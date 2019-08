Zbořil: Greta Thunbergová je zneužívaná dívka. „Klimatická krize?“ Vypadá to jak Stalinův plán

I když studenti o prázdninách pověsili stávkování na hřebík, Greta Thunbergová apelovala na ně i na politiky ze summitu ekologických aktivistů, který se konal ve švýcarském Lausanne. Studenti už zhruba rok protestují za záchranu planety, ale s politiky to prý zatím takřka nepohnulo. Thunbergová doufá, že na nadcházejícím summitu OSN v New Yorku složí politici reparát a konečně začnou v boji s globálním oteplováním něco dělat. „Zatím jsme stále ve výchozím bodě, jen kloužeme po povrchu,“ upozornila ve Švýcarsku. Její slova přinesla agentura Reuters. Studenti proto podle ní musí pokračovat v demonstracích, aby lidem nedovolili na problémy s globálním oteplováním zapomenout. Zvláště aktivní by prý měli být studenti v Asii, kteří se podle Thunbergové prozatím drželi zpátky.

Anketa Jste pro schválení manželství homosexuálů? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 930 lidí

„Za neštěstí odporně zneužívané dívky budou, podle mého názoru, jednou alespoň morálně odsouzeni ti, kteří se vydávají za vysoké náboženské a politické autority. A je lhostejné, zda to budou jednotlivci nebo celé organizace a instituce,“ reaguje politolog Zdeněk Zbořil. „Možná, že díky dnešní zanedbanosti vzdělanců, kteří ze svých ničemných důvodů si vymodelovali tuto Jeanne d´Arc 21. století, si neuvědomují, že jí připravují osud její předchůdkyně ze začátku 15. století. Je to tak nápadně podobné, že se chce věřit, že i nešťastná Greta byla vymodelována v nějakém filmovém studiu, aby zase někdo mohl ‚vrtěti psem‘,“ dodává.



V souvislosti s apelem Thunbergové na studenty politolog upozorňuje: „Učil jsem asijské studenty, kteří jsou jiní než jejich evropští leniví a upovídaní kolegové. V jižní Koreji je ochrana přírody a život v souladu s jejími zákonitostmi starodávnou tradicí, která je nám cizí. Lidé, dokonce i velmi mladí lidé, si jsou vědomi nebezpečí, které jim přináší původně ze Západu importovaná ‚nová industrializace‘. Snad by se nešťastná Greta mohla zajet tam podívat a něco se od nich naučit. Její rodiče jí zřejmě podobného poznání nedopřáli.“

Našli na smetišti „Stalinský plán přetvoření přírody“?

Aktivisté vyzvali EU, aby dosáhla klimatické neutrality do roku 2035. Po Unii navíc požadují, aby obchodovala jen s těmi partnery, kteří to s bojem proti klimatickým změnám myslí vážně a budou se snažit o to, aby celosvětově teplota nevzrostla o víc než o 1,5 stupně.

„Mně to trochu připomíná mládí, kdy jsme měli na střední škole ve třídách velkou mapu tzv. „Stalinského plánu přetvoření přírody“. Možná se k těmto velkolepým plánům někdo na smetišti dostal, protože tam brzy po smrti svého tvůrce rychle skončily. Odešel do nepaměti i samotný tvůrce,“ uvedl Zbořil. „Chovat se ohleduplně k přírodě, a třeba k celé biosféře, je velké téma, o kterém se bavili už francouzský katolík Teilhard de Chardin a ukrajinsky ortodoxní Vladimir I. Vernadskij na počátku 20. století. (Mimochodem, Vernadského práce Biosféra byla vydána v roce 1925 v Praze, ale tu Greta asi nečetla.) Nabízeli lidstvu téma vytváření noosféry, sféry rozumu, ale hned dvě světové války poslaly jejich myšlenky do zapomnění,“ dodal.

Zároveň politolog doplňuje: „Obávám se, aby naše současné velkolepé plány neskočily tím, že někdo zapálí sibiřskou tajgu nebo začne bombardovat ropná naleziště, jak už se jednou pokusil Saddám Husajn, a na záchranu planety nám nebudou stačit ani ty nejodvážnější plány ‚boje proti klimatickým změnám‘. Nelíbí se mi, v této souvislosti, už ani to, že se má proti takovým změnám ‚bojovat‘.“

Švédská školačka během roku objela snad všechna pořádaná obchodní a vědecká fóra, setkala se s papežem Františkem, naposledy ji pozvali dokonce do francouzského parlamentu. Zaujala dramatickými výroky jako ‚Náš dům hoří‘ nebo ‚Chci, abyste panikařili‘, nebo generačně vyhrocenými útoky kalibru ‚Vy jste nám zničili naši budoucnost‘. Je ale ten správný kandidát na Nobelovu cenu míru?

