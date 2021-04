Zbořil: Je to tu. Budeme válčit? ČT nám to nevyhraje

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „To ale trvalo! Sedm let je sedm let! A co když se bude po tom všem válčit?“ Politolog Zdeněk Zbořil komentuje oznámení o důvodném podezření o zapojení důstojníků ruské tajné služby do výbuchů ve Vrběticích. Na adresu agentů podotýká: „Je divné, že když svému řemeslu nerozumějí, že je tak výkonné služby Ruské federace, které hýbají, alespoň podle některých českých médií, celým světem, stále ještě zaměstnávají.“ Zbořil si všímá, jak se ve smutečním rozloučili senátoři s Ruskou federací, Dukovany a „třeba i s dalšími dovozy surovin“. Zaujal i vicepremiér Hamáček. Je okolo toho tolik manévrů a zastírání, že by na to, jak říká klasik, „musel bejt jeden tak chytrej, až by z toho byl celej úplně blbej“. A kritika prezidenta? Slabota.

„Že to ale trvalo! Sedm let je sedm let! A co když se bude po tom všem válčit? Bylo by dobré, kdybychom se to dozvěděli dřív, než nám to už nebude nic platné,“ říká k bouři kolem sobotního oznámení premiéra a vicepremiéra před národem politolog Zdeněk Zbořil. Andrej Babiš s Janem Hamáčekm v sobotu večer oznámili, že existuje důvodné podezření o zapojení důstojníků ruské tajné služby GRU do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. Padlo rozhodnutí o vyhoštění 18 pracovníků ruské ambasády.

Dnes se s materiálem BIS, který přináší důkazy o účasti ruských agentů na výbuchu, seznámí všichni ministři. „Vláda to projedná, vláda to odtajní a veřejnost si o tom může pak udělat obraz,“ uvedl pro server Lidovky.cz premiér Andrej Babiš.

„V tomto případě určitě ano. Ale nevěřím tomu. Jen připomínám, že o naši bezpečnost se starali v době našeho členství v NATO třeba MNO Karel Kühnl, Jiří Šedivý, Vlasta Parkanová, Martin Barták, Alexandr Vondra, Karolina Peake (ta na to měla jen 9 dnů), Petr Nečas a Vlastimil Picek – všichni pamětníci tunelování Vrbětic. A potom už jen Martin Stropnický (2014–2017), Karla Šlechtová (2017–2018) a Lubomír Metnar (2018 do současnosti), kteří by o tom mohli vědět něco víc než jenom vláda, které, jak se zdá, ani naši tajní tajní všechno včas neříkají. Někdy to vypadá, že jen tehdy, když má být nějaké její rozhodnutí učiněno bezvýznamným,“ komentuje Zbořil.

„Ještě bych nerad zapomněl na první slova Andreje Babiše z jeho prohlášení – je důvodné podezření…atd.,“ dodává.

O uplynulém víkendu prošly médii informace, že policie podezírá dva příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU Anatolije Čepigu a Alexandra Miškina. Ti se měli také neúspěšně pokusit o atentát na dvojitého špiona Sergeje Skripala v britském Salisbury s pomocí bojově paralytické látky novičok.

„Obě ta jména připomínají trochu postavy z Gogolova Revizora. Ale třeba opravdu existují, jen je divné, že když svému řemeslu nerozumějí, že je tak výkonné služby Ruské federace, které hýbají, alespoň podle některých českých médií, celým světem, stále ještě zaměstnávají. Snad to nebude jen proto, že mají dobré kontakty po celé Evropě,“ říká Zbořil.



V Respektu psali, že existuje důvodné podezření, ale ne přímý důkaz, že by už jmenovaní dva agenti operovali přímo ve Vrběticích. Měli se ubytovat v ostravském hotelu a objednat na návštěvu muničního skladu. „Policie zatím nemá přímý důkaz, že do areálu oba muži fyzicky skutečně vstoupili, ale považuje tuto hypotézou za vysoce reálnou,“ píše Respekt. V Deníku reagoval také právní zástupce společnosti Imex Group Radek Ondruš, která měla ve Vrběticích uložen muniční materiál a zbraně s tím, že povolení ke vstupu vystavuje VTÚ. „V rozhodné době byla společnosti Imex Group ohlášena ze strany obchodního partnera jedna návštěva inspektorů, ta se však neuskutečnila,“ uvedl Ondruš.

„Zdá se mi divné, že tak dobře obchodovatelný materiál ve Vrběticích nebyl alespoň občas kontrolován orgány k tomu povolanými. Pak se nám, až do pondělí stále nezasvěceným, může zdát, že šlo jen o řízenou dvojnásobnou explozi, jejímž účelem mělo být odeslat do zapomnění nějaký typický český tunel. Prohlášení zástupce Imexu je podobného charakteru. Návštěva byla ohlášena, nekonala se, ale ono to stejně bouchlo. A hned dvakrát, asi tak po padesátidenní přestávce,“ podotýká Zbořil.

