Zbořil: Tu chřipečku si zasloužíte. Že se nestydíte před lékaři. Výletníci od moře a z hor

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Že se nestydí alespoň před lékaři, sestrami a zdravotníky!“ „Asi si tu ‚chřipečku‘ budeme muset vyzkoušet všichni…“ Politolog Zdeněk Zbořil podotýká, že na jedné straně jsou lidé, co se snaží zabránit šíření infekce a na druhé ti, kteří svůj program rozšířili o heslo „Čím hůře, tím lépe!“ V dnešním Rozjezdu hodnotí páteční proslov prezidenta republiky a přidává svůj komentář i k výrokům některých známých umělců. „Někteří Češi se asi zase stydí za češtinu pana Mádla. Ale možná kdyby pan ministr zahraničních věcí Petříček dal na slova tohoto moralizujícího myslitele, mohl by být v poho – jako on,“ uvedl.

Konec příštího týdne bude klíčový pro celou Českou republiku. Podle ministra vnitra a šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka se během pěti až šesti dní ukáže, jaká další opatření budou nutná. Vicepremiér Karel Havlíček říká, že vláda počká do 2. listopadu. Nemocnicím docházejí lůžka i zdravotníci a stavíme polní nemocnici.

„Samozřejmě, jako snad každý občan ČR, dojmy mám velmi rozporuplné. Na jedné straně jsou lidé, kteří se snaží zabránit šíření infekce, na druhé straně ti, kteří svůj politický program rozšířili o heslo „Čím hůře, tím lépe!“ Ti druzí jsou víc slyšet, pořádají demonstrace, mají velkou mediální podporu, ti první se nestačí omlouvat. Nepřímo i za ty, kteří odmítají dodržovat nařízení a doporučení vlády, abychom se nestali evropskými premianty v počtu nakažených a obětí nákazy. Že jsou mezi nimi příznivci kopané a hokeje, kteří nemohou chodit vyřvávat a házet po sobě rachejtle, se asi nemusíme divit, ale že se s nimi do jedné řady postavili i akademičtí hodnostáři, je skoro tragikomické,“ uvedl politolog Zdeněk Zbořil.

„Asi si tu ‚chřipečku‘ budeme muset vyzkoušet všichni včetně těch, kteří nejen znevažují práci jiných, ale ještě jim příležitostně nadávají za to, že infekci dovezené výletníky z hor a od moří neumějí zabránit. Že se nestydí alespoň před lékaři, sestrami a zdravotníky, kteří riskují víc než ti rozzlobení,“ dodal.

Marketingový manažer Martin Jaroš není spokojen, že Babišova vláda nezvládá situaci, která se kvůli rapidnímu nárůstu případů nakažených dále dramatizuje. „Já jsem, myslím, český vlastenec v pozitivním slova smyslu, ale kdyby mi někdo nabídl, že by se Česko mohlo stát spolkovou zemí Německa, a že musíme převzít všechny německé zákony a regule i všechno ostatní, tak bych přemýšlel asi sekundu a pak bych se zeptal: od kdy?“ napsal na sociální síti.

„Nevím, kdo to je pan Jaroš, podle názvu jeho povolání předpokládám, že je to tržně orientovaný vlastenec, který chce participovat na domnělých výhodách politického systému SRN. Nevím jenom, zda ví, že nemusí čekat na ‚nějakou‘ nabídku a může svou živnost vyvézt tam někam. Dnes už přece nepotřebuje ani podnikat prostřednictvím PZO, ani nemusí mít nějakou výjezdní doložku. Také by tam mohl pomoci ‚zvládnout‘ to, co se Angele Merkelové tak úplně nedaří. Ale až si půjde v SRN vyřizovat své věci na úřady, neměl by zapomenout na ‚roušku‘, je tam už dnes na mnoha místech povinná,“ komentuje Zbořil.

„Někteří Češi se asi zase stydí za češtinu pana Mádla“

Podobně rozvířil vody svým vyjádřením vůči Německu také herec Jiří Mádl, který poděkoval Německu za projevenou solidaritu, ale jedním dechem dodal, že až budou Němci potřebovat pomoc, na Česko se raději obracet nemají. „Milé NĚMECKO, děkujeme, že převezmeš naše COVID pacienty až začnou kolabovat naše nemocnice. Je to od tebe jako od souseda a člena nejlepšího spojenectví národů v historii lidstva šlechetné. Ale nečekej, že ti pomůžeme s nějakýma chudákama zdrhajícíma před válkou, až na to zase přijde. To je VÁŠ problém a TAHLE ZEMĚ JE TOTIŽ NAŠE A NAVÍC MY MÁME SELSKEJ ROZUM A NAVÍC JSME BEST IN COVID. Jo a planetu si zachraňujte taky sami. Teď jsem byl zrovna na chalupě a bylo to v poho!“ napsal Mádl na sociální síti facebooku, s dovětkem, že v některých situacích se za Českou republiku stydí.

„Někteří Češi se asi zase stydí za češtinu pana Mádla. Ale možná kdyby pan MZV Petříček dal na slova tohoto moralizujícího myslitele, mohl by být v poho – jako on. A pokud Jiří Mádl považuje EU, zřejmě i v zájmu ASPENu, na jehož seznamu je uváděn, za ‚nejlepší spojenectví národů v historii lidstva‘, měl by se zeptat někoho jiného než u nich na chalupě, zda si nemyslí něco jiného. Takhle trochu mluví jako pověstný poručík Dub, který se o válečných operacích první světové války radil s ‚naším okresním školním inspektorem‘,“ podotýká Zbořil.

Zpěvačka Ilona Csáková se přidává k odpůrcům vakcinace a šíření konspirační teorie. „Facebook se mě vždy ptá, když vám chci něco sdělit, co se mi honí hlavou? Tak já ti to tedy, Facebooku, povím. Nenechám si v rámci plošného testování šťourat v hlavě špejlí, protože ti, co to nařizují, jedou podle scénáře Billa Gatese a WHO a zadruhé do mě ani do mých dětí nebude nikdo rvát žádnou vakcínu, která je ba naopak kontraproduktivní. Vy, co máte otevřené oči, víte. Nesmíte se bát chránit své děti, své zdraví, vaše životy!!!“ napsala zpěvačka na sociálních sítích. V souvislosti s páteční narážkou v proslovu prezidenta se pak ohradila: „Nikdy jsem covid-19 nezpochybňovala. Vládní nařízení dodržujeme a nikdy jsem neřekla, že za covid-19 může Bill Gates. Ve svém statusu jsem o Gatesovi psala úplně v jiné souvislosti. A kdo chce psa bíti, hůl si vždycky najde.“

„To si nedovolím komentovat, pro takovou úroveň diskuse se považuji za nekompetentního. Paní Csáková má svoje publikum, já do něho nepatřím. Popularita jejích politických sebeprezentací je zejména v posledních měsících a týdnech známá zejména v tomto prostředí. Také si nemyslím, že mám komentovat její vyjádření na FB, které považuji za osobní a určené jen omezenému okruhu těch, kteří se takového rozhovoru chtějí účastnit.

Její závažné informace, které nám sdělila v textu, který připravil Lukáš Vltavský na Expresu 12/10 tr., jsou toho důkazem. Pokud někdo chce, ať se o tom sám přesvědčí,“ komentuje Zbořil.

Právě on musí upozornit sousední země…

Připomenout můžeme, že prezident Miloš Zeman ve svém pátečním proslovu uvedl: „Nenechte se svést lidmi, kteří sice o epidemii vůbec nic nevědí, ale kvůli mediální pozornosti jsou ochotni říkat věci, které poškozují naši společnost. Mám tím samozřejmě na mysli takzvané antirouškaře, ale i další, zubaře, kardiology, zpěváky. Jedna zpěvačka dokonce prohlásila, že za koronavirus může Bill Gates. Ignorujte názory těchto lidí, protože nejsou odborné, a věřte odborníkům, protože jedině ti nám mohou pomoci.“

„Jsou to názory hlavy státu, který podle ústavy a mimo jiné ‚zastupuje stát navenek‘. Právě on musí upozornit sousední země, že výroky pana Mádla, paní Csákové a dokonce i rektora UK, ať již jsou k vládě jakkoli kritické, nejsou ničím jiným než vyjádřením osobních názorů lidí, kteří mají jinou odpovědnost než vláda nebo prezident,“ uvedl Zbořil.

Prezident především apeloval na občany, aby nosili roušky. „Skončil stav domluv, požádal jsem ministra vnitra Jana Hamáčka, aby Policie ČR využila svého oprávnění a pokutovala nenošení roušek tam, kde je jejich nošení povinné,“ upozornil veřejnost ve svém projevu prezident. Podle něho je rouška nejdůležitější zbraní v aktuálním boji proti koronaviru. Podpořil také Romana Prymulu.

„Stručný a jasný. Neplete si kompetence prezidenta, vlády a MV. Neudílí rozkazy, ale žádá, aby jiní dbali svých práv a povinností,“ říká politolog.

„Je správné, že prezident republiky plně podporuje opatření vlády, kterou jmenoval. Škoda že jsem neslyšel: ‚... a proto z těchto opatření nebudu žádat výjimku pro sebe na 28. října‘. Jestli tu výjimku dostane, může si o podpoře říkat, co chce. Ukázaná platí,“ napsal předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek na twitteru. A co si o tom myslí Zdeněk Zbořil? „To samé, co o panu Kalouskovi a jeho twitteru.“

Poslední průzkum? Vždyť tak to má být

V souvislosti s informacemi o covidu-19 důvěřuje nejvíce Čechů expertům a epidemiologům, jsou to více než tři čtvrtiny. Naopak nejméně v tomto ohledu věří premiérovi Andreji Babišovi, jeho informacím důvěřuje 36 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu Kantar CZ, který v neděli zveřejnila Česká televize. Volby by nyní vyhrálo hnutí ANO, jeho preference jsou ale nejnižší od voleb 2017. Druhé místo drží s 19 procenty Piráti a třetí ODS se ziskem 13,5 procenta, obě strany si mírně pohoršily.