„Také výkřiky ‚švédské školačky‘, která ovšem do školy dlouho nechodila, se mi zdají být tak trochu ‚světově revoluční‘. Pravděpodobně naši předkové nám všem stále ještě žijícím ‚zničili budoucnost‘ už jenom tím, že nás přivedli na svět. Ale co s tím máme dělat? Svolávat další vědecká a obchodní fóra, na které by malá Greta mohla jezdit? Pozor na to, za chvíli už nebude malá, a co kdyby měla moc rozhodovat tak přísně jak o nás mluví?“ ptá se Zbořil. „Pokud jde o tu Nobelovu cenu, nezapomínejme, že Alfred Nobel ji založil na přímluvu Berthy von Suttner, hraběnky Kinské z Vchynic a Tetova, penězi, které vydělal za vynálezu dynamitu. Takže pokud ji Greta dostane, nebude to nic zvláštního. A to ani nemusíme znát ne vždy slavná jména těch, kdo tuto cenu v posledních letech dostali,“ dodal.

Klimatické volno na ministerstvu zahraničí. Asi to bude chtít neziskovku

Zástupce studentských pátečních stávek přijal i ministr zahraničí Tomáš Petříček. „Na většině diskutovaných témat o ochraně klimatu a souvisejících oblastech jsme se shodli. Budu rád, pokud budeme moci jejich požadavky tlumočit na zářijovém Valném shromáždění OSN,“ napsal ke společné fotografii od Černínského paláce. Pak doplnil, že se přesvědčil, že bojovníci za klima i o prázdninách pracují velmi tvrdě. ‚Klobouk dolů. A přeju hodně síly a úspěchů,“ popřál. Ministerstvo zahraničních věcí už avizovalo, že se v září připojí ke klimatické stávce a jeho zaměstnanci se místo práce zúčastní celopodnikové debaty s přizvanými odborníky a s vedením ministerstva, aby řešili, jak se s důsledky klimatických změn vyrovnávají okolní státy a co konkrétního v tomto směru dělají jejich centrály zahraniční politiky.

„Poměry na MZV neznám tak dobře, abych si dovolil tvrdit, že tam zas tak moc práce nemají. Pan MZV před několika dny žádal ministryni financí Schillerovou o nějakou tu miliardu, protože se mu peněz nedostává. Takže práce asi mají dost, ale třeba po vzoru studentů z FFF, před kterými pan ministr smeká, je jeho úředníci napodobí a každý pátek budou mít klimatické volno a budou besedovat. Asi to ale bude chtít nějakou neziskovku, která to panu ministrovi zařídí. Možná bychom si také dnes mohli říct, kteří odborníci k besedám budou přizvání a jak budou za tuto námahu honorováni,“ komentuje Zbořil.

Šéf diplomacie Tomáš Petříček se v kontextu s tím rozhodl, že na přilehlé zahradě bude „pět čmelínů“, informuje server Respekt.cz. „Jednáme o dodání celkem pěti čmelínů do přilehlé zahrady, instalace by měla proběhnout v lednu nebo únoru příštího roku,“ sdělil ministr Petříček novinku, kterou na úřadě chystá jako jednu z reakcí na dramatické změny podnebí. Původní nápad byl, že by do zahrady umístili včely. Vedení resortu se však nakonec postavilo proti, na zahradu by prý nemohli chodit lidé alergičtí na včelí bodnutí. „Čmeláků je navíc kritický nedostatek a jejich údržba je podstatně méně náročná,“ dodal ministr. Dále též už ministerstvo zahraničí nepoužívá nerozložitelné plasty ve svém bufetu, a u pítek na chodbách plánuje vyměnit kelímky.

„Národní velikán Josef Jungmann používal pro některé živé tvory pojmenování člověčichové. Pokud by je na MZV dokázali spočítat, snad by bylo možné osadit jimi čmelíny. Ušetřila by se, pokud by někdo navrhl jak, spotřeba vody na toaletách a člověčichové by mohli chodit do zahrady Černínského paláce, dokonce i bez toaletního papíru, a tam by se to všechno rozkládalo rychleji než vyměnitelné kelímky,“ komentuje politolog.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Téma ochrany klimatu silně rezonuje v Německu. Jak píše server Deutsche Welle, němečtí politici od Zelených a sociálních demokratů podali návrh, aby maso bylo vyňato ze sedmiprocentní sazby DPH a přesunuto do standardní devatenáctiprocentní. V sedmiprocentní sazbě se podle Deutsche Welle přitom nachází většina potravin. Proč? Kvůli ochraně klimatu.

