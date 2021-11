Zeman ve hře, důležitý vzkaz. Lipavský skončil? Toto Fiala udělal dobře. Politolog Kubáček vysvětluje

reklama

Kubáček ale pochválil Petra Fialu. „Udělal chytře jednu věc. Do momentu svolání schůze Poslanecké sněmovny připravil, co připravit mohl. Jednoznačně od prvního dne řekl – máme tady většinu, ta je soudržná a je na minimální lajně 104 mandátů. Zároveň si to vydefinoval koaličně a programovým prohlášením. To je velmi důležitý signál prezidentu republiky. Tím, že dostal slovní signál na své jméno, a tím, že zatím chytře neprozradil personální nominace, tak vlastně může dojít ještě k několika změnám. Vzpomeňme v minulém týdnu, jak jsme si všichni mysleli, že víme, kdo je z lidovců na jakém resortu. A teď je to jinak,“ upozornil.

Předjednává si tedy Petr Fiala s prezidentem Milošem Zemanem konkrétní nominace, aby nenastaly komplikace? „Přesně tak. Zároveň tím – protože politika je hodně o symbolech – vzkazuje prezidentu republiky, že ho respektuje, protože ta konkrétní jména chce nejprve sdělit jemu. Což je velmi silné gesto, které často nezažíváme. V minulosti premiéři přicházeli se jmény a byli velmi rezolutní a neústupní. Tady je novum, že v situaci 104 až 108 mandátů premiér cudně tají jména na jednotlivé resorty. Toto je velmi důležitý vzkaz Miloši Zemanovi – vy budete první, kdo to uvidí černé na bílém i s privilegiem setkat se s jednotlivými kandidáty na ministry. To může v některých případech Miloše Zemana obměkčit. Ale chování pana Lipavského, kdy ministrem ještě není a už dělá takovéto přešlapy, hodně si nabíhá na vidle. Je to od něj buď naivismus a nepochopení situace, nebo opravdu snaha torpédovat účast Pirátů ve vládě,“ sdělil politolog na Rozstřelu iDNES.

Článek 66 může být používán i účelově, když prezident nebude povolný

Krátce po jeho skončení mluvil Jan Kubáček s ParlamentnímiListy.cz. Ty se ho zeptaly, jestli je tedy možné, že Lipavský vůbec nominován na ministra nebude, a tím pádem nebude důvod pro prezidenta dělat s jeho jmenováním problémy? „Vyloučeno to není. Jednak nevíme, jak dopadne pirátské hlasování, které proběhne ještě dříve, než tato procedura nastartuje. Může se stát, že se Piráti vyjádří, že do vlády nepůjdou, nebo může nastat situace, že těch nešťastných vyjádření bude hodně – všiml jsem si, že jejich rešerše si dělají pan Zahradil a Vondra z ODS – a objeví se tak třeskutý výrok, který nebude akceptovatelný, a nebude vůbec nominantem. I to se může stát, takže zdaleka není jisté, že toto jméno padne a bude se řešit s prezidentem,“ vysvětlil.

Jak je to s článkem 66 a případným odebráním pravomocí prezidenta? Už toto utichlo, anebo kdyby Miloš Zeman dělal nějaké potíže, tak ho na něj vytáhnou? „Ani to se vyloučit nedá. Pamatuji si, když jsem v pátek na ČT komentoval v přímém vstupu vystoupení prezidenta na Frekvenci 1 a potom tam mluvil Marian Jurečka. V samotném závěru rozhovoru tak jakoby na půl úst do vysílání ČT24 připustil, že pokud by byly nějaké problémy a prezident případně s něčím nesouhlasil a něco blokoval, tak jsou připraveni opět spustit debatu kolem článku 66. Řekněme si tedy otevřeně, že tento článek se může nejen v uvozovkách pohybovat nad námi jako potenciální varianta, kdyby se prezidentovi zhoršil zdravotní stav a nemohl vykonávat své pravomoci, ale může být i používán některými jako účelové beranidlo typu, pokud prezident nebude konstruktivní nebo povolný, tak tuto debatu zase nastartujeme. Takže debata o článku 66 určitě jednou provždy není mrtvá a může se objevovat během příštího roku,“ domníval se.

V koaliční smlouvě se slibuje mnohé, ale zároveň se podle ní nebudou zvyšovat daně a zruší se EET. Je otázka, kde se na to vezme. A nebudou natěšení voliči těchto stran za nějaký čas zklamaní, protože to tak úplně nebude? Navíc tato vláda je specifická v tom, že sice má většinu v Poslanecké sněmovně, ale volila ji menšina voličů, která přišla k volbám. Obvykle jsou vlády na začátku svého působení v lepší pozici, kterou pak postupně ztrácejí. Tato ji bude mít těžkou v tomto směru už od počátku. „Je to tak. Navíc ještě ti, co vykládají toto vítězství jako výhru ODS a omezování opasků, tak to vykládají špatně. Je to čistě vítězství voličů, kteří nechtěli Andreje Babiše. Je velký rozdíl, když volíte proti Andreji Babišovi, ale pak máte v ekonomice představy velmi široké a rozdílné. A jiné je, když volíte ekonomicky ve prospěch nějakých škrtů a omezení. Kromě toho, že je tato vláda velice ambiciózní v tom, co změní a komu uleví, tak bude velký problém na to peníze najít. Jednak obecně chybějí a tím, že sami se svázali snížením daní dávno před volbami, vytvořili si velkou ekonomickou zátěž,“ upozornil.

Vláda vydrží, i když v hádanicích. Nečekám předčasné volby

ODS se vždy profilovala jako strana rozpočtové odpovědnosti. Je fakt, že nastávající vláda je středopravicová, levice se nedostala ani do Parlamentu. Přesto sociální aspekty budou asi chtít zdvihat určitě lidovci, ostatně mají získat post ministra práce a sociálních věcí, možná i Starostové. Nebude toto příčinou vládních třenic? „Dostanou se do situace, že budou moci pomáhat jen některým, a bude veliký souboj, kdo budou ty privilegované skupiny, kterým se pomůže a na koho nedojde. Politici budou vždy opatrně vážit opatření ohledně seniorů. Ti jsou nejdisciplinovanější voličskou skupinou čili pro politiky tou nejdůležitější voličskou skupinou. Rozhodně nebudou mít tendenci před volbami, které nás čekají, ať to jsou senátorské, prezidentské, komunální, potom v budoucnu krajské a evropské, nahánět voliče Andreji Babišovi. Už teď jich má většinu. Politické subjekty budou usilovat o to, aby je neztratily, některé i získaly. I tohle je mantinel. Potřebujete udělat některá omezení, na tu pomoc máte málo peněz a víte, že si nemůžete rozhněvat seniory,“ objasnil.

Politolog si myslí, že budoucí vláda vydrží celé volební období, tedy čtyři roky. „Počítám, že bude třeba v hádanicích, dojde možná k obměně některých ministrů, ale nečekám předčasné volby, protože pro mnohé by to byla obava, že se k moci dostane zpátky Andrej Babiš a hnutí ANO a mohly by se tam dostat jiné subjekty, které teď ze Sněmovny vypadly. Bude tam velký tlak na to, aby se to vždycky vyřešilo na úrovni vlády i za cenu obrovských kompromisů a ústupků, aby se udržel půdorys vlády po celé volební období,“ upozornil.

Takový předobraz máme na Slovensku, kde vznikla koaliční vláda vymezující se hlavně proti předchozímu premiérovi Robertu Ficovi. Hádá se sice hodně, preference jí padají, ale zatím drží. „Nutno k tomu ovšem dodat, že my budeme mít velmi klidného premiéra, který udělá hodně pro kompromis a nejde do každého sporu. Což vidíme i teď, kdy vůbec nekomentuje střet Pirátů a Starostů, jako by vůbec nebyl. Má šanci to držet a uklidňovat. Samozřejmě je to realista. Uvědomuje si, že v zádech má lidovce, ambiciózní TOP 09 a Starosty, případně nevyzpytatelné Piráty. Pokud do vlády vlezou, tak to bude těsně. Část strany bude nespokojená a bude to kritizovat. Podobně jako tomu bylo u Zelených. Plus každé druhé rozhodování se bude řešit referendem v Pirátské straně, což je velký problém. Do poslední chvíle nevíte, jestli to projde, nebo ne. Těch neklidných situací může být obrovské množství, ale je jeden tmel, který je bude držet. V opozici je Andrej Babiš s velmi silnou pozicí a subjektem, Tomio Okamura, přede dveřmi levicové strany, případně Přísaha,“ uzavřel Jan Kubáček.

