutí ANO. Pro Středulu by znamenalo poměrně širokou podporu, neboť se za něho opakovaně postavil již současný prezident Miloš Zeman. PL se Erika Besta ptaly, zda jde o pouhé neinformované spekulace, anebo si takový scénář v případě nekandidatury Andreje Babiše dovede reálně představit.

„Budeme-li to brát pouze jako domluvu mezi Andrejem Babišem a Josefem Středulou, možné je všechno. V tuto chvíli nevíme, protože Středula již říkal, že Babiše dlouho neviděl a prezentoval to tak, jako by to nepřipadalo v úvahu, což samozřejmě nemusí znamenat, že to tak nakonec nebude. Kdybychom to brali teoreticky, pokud by Babiš a jeho hnutí Středulu podporoval, částečně financoval a spojoval s podporou pana prezidenta a vyzýval své voliče, aby ho volili, zvýší to pochopitelně jeho šance. Mají společný zájem, Středula je levicový kandidát a hnutí ANO tak poslední roky také vystupuje a jedná. Pro Středulu, který má v průzkumech momentálně mezi pěti až sedmi procenty, by to znamenalo hodně. Stal by se z něho nejviditelnější protivládní, neextrémní a levicový kandidát,” analyzuje.

Hodně by to podle něho mohlo znamenat zvláště v současné situaci, kdy nevíme, jak se bude zhoršovat energetická krize, jak bude pokračovat zima nebo zda velké firmy budou nuceny začít propouštět. „Sám Středula mluví o tom, že chce být ochráncem normálních pracujících lidí. Podpora hnutí ANO by pro něho byla fantastická příležitost. Pro ANO ale možná riziko, protože Středula by nebyl jejich vlastní kandidát, není jejich členem, není jejich člověk a v některých věcech i jejich oponent. Takže větší výhody by to přineslo Josefu Středulovi než hnutí ANO. Nadto v minulosti kolovaly fámy, že by Středula mohl být kandidátem Bakalovy ,rodiny', tedy České televize, Bison & Rose, právníka Pokorného a všech antibabišovských médií. Je to otázka i pro Miloše Zemana. Předpokládám ale, že pokud Zeman u Středulovy podpory zůstane a půjde do toho i Babiš, bude to znamenat, že ty fámy nebyly pravdivé,” uvádí Best.

„Miloš Zeman a jeho slovo má stále význam mezi částí voličů, byť ne možná tak velký, jak by si sám přál. Pokud ale prezident řekne svým příznivcům, aby volili Středulu a nebude kandidovat Babiš, určitou váhu to mít bude,” doplňuje Erik Best k váze podpory Miloše Zemana.

