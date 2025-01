„Agenti cizích mocností.“ Konečná tím pobouřila, u Leyenové se to přešlo mlčením

Paní poslankyně, v těchto dnech jste se svými kolegy ze STAČILO! opět začala jezdit po republice mezi lidi. O čem se v těchto dnech chtějí bavit? Co je zajímá, co je třeba i trápí?

Ano, po krátké pauze se opět vracíme mezi lidi. A těší mě, že zájem o besedy s představiteli STAČILO! ještě narostl a posledně nestačily židle v sále. Každopádně starosti běžných občanů se stále točí kolem vysoké cenové hladiny. Naposledy jsme byli v Klatovech, odkud to není daleko do Německa, takže lidé mají možnost porovnávat. A nejen že jsou některé potraviny nebo třeba drogerie u našich západních sousedů levnější, což je vzhledem k výdělkům samo o sobě absurdní, ale také jsou kvalitnější. Když mluvím o tom, že z ČR se stala kolonie, tak toto je jeden z důkazů – samozřejmě mimo řadu dalších.

Stejně tak je to s energiemi nebo hypotékami, protože na mnohé teprve teď začalo dopadat to extrémní zdražení, neboť jim končí fixace, takže zažívají cenový šok. Ale otázky se točí i kolem EU nebo míru.

V nejnovějším díle pořadu BOčko jste mimo jiné rozebrala zvýšení platů politiků. Je něco takového podle vás v této době namístě? A na kolik by toto „přilepšení“ politikům Českou republiku vyšlo?

Na více než 70 milionů. A mnohý by si řekl, že je to přece v celkovém rozpočtu nevýznamná kapka. Nicméně kdyby se to přidalo k naprosto zbytečným trafikám, duplicitním agendám státu, pak bychom už získali pěknou částku, která by mohla pomoci třeba ve zdravotnictví nebo školství – například pro nepedagogické pracovníky, které si bůhví proč vzala vláda na mušku.

A jde také o jakýsi signál. Ty má pan Fiala rád. A jaký je to asi signál lidem, kteří kvůli neschopnosti této vlády vydávají ze svých kapes více a více. Vždyť máme za sebou pokles reálných mezd, extrémní zdražování, které teď jen trochu zpomalilo, ale zdražuje se stále, tak bych čekala, že si vládní papaláši sáhnou trochu do svědomí. Ale to by nějaké museli mít.

Připomínám, že jsem v Evropském parlamentu mnohokrát navrhovala snížení platů poslanců i eurokomisařů na 50 %. Překvapením pro mě bylo, že se proti tomu postavili europoslanci nejen vládních stran, ale i někteří z těch opozičních.

Psali jsme: Nerudové vadil styl otázek Moravce. Došlo na střet Konečná: Budeme se divit, kolik zaplatíme za plyn z USA. Trumpovi věřím, že válku ukončí „Novinář se mnou udělal rozhovor. A dostal za to takový céres...“ Vidlák odkryl mainstreamová média Zvýšit opět daně, aby bylo na zbraně? Konečná k tomu, co se plánuje

Zmínila jste také takzvaný zákon FARA, který po nedávno tiskové konferenci STAČILO! vyvolal obrovskou diskusi. Můžete prosím vysvětlit, o co vlastně jde?

Mezi některými progresivistickými kruhy vyvolal rozruch náš návrh na registraci zahraničních agentů a neziskovek. Prý je to zákon, který mají v Rusku. Ano, to je pravda, nicméně je to hlavně zákon, který už mnoho desítek let platí v USA – to samozřejmě v tažení proti STAČILO! často zapomínali „nestranní“ novináři dodat. Ukázali také svoji hanebnou neznalost, protože ještě dávno předtím, než jsem já tuto prioritu vyslovila, návrh takového zákona na evropské úrovni představila Komise von der Leyenové. Ano, i Komise si uvědomuje, že zahraniční vměšování představuje hrozbu pro demokratické procesy, a navrhla jej řešit větší transparentností. I rozbité hodiny ukazují dvakrát denně správný čas, to už se ale z článků zaměřených proti hnutí STAČILO! a proti levicové a vlastenecké politice jako takové nedočtete.

Návrh směrnice, kterou se stanoví harmonizované požadavky na transparentnost zastupování zájmů jménem třetích zemí na vnitřním trhu, představila Evropská komise již v prosinci roku 2023. Přitom vycházela z průzkumů, které ukázaly, že jak v EU celkově, tak v České republice považuje více než 80 % občanů zahraniční vměšování za vážný problém, který by se měl řešit. Více než 80 % občanů ČR i EU také souhlasilo, že subjekty zastupující cizí vlády na území EU by se měly registrovat, aby se tak předešlo skrytému vměšování do našich demokratických systémů.

A to je přesně to, co navržená směrnice obsahuje, povinnost subjektů zastupujících zájmy z ciziny zaregistrovat se, aby bylo zcela transparentní a jasné, čí zájmy daný subjekt zastupuje. Tedy v principu jde o to, o čem jsem na tiskové konferenci v polovině ledna mluvila. Tento celoevropský návrh zatím Evropský parlament i členské státy pouze projednávaly, naposledy byl projednáván 6. prosince 2024 na COREPER II. O tom, že tento zákon byl navržen i Evropskou komisí, však naše média mlčí, to by totiž nemuselo čtenáře a posluchače tak postrašit jako zmínka o Rusku. Já už jen čekám, až se u nás čtyřkolka pokusí legalizovat korupci a některá prorežimní média jí budou tleskat, že korupce se přece trestá v Rusku, takže tady by se trestat neměla.

