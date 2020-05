„Ať si ODS vzpomene sama na sebe.” Analytička o Xaverovi a Lipovské. A o vedení ČT, redaktorech, Kalouskovi a Šarapatkovi

reklama

Rada ČT je opět v plném počtu, poslanci ve středu zvolil Luboše Xavera Veselého, Hanu Lipovskou a Pavla Matochu. Vybrali poslanci dobře?

Hana Lipovská sice v počátku pronesla na adresu médií veřejné služby několik liberálně pravicových 'učebnicových' výroků, s nimiž jako bytostný zastánce veřejné služby nemohu souhlasit, ale už během slyšení se ukázala jako racionálně uvažující ekonomka. Udržela si 'burzovní' chladnokrevnost i tváří tvář senátorům Hilšerovi a Smoljakovi, kteří tam přišli evidentně s cílem ji znemožnit. Znemožnili hlavně sebe.

Vzhledem k tomu, že Lipovská má přednášet u Ševčíka na VŠE, dají se v tomto kontextu vnímat i její názory, odůvodňující nedůvěru k veřejnému blahu a veřejným statkům.

Luboš Xaver Veselý je mediální profík. Pokud s ním má problém Newsroom, je to problém Newsroomu. Všichni si musí zvyknout, že slouží v instituci, jejíž provoz je hrazen veřejností, regulován Kodexem a která je kontrolována demokraticky – zástupci veřejnosti. Pokud se to někomu nelíbí, může jít pracovat jinam.

Část představitelů opozice ihned přišla s prohlášeními typu, že nezávislost České televize je ohrožena či dokonce pohřbena.

Čekal jste něco jiného?

Miroslav Kalousek mluvil o zločinu, Petr Gazdík o hlasovací mašině „komunisticko-populisticko-fašistické” koalice. V čem jsou ti tři noví radní hrozbou?

V ničem. Prostě jen byli zvoleni lidé, jejichž názory nesouzní s názory Kalouska a Gazdíka. Jejich vyjádření jsou výkřiky někoho, kdo je v opozici, v úzkých a nemá východisko. Co jim zbývá jiného, než tohle?

Vláda (zatím) funguje, koronavirovou krizi zvládla dobře, ekonomická krize se doposud přes mnohé snahy nijak zvlášť nerozjela. Ke státnímu převratu se neschyluje, pravděpodobná je dominance volební spokojenosti občanů se stávající vládou. Tak co s tím…? Ale přece to není jen problém dvojice Gazdík/Kalousek. Miroslava Němcová byla také pobouřena. Přitom zapomněla na to, jak se ODS chovala k médiím veřejné služby donedávna. Jak se snažila co nejvíce okleštit rozsah i obsah služby, s ideologickým cílem ji diskreditovat, obvinit z plýtvavosti a následně privatizovat. Jak právě tehdy aktivní členka ODS, rozhlasová radní Dana Jaklová byla jednou z protagonistů aféry „Máš v očích hákový kříž“, kdy antifašistickou píseň vysílanou stanicí Wave označila za fašistickou. Kdy spolu se svými dvěma spoluradními zahájila tažení proti této stanici pro mladé. Jak Rada pod jejím vedením v době politické dominance ODS odvolala v rozporu se zákonem Václava Kasíka, který byl otevřený novým technologiím, digitalizaci a rozvoji rozhlasu. A nedlouho poté Kasík zemřel.

Bylo to na vrcholu vlády Klausovy ODS, kdy byl tehdy čerstvě veřejnoprávní České televizi odebrán program OK3, jehož vysílače dostala pro celoplošné vysílání vznikající „kapitalistická“ Nova. V roce 1994 tak nastal boj o charakter České televize s cílem ji likvidovat. Argumentem byl „nejasný charakter“ veřejného vlastnictví a veřejné služby – přesně dle neoliberální ekonomické teorie, podle které tehdejší zakladatel a předseda Václav Klaus rozjel kupónovou privatizaci majetku státu.

Takže si myslím, že by si pravicová opozice měla sáhnout do svědomí a příliš hlasitě nekřičet.