„Od Františka Koukolíka známe opět aktuálně zajímavý pojem ‚skupinová hloupost‘. Podle vzoru paní kancléřky by se dalo říct, oni to zvládnou! Ale pozor, aby se, podobně jako ona, najednou neroztřásli,“ podotýká Zbořil.

Psali jsme: „Buzny v katedrále?“ Klaus ml., Foldyna i aktivista Peszyński k Prague Pride: Šlo i o peníze Greta vyhodila novináře? Expert: Maskote, pozor. Vždyť nakonec... Premiér Babiš: Máme tady skutečně hraboší kalamitu Spojené síly chtějí koaliční jednání o stylu primátora Hřiba

„Nejsem sice obdivovatel celibátu kněží církve římskokatolické, ale…“

„Mám naději, že příští rok o Velikonocích vztyčí na pražském magistrátu kříž,“ nechal se slyšet na svém twitterovém účtu kardinál Dominik Duka. Na jeho slova reagovala mimo jiné herečka Aňa Geislerová, jež při té příležitosti zmínila LGBT problematiku... „Někdo snad křesťanům upírá jejich práva? Naopak ‚křesťani‘ upírají LGBT právo na uzavření manželství,“ odvětila herečka Aňa Geislerová v diskusi. Duka si slibuje, že by se mohl na magistrátu objevit kříž jako moment uznání největší menšině v Česku. Vedení pražského magistrátu podpořilo festival Prague Pride vyvěšením duhové vlajky na budovu Nové radnice.

„Nejsem sice obdivovatel celibátu kněží církve římskokatolické, ale pan kardinál má pravdu, když se snaží s lehkou ironií naznačit, že se lidé nemusí snažit ukazovat svou spornou výjimečnost příliš okázale na veřejnosti. Také oba vámi citované výroky nevidím jako spor mezi vysokým představitelem církve a českými herci a hérečkami. Pan starosta alias primátor pražský snad mohl doporučit vyvěsit duhové prápory pražským divadlům, zejména těm, kde působí příslušníci LGBT, kteří a které se zřejmě cítí diskriminováni a zneuznáváni. Jistě by jim tím způsobili radost a ostatním obyvatelům Prahy možnost nebýt nuceni přihlížet k esteticky zdaleka ne jen půvabným a roztomilým exhibicím,“ uvedl politolog.

Tématu LGBT se věnoval poznaňský arcibiskup Stanislav Gadecki, který se postavil za krakovského arcibiskupa Jedraszewského. Jeho prohlášení přinesl server www.vaticannews.va. Jedraszewski v minulých dnech své kázání věnoval pranýřování ideologie LGBT. Gadecki se jej zastal. „Vlna kritiky, která zasáhla krakovského metropolitního arcibiskupa a profesora, jakož i reakce zaměstnavatelů vůči osobám, jež neschvalují ideologii LGBT, svědčí o určitém světonázorovém totalitarismu, který zakořenil v určitých kruzích a odsouvá mimo sféru svobody lidi, kteří smýšlejí jinak,“ uvedl Gadecki. Vyzval vlády místních samospráv, aby nepřijímaly rozhodnutí, jež by pod zdáním prevence proti diskriminaci skrývala ideologii popírající přirozený rozdíl a komplementaritu obou pohlaví. Oba podpořil kardinál Duka a navíc k témuž vyzval i slovenské a maďarské katolické duchovní. „Zároveň vnímám jako varovné, že témata LGBT ideologie se podle posledních zpráv rozšiřují i o ateistickou a satanistickou agendu, tedy o jevy, o jejichž odmítnutí nemůže být celospolečenských pochyb,“ varoval.