Fotogalerie: - Komunistům Stačilo!

Vraťme se ještě k inauguraci Donalda Trumpa. Ten od prvních minut začal pracovat na věcech, které slíbil v předvolební kampani udělat. Tedy co říkáte na jeho rozhodnutí ohledně migrace nebo na jeho slova o konci Green Dealu, podepsání dekretu, kterým USA odstupují od Pařížské klimatické dohody, nebo třeba i to, že USA budou nadále uznávat pouze dvě pohlaví, mužské a ženské?

Anketa Závidíte Spojeným státům jejich prezidenta Donalda Trumpa? Závidím 87% Nezávidím 9% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 12231 lidí

Takže chci říct, že Trumpa respektuju, protože si ho zvolila většina Američanů. Sympatická je mi zejména snaha o mír a to, že se dokáže postavit za národní zájem. To by se od něj měli naši i evropští představitelé naučit.

Když vidíme, co Trump všechno plánuje, co voličům slíbil a co už také koná, jaké bude mít jeho vládnutí podle vás vliv na Evropu? Co třeba ten zmíněný Green Deal?

Obávám se, že představitelé EU už žijí v tak extrémní bublině, že kroky D. Trumpa je dovedou pouze k tomu, že se budou ještě více přesvědčovat o tom, jak vše dělají správně a celý svět se točí kolem nich. Nedivila bych se, kdyby ještě ten Green Deal nakonec přitvrdili.

A jak vidíte vývoj na Ukrajině? Domníváte se, že je nějaké mírové řešení v nejbližší době opravdu reálné?

Myslím si, že reálné to je. A uvedu příklad rychlého přehodnocení jednoho z problémů poslední doby – mediálně hojně diskutované zastavení tranzitu plynu přes Ukrajinu: musím se smát, když tady ty vládní postavičky v jednotě s provládními televizními komentátory obviňují Fica, že měl dost času na to se na zastavení plynu připravit. Jakkoli to dokazuje, jak nízkou znalost mají o tom, jak se vyjednávají kontrakty, tak Fico samozřejmě zastavení ruského plynu řešil. Navštívil Ázerbájdžán a domluvil kontrakt přes něj, s čímž Ukrajina vyslovila souhlas. Pak ale otočila a odmítla toto řešení. No a nyní, když Trump zastavil na tři měsíce finance Ukrajině, tak naráz Zelenskyj otočil a svolil k tomu, aby ázerbájdžánský plyn mohl proudit do Evropy. Fór je ovšem v tom, že Zelenskyj musí vědět, že je to de facto plyn z Ruska… Zelenskyj ovšem také ví, že evropské státy mohou být nakonec ty poslední, které budou jeho korupcí prolezlý režim financovat.

Toto se ukazuje jako cesta, jak říct frackovitému jednání a vyděračské politice Zelenského, která škodí občanům států EU – tedy i nám – STAČILO!

Psali jsme: Ukrajina se připravila o 20 miliard. „Absurdní, že to musím říkat já.“ Kateřina Konečná a drahý plyn F-35 vyletí jen s americkými kódy? Bez omezení, tvrdí ministerstvo. Ale ptali jsme se dál Elon Musk do Bruselu, podepsali i čeští europoslanci Na tiskovce STAČILO! řekla Konečná, co viděla v supermarketech

Velmi diskutovaný je i krok dnes již bývalého prezidenta Bidena, který doslova za pět minut dvanáct udělil několik preventivních milostí členům své rodiny a lidem, které prý chtěl v určitém smyslu „ochránit“ před Trumpem a lidmi kolem něj. Co k tomu říci?

V první řadě bych chtěla říct, že zjištění související s Bidenem na konci jeho mandátu jsou skandální. Udělení milosti členům své rodiny je v tomto světle to „nejmenší“. Kdy se nám ale prolhaná média a vybraní politici omluví za to, jak zamlčovali a zlehčovali fakt, že Joe Biden je senilní a jeho schopnost vykonávat mandát byla už od začátku mandátu podle jeho spolupracovníků značně omezená?

Mike Johnson – předseda Sněmovny reprezentantů – naprosto transparentně popsal, jak Joea Bidena jeho tým absolutně izoloval a jak i pro něj, jakožto vysokého ústavního činitele, byl obrovský problém probojovat se touto pavučinou, která jej měla chránit. A když se mu to podařilo, tak zjistil, že Bidenovo okolí mu dává podepsat příkazy, u nichž Biden neví, co vlastně podepisuje. Šílenost.

Kdy se nám omluví za to, že když jsme my „dezoláti“ upozorňovali na cenzuru internetu, schovávající se za ověřovací neziskovky, tak nám tvrdili, že je to proruská propaganda. Já jsem byla zděšena, když jsem četla prohlášení šéfa Facebooku a Instagramu, který popisoval, jak administrativa Bidena – a ten samozřejmě neexistující a vymyšlený deep state – tlačila na tyto sociální sítě, aby cenzurovaly dokonce informace týkající se našeho zdraví!

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky