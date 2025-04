„Ať o tom všude mluví.“ Vidlák už ví, jak na Fialu

Tak, pane předsedo hnutí STAČILO!, máte za sebou tiskovou konferenci k představení lídrů. Nicméně, řadu čtenářů zarazilo, že vy jste mluvil tak krátce a paní Bobošíková tak dlouze. Jak to vysvětlit?

Já mluvím vždycky krátce... V tomto ohledu si beru vzor spíše z Leonida než z Churchilla. Ale v tomto konkrétním případě je vysvětlení zcela prosté. Kateřina a paní Bobošíková jsou zvyklé mluvit spatra i dlouhé projevy, takže logicky přednesly většinu toho, co mělo zaznít. Jedna mluvila na začátku, druhá na konci.

Já se „vykecám“ u sebe na blogu, protože pořád mám víc nabroušené pero než jazyk.

Každopádně, vy budete lídrovat kandidátní listinu na jižní Moravě. Venkov, tam vás jistě budou vítat. Ale co Brno? Co budete dělat a říkat v Brně? Postavíte si pódium na náměstí Svobody vedle „orloje“?

Brno není jen ten černý pomník Petra Fialy ve tvaru falusu. Brno jsou i periferie, kde je drahé a nedostupné bydlení, kde se teď propouští a kde jsou jen pomníky dávné strojírenské slávy. To jsou moje místa. Já, narozdíl od pana premiéra, do těchto oblastí mohu chodit i bez ochranky a nikdo tam nemusí dělníkům dávat volno, aby světového lídra náhodou nepotkali a neměli chuť mu to vytmavit. Na náměstí k „orloji“ ať si chodí modroptáci... tedy, teď už zelenoptáci. Já budu chodit za lidmi.



Lídrovat kandidátku budete přímo proti premiéru Petru Fialovi. Toho podpořily takové osobnosti, jako Milan Uhde, Tomáš Halík, Michael Kocáb nebo Ivan Trojan. Píší, že musíme zbrojit, i kdyby to mělo znamenat snížení životní úrovně. Dá se takové síle vůbec čelit?



Tak hlavně ať o tom všude mluví. Zbrojení na dluh, zbrojení za cenu snížení životní úrovně... Taková síla se porazí sama. Po třech letech rekordní inflace a rekordních cen energií přijít s dalším ořezáváním důchodů... Já pořád říkám, že kampaň nám letos udělá SPOLU. Až se s panem premiérem potkám někde v televizním studiu, tak mu v přímém přenosu pěkně poděkuju. Něco mu řeknu hned a něco až bude utíkat.

Každopádně, evropskou politikou otřáslo odsouzení Marine Le Penové do vězení. Nesmí navíc pět let nikam kandidovat. Jde o to, že z peněz na provoz svého mandátu v Evropském parlamentu vyplácela straníky. Vy jste v EP asistentoval, čili do toho tak trochu vidíte...

Le Penová nebyla odsouzena za to, že nějaké peníze ukradla. Byla odsouzena za to, že je špatně vykázala. Zapsala čísílka do špatných chlívečků. Byla odsouzena za něco, za co mohou odsoudit kohokoliv. Nikdo nedokáže uhlídat ty miliony předpisů, které jsou v té naší banálně byrokraticky zlé EU platné. Všichni každý den něco porušujeme a všichni jsme jednou nohou v kriminále. Všechny zákony, které měly být na naši ochranu před zlými teroristy nebo před zlými fašisty se teď používají proti těm, kteří ještě zůstali normální.

Ale jinak je to stejné jako každý útlak v dějinách. Jen šlechtí utlačované, aby byli silnější a odolnější. Pomocí drábů, pendreků, policajtů, soudů (a někdy i gilotin) se ještě žádný režim nestal milovaným a čím déle utlačoval, tím hroznější pomsta ho čekala.

V Rumunsku byl „zablokován“ z kandidatury Georgescu, teď Le Penová. Volby jsou nástrojem na vyslovení názoru společnosti a upuštění jakési páry. Lze souhlasit s odhady, že když lidem tu páru zacpete zákazem oblíbeného kandidáta, mohl by papiňák bouchnout?



Děje se to přímo před očima a vlastně už jen čekáme na spouštěč. Ale mezi námi děvčaty... čeho tím mocní dosáhli? V Rumunsku se zbavili kandidáta, který byl takový „ezo rasista“. Ve Francii se zbavili kandidátky, která nebyla žádný velký lumen inteligence. V Rumunsku už mají místo Georgesca nového kandidáta, který má stejné názory jako Calin, ale má přijatelnější a důvěryhodnější projev. Ve Francii se mluví o Jordanu Bardelovi, který je podle mě ještě schopnější než Le Penová. Progresivisté si jen dokázali „vyšlechtit“ nebezpečnější a šikovnější protivníky. Jestli takto budou pokračovat, bude jejich pád mnohem větší, než to teď vypadá.

U nás minulý týden došlo k uzavření schůze sněmovny k obranným výdajům. Prý kvůli utajovaným skutečnostem, ale i Piráti hlásili, že žádné utajované skutečnosti na schůzi prezentovány nebyly. Opozice se schůze nezúčastnila a vládní poslanci se jí smáli, že když se nemohou předvádět a dělat ze schůze „videjka“, diskuse je nezajímá. Co na takovou argumentaci říci?

Je před volbami... tohle je jen začátek. Ještě uvidíme mnohem divočejší argumentace a mnohem šílenější politické bitky. A v ohni těchto bitev definitivně shoří legitimita tohoto režimu. Nejnebezpečnější volič je znechucený volič. Jednak může volit úplně jinak, než dnes zamýšlel anebo také může vzít do ruky vidle a jít „udělat pořádek“.

Ale jestli chcete vědět, jak bude vypadat naše případná válka s Ruskem, tak se podívejte na záznam z té schůze. Tam je všechno. Od počátečního nadšení přes všeobecnou mobilizaci, vystřízlivění... až po bezpodmínečnou kapitulaci.

Českem nyní otřásla nová „kauza“. Říkám ironicky. Miloš Zeman coby prezident přeléval neoznačenou a necertifikovanou slivovici do dárkových lahví, které rozdával zahraničním státníkům. Existuje dle vašeho odborného názoru riziko, že Zeman mohl otrávit nějakého cizího prezidenta?



Ale no tak... Miloš ví, co pije a pije jen to nejlepší, co se dá u nás vypálit. Kdyby se nestal prezidentem, mohl by klidně dělat degustátora u Rudolfa Jelínka. Zeman nemohl nikoho otrávit, protože každou „šarži“ šnapsu nejprve vyzkoušel sám na sobě. Pochybuju, že někomu nalil něco, čemu osobně nezkontroloval kvalitu. Nabídnout totiž někomu mizernou pálenku, to je horší než mu vyhlásit válku.

Ale ti novináři se asi něčím otrávili. Možná to přehnali s nikotinem a antidepresivy... jak víme z dokumentu v České televizi, jde o standardní novinářskou výbavu... Normální člověk by totiž na něco tak pitomého nepřišel. Na to musíte být buď naprostý blbec, anebo český mainstreamový novinář.

Budou Velikonoce. Bude se hodně nakupovat, aby se mohlo hodovat. Tak pojďme srovnat ceny typických velikonočních produktů oproti loňsku. Fiala tvrdí, že zkrotil inflaci, takže se jistě nemáme čeho bát.

Já bych počkal, co řekne Tomáš Prouza. Ten tomu totiž rozumí nejlépe a všem nám tu drahotu srozumitelně vysvětlí. Máte se totiž všichni dobře, jen o tom nevíte a nevíte o tom proto, že vám to našeptal sám Putin. Ceny jsou u nás nízké, obchodní řetězce mají průměrnou marži tři procenta a o Velikonocích jen procento a půl. Kdo říká něco jiného, je dezinformátor a kolaborant. Jasné?



A ještě připomenu Olgu Richterovou, která vám vzkazuje, že i na Velikonoce, NE znamená NE. Tak si nezapomeňte nechat podepsat souhlas s vyšleháním vašich drahých poloviček, vy dezoláti!