„Rozvědce a dalším vyzvídajícím zadávala úkoly Nagyová…“

Výbuch ve Vrběticích je podle bývalého premiéra Bohuslava Sobotky teroristickým útokem, pravděpodobně šlo o snahu destabilizovat tehdejší vládu. Vyjádřil se tak pro server Seznam Zprávy. Právě Sobotka stál v čele vlády v roce 2014. Incident ve Vrběticích považuje expremiér za vážnější útok, než otrávení bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala, protože nejde o útok na jednotlivce, ale na stát jako celek. Vnímá to, jak uvedl pro Seznam, také jako nejrozsáhlejší útok Ruska na Česko od roku 1968.

„Dalo by se to také tak říct, jen bychom neměli zapomenout, že vojenské rozvědce a dalším vyzvídajícím tehdy zadávala úkoly paní Nagyová, tehdy ještě jen sekretářka pana premiéra. Byl si už tehdy vědom, že jde o tak významný útok proti ČR, nebo měl tehdy jiné starosti a pořadí?“ ptá se Zbořil.

Senátoři v černém. Bylo to dojemné

K celé věci se vyjádřili zástupci Senátu v čele s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem. Všichni předstoupili v černém oděvu. „Považujeme za nutné, aby premiér České republiky inicioval společný postup v rámci EU a NATO proti narůstání ruského vlivu, a jsme jako členové českého Senátu připraveni být tomu i na úrovni parlamentní diplomacie maximálně nápomocni,“ podotkl také předseda Miloš Vystrčil.

„Bylo to skoro dojemné. Rozumím tomu tak, že se senátoři ve smutečním rozloučili s Ruskou federací, ale i s Dukovany a Temelínem, a třeba i s dalšími dovozy surovin. Nebo jen dopřáli sluchu Michalu Kocábovi, který už před léty volal po přerušení diplomatických styků s Ruskou federací. Pokud chápou svou ‚parlamentní diplomacii‘ podobně jako vůči Čínské lidové republice, nevěští to nic dobrého,“ uvedl Zbořil.

„Ale třeba se mýlím a až budou jednat s členy Dumy RF, protože pro vládu a prezidenta nejsou partnery, bude to jistě něco nového a zajímavého. Snad by mohli začít tím, jak obnovit funkci ZÚ ČR v Moskvě, která bude zřejmě podstatně omezena. Anebo jakým způsobem v takovém případě vyhlásit RF válku. Jiné možnosti tyto dámy a páni v černém nemají,“ dodal.

Psali jsme: Jurečka: S*át na hlavu si nenecháme! Honzo Hamáčku, vyhosti víc Rusů Majerová Zahradníková (Trikolóra): Navrhneme zrušení stavu pandemické pohotovosti Vláda projedná případ Vrbětice a protikoronavirová opatření Láska: Zavřít ambasádu Ruska v Praze. Útočí přes ni na Německo

Média plní množství reakcí. Vyjádřil se i senátor Pavel Fischer. „Scházíme se v historicky vážnou chvíli. Dva lidé zemřeli, byli to občané České republiky. Na našem území. A zabíjel nikoliv nějaký zfanatizovaný terorista, kolik jsme se jich báli tady u nás, ale zabíjeli muži v uniformě, vojáci, kteří poslouchají rozkazy, kteří slouží Ruské federaci a kteří vzápětí dostali doma vyznamenání od prezidenta Ruské federace. Jedná se o akt terorismu, o akt státního terorismu, o akt násilí země, se kterou Česká republika má uzavřenou smlouvu o spolupráci a přátelství. Toto není akt spolupráce, toto není akt přátelství. A já očekávám a předpokládám, že jako v každé slušné společnosti i tady Ruská federace bude spolupracovat na vyšetření všech otazníků, které tento hrůzný teroristický čin na našem území, na suverénním území České republiky, vyvolal,“ řekl Fischer.

„Pan senátor může očekávat a předpokládat všechno. Ale ví bůh, co se stane. Pro jistotu bych, nejenom jemu, ale i nám všem, doporučil nedoporučovat vládě nákupy dalších helikoptér, ale něčeho k obraně vlasti použitelnějšího. A dbát na to, aby i jiní dbali na to, že území ČR je územím suverénního státu,“ komentuje Zbořil.

Zahájení horké fáze? „Viděl jsem v běloruské TV…“

Rusko podnikne odvetná opatření. Ruská diplomacie za krokem české vlády vidí americký vliv a vnímá ho jako provokaci. Krok české vlády je podle ruské diplomacie pokračováním řady protiruských akcí a vidí „americké stopy.“ Podle ruské strany je snahou Západu odvést pozornost od aktivit organizované skupiny plánující převrat v Bělorusku. Podle agentury TASS to dnes řekl šéf zahraničního výboru dolní komory ruského parlamentu Leonid Sluckij. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko ze zapojení do tohoto plánu obvinil americké tajné služby. Informaci zveřejnila ČTK. „Jakmile zazněla obvinění namířená proti americkému prezidentovi, české úřady jako na povel oznámily vyhoštění ruských diplomatů,“ cituje TASS vyjádření Sluckého. „Je naprosto jasné, že to bylo zinscenované. Bělorusové útočí na Spojené státy, tak my odvedeme pozornost v politické i v informační sféře a zaútočíme na Rusko,“ dodal.

„ČTK měla se zprávou o Bělorusku jen malé zpoždění. Viděl jsem v běloruské TV asi 45minutový pořad. Obviňoval Spojené státy, jmenovitě prezidenta Bidena, že je odpovědný za schválení pokusu o státní převrat. (Nikoliv třeba CIA, ale rovnou prezidenta.) Ten měl být zahájen skupinou ozbrojených mužů v uniformách běloruské armády během slavnostní přehlídky ke Dni vítězství. Něco podobného, jako zavraždění Anwara Sadata.

I tato slova se v této reportáži používala. Prezident Lukašenko byl v maskáčích, naslouchající vojenské osoby také. Cesta agentů s americkým státním občanstvím a jejich dopadení bylo popsáno. Pak už to pokračovalo tradičně, jako v „nejlepších letech“ studené války. Jen se tentokrát zdálo, že už se mluví o zahájení té její horké, nebo dokonce té nejžhavější fáze,“ říká Zbořil.

Podle dostupných informací je už teď jasné, že Rusko vypadává z tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Vyplývá to z vyjádření vicepremiérů Jana Hamáčka i Karla Havlíčka.

„Oba pánové opakovaně mluvili o tom, že o dostavbě Jaderné elektrárny v Dukovanech bude rozhodovat až příští vláda. Ani často nemluví o další spolupráci s ruskými a nadnárodními firmami o provozování JE Temelín. Kdyby tomu bylo skutečně tak, a zřejmě se rozhodovalo až po volbách, je celý proces, a to by nás mělo zajímat, nejen vyhlašování tendru, kdo by přicházel v úvahu. Páni senátoři by k tomu asi měli těžko co říci, kromě opakování frází o ruském a čínském nebezpečí,“ komentuje Zbořil.



„Zajímavý by byl i názor Pirátů, kteří předpokládají, že budou sestavovat příští vládu. Co si o těchto věcech myslí? Dokonce i to spojení Dukovan se záhadnými Vrběticemi dosud nekomentovali,“ dodal.

Vicepremiér Hamáček minulý týden plánoval cestu do Moskvy kvůli vyjednávání o vakcíně Sputnik V. Mělo jít o zastírací manévr.

„Na tom, zda česká strana bude něco zastavovat, dnes vůbec nezáleží. Sputnik se prodává i bez přání nebo nepřání některých znalců a jeho výrobci, dnes už v různých zemích, se jistě nebudou muset ohlížet na zájmy českých umělců a jejich hodnocení. Bát se ale my, kteří si jej chceme dát píchnout, nemusíme. Zajedeme si do Bavorska, Maďarska a možná brzy už i do Rakouska. Jen to bude trochu dražší,“ uvedl Zbořil. „Zda šlo o nějaký ‚zastírací manévr‘ netuším. Je okolo toho tolik manévrů a zastírání, že by na to, jak říká klasik, ‚musel bejt jeden tak chytrej, až by z toho byl celej úplně blbej‘.“

Slabota. Reakce mírné. Jen aby „vysublimoval.“

Prezidenta Miloše Zemana představitelé vlády informovali. Prezident se k celé záležitosti vyjádří příští neděli. Už zaznívají reakce o tom, že prezident mlčením potvrdil, že „skutečně není hlavou České republiky, ale agentem nepřátelské velmoci“.

„Zatím jsem zaznamenal jen relativně mírné reakce. Dosud mu nikdo nevyhrožuje šibenicí, nechce ho vykrvit a rozřezat, nechat ‚chcípnout‘, a dokonce ani nechat zemřít na nějakou nevyléčitelnou nemoc. I jeden z pánů Hřebejk nebo Hrušínský si prý přejí, jen aby ‚vysublimoval‘. Asi prezidentovi kritici ztrácejí energii a nové nápady je nenapadají. Také ‚agent nepřátelské velmoci‘ je slabota proti Putnovu ‚ruskému švábu‘. Tak asi zůstává jen to senátorské ‚zděšení‘ a páně Láskova věčná touha po odvolání prezidenta z funkce,“ říká Zbořil.

Lze předpokládat, že vyhoštění ruských diplomatů je začátek změny v přístupu k Rusku. A pokud se podezření potvrdí, mělo by Česko přerušit diplomatické vztahy s Ruskem? Byl by to tak vážný útok, že bychom měli Rusko odepsat a už s ním raději vůbec nejednat?

„Jednat s Ruskou federací skutečně nemusíme. Ale měli bychom si vysvětlit, kdo jsme ti my. Když nebudeme jednat, budeme snad válčit? Kdo budou naši spojenci? Nemusí to být zrovna ti, kteří o svém spojenectví s námi nahlas hovoří, ale dělají pro něj jen to, co se jim zdá pro sebe výhodné. ČT asi sama na všechno stačit nebude,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