„Sice jsem viděl na fotografiích z Prahy, že se někde předváděly osoby se satanistickými symboly, ale nevím, zda LGBT je s takovými projevy srozuměno nebo jen někdo chtěl využít pozornosti, kterou na sebe dnes ještě ‚duhoví‘ přitahují. Také si nejsem jistý, zda LGBT šíří ateistickou nevíru. Spíše bych si dovolil tvrdit, že mají snížený práh morální odpovědnosti a asi se jim nepodaří mnoho lidí přesvědčit, kromě pražského magistrátu, že je tomu jinak. Četl jsem na PL diskusi přesnou poznámku zbytečně anonymního přispěvatele, že nadbytečná okázalost LGBT a jí zbytečně věnovaná pozornost může uškodit příslušníkům hnutí a tak být dalším kamínkem do mozaiky společnosti, ve které se lidé budou spíše nenávidět než milovat. A že je možné, že si to někdo i přeje,“ komentuje Zbořil.



Letošní Prague Pride se obešel téměř bez incidentů. Účastníci vyrazili z Václavského náměstí a poslední z nich došli po zhruba dvou hodinách na Čechův most. Odtud se vydali na Letnou, kde pokračoval další program. Účastníků bylo letos podle policie mezi 25.000 až 30.000.

„Snad jen jsem se z nějakého zpravodajství dozvěděl, že někdo na Mostě Legií spálil duhovou vlajku a házel světlice nebo bengálské ohně na Střelecký ostrov, kde končilo setkání nebo poslední večeře některých účastníků letošního festivalu. Předpokládám, že pachateli nebyli militantní katolíci, ale že důvodem tentokrát bylo, že na Spartě se hrál fotbal před prázdnými tribunami, protože fotbalovým ohněstrůjcům tam byl vstup zakázán. Výši jejich intelektu by to odpovídalo, ale příště by to mohlo být horší. Vlastně je to tak vždy, když se někdo snaží prezentovat své postoje podle věčně revolučního ‚za masovost, za rekordy‘!“ podotýká politolog.

Věčný spor výběrčích a plátců

V uplynulých dnech jsme také sledovali, jak premiér Babiš posílá vzkazy od moře směrem k ČSSD, což na Facebooku doplnil stylovou fotografií při koupání. Přestože jej předseda Jan Hamáček žádá otevřeným dopisem o další miliardy z rozpočtu, Babiš z dovolené na Krétě vzkázal, že by se sociální demokracie měla podívat na výdaje svých resortů. Otevřený dopis prý nečetl a socialisty odkázal na ministryni Schillerovou.

„Nejen u nás doma, ale kdekoli v trochu politicky kultivovaných společnostech je dohadování se o výši rozpočtu téměř rituálním obřadem, při kterém ti slabší chtějí ukázat, že jsou vlastně silnější. Ti chytřejší to ale dělají opatrně, žádné miliarda sem, miliarda tam, protože tato přehazovaná se může změnit ve vybíjenou. A v té se ČSSD nemusí stát stranou vítěznou, i kdyby se jí podařilo odstranit tuto koaliční vládu,“ reagoval Zbořil. „Jinak jde o věčný spor výběrčích a plátců, který se mění v dohodu/nedohodu o rozdělování nebo přerozdělování. Tomu se také v pokleslém politickém žargonu říká sestavování ‚pravicového‘ nebo ‚levicového‘ státního rozpočtu, který by měl být vždy a jenom ‚optimální‘. Když nebyl, tak se, jak víme z evropských dějin, kvůli tomu pořádaly revoluce nebo se dokonce panovníci popravovali,“ dodal.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tento týden už ale premiérovi dovolená končí. A 15. srpna se dozvíme, jak se rozhodl prezident v záležitosti jmenování nového ministra kultury. A jak to asi dopadne? „To pravda nevím, ale tuším, že tomu nešťastníkovi nebo nešťastnici, kteří do tohoto úřadu nastoupí, nebude co závidět. Ať budou dělat dobře nebo špatně, za současné úrovně politického uvědomění umělců i neumětelců se nezavděčí. Jak říkal Havlíček... je to bída na tom světě, každou chvíli jinak, jednou tě maj za svatého... a to další si už nepamatuji. Ale je to pravda,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

Psali jsme: Trenér Vladimír Vůjtek: Rusko znám, necítím strach. Když dneska někdo nejde s proudem, křiklouni ho umlčují. Hokej? Zaspali jsme dobu „Ta měla koule!“ Babiš vzkazuje do Prahy i do ČSSD a vyvrací „hoax“ A je to tady! Zdeněk Zbořil ke kandidatuře Dominika Haška na Hrad. A Karel Gott.. „Nepravdu žvatlá každé dítě, lhát dovedou jen zkušení!“ směje se Zdeněk Zbořil ČT. A Facebook a Tommy Robinson?



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Daniela Černá