Sněmovna nebyla ve středu v plném počtu a někteří radní získali víc hlasů, než bylo přítomných poslanců vládního tábora. Museli tak v tajné volbě dostat i některé hlasy opozice. Jak to jde dohromady s plamennými projevy lídrů těchto stran?

Patrně mají někteří poslanci více rozumu, než jejich šéfové.

Počet získaných hlasů mne překvapil. Znamená to, že „tichá dohoda“ o jejich zvolení počítala se zradou části koaličních poslanců a potřebou jejich hlasy nahradit. Jelikož v tomto případě bývá „něco za něco“, lze očekávat odměnu opozici za poskytnuté hlasy v podobě „demokratického“ zvolení opozičního kandidáta do jiného orgánu příště.

Myslím, že poslanci prostě už odmítli naskočit na obraz ďábla a začali se chovat racionálně. Dle zákona mají být v kontrolním orgánu médií veřejné služby představitelé významných regionálních, politických, sociálních a kulturních názorových proudů. Což všichni zvolení radní splňují. Prosím, a nepleťte si – zvláště v zastupitelské demokracii – termín „ představitelé významných proudů“ a „významní představitelé proudů“. To není a nemá být jedno a totéž.

Mimochodem, Miroslav Kalousek prý dokonce zvažuje, že vystoupí z katolické církve kvůli zvolení Hany Lipovské…a tomu, že za ni stojí kardinál Duka. Co na to říkáte?

Miroslav Kalousek prošel několika politickými stranami, takže se patrně domnívá, že katolická církev je také politická strana. Ale dle Kánonu 285 církevního práva je duchovním zakázáno přijímat veřejné úřady spojené s výkonem světské moci. Mají se zdržovat všeho, co se nesrovnává s jejich stavem a vůbec nepřijímat světské úřady, s nimiž je spojena povinnost skládat účty…

Kalouskovu víru v Boha ovlivňuje to, jestli se mu líbí či nelíbí radní ČT? Proč nevystoupil z katolické církve ve chvíli, kdy se na ni provalila řada pedofilních skandálů? To setrvával neochvějně na své pozici. Katolíka. Ve chvíli, kdy je do Rady ČT zvolen někdo, kdo se mu nelíbí, hle… Z katolíka je náhle něcista? Třeba se časem propracuje až na pozice komunistické strany a vědeckého ateismu.

Konkrétně se i před samotnou volbou mluvilo o údajné snaze koalice ovládnout Radu ČT s cílem zbavit se generálního ředitele Petra Dvořáka. Je skutečně ohrožen? A pokud ano, co by jeho konec ve funkci udělal s ČT?

Jsem přesvědčena, že noví radní nemají zadání „zbavte se generálního ředitele“. Konec Petra Dvořáka ve funkci by znamenal hledání nového generálního ředitele. A televizní ředitelé nerostou na stromech.

Možná se při podrobnějších analýzách zjistí, že příběhy o tom, jak peníze koncesionářů tečou bůhvíkam, jsou jen mýty. Možná tečou jen tam, kam podle úkolů ČT mají – například do podpory českého filmu. Do žaludku jejich tvůrců. A to určuje zákon. Za ředitele Dvořáka začala vysílat stanice ČT Art/ČT D, což byl ohromný počin pro potřebnou specializaci programování ČT2 a plnění veřejné služby vůči dětem. Ohromným počinem během pandemie je i projekt UčíTelka, nebo „retro“ program ČT3 pro seniory. Ty stanice, programy a pořady se nezaplatí samy… A to ani nemluvím o ČT24, která tváří v tvář ostré konkurenci v podobě CNN Prima News ukázala, že Česká televize je prostě lepší.

Já se nedomnívám, že by ČT nějak rozhazovala peníze, což je jakýsi obecný mýtus. Problém ČT je v sektářské názorové uzavřenosti, která jakoukoliv kritiku bere jako osobní útok a jejíž reakce jsou pak přehnané. Pohlcena sama sebou jakoby zapomínala na to, že její posláním je služba veřejnosti, kterou musí neustále a s pokorou komunikovat. Včetně platu generálního ředitele nebo Václava Moravce. Noví radní mohou a nejspíše i budou požadovat více informací, zejména pokud v ní bude podle všeho špičková ekonomka.

