Včerejší boj o Zemana? Divadlo. Ale i slova uznání. Erik Best překvapil

Greta časem zmizí, svou úlohu už splnila a její vnímání začíná přecházet do fáze výsměchu. Je o tom přesvědčen politický analytik Erik Best. Ten pro ParlamentníListy.cz zhodnotil i vystoupení premiéra v OSN a otevřeně řekl, že mu nevěří, když říká, že by abolici odmítl. Sněmovní projednávání žaloby proti prezidentovi bylo podle jeho slov totální divadlo, ale mělo jeden kladný přínos.

„Greta už dosáhla cíle, upoutala pozornost a nastolila tu hlavní otázku. Teď už je skoro jedno, jestli to přežije, nebo ne. Půlka lidí ji kritizuje, ale ten zásadní moment je, že už se stalo přijatelným ji kritizovat. To zprvu nebylo. Ta osoba jako tvář daného hnutí nemusí přežít. Není už svatá. Tohle bylo překročeno a z tohoto hlediska dále není rozhodující, zda zůstane nebo ne. Téma jako takové nezmizí. Splnila svou úlohu a je postradatelná,“ má jasno Erik Best v komentáři pro ParlamentníListy.cz.

Švédská aktivistka svůj projev velmi prožívala. Dikce, mimika i gestikulace dle mnohých působily skutečně, nikoli hraně. To Erik Best nezpochybňuje. „V tomhle věku je všechno možné, může to být čestné a skutečné,“ poznamenává politický analytik.

„Když ale potom předseda vlády nějakého evropského státu předstoupí na podium v OSN, veřejně ji kritizuje a projde mu to, pak je to možná důležitější, než její samotné vystoupení. Babiš by si to nedovolil, kdyby měl za to, že je nedotknutelná. U Grety jsme vstoupili do fáze výsměchu. Krom toho nemá žádné samostatné postavení,“ uvádí Best s tím, že časem se prostě z veřejného prostoru vytratí.

Pokud jde o klima či dokonce klimatickou krizi jako takovou, za vším je podle Erika Besta třeba hledat, čemu či komu to prospívá. „Nechci to příliš zjednodušovat, ale čím křehčí je finanční situace, tím větší je řev ze strany těch, co bojují proti změně klimatu. Tam vidím jeden klíčový moment. Místo abychom mluvili o financích, mluvíme o klimatu, ale finanční situace je podstatně urgentnější. Bez ohledu na to, kolik vody teče do oceánu apod.,“ konstatuje.

Z Babišova projevu na plénu Valného shromáždění OSN v New Yorku zaujala Erika Besta pasáž o tom, jak Česká republika po znovuzískání svobody dělala kvůli špatnému vedení, špatným elitám v čele, chyby, a teď to všechno napravujeme.

„Je tu zásadní boj mezi oligarchy. To znamená, že Babiš říká, že ostatní jsou zlí, a já jsem ten dobrý. Může tu nastat boj mezi oligarchy. Nezapomeňme na nedávné sdělení, že Andrej Babiš už není druhý nejbohatší Čech. Ztratil tu druhou pozici žebříčku a teď je na čtvrtém místě, co se týče bohatství. Může mít pocit, že místo aby zlepšil svou finanční situaci, tak ztrácí, což může brát osobně a mít pocit, že dosáhl opaku toho, čeho chtěl v politice dosáhnout,“ popisuje.

Mezi veřejností a v rámci PR může tohoto poklesu premiér Babiš naopak využít a argumentovat, že v politice zchudl, takže všechna tvrzení o tom, že se má líp, nejsou pravdivá. „Tak to funguje, může toho využít. Je to ale ješitný oligarcha a v reálu to tak s nadhledem skutečně nebere, bere to osobně. Není to taková velká věc, ale boj o status mezi našimi oligarchy tu bude pořád. A momentálně to vypadá tak, že Andrej Babiš prohrává. Echo dokonce píše, že si musel vzít peníze od Číňanů atd.,“ uvažuje Erik Best.

Další téma, na které se politický analytik v komentáři pro ParlamentníListy.cz zaměřil, je dění kolem výroku prezidenta Zemana o možném udělení abolice pro premiéra Babiše. Pro Besta to prý žádné velké překvapení nebylo.

„Už týden předtím vyslal náznak, takže jsem tak překvapený nebyl. Spíš ten týden předtím, kdy naznačil, že by abolice využil, to bylo překvapující. Je strašně zajímavé, jak média, co jsou proti Babišovi a Zemanovi, berou z druhé strany smrtelně vážně, když tito dva říkají něco, co těm médiím vyhovuje. Když Babiš říká, že by abolici stejně nevyužil, tak to všichni opakují jako pravdu pravdoucí, že za nic na světě Babiš abolici nevezme. To je komické. Já bych to právě zpochybnil,“ říká.

Pokud by nastala situace, že by nejvyšší žalobce nařídil premiéra postavit před soud, podle Besta by abolici vzal, přestože teď říká opak. „Stejně jako nevěřím panu Babišovi v dalších věcech, tak ani tohle mu nevěřím. Neznamená to, že by to stoprocentně vzal, ale nemyslím, že to takhle může kategoricky odmítnout. Je to zábavné, co se týče těch médií proti němu. V jiných věcech mu nevěří ani slovo, ale v tomhle ano. Jistě, chtějí vyvolat o to větší odpor, kdyby s tím nakonec souhlasil. A ano, umím si představit, že by abolici nakonec přijal,“ je přesvědčen.

Na čtvrtečním projednávání ústavní žaloby na prezidenta ve Sněmovně Erik Best ocenil část opozičních politiků za jejich konstruktivní přístup.

„Neviděl jsem všechna vystoupení, ale když pan Fiala (šéf ODS, pozn. red.) mluvil o tom, že chápou žalobu tak, že aspoň Ústavní soud vyjasní pravidla, tak to je nepřijatelné. Pak přišel pan Michálek z Pirátů a řekl, že s většinou bodů v žalobě nesouhlasí, že to nejsou závažná nebo hrubá porušení Ústavy, ale že ve dvou bodech souhlasí, a jasně vyjmenoval důvody. Nemusím s panem Michálkem souhlasit, ale tenhle postup už je náznak pochopení, že se nechtějí ztrapnit. Michálek řekl, že se to nesmí brát politicky, ale právně, a oni se budou snažit to brát právně. Výsledek procesu je nakonec pozitivní, i když je to totální divadlo a ani jedna strana to nebere z podstaty věci, ale pouze politicky. Nikoho nepřesvědčí, ničeho nedosáhnou a je to pouze ztráta času. Ale fakt, že některé opoziční strany se na to dovedou dívat konstruktivně, to je pozitivní pro naši politickou kulturu,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Erik Best.