„Vždyť tak to má být. Předseda vlády má důvěru občanů zprostředkovanou mu členy Poslanecké sněmovny a prezidentem. Žádným Kantarem a Českou TV, která zcela nezakrytě pracuje nikoli ve veřejném zájmu, jak sama osobě ráda tvrdí, ale v zájmu několika politických stran. Měla by také zcela vážně uvažovat, do jaké míry jsou v mimořádné době data jakékoliv agentury důvěryhodná a zda nejsou pouze omezena na dobu mimořádných okolností,“ podotýká Zbořil.

Na Staroměstském náměstí se v neděli demonstrovalo proti proti „zmatečným“ vládním restrikcím kvůli šíření nemoci covid-19. Protest hlídaly stovky policistů, protože dorazilo i tvrdé jádro fotbalových a hokejových fanoušků. Na místě se sešlo asi dva tisíce lidí, kteří nedodržovali vládní nařízení. Situace se pak přiostřila, vzduchem létaly dlažební kostky, policie nasadila vodní děla. Média píší asi o dvaceti zraněných.

„Viděl jsem začátek přímého přenosu na Novinkách.cz a zdálo se mi, pokud jako obvykle

nešvindlovala kamera, že tam bylo lidí mnohem víc. Anebo možná postupně odcházeli ti, kteří tam přišli s čistými úmysly. To, že tam došlo později ke střetnutí s policií a vodními děly, jsem už neviděl, ale předpokládám, že tomu tak bylo. Přece si pan primátor, jehož úřad toto shromáždění schvaloval, nemohl myslet, že příznivci kopané a hokeje budou mezi sebou vybírat jen ty slušné a ty, kteří na stadionech nezapalují bengálské ohně, neházejí dělbuchy a nejsou vulgární. Pokud to nevěděl, mohl si zavolat do Bratislavy, tam s tím přišli o den dřív.

A to si nedovolím spekulovat o tom, že někdo mohl mít zájem toto shromáždění využít nebo zdiskreditovat,“ uvedl politolog.

Étos pohádky o Klapzubově jedenáctce je sice trochu opotřebovaný, ale…

Čeští fotbalisté minulou středu v Glasgow prohráli 1:0 se Skotskem. Gól dostali už v šesté minutě a následně se čeští hráči nedokázali dostat přes skotskou obranu. To však nebylo vše, co česká reprezentace prohrála. Přišla i o přízeň některých diváků. Fotbalisté si totiž po hvizdu rozhodčího klekli jako gesto sympatie s hnutím Black Lives Matter.

„Okolo české fotbalové reprezentace a vedení českého fotbalu se toho v poslední době děje nějak příliš mnoho. Národní mančaft se vzdal státního znaku a barev, oblékl se prý trochu jako LGBT, moc mu to nehraje a navíc je jeho vedení zčásti za katrem, zčásti stíhané na svobodě. Tím gestem na podporu BLM si asi udělali dobré jméno ve Skotsku, ale ne doma. Snad tam nebudou muset svá další reprezentační utkání odehrát. Jsou tam na rozhazování peněz opatrnější. A v Praze jim to jejich příznivci budou dlouho připomínat. Étos pohádky o Klapzubově jedenáctce je sice trochu opotřebovaný, ale přece jen i dnes si sem tam na něj někdo vzpomene,“ komentuje Zbořil.

V Česku se vedle hlasů od fanoušků vyjadřovali i politici. Proti symbolickému pokleku se ozvali předseda SPD Tomio Okamura i poslanec SPD Jaroslav Foldyna. „Skotsko–Česko: oba týmy klečely za BLM! Tak za mě, vy blbečkové, za mě vy nereprezentujete. Blbci!“ vzkázal Foldyna klečícím reprezentantům.

„Já jsem tu negativní kritiku zaznamenal a zřejmě to jen u SPD neskončí. Na takovém nesmyslném eurofilním a antitrumpovském omylu se mnozí rádi přiživí. Ale opravdu si toto gesto, které pro ně možná nebude tak laciné, jak si myslí, hodně lidí zapamatuje,“ uvedl politolog.

Naopak Dominik Hašek reprezentantům za jejich klečení děkuje. „Bylo krásné, když jsem jako sportovec mohl podpořit něco, o čem jsem byl přesvědčen, že je správné a viděly to miliony lidí a mělo to na ně vliv. Jsem rád, že naši současní reprezentanti podporuji boj proti rasismu,“ napsal na svůj twitter.

„Škoda že pana Haška něco podobného nenapadlo o několik let dřív. Mohl se v Buffalu s velkou afro-americkou populací stát ikonou dnešní nové Ameriky. Ale je pravda, že tehdy by mu to tak snadno neprošlo jako dnes v Praze. Ještě může přidat i u nás doma. Někdo nedávno upozornil na PL, že je třeba něco udělat i s Maryšou bratří Mrštíků. Kupovala z kolonií dovezenou kávu u žida a ještě do ní přidala trochu jedu. To by chtělo zakleknout i na divadla, která ji mají v repertoáru,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