Noví radní budou nejspíše kritizovat názorově předpojatou neprofesionalitu v komentářích, faktografickou nedostečnost ve zpravodajství. Probruselskost. Protiruskost a protičínskost. Česká televize nemá právo nálepkovat a dehonestovat část veřejnosti, která ji platí – ať už „naivní“ seniory rozesílající si emaily, odpůrce bruselské byrokracie, ekologických tunelů, islámu či migrantů z Afriky.

Bohužel, oficiální stanovisko ČT ke zvolení nových radních je bezprecedentní porušení právě těch pravidel, kterými se má Česká televize řídit, chce li od veřejnosti peníze. Management v něm rovnou předjímá, že nová Rada nebude nezávislá, že je od toho, aby vytvářela na ČT tlak. Ale takové věci nemá přece Česká televize co soudit. Management nemá právo kádrovat svůj vlastní kontrolní orgán demokraticky zvolený parlamentem. Navíc, generálním ředitelem vyřčený soud jsou dvě různé věci. Tlak na management je legitimní právo kontrolního orgánu. Nezávislost? Na čem? Závislost na vlastním názoru je legitimní pro každého, kdo se vyjadřuje k veřejným záležitostem. Nezávislost na lidech, jejichž mají být radní zástupci?

Samozřejmě Dvořákova hysterická reakce nastoluje v pochybovačích otázku, jestli se tam přece jen nedají nalézt nějaké nepravosti, když je ČT tak nervózní.

Zdá se, že vedení České televize poněkud chybí předvídavost, chladná hlava a sebeovládání. Vždyť před vyřčením nejnovějšího stanoviska uspořádalo onen neblaze proslulý seminář o financování ČT, který naznačil směr uvažování politiků a pro ČT nebyl lichotivý. Nevím, co se v managementu ČT děje, ale někdo by to měl zastavit.

Vrcholem pak už je tweet Jakuba Železného, dehonestující Xavera Veselého. Všechny tyto střípky skládají obraz nervózní České televize a přikládají pod kotel pochybovačům.

Opakuji – v podstatě jde o konec tolerance k dlouhodobému a opakovanému porušování Kodexu malou, opravdu minoritní částí zaměstnanců a managementu, i když většina ČT dělá co může.

Objevila se i volání po tom, že bude nutné jít opět „do spacáků”, jako při známé televizní krizi a stávce. Může něco podobného opět nastat?

Pokud jde o změnu ve složení Rady ČT, nemusí středeční volby tří nových členů být finální změnou. Mluví se také o plánu na odvolání dosavadního radního Zdeňka Šarapatky a jeho nahrazení. Vše spustil jeho příspěvek po smrti Jaroslava Kubery, kdy sdílel Kuberovu fotku s prezidentem Zemanem a připsal k tomu, že „smrt je popleta”. Jaké šance dáváte tomu, že bude Šarapatka odvolán? A byl by to krok správným směrem?

Já osobně jsem přesvědčena, že chování Zdeňka Šarapatky je nepřípustné a to již dlouho. To, co předvádí – a není to jen o fotografii prezidenta – je daleko za hranicí nejen tak zvaného vkusu, ale je to naprosté dno. Ten člověk nemá co dělat ve veřejné funkci.

Ano, i pro Zdeňka Šarapatku si přijde smrt a zda bude dobrá nebo ne, to zjistí, až přijde. Možná už je za rohem. Nejsem obecně příznivec odvolávání někoho z funkce, to je špatný precedens, ale u Zdeňka Šarapatky bych to naprosto chápala. Jsem přesvědčena že jeho chování naprosto podkopává i ony zbytky důvěry, kterou koncesionáři mají v Radu České televize. Řekla bych, že v tuto chvíli je pravděpodobnost tak 60 procent na 40 procent, že odvolán bude. Ale zvedne to další stavidla splaškům, jichž je pan Šarapatka mistrem. Proč to dělá, nevím, možná je to jen zvrhlá hra, možná je to znakem nějakého problému pana Šarapatky, o němž ví jen on. Kdo ví. Nepochybně se to jednou všichni dozvíme, ale to už pan Šarapatka v Radě asi nebude.